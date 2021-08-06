Autochartist: технический анализ на автомате

Autochartist: описание возможностей использования программы

Автоматический анализ ситуации на рынке и подача сигналов о благоприятном моменте для входа – мечта большинства трейдеров. Еще несколько лет назад о подобном программном продукте не могло быть и речи, но прогресс не стоит на месте и Autochartist позволяет проводить анализ намного проще и быстрее благодаря своей функциональности.

Autochartist – это эффективный инструмент для технического анализа, качественный и совершенно бесплатный. Его рекомендует целый ряд популярных брокеров, например Альпари. Используя его, вы сможете улучшить свой анализ и проводить его легко и быстро в отличие от стандартных терминалов.

Возможности Autochartist

Программа способна значительно облегчить жизнь трейдеру. Ее функции:

обозначение ключевых уровней;

распознавание многих фигур технического анализа;

определение уровней Фибоначчи, паттернов;

анализ волатильности валютных пар и других активов;

прогнозирование ситуации на рынке на основе данных теханализа на 1-2 дня вперед.

Постоянный мониторинг котировок позволяет зафиксировать уже на начальной стадии формирование различных паттернов и фигур, трейдеру предлагается заключить сделку по соответствующему сигналу или скорректировать собственные наблюдения.

Изучение волатильности торговых активов помогает спрогнозировать вероятную цену на период от 15 минут до 24 часов. Учитывая данные индикатора, проще выставлять уровни тейк-профит и стоп-лосс.

Программа с легкостью заменит начинающим изучать графические фигуры скучные учебные пособия, причем обучение проходит гораздо нагляднее и в режиме реального времени.

Autochartist - находка для трейдера

Autochartist функционирует как плагин-дополнение к МТ4, отдельное веб-приложение или мобильная платформа.

Загрузив плагин, нужно запустить установочный файл, выбрать язык и следовать подсказкам разработчика, нажимая «далее». Для установки выбирают ту папку, в которой находится торговый терминал вашего брокера.

Веб-приложение просит указать удобный язык, ваш часовой пояс и установить параметры уведомлений. При запуске оно откроет торговую платформу в браузере.

Преимущества плагина:

простой и понятный интерфейс;

позволяет отслеживать начало рисования фигур по всем валютным парам, имеющимся в МТ4;

подаются сигналы о том, что произошел пробой уровней поддержки или сопротивления.

Плюсы веб-приложения:

работает прямо в браузере; если брокер поддерживает его — нет необходимости в скачивании и установке;

сигналы понятны даже новичкам;

при обнаружении начала формирования паттерна пользователь получит звуковое уведомление.

Базовые возможности программы доступны трейдерам в Autochartist для Android-устройств. Несмотря на справедливые нарекания на отдельные недоработки, она дает доступ к прогнозам по многим валютным парам и индексам, сигнализируя о выявлении графических фигур согласно выставленным приоритетам.

Краткое руководство - как пользоваться Autochartist

Autochartist делает за трейдера всю «черновую» работу, сканируя котировки в режиме реального времени, анализируя их и предлагая ему готовые торговые решения.

Чтобы установить плагин в МТ4, найдите его в окошке навигации и перетащите на график. Autochartist будет в разделе «Экспертные советники». В настройках нужно разрешить ему использовать dll библиотеки для обновления информации с сайта.

Главное информационное окно располагается слева внизу. В нем есть несколько параметров:

вероятность — чем выше выбранный процент, тем вероятнее формирование паттерна;

настройки, среди которых — выделение «ретроспективных паттернов» - предыдущих прогнозов плагина для оценки точности его работы на истории; подписка на аналитический отчет, высылаемый по электронной почте;

кнопка «фильтр и информация» - здесь можно задать типы паттернов, которые вы хотите видеть;

статистика продуктивности» содержит ссылку, перейдя по которой вы увидите текущую статистику.

Каждый рисующийся паттерн можно просматривать на графике. На нем также присутствует индикатор волатильности, анализирующий историю и на основании полученных данных предсказывающий движение цены на последующие периоды — от 15 мин. до 1 дня. В окошке «подробности» представлены данные о паттернах — качестве, темпах рисования и т. д.

Веб-версия имеет все те же функции, что и плагин для терминала. При ее загрузке пользователь видит несколько вкладок:

«Начало» - комплексное отображение графических фигур и паттернов Фибоначчи, линий поддержки и сопротивления;

«Графические паттерны» - выдает соответствующие результаты поиска;

«Паттерны Фибоначчи» - рисование их на графике;

«Ключевые уровни» - вычисление уровней поддержки и сопротивления.

На панели инструментов есть очень удобная возможность, позволяющая отследить влияние экономических новостей на поведение котировок. Предоставляется и доступ к статистике для оценки эффективности прогнозов Autochartist.

Удобный поиск фигур позволяет найти нужную информацию, используя ряд фильтров. Он осуществляется по многим параметрам, интересующим пользователя — от направления тренда до минимальной длины фигуры в барах или даже «шумности» графика. Чем больше установлено ограничений, тем меньше паттернов будет показано.

Экран паттернов дает полную картину, касающуюся обнаруженной фигуры: ее название, вероятное движение цены (стрелочками зеленого или красного цвета), качество. Прогноз диапазона колебаний цены позволяет выставлять тейк-профит и стоп-лосс, учитывая подсказки программы.

Трейдерам, у которых мало времени на торговлю, будет полезна аналитика по самым «бурным» и более спокойным часам для конкретного актива в течение суток, это поможет составить торговый план на весь день. Подобный анализ производится и по дням недели.

Всегда открыта вкладка «существующие возможности для торговли», на ней обозначены паттерны в процессе формирования, по которым прямо сейчас можно входить в рынок, их качество, название, конкретная валютная пара.

«Торговое сообщество» содержит полезные ссылки на обучающее видео, касающееся работы с Autochartist, электронную обучающую книгу, руководство пользователя и ряд других дополнительных материалов.

Недостатки приложения

Несмотря на то, что программа значительно экономит время инвестору, открывая для него немало дополнительных возможностей, она не гарантирует правильность прогноза на все 100%. Есть и другие минусы, о которых нужно знать:

не все форекс-брокеры позволяют пользоваться Autochartist бесплатно;

несмотря на обширный функционал, по-настоящему программу оценят только торгующие в течение дня и те, кто при заключении сделок ориентируется на фигуры и паттерны;

новичкам довольно сложно сразу выяснить предназначение всех настроек, вкладок и параметров;

иногда сигналы на вход подаются с значительным запозданием, когда заключать сделку в текущий момент уже поздно.

