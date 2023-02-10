        Обзор брокера OlympTrade (Олимп Трейд). Отзывы

        Брокер OlympTrade отзывы

        OlympTrade – краткий обзор

        Olymp Trade — брокер, который давно и надёжно закрепил свои позиции на рынке Fixed Time Trades. Начинающие трейдеры предпочитают OlympTrade благодаря невысокому минимальному депозиту, удобной торговой платформе и доступности обучающих материалов.

        С 26.12.2018 брокер OlympTrade не принимает регистрации клиентов из России. Читайте статью "Где торговать трейдерам из России"

        OlympTrade отзывы
         

        Olymp Trade – это универсальная платформа, предназначенная для заключения сделок на бирже с акциями, криптовалютами, валютными парами, товарными активами и фондовыми индексами.

        В первое время разработчик продвигал свой продукт на территории стран, входящих в СНГ. Но позднее география пользователей Olymp Trade выросла. Сегодня платформа стала необходимым инструментов торговли у трейдеров с южноамериканского и азиатского континентов, имеются представители из арабских стран.

        Также стоит отметить, что на даный момент брокер отказался от стандартных опционов и перешел на Fixed Time Trades, что по сути не отличается от стандартных опционов.

        Появившись в 2014 году, к настоящему моменту Olymp Trade не раз удостаивалась различных наград, которые подтверждают, что компания предоставляет действительно качественные брокерские услуги.

        2016 год

        • «Наиболее быстро развивающийся брокер» ShowFx World 2016
        • «Лучший брокер» KROUFR Awards
        • «Лучшая платформа для торговли» Le Fonti 2016

        2017 год

        • «Лучший финансовый брокер» CPA Life Awards 2017
        • «Лучший брокер» Forex Expo 2017
        • «Инновационный брокер» IAFT Awards 2017

        2018 год

        • «Лучшая платформа для торговли» Le Fonti 2018

        Сайт брокера OlympTrade

        Достоинства платформы

        Olymp Trade платформа онлайн трейдинга популярна по нескольким причинам. Прежде всего, она обеспечивает высокую безопасность проводимых сделок.

        Надежность обусловлена тем, что компания является участником FinaCom. Эта международная организация независима от государственных и иных структур и создана с целью обеспечения защиты прав трейдеров по всему миру. В случае если выявляются неправомочные действия со стороны брокера, FinaCom компенсирует потери пользователя на сумму, не превышающую 20 тысяч евро.

        Независимая система Verify My Trade оценила качество 5 тысяч сделок, ранее заключенных через платформу. Согласно результатам аудиторской проверки, 64% операций были проведены по оптимальным на тот момент ценам. Более того, то же исследование показало отсутствие сделок удовлетворительного или плохого качества. Это означает, что клиенты Olymp Trade торгуют по лучшим ценам, благодаря чему трейдеры не только получают максимально возможную прибыль, но и экономят на комиссионных сборах.

        исследование Verify My Trade

        Второе достоинство платформы заключается в том, что компания предлагает достаточно демократичные условия сотрудничества. Начинать торговлю можно, имея на депозите не менее:

        • 350 рублей;
        • 10 долларов или евро.

        Аналогичные суммы можно также ставить на вывод с депозита. Минимальная инвестиция в одну сделку составляет 1 доллар или евро, 30 рублей. Кроме того, Olymp Trade не взимает комиссии за переводы внутри платформы.

        После регистрации на сайте каждому пользователю открывается доступ к учебному счету с балансом в 100 тысяч демоединиц. С помощью этого тренажера, который точно моделирует реальные ситуации, можно подготовиться к реальной торговле на бирже на реальные деньги. В случае если пользователь проводит неудачные операции, и учебный счет уменьшается до 5 тысяч демоединиц, баланс можно вновь восстановить любое количество раз.

        Пополнение демо счета

        Olymp Trade платформа онлайн трейдинга предлагает каждому пользователю пройти бесплатное обучение. Практически каждый день опытные специалисты устраивают вебинары, на которых рассматривают различные стратегии поведения на бирже, рассматривают ошибки и обучают основам технического и фундаментального анализа.

        индикаторы olymp trade

        Обзор платформы

        Olymp Trade объединяет в себе несколько платформ. При разработке последних учитывались не только пожелания пользователей, но и рекомендации экспертов финансовых рынков. Для торговли на бирже можно воспользоваться:

        • браузерной версией;
        • приложением для компьютера (работает под Windows и macOS), отличающееся наличием расширенного функционала;
        • мобильной версией для iOS и Android.

        Особенность данных программ заключается в том, что трейдеры могут настраивать под себя графики, внедрять подходящие для себя систем анализа, вносить изменения в список выбранных активов. Дополнительно в состав платформы введен чат-бот «Ассистент», который разъясняет особенности работы отдельных инструментов в режиме онлайн.

        Живые графики на платформе отображаются на темном и светлом фоне (задается пользователем). В зависимости от личных предпочтений трейдеры могут работать с:

        • линейными (зонными) графиками;
        • барами;
        • японскими свечами;
        • хейкен-аши.

        Светлая цветовая схема

        темная цветовая схема

        виды графиков в олимп трейд

        Список индикаторов, поддерживаемых платформой, достаточно обширен и включает в себя:

        • Bears Power;
        • William %R;
        • SMA, EMA и WMA;
        • Alligator;
        • CCI;
        • Momentum;
        • Stochastic;
        • DeMarker и другие наиболее востребованные и эффективные индикаторы.

        Для анализа графиков на платформе используются:

        Инструменты графического анализа

        В случае возникновения проблем трейдер может уточнить принципы его работы конкретного инструмента (в том числе и на примерах), нажав на соответствующую кнопку рядом с ним.

        асистент olymp trade

        Над каждым из графиков располагаются кнопки, посредством которых быстро открывается доступ к конкретному активу. Причем при желании можно выбирать один или несколько торговых инструментов. В частности, если трейдер предпочитает торговать криптовалютами, он может задать, чтобы на графике выводилась информация исключительно о цифровых монетах.

        список активов

        активы olymp trade

        Временные рамки, в пределах которых изменяется график, пользователь определяет самостоятельно. Трейдер может работать в 15-секундном, 1-, 5-, 10-, 15- и 30-минутном таймфрейме. Для тех, кто выставляет длинные позиции, предусматриваются 1- и 4-часовые интервалы, дневные, недельные и месячные графики.

        На платформе можно торговать:

        1. Валютными парами, общее число которых достигает 36. К ним относятся наиболее востребованные активы и кросс-курсы, а именно: EUR/USD, GBP/USD, GBP/AUD, AUD/USD, USD/CLP, EUR/AUD, EUR/GBP, AUD/CAD, AUD/CAD, AUD/JPY, GBP/JPY, GBP/NZD, GBP/CAD, NZD/JPY, USD/RUB, USD/JPY, USD/CAD, USD/TRY.
        2. 6 товарно-сырьевых активов, которые оказывают определяющее значение на развитие мировой экономики: Gold, Silver, BRENT, Platinum, Copper, Natural Gas.
        3. Криптовалютами. Курсы цифровых монет показаны по отношению к американскому доллару. Список криптовалют включает наиболее популярные по объему продаж активы. Кроме того, трейдеры могут совершать прямые сделки с цифровыми монетами: Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, Ethereum Classic, Bitcoin Gold, Bitcoin, Monero, ETH/BTC, LTC/BTC, Zcash, Dash.
        4. 10 фондовых индексов. Они представляют собой индикаторы, показывающие текущее состояние финансового рынка. Индексы отображают среднюю стоимость акций определенных компаний: FTSE 100, NASDAQ, S&P 500, Dow Jones, Hang Seng Index, DAX, CAC 40, Nikkei 225, RUSSELL 2000, EURO STOXX 50.
        5. 13 акций крупнейших мировых компаний: BMW, Tesla, Google, Apple, Visa, Nintendo, Facebook, IBM, McDonalds, Boeing, Microsoft, Starbucks, Coca-Cola.

        Столь широкий выбор активов увеличивает число возможностей для извлечения прибыли. Например, если трейдер понимает особенности работы рынка акций, то для торговли он может использовать эти ценные бумаги. А пользователи, которые разбираются в политических вопросах, получают положительный результат при работе с валютными парами.

        В связи с тем, что география пользователей Olymp Trade обширна, все приведенные платформы поддерживают более 10 различных языков, включая русский и английский.

        Торговые преимущества

        Помимо традиционных способов торговли платформа поддерживает заявки на сделку, являющиеся аналогом отложенного ордера на Forex. Трейдеру достаточно установить временной интервал или цену, по истечению или достижению которых соответственно будет совершена операция. Сделки в данном случае заключаются автоматически.

        Если заявки установлена по цене, то операция будет совершена в тот момент, когда график достигнет указанного параметра при условии наличия на депозите достаточного количества средств. По аналогичному алгоритму заключаются сделки по времени.

        заявка п оцене актива

        Если трейдер одним платежом пополняет депозит на сумму 2 тысячи долларов или евро, 50 тысяч рублей, то ему присваивается VIP-статус. Последний дает следующее:

        1. Увеличение предельной суммы инвестиций в одну сделку до 400 тысяч рублей, 5 тысяч долларов или евро.
        2. Постоянный доступ к онлайн-консультанту, который оперативно решает возникающие трудности и обучает трейдера торговым стратегиям.
        3. Доступ к программе «Разгоняй оборот», по условиям которой трейдер, заключая сделки на достаточно крупные суммы, каждый месяц получает безрисковые сделки.
        4. Доступ к нескольким секретным стратегиям поведения на рынке.
        5. Доступ к закрытым вебинарам и аналитическим обзорам рынка, которые поставляются каждый день.
        Параметр VIP Стандартный

        Максимальная доходность

        92%

        82%

        Минимальная сумма сделки

        $1

        €1

        30₽

        $1

        €1

        30₽

        Минимальный депозит

        $10

        €10

        350₽

        $10

        €10

        350₽

        Максимальная сумма сделки

        $5000

        €5000

        ₽400000

        $2000

        €2000

        ₽150000

        Максимальный общий объём одновременно открытых сделок по различным активам

        ₽4000000

        $50000$

        €50 000

        ₽1500000

        $20000

        €20 000

        Максимальный общий объём одновременно открытых сделок по одному активу

        ₽750000

        $10000$

        €10 000

        ₽1500000

        $20000

        €20 000

        Максимальный срок вывода средств

        1 рабочий день

        до 5 рабочих дней

        Комиссия за вывод средств

        не взимается

        не взимается

        Персональный консультант

        +

        -

        Персональное обучение

        +

        -

        Ежедневная аналитика

        +

        -

        Безрисковые сделки за оборот

        +

        -
         

        Кроме того, благодаря VIP-статусу сокращается продолжительность срока вывода средств с депозита до одного дня (по стандартным условиям торговли — 5 дней), а также увеличивается максимальная сумма инвестиции в открытие сделки по одному и всем активам до 750 тысяч рублей, 10 тысяч евро или долларов и до 4 миллионов рублей, 50 тысяч долларов или евро соответственно.

        olymp

        Пополнение баланса и вывод средств

        Пополнить депозит на Olymp Trade можно посредством перевода с банковской карты Visa или MasterCard (при условии, если подключена опция оплаты покупок в Интернете). Также платформа поддерживает работу со следующими платежными системами:

        • Яндекс.Деньги;
        • Qiwi;
        • Webmoney;
        • Bitcoin;
        • ePayments;
        • Neteller;
        • Skrill;
        • Fasapay.

        Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей «ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»».

        способы оплаты olymp trade

        При возникновении вопросов, связанных с работой платформы, трейдеры могут круглосуточно связаться со службой поддержки по контактному номеру телефону, через онлайн-чат или электронную почту.

        контакты техподдержки olymp trade

        В настоящий момент клиентская база Olymp Trade насчитывает более 20 миллионов реальных пользователей со всего мира. Популярность платформы обеспечивают прозрачные условия торговли, надежность, оперативная работа службы поддержки и широкий ассортимент графических инструментов.

        Комментарии

        Эдик
        Мне все нравится, и удобно и еще много всяких учебных материалов для новичков, я многому по ним научился и даже готовые стратегии оттуда брал!
        06 августа 2019
        Леша
        Работаю на площадке данного трейдера, проблем никаких нет, я сам живу в европе, поэтому изменения меня не коснулись слава богу. Зарабатывать выходит норм, в этом месяце удалось на 30 процентов депо разогнать,но я много достаточно времени уделяю, плюс торгую на драг металлах, тут доходность выше
        05 августа 2019
        Женя
        Норм брокер, я ему доверяю. Ни разу мне не блокировали ни акк ни деньги. Продолжаем работать
        03 августа 2019
        Данила
        Хорошая площадка, без кидалова. Работает как часы, без задержек и график не скачет. Я на свечках, поднимаю по 10-20к в мес с учетом что уделяю этому делу час-полтора в день - делайте выводы) И о выводе кстати))) с этим проблем не было ни разу, максимум за раз выводил 50к - никаких сложностей
        30 июля 2019
        Сергей
        Классные обучающие видео с графиками и тд. разскладывают по полочкам и про активы и про инструменты. И как все это соединить чтоб начать зарабатывать. Есть демо-счет в 10к долларов - тренируйся нехочу.
        28 июля 2019
        Владимир
        Соглашусь, что торгоавть тут можно и наверное даже нужно. Удобно и понятно. А если уходите в минус надо не брокера винить а анализировать и делать выводы, учиться и тд. Это ж не лотерея, это работа
        25 июля 2019
        ЖекаЖук
        Брокер выводит средства максимум через 24 часа. После успешного подтверждения личности деньги окажутся на счету трейдера через 1-3 дня. Давно с ними все нравится.
        10 февраля 2019
        vallet
        Почему все идут в опционы? Да потому что тут есть варианты зарабатывать достойно. Надоело работать на дядю за 20-30 тысяч рублей в месяц и еле-еле сводить концы с концами. Надоело в продуктовых магазинах покупать самые дешевые товары непонятного качества. Я надеюсь, что и у вас получится выйти на стабильный доход в бинарных опционах. Удачи!))
        08 февраля 2019
        Вадим
        Самое главное, чтобы в месяц у вас было прибыльных сделок больше чем убыточных. У меня сейчас примерно 6–8 из 10 успешных сделок. Благодаря этому я стабильно в прибыли.
        04 февраля 2019
        Иришка
        Можно торговать на Олимпе трейд . Почему многие сомневаются ? Просто научитесь и найдите свою стратегию. Если есть желание и есть интерес с Олимпом трейдом можно работать. А слушать каждого вообще сидеть без денег смотреть в окно и грызть ногти.
        02 февраля 2019
        VERMUT
        Много полезного нашёл для себя. Хорошо сделанный проект на котором все доступно и понятно. И никуда тебя не тянут за уши. Ну надоели уже эти лоховоды. А сдесь есть все для новичка, коим я являюсь уже две недели.
        02 февраля 2019
        Sesille
        Все же главное правильного брокера выбрать, платформы все разные, отзывов на всех хватает. Новичку легко запутаться, не ведитесь на рекламу неизвестных брокеров, работаейте только с лучшими и проверенными. С олимпом давно. Проблем не было.
        31 января 2019
        Семен
        Деньги выводятся быстро, это не является проблемой, главное — их заработать. Я на олимпе зарегался полгода назад. Мне дали 10 000 баксов для тренировки. Я воспользовалась этой возможностью. Теперь я стабильно зарабатываю, как минимум, 2 000 долларов в месяц. Короче, я рекомендую эту площадку всем.
        30 января 2019
        Маргинал777
        Сразу хочу сказать тем, кто твердит о том, что Олимп — лохотрон. Ребята, идите пасти гусей. Финансовые рынки не для вас. Понимаете, у всех людей свое предназначение — кто-то может заниматься Форекс или опционами, а кому-то этого просто не дано, и ему лучше заняться другим делом. Олимп — это инновационная платформа, которая все время находится в процессе развития.
        29 января 2019
        Дима
        брокер топовый, мне очень нравится
        07 июля 2018
        Ольга
        вроде не плохо, брокер нравится
        05 июля 2018
        Саша
        Олимп отличный брокер, нравится техническое оснащение брокера
        01 июля 2018
        Денис
        Olymp trade отлично себя зарекомендовал, я рад что торгую с этим брокером
        18 июня 2018
        Даниил
        олимп меня радует, платформа отличная, брокер надежный, всем рекомендую
        11 июня 2018
        Анатолий
        просто и надежно, всем доволен, главное что средства выводят
        10 июня 2018
