Cистема Мартингейла

Бинарные опционы воспринимаются участниками финансового рынка неоднозначно. Поэтому достаточно затруднительно вывести стройную теорию о том, как войти в ту или иную сделку максимально результативно. При этом популярность рассматриваемого вида заработка продолжает практически ежедневно расти, что приводит к значительному увеличению количества новичков, пытающихся заработать на бинарных опционах. В то же время многие из них предпочитают надеяться на удачу, а не на планировании своих действий, формируемых в определенную стратегию.

Такой подход зачастую приводит к негативным последствиям. Если участник финансового рынка находится на волне успеха, то он продолжает испытывать судьбу и надеяться на элементарное везение. В противном случае, то есть при частых провалах, бинарные опционы начинают восприниматься с точки зрения вытягивания денег, а не вида заработка. Чтобы этого избежать, необходимо на регулярной основе обучаться торговле бинарными опционами и пополнять знания относительно различных стратегий и методов, способных привести к требуемому результату.

Подобных стратегий существует великое множество, и только опыт трейдера дает возможность определить наиболее эффективные из них. Например, среди инвесторов наибольший интерес вызывает стратегия, известная как система мартингейла, отличающаяся простотой применения. Если вас интересуют различные аспекты финансов, и вы планируете делать хорошие деньги на бинарных опционах, то предложенная стратегия – это неплохой вариант достичь задуманного.

Как работает система мартингейла?

По своей сути бинарные опционы можно воспринимать в качестве занятия, не требующего серьезных усилий со стороны трейдера. Надо лишь сделать ставку, получить результат, если все сбылось, то воспользоваться прибылью. Конечно, возможен и проигрышный вариант, когда вы теряете деньги. Такой подход предполагает наличие определенной доли азарта во всем описанном выше процессе, так как существует возможность разбогатеть посредством одного клика.

Хотя с подобным восприятием событий в условиях торговли бинарными опционами можно максимально быстро прогореть. Тяга к азарту не способствует оздоровлению ситуации, так как возникает ничем не оправданный риск, который желательно свести к минимуму за счет применения какой-либо эффективной стратегии. Для этого, в частности, предусмотрена система мартингейла, изначально используемая в азартных играх, но нашедшая спрос и в бинарных опционах. С помощью нее можно управлять рисками, что сводит денежные потери к минимуму.

Принцип работы мартингейла:

На практике предлагаемая система отличается отсутствием сложной технической подготовки перед вхождением в сделку. Единственное, что требуется для начала, это сделать минимальную ставку и дождаться результата. Если не повезет и ваше ставка окажется проигрышной, то надо будет лишь удвоить сумму следующей ставки. В случае повтора проигрыша ставка вновь удваивается и это действие осуществляется до тех пор, пока не будет достигнут положительный результат. После этого процесс возобновляется с первой итерации, характеризуемой минимальной ставкой.

Положительные моменты

Изрядное количество профессионалов отказывается признавать эффективность стратегии мартингейла. Скорее всего, это связано с тем, что ее жизнеспособность должна подкрепляться наличием внушительного депозита трейдера, чтобы его линия ставок могла быть максимально длинной. При этом существует определенная прослойка трейдеров, работающих с бинарными опционами, которые смогли обеспечить себя постоянным заработком на основе анализируемой стратегии. В связи с этим рассмотрим ее положительные моменты:

Возможность эффективного управления средствами, что позволяет удерживать свой счет в постоянном плюсе. Если в стандартной ситуации трейдер после выигрыша может стремиться к удвоению следующей ставки, то система мартингейла дает возможность этого избежать и тем самым минимизировать риски; Предложенная стратегия является своего рода легкой версией торгов за счет отсутствия необходимости постоянного мониторинга рынка. При этом несколько неэффективно использовать только одну стратегию, так как это не даст возможность достичь серьезных результатов деятельности. Необходимо правильно понимать ситуацию на рынке в тот или иной момент, когда следует применять систему мартингейла. Во всех других случаях лучше воспользоваться другими стратегиями, которых очень много, поэтому выбор вам гарантирован; Высокая результативность стратегии. Практически нереальна ситуация, когда количество подряд идущих проигрышей очень велико. Линия проигрыша при своем увеличении значительно повышает вероятность выигрышной ставки, и только размер счета может стать препятствием на пути выхода в плюс; Торговля по системе Мартингейла является самым быстрым способом разгона депозита, так как не требует никаких знаний. Также для удобства можно пользоваться калькулятором Мартингейла, что еще более упрощает процесс торговли бинарными опционами. Если дополнительно к этому использовать стратегию, которая имеет показатели даже в 50% прибыльных сигналов, то риски можно свести к минимуму.

Отрицательные моменты

Стопроцентных способов заработка не существует и стратегия мартингейла в этом случае не является исключением. Как уже было сказано, основным минусом этой стратегии является необходимость обеспечения крупного запаса средств на счете трейдера. Иначе, если денег будет недостаточно, шанс слить депозит станет максимальным, так как в определенный момент, который при ограниченности средств наступит очень быстро, вы не сможете удвоить ставку.

На практике, если линия проигрыша составит более трех итераций при банке $100, это будет выглядеть примерно так:

величина депозита – $100;

первоначальная ставка – $10; вторая ставка – $20; третья ставка – $40; четвертая ставка – $80, что предполагает проигрыш, так как эта ставками не обеспечена средствами.

В качества второго минуса можно упомянуть проблематичность получения серьезного дохода с помощью системы мартингейла, так как ставки одной линии при идущих подряд проигрышах приносят заработок лишь в размере стоимости первоначального лота. При этом нет возможности серьезно увеличить первую ставку, так как с каждой итерацией сумма будет возрастать глобально.

Наконец, к отрицательным моментам системы мартингейла следует отнести отсутствие в ее основании базы, например, в виде рыночных сигналов, показателей и тенденций, а без соответствующих методов и инструментов рынка трудно рассчитывать на стабильный доход при работе с бинарными опционами.

Важные моменты торговли по мартингейлу:

Решив использовать систему мартингейла, сначала определите размер первой ставки по отношению к депозиту. Минимальная ставка должна быть во много раз меньше счета, чтобы не прогореть достаточно быстро из-за невозможности продолжения линии. В связи с этим изначально необходимо подумать о рациональном использовании средств, исключая стремление получить максимальный выигрыш здесь и сейчас.

Еще один немаловажный совет практического использования системы мартинегейла применительно к бинарным опционам – отказ от постоянного использования актива одного вида. Например, вы поставили на рост евро, но проиграли. Не пытайтесь дальше использовать ставки на эту валютную пару, включая предположение о ее дальнейшем падении. В данной ситуации следует поменять сам актив.

Также учитывайте, что наибольшего эффекта от системы мартингейла удается добиться при торговле турбо-опционами на коротких позициях, характеризуемых минутными или тридцатисекундными таймфреймами. Это дает возможность исключить преимущества трейдеров, использующих логику, так как короткие позиции не позволяют предсказать движение цены в ближайшие несколько секунд.

Наконец, отдайте предпочтение работе с брокерами бинарных опционов, возвращающими стоимость опциона в тех случаях, когда цена остается неизменной, что позволяет сохранить средства. Принимайте во внимание тенденцию и не пытайтесь идти против тренда. Если рост или падение очевидны, то ставьте на выбранный показатель. Не испытывайте удачу, которая в некоторых случаях может оказаться на вашей стороне, но преимущественно это будет не так. Старайтесь контролировать риски.

Чтобы работу с бинарными опционами сделать прибыльнее, используйте различные методы торговли, индикаторы и уровни поддержки и сопротивления, что присуще техническому анализу. Также можно использовать графический и свечной анализ. Применение такого подхода дает возможность оптимально задействовать положительные характеристики системы мартингейла с блокированием минусов этой стратегии. К бинарным опционам надо подходить не с точки зрения использования одной стратегии, а комплексно, то есть с задействованием полноценного набора инструментов рынка финансов.

Заключение

Для того, чтобы успешно использовать систему Мартингейла при торговле бинарными опционами, необходимо взвесить все плюсы и минусы, после чего подобрать подходящую стратегию торговли, по сигналам которой уже можно будет использовать Мартингейла. Если же вы планируете совершать сделки наугад с этой системой, то в большинстве случае вы будете терять деньги даже при большом депозите.

