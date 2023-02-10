Обзор брокера OlympTrade (Олимп Трейд). Отзывы

OlympTrade – краткий обзор Olymp Trade — брокер, который давно и надёжно закрепил свои позиции на рынке Fixed Time Trades. Начинающие трейдеры предпочитают OlympTrade благодаря невысокому минимальному депозиту, удобной торговой платформе и доступности обучающих материалов. Регистрация С 26.12.2018 брокер OlympTrade не принимает регистрации клиентов из России. Читайте статью "Где торговать трейдерам из России" OlympTrade отзывы

Olymp Trade – это универсальная платформа, предназначенная для заключения сделок на бирже с акциями, криптовалютами, валютными парами, товарными активами и фондовыми индексами.

В первое время разработчик продвигал свой продукт на территории стран, входящих в СНГ. Но позднее география пользователей Olymp Trade выросла. Сегодня платформа стала необходимым инструментов торговли у трейдеров с южноамериканского и азиатского континентов, имеются представители из арабских стран.

Также стоит отметить, что на даный момент брокер отказался от стандартных опционов и перешел на Fixed Time Trades, что по сути не отличается от стандартных опционов.

Появившись в 2014 году, к настоящему моменту Olymp Trade не раз удостаивалась различных наград, которые подтверждают, что компания предоставляет действительно качественные брокерские услуги.

2016 год

«Наиболее быстро развивающийся брокер» ShowFx World 2016

«Лучший брокер» KROUFR Awards

«Лучшая платформа для торговли» Le Fonti 2016

2017 год

«Лучший финансовый брокер» CPA Life Awards 2017

«Лучший брокер» Forex Expo 2017

«Инновационный брокер» IAFT Awards 2017

2018 год

«Лучшая платформа для торговли» Le Fonti 2018

Достоинства платформы

Olymp Trade платформа онлайн трейдинга популярна по нескольким причинам. Прежде всего, она обеспечивает высокую безопасность проводимых сделок.

Надежность обусловлена тем, что компания является участником FinaCom. Эта международная организация независима от государственных и иных структур и создана с целью обеспечения защиты прав трейдеров по всему миру. В случае если выявляются неправомочные действия со стороны брокера, FinaCom компенсирует потери пользователя на сумму, не превышающую 20 тысяч евро.

Независимая система Verify My Trade оценила качество 5 тысяч сделок, ранее заключенных через платформу. Согласно результатам аудиторской проверки, 64% операций были проведены по оптимальным на тот момент ценам. Более того, то же исследование показало отсутствие сделок удовлетворительного или плохого качества. Это означает, что клиенты Olymp Trade торгуют по лучшим ценам, благодаря чему трейдеры не только получают максимально возможную прибыль, но и экономят на комиссионных сборах.

Второе достоинство платформы заключается в том, что компания предлагает достаточно демократичные условия сотрудничества. Начинать торговлю можно, имея на депозите не менее:

350 рублей;

10 долларов или евро.

Аналогичные суммы можно также ставить на вывод с депозита. Минимальная инвестиция в одну сделку составляет 1 доллар или евро, 30 рублей. Кроме того, Olymp Trade не взимает комиссии за переводы внутри платформы.

После регистрации на сайте каждому пользователю открывается доступ к учебному счету с балансом в 100 тысяч демоединиц. С помощью этого тренажера, который точно моделирует реальные ситуации, можно подготовиться к реальной торговле на бирже на реальные деньги. В случае если пользователь проводит неудачные операции, и учебный счет уменьшается до 5 тысяч демоединиц, баланс можно вновь восстановить любое количество раз.

Olymp Trade платформа онлайн трейдинга предлагает каждому пользователю пройти бесплатное обучение. Практически каждый день опытные специалисты устраивают вебинары, на которых рассматривают различные стратегии поведения на бирже, рассматривают ошибки и обучают основам технического и фундаментального анализа.

Обзор платформы

Olymp Trade объединяет в себе несколько платформ. При разработке последних учитывались не только пожелания пользователей, но и рекомендации экспертов финансовых рынков. Для торговли на бирже можно воспользоваться:

браузерной версией;

приложением для компьютера (работает под Windows и macOS), отличающееся наличием расширенного функционала;

мобильной версией для iOS и Android.

Особенность данных программ заключается в том, что трейдеры могут настраивать под себя графики, внедрять подходящие для себя систем анализа, вносить изменения в список выбранных активов. Дополнительно в состав платформы введен чат-бот «Ассистент», который разъясняет особенности работы отдельных инструментов в режиме онлайн.

Живые графики на платформе отображаются на темном и светлом фоне (задается пользователем). В зависимости от личных предпочтений трейдеры могут работать с:

линейными (зонными) графиками;

барами;

японскими свечами;

хейкен-аши.

Список индикаторов, поддерживаемых платформой, достаточно обширен и включает в себя:

Bears Power;

William %R;

SMA, EMA и WMA;

Alligator;

CCI;

Momentum;

Stochastic;

DeMarker и другие наиболее востребованные и эффективные индикаторы.

Для анализа графиков на платформе используются:

В случае возникновения проблем трейдер может уточнить принципы его работы конкретного инструмента (в том числе и на примерах), нажав на соответствующую кнопку рядом с ним.

Над каждым из графиков располагаются кнопки, посредством которых быстро открывается доступ к конкретному активу. Причем при желании можно выбирать один или несколько торговых инструментов. В частности, если трейдер предпочитает торговать криптовалютами, он может задать, чтобы на графике выводилась информация исключительно о цифровых монетах.

Временные рамки, в пределах которых изменяется график, пользователь определяет самостоятельно. Трейдер может работать в 15-секундном, 1-, 5-, 10-, 15- и 30-минутном таймфрейме. Для тех, кто выставляет длинные позиции, предусматриваются 1- и 4-часовые интервалы, дневные, недельные и месячные графики.

На платформе можно торговать:

Валютными парами, общее число которых достигает 36. К ним относятся наиболее востребованные активы и кросс-курсы, а именно: EUR/USD, GBP/USD, GBP/AUD, AUD/USD, USD/CLP, EUR/AUD, EUR/GBP, AUD/CAD, AUD/CAD, AUD/JPY, GBP/JPY, GBP/NZD, GBP/CAD, NZD/JPY, USD/RUB, USD/JPY, USD/CAD, USD/TRY . 6 товарно-сырьевых активов, которые оказывают определяющее значение на развитие мировой экономики: Gold, Silver, BRENT, Platinum, Copper, Natural Gas . Криптовалютами. Курсы цифровых монет показаны по отношению к американскому доллару. Список криптовалют включает наиболее популярные по объему продаж активы. Кроме того, трейдеры могут совершать прямые сделки с цифровыми монетами: Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, Ethereum Classic, Bitcoin Gold, Bitcoin, Monero, ETH/BTC, LTC/BTC, Zcash, Dash. 10 фондовых индексов. Они представляют собой индикаторы, показывающие текущее состояние финансового рынка. Индексы отображают среднюю стоимость акций определенных компаний: FTSE 100, NASDAQ, S&P 500, Dow Jones, Hang Seng Index, DAX, CAC 40, Nikkei 225, RUSSELL 2000, EURO STOXX 50. 13 акций крупнейших мировых компаний: BMW, Tesla, Google, Apple, Visa, Nintendo, Facebook, IBM, McDonalds, Boeing, Microsoft, Starbucks, Coca-Cola.

Столь широкий выбор активов увеличивает число возможностей для извлечения прибыли. Например, если трейдер понимает особенности работы рынка акций, то для торговли он может использовать эти ценные бумаги. А пользователи, которые разбираются в политических вопросах, получают положительный результат при работе с валютными парами.

В связи с тем, что география пользователей Olymp Trade обширна, все приведенные платформы поддерживают более 10 различных языков, включая русский и английский.

Торговые преимущества

Помимо традиционных способов торговли платформа поддерживает заявки на сделку, являющиеся аналогом отложенного ордера на Forex. Трейдеру достаточно установить временной интервал или цену, по истечению или достижению которых соответственно будет совершена операция. Сделки в данном случае заключаются автоматически.

Если заявки установлена по цене, то операция будет совершена в тот момент, когда график достигнет указанного параметра при условии наличия на депозите достаточного количества средств. По аналогичному алгоритму заключаются сделки по времени.

Если трейдер одним платежом пополняет депозит на сумму 2 тысячи долларов или евро, 50 тысяч рублей, то ему присваивается VIP-статус. Последний дает следующее:

Увеличение предельной суммы инвестиций в одну сделку до 400 тысяч рублей, 5 тысяч долларов или евро. Постоянный доступ к онлайн-консультанту, который оперативно решает возникающие трудности и обучает трейдера торговым стратегиям. Доступ к программе «Разгоняй оборот», по условиям которой трейдер, заключая сделки на достаточно крупные суммы, каждый месяц получает безрисковые сделки. Доступ к нескольким секретным стратегиям поведения на рынке. Доступ к закрытым вебинарам и аналитическим обзорам рынка, которые поставляются каждый день.

Параметр VIP Стандартный Максимальная доходность 92% 82% Минимальная сумма сделки $1 €1 30₽ $1 €1 30₽ Минимальный депозит $10 €10 350₽ $10 €10 350₽ Максимальная сумма сделки $5000 €5000 ₽400000 $2000 €2000 ₽150000 Максимальный общий объём одновременно открытых сделок по различным активам ₽4000000 $50000$ €50 000 ₽1500000 $20000 €20 000 Максимальный общий объём одновременно открытых сделок по одному активу ₽750000 $10000$ €10 000 ₽1500000 $20000 €20 000 Максимальный срок вывода средств 1 рабочий день до 5 рабочих дней Комиссия за вывод средств не взимается не взимается Персональный консультант + - Персональное обучение + - Ежедневная аналитика + - Безрисковые сделки за оборот + -

Кроме того, благодаря VIP-статусу сокращается продолжительность срока вывода средств с депозита до одного дня (по стандартным условиям торговли — 5 дней), а также увеличивается максимальная сумма инвестиции в открытие сделки по одному и всем активам до 750 тысяч рублей, 10 тысяч евро или долларов и до 4 миллионов рублей, 50 тысяч долларов или евро соответственно.

Пополнение баланса и вывод средств

Пополнить депозит на Olymp Trade можно посредством перевода с банковской карты Visa или MasterCard (при условии, если подключена опция оплаты покупок в Интернете). Также платформа поддерживает работу со следующими платежными системами:

При возникновении вопросов, связанных с работой платформы, трейдеры могут круглосуточно связаться со службой поддержки по контактному номеру телефону, через онлайн-чат или электронную почту.

В настоящий момент клиентская база Olymp Trade насчитывает более 20 миллионов реальных пользователей со всего мира. Популярность платформы обеспечивают прозрачные условия торговли, надежность, оперативная работа службы поддержки и широкий ассортимент графических инструментов.

