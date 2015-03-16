Японские свечи для начинающих и как их читать

В начале восемнадцатого века, в Японии применяли «метод свечи» для прогнозирования цены на урожай риса. Система была разработана в семье торговцев рисом. Со временем, автор занял место советника императора, а потомкам оставил замечательную систему прибыльной торговли. Немного позже, понятие упразднили. Вспомнили о методе аналитики фондового и валютного рынков и нашли ему новое применение. Около сорока лет назад, метод «японской свечи» был причислен к методу технического анализа. Он схож с баровым графиком, но намного проще для восприятия. Наверное, это самый романтический метод технического прогнозирования, из всех существующих. Внешне, график напоминает свечи, выложенные в ряд на плоской поверхности. Они имеют разный размер и могут быть с фитилем или без него.

Формирование японских свечей

Чтобы построить график, нужно иметь цены четырех видов: открытия, закрытия, показатели максимума и минимума. При ситуации, когда цена открытия находится на более высоком уровне, чем закрытия, тенденция будет нисходящая, а цвет свечи – черный или красный. Иногда ее называют медвежьей, потому, что верх остался за продавцами, т. е. медведями. При противоположной ситуации, свеча будет белого или зеленого цвета, так как верх остался за покупателями или быками. Тело свечи, ее широкая часть, называется «джиттай», показывает разницу в цене между открытием и закрытием торговой сессии. К телу свечи примыкают тонкие линии. Такую линию называют «тенью». Тени показывают максимальный и минимальный уровень цены в заданном временном периоде. Линия, находящаяся под телом – нижняя тень. Над телом располагается верхняя тень. Они отражают минимальную и максимальную цены соответственно.

Анализ японских свечей

Существует три принципа анализа японских свечей.

1. Сила тела. В основе лежит анализ длины тела свечи. Длина прямо пропорциональна желанию рынка двигаться при белой свече вверх, а при черной – вниз.

2. Сила тени. Здесь главным критерием анализа так же служит длина. Чем больше показатель, тем сильнее желание рынка двигаться в этом направлении, однако, желание не подкреплено возможностями и является нежизнеспособным. Если большой длины достигает верхняя тень, это означает, что возможности играющих на повышение очень невелики и нет возможности закрепить победу быков над медведями. Длинная нижняя тень говорит об обратной ситуации.

3. Сила отрицания. Если рынок не стал двигаться в направлении, прогнозируемом по первым двум пунктам, значит он обязательно двинется в обратном направлении. Это один из наиболее действенных способов прогноза.

Используя комбинации принципов, описанных выше, можно увидеть закономерности движения рынка. Свечи – это психология рынка, они отражают желания, настроения и страхи трейдеров. Большим плюсом свечного анализа, есть возможность использования метода с другими набором аналитических инструментов. Он доступен к применению новичком и профессионалом. Эффективность метода доказана многими трейдерами на протяжении достаточного периода времени.

Смотрите так же:

