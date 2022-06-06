Бинарные опционы в Узбекистане, конечно, не так популярны, как на территории РФ, но при этом и в этой стране есть немало трейдеров, которые уже давно интересуются торговлей на финансовых рынках.

Популярность этого вида трейдинга объясняется тем, что торговля бинарными опционами является довольно простой и позволяет получать прибыль до 90% уже спустя одну минуту торговли благодаря короткой экспирации. При этом все, что необходимо для покупки опционов, это указать, в какую сторону будет двигаться цена в ближайшее время – вверх или вниз.

Вне зависимости от того, что бинарными опционами в Узбекистане может торговать любой желающий, стоит понимать, что такое бинарные опционы, каким брокерам стоит доверять, какие валюты можно использовать для торговли и какой торговый метод будет самым эффективным…

Торговля бинарными опционами в Узбекистане

В основном граждане Узбекистана узнают о торговле бинарными опционами из рекламы, которую можно встретить в сети. В частности, это может быть реклама от таких брокеров, как IQ Option и Olymp Trade.

Технический процесс торговли бинарными опционами в Узбекистане ничем не отличается от стандартного трейдинга и для получения прибыли необходимо нажать на одну из кнопок – «Выше» (Call) или «Ниже» (Put). Также обязательно стоит указать экспирацию, которая может составлять от 30 секунд и до 3 месяцев. По истечению срока экспирации трейдер получит прибыль или убыток, в зависимости от того, оправдался ли его прогноз.

Сама торговля бинарными опционами из Узбекистана может вестись из любой точки страны, где есть интернет, что является еще одним плюсом трейдинга (нет привязки к месту). Но чтобы была возможность совершать сделки, необходимо иметь торговый счет у одного из брокеров, которые предоставляют свои услуги трейдерам из Узбекистана. Такие брокеры могут работать на территории страны как по лицензии, так и без нее, но предпочтение конечно же стоит отдавать регулируемым компаниям.

Лицензии брокеров в Узбекистане

Торговля бинарными опционами в Узбекистане на данный момент не лицензируется, но это не мешает брокерам бинарных опционов работать со сторонними лицензиями, такими как ЦРОФР (Россия) или CySEC (Кипр).

Наличие лицензии у брокера свидетельствует о том, что вся деятельность будет вестись прозрачно, а при наличии каких-либо нарушений со стороны брокера пострадавшие трейдеры смогут подать жалобу регулятору, который будет выступать на стороне трейдеров.

Также регуляторы обязывают брокеров создавать специальные страховые фонды в размере от $20 000, а в некоторых случаях и больше. Эти деньги в будущем могут использоваться в качестве выплат пострадавшим трейдерам.

Лучшие брокеры бинарных опционов в Узбекистане

Довольно много брокеров бинарных опционов предоставляют свои услуги на территории Узбекистана, но прежде, чем выбрать самого подходящего брокера, стоит изучить такие важные показатели, как работа торговой платформы, процент выплат по опционам, торговые инструменты и многое другое.

Такой подход позволит понять, чего стоит ожидать от компании, и если торговые условия являются неприемлемыми (к примеру, если брокер предоставляет очень малое количество активов для торговли или низкий процент выплат по опционам), то от услуг такого брокера точно стоит отказаться.

К брокерам бинарных опционов в Узбекистане, торговые условия которых можно считать одними из лучших, можно отнести:

Pocket Option; Quotex; Binarium.

Брокер Pocket Option в Узбекистане

Брокер PocketOption предоставляет услуги по торговле на финансовых рынках с 2017 года и является одним из самых популярных брокеров на территории Узбекистана.

К преимуществам брокера Покет Опшн можно отнести:

Функциональную и интуитивно понятную торговую платформу;

Высокий процент выплат по опционам (до 90%);

Минимальный депозит всего $5;

Множество платежных систем для пополнения и вывода средств;

Различные торговые активы (валютные пары, криптовалюты, акции, сырьевые товары);

Широкий выбор экспираций (от 30-ти секунд и до 4-х часов);

Бонусы и подарки;

Наличие демо-счета;

Также из дополнительного функционала у брокера есть бесплатные сигналы от Pocket Option, которые могут быть полезны для новичков. Помимо этого каждый клиент компании может пользоваться социальной торговлей от Pocket Option, что позволит получать пассивный доход.

Тем трейдерам, которые не готовы пополнять счет на реальные деньги, можно участвовать в бесплатных турнирах, которые доступны даже на демо-счетах.

Помимо этого, начать торговлю у брокера Pocket Option в Узбекистане можно с бесплатными бонусами и подарками, одним из которых является безрисковая сделка на $10.

Брокер Quotex в Узбекистане

Брокер Quotex также является одним из лидеров в сфере бинарных опционов, так как имеет лицензию ЦРОФР, и позволяет торговать большим количеством различных активов с широким выбором сроков экспирации.

Также для трейдеров из Узбекистана доступны такие виды опционов, как:

Турбо-опционы, которые можно использовать для для быстрой торговли и скальпинга; Классические опционы, которые имеет смысл использовать, если вы ведете обычную торговлю (удобно для системы Мартингейла).

Торговая платформа включает в себя встроенные индикаторы, а также графические инструменты, которые можно использовать для проведения анализа. Также доступен широкий выбор таймфреймов для бинарных опционов.

Тем трейдерам, у которых довольно мало знаний о трейдинге, можно нарабатывать опыт на демо-счету, который предоставляет брокер.

Также у брокера есть маркет с промокодами и бонусами от Квотекс, которые можно приобретать для повышения прибыльности.

Примечание: обратите внимание, что с 2023 года пользователи из России могут войти на платформу брокера Quotex только при помощи VPN.

Брокер Binarium в Узбекистане

Брокер Binarium позволяет торговать бинарными опционами в Узбекистане еще с 2012 года, и это был один из самых первых брокеров, который предоставлял свои услуги на территории стран СНГ.

Из явных преимуществ для трейдеров из Узбекистана можно отметить множество учебных материалов для новичков, которые включают в себя не только азы торговли бинарными опционами, а и стратегии, которые можно применять прямо на платформе брокера Бинариум.

Также немаловажным является и удобная торговая платформа брокера, которая создавалась специально для торговли бинарными опционами. В веб-терминале Binarium трейдеры из Узбекистана могут:

Использовать технические индикаторы;

Использовать различные экспирации (от 1 минуты до 3 месяцев);

Переключаться между турбо-опционами и классическими опционами в один клик;

Участвовать в платных и бесплатных турнирах, чтобы заработать средства, которые потом можно использовать в торговле.

Счета бинарных опционов в узбекских сумах

Один из самых частых вопросов трейдеров из Узбекистана касается того, можно ли открывать торговые счета у брокера в узбекской национальной валюте (узбекских сумах), но ответ, к сожалению, – нет. И скорее всего ситуация не поменяется, так как на данный момент нет брокера бинарных опционов, который работал бы только на территории Узбекистана.

Несмотря на это, открывать счета можно в долларах США, евро или российских рублях. Особое внимание стоит обратить именно на доллары или евро, так как хранить капитал в этих валютах в разы выгоднее, особенно в момент кризисов или других глобальных экономических мировых событий.

Методы торговли бинарными опционами в Узбекистане

Стоит понимать, что несмотря на очень простой технический процесс торговли, сложным является определение того, куда пойдет цена, и не редко новички в торговле бинарными опционами получают много убытков на начальном этапе, так как не понимают, как проанализировать рынок.

Поэтому, прежде чем приступать к торговле бинарными опционами из Узбекистана, необходимо определиться с тем, какой торговый метод больше всего подойдет для трейдера. К самым эффективным методикам можно отнести:

Технический анализ бинарных опционов включает в себя довольно много различных техник, многие из которых используются большинством трейдеров по всему миру. Это может быть как графический анализ, так и свечной анализ. Также к техническому анализу относится определение и торговля по тренду, что является довольно важным в торговле.

Если же говорить о самом популярном подходе у новичков в трейдинге, то это несомненно будет индикаторный анализ, который подразумевает как использование индикаторов для бинарных опционов, так и стратегий.

Индикаторы для бинарных опционов

Индикаторы для бинарных опционов не просто так настолько популярны в мире трейдинга. Причина этого в том, что использование индикаторов экономит очень много времени во время анализа и также максимально его упрощает.

К примеру, чтобы определить тренд, трейдеру необходимо оценить местонахождение цены, сравнить ее с предыдущими днями, или как минимум провести несколько трендовых линий на разных таймфреймах. Используя индикаторы, в этом нет необходимости, так как направление тренда просто будет показано на графике в виде стрелочек, линий или слов. Тоже самое можно сказать и для любых других видов анализа. Поэтому новички обращают особое внимание на индикаторы для бинарных опционов и стараются подобрать такие, которые будут максимально эффективными.

Индикаторы можно разделить на:

Сигнальные;

Трендовые;

Импульсные;

Объемные.

Какие из этих видов будут самыми лучшими в торговле, сказать сложно, так как каждый из них отвечает за определенный вид анализа. Поэтому чтобы не тратить время на подбор индикаторов, можно обратить внимание на ТОП-5 лучших индикаторов для бинарных опционов с нашего сайта, которые смогут принести пользу при правильном их использовании:

Стратегии для бинарных опционов

Стратегии для бинарных опционов можно считать еще более эффективным инструментов в торговле, так как они чаще всего включают в себя не только несколько индикаторов, а и дополнительные методики, которые обсуждались выше.

К примеру, может использоваться индикатор Moving Average вместе со Stochastic Oscillator, а покупка опционов будет совершаться после подтверждения сигналов от индикаторов свечными паттернами или самими свечами («Пинбар», «Поглощение» и так далее).

Также важно отметить, что новичкам правильнее всего будет начать изучение торговли не со стратегий, а с индикаторов, так как понять работу одного индикатора намного проще, чем работу двух-трех индикаторов вместе с другими методами анализа.

Если же возникнет необходимость использования именно стратегий для бинарных опционов, то обратить внимание можно на ТОП-5 стратегий с нашего сайта с подробным объяснением правил торговли:

Живой график для бинарных опционов

Иногда возникает возможность провести быстрый анализ или просто посмотреть, где торгуется тот или иной актив на данный момент. Для этого есть смысл использовать живой график для бинарных опционов, который всегда доступен на нашем сайте и содержит множество индикаторов, таймфреймов и графических инструметов:

Подробнее о том как пользоваться живым графиком для бинарных опционов, зачем он нужен и как он может помочь в торговле бинарными опционами не только новичкам, но и профессионалам вы можете прочить в нашей статье "Онлайн график для бинарных опционов"

Заключение

По итогу можно видеть, что начать торговлю бинарными опционами из Узбекистана абсолютно не сложно. Главное определиться с брокером, подобрать методику для анализа и торговли, после чего можно дополнить ее индикатором или стратегией.

Но не стоит забывать, что на начальном этапе обязательным является торговля на демо-счету, так как это даст дополнительный опыт и понимание ситуации, а также сэкономит реальные деньги. Желаем удачной торговли!

