Стоит ли покупать торговые сигналы для бинарных опционов?

Трейдинг бинарными опционами дается не всем и большая часть трейдеров теряют на этом рынке свои деньги. Поэтому часть трейдеров обращает свое внимание на платные и бесплатные торговые сигналы, так как в этом случае нет необходимости проводить анализ. Главный вопрос – покупать платные сигналы или получать их бесплатно? В этой статье постараемся на него ответить.

Стоит ли покупать торговые сигналы?

Торговый сигнал – это четкое указание, когда и какой опцион стоит покупать. Чаще всего сигналы предоставляются сразу с необходимым временем экспирации, поэтому трейдеру нужно просто совершить сделку. Если у вас есть большое желание торговать бинарными опционами, но при этом нет возможности проводить технический анализ или вы не умеете это делать, то сигналы могут помочь вам в торговле. Но новичкам начинать всегда лучше с бесплатных сигналов, чтобы понять принцип такой торговли.

Трейдеры с опытом могут начинать именно с платных сигналов, так как они знают, как их протестировать, чтобы понять, принесут ли они прибыль. Также опытные трейдеры могут всегда скорректировать эти сигналы, совмещая их со своей стратегией, и если их правила будут полностью расходиться с платными сигналами, они потеряют лишь малую часть депозита. Новички же скорее всего будут открывать сделки на каждом получаемом сигнале и сольют весь депозит.

Кто рассылает и продает сигналы?

Часто разработчиками торговых сигналов выступают профессиональные трейдеры, которые нередко объединяются в группы. Они рассылают эту информацию на платной основе другим участникам рынка. Например, трейдеры могут распространять торговые сигналы на покупку бинарных опционов через телеграмм каналы. Также в Сети можно найти сайты, на которых в виде бегущей строки постоянно транслируются подобные «подсказки». Но использовать этот инструмент менее удобно.

В каждой рассылке или рекламном объявлении указано, что в разработке торговых сигналов принимают участие только успешные трейдеры. Но в действительности профессионалы рынка обычно не занимаются подобными разработками. Причины заключаются в следующем:

Заработок на торговых сигналах ниже, чем на реальной торговле. Например, успешные трейдеры способны зарабатывать каждый день до 1% от размера депозита. Допустим, на счету у профессионала есть 10000 долларов. Поэтому, если трейдер торгует каждый рабочий день, то за год сможет увеличить депозит до 22000 долларов. При средней цене подписки на торговые сигналы в 50 долларов профессионал должен набрать аудиторию, включающую не мене 440 человек! Набрать такое количество клиентов сможет только трейдер с очень большой аудиторией, которая наблюдает за ним, к примеру, в социальных сетях. Успешные трейдеры ценят свое время. Поэтому они редко идут на то, чтобы тратить его на разработку специальных сервисов для рассылки торговых сигналов. Также время потребуется на продвижение своих продуктов и набор аудитории. Трейдеры скорее потратят свободные минуты на очередной анализ рынка или разработку новых прибыльных стратегий.

Поэтому большинство успешных трейдеров, с небольшой аудиторий, не заинтересовано в том, чтобы создавать и рассылать торговые сигналы. Но не исключена и обратная ситуация.

Чаще всего рассылкой торговых сигналов занимаются:

Брокеры. Брокеры заинтересованы в расширении своей аудитории и, как следствие, увеличении прибыли. Рассылка торговых сигналов помогает привлечь новых клиентов. Но они также заинтересованы еще и в том, чтобы трейдеры несли убытки. Поэтому они рассылают часто торговые сигналы, которые не дают прибыли. Трейдеры, которые не зарабатывают с рынка. Рассылка торговых сигналов помогает этим участникам рынка заработать деньги, не занимаясь торговлей. Но «подсказки» от подобных трейдеров также часто приносят убытки, так как те, кто не умеют торговать, не смогут давать качественные советы. Владельцы интернет-сайтов о трейдинге. Подобные платформы зарабатывают от числа и активности посетителей. Поэтому они заинтересованы в постоянном предоставлении актуальной и интересной информации широкой аудитории. Причем и в этом случае их эффективность торговых сигналов обычно достаточно высокая и такие сайты стараются следить за их прибыльностью, ведь от этого напрямую зависит вовлеченность их аудитории на сайте. Мошенники. Эта группа людей, которые, прикрываясь привлекательной рекламой, стремятся увеличить аудиторию пользователей, готовых заплатить деньги за несуществующий (неэффективный) продукт.

Насколько торговые сигналы качественные?

Качество торговых сигналов проверить сложно. Некоторые разработчики подобных «подсказок» сами не всегда уверены в их эффективности. Так, несколько лет назад зарубежная компания открыла бесплатную рассылку торговых сигналов. Причем части пользователей они рекомендовали открывать длинные позиции, а другим — короткие. После проверки компания отсеивала тех клиентов, которым торговые сигналы принесли убыток. Далее она повторно провела первоначальную операцию. То есть компания вновь поделила клиентов на 2 группы, рассылая прямо противоположные сигналы. В итоге она пришла к тому, что у нее набралась небольшая аудитория, получающая прибыль. Этим клиентам компания стала продавать торговые сигналы, так как клиенты убедились в их эффективности, хотя на самом деле эти сигналы имели шанс на прибыль не более 50%.

Данный пример подтверждает то, что говорят профессионалы рынка: все подобные «подсказки» необходимо проверять, прежде чем открывать сделку. Получить такую информацию можно, воспользовавшись следующими советами:

Уточнить у компании (провайдера), которая рассылает торговые сигналы, на основе каких исторических данных они были разработаны. Также стоит запросить историю сделок, чтобы проверить их самостоятельно на истории. Наличие бесплатного периода. Проверить эффективность торговых сигналов можно, заключив не менее 100 сделок.

Согласно отзывам, большинство поставщиков торговых сигналов отказывается предоставлять указанную информацию. Что касается сигалов нашего сайта, то сигналы от WinOptionSignals полностью прозрачны и имеют открытую статистику за длительный период времени. Более того, мы всегда призываем всех сначала проверить любые сигналы (даже самые надежные и точные) на демо счете или с минимальным депозитом и только потом приступать к торговле на реальные деньги.

Что покупает подписчик?

Торговые сигналы формируются на основании результатов анализа рынка. То есть у любого трейдера есть доступ к информации, на которой они базируются. Поэтому при наличии достаточного опыта и знаний каждый человек способен самостоятельно разрабатывать торговые сигналы, определяя оптимальные моменты для входа на рынок, размер инвестиции в сделку, срок исполнения контракта и так далее.

При этом качество многих торговых сигналов, как было отмечено выше, часто очень низкое, при этом подобные рассылки обычно стоят дорого. В итоге получается, что дешевле и выгодней пройти обучение торговле бинарными опционами и научиться анализировать рынок самостоятельно, чем покупать сомнительные торговые сигналы.

Насколько это законно?

Рассылка торговых сигналов – это услуга, которую оказывают провайдеры или трейдеры. По действующему российскому законодательству ее могут предоставлять только индивидуальные предприниматели или юридические лица, получившие соответствующую лицензию от Центробанка и вступившие в СРО. При соблюдении этих условий можно рассчитывать на то, что рассылаемые торговые сигналы будут эффективными.

Распространение сигналов через мессенджеры и другие каналы частными лицами незаконно. То есть продажа сигналов без соответствующей лицензии от ЦБ, может квалифицируется как мошенническое действие. Однако, как показывает практика, за подобные рассылки частные лица не несут никакой ответственности. При этом покупатели торговых сигналов часто теряют деньги.

Какие торговые сигналы выбрать?

Как уже было сказано выше, новичкам стоит начинать с бесплатных сигналов для бинарных опционов. Такие сигналы можно найти на нашем сайте в разделе – сигналы. Вы можете выбрать как классические бесплатные сигналы онлайн, так и сигналы, основанные на свечных паттернах.

Бесплатные сигналы онлайн основаны на девяти различных стратегиях и имеют среднюю прибыльность в 71%. Достигается такая прибыльность за счет использования системы Мартингейла. Использовать их можно на основных валютных парах (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и другие), также на драгоценных металлах и Биткоине:

Кроме самих сигналов можно видеть панель статистики, на которой показаны все рекомендации за день и вы можете проверить все сами на истории:

Раздел с бесплатными сигналами, основанными на графическом анализе, можно использовать в дополнение к предыдущим, комбинируя или совмещая их. Основаны такие сигналы более чем на 50-ти графических паттернах и используют пинбары, поглощения, доджи и другие эффективные паттерны. Также в этом разделе можно найти такую же статистику, как и в предыдущем разделе.

Как только вы освоите бесплатные сигналы, можно перейти уже к платной подписке и получать больше точных и прибыльных сигналов для бинарных опционов. Вы можете выбрать один из пакетов и определенное количество дней. И также обратите внимание, что вы можете взять демо-период в 14 дней, чтобы протестировать их:

Итоги: стоит ли покупать платные сигналы?

Исходя из нашей статьи можно сделать вывод, что покупать платные сигналы для бинарных опционов можно, но есть ряд условий, которые необходимо выполнить:

нужно обязательно проверить их прибыльность на истории.

по возможности взять демо-доступ и поторговать не демо-счету по платным сигналам.

прочитать отзывы, в которых другие трейдеры делятся своим опытом.

Даже если вы убедились, что те сигналы, которые вы хотите покупать, являются прибыльными и приобрели платную подписку, не забывайте использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента и торгуйте только на ту сумму, которую вам не жаль потерять, так как Грааля не существует и всегда есть возможность слить депозит.

