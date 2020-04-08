Как заработать в интернете в кризис 2020

Идей для заработка в интернете в кризис множество. Но каждая из них имеет свои плюсы и минусы. Например, торговля на рынке Forex требует большой начальной суммы капитала, но при этом и прибыль в случае успеха может будет существенной.

В этой статье мы рассмотрим достаточно интересный и бюджетный вариант, который отлично подойдет начинающим инвесторам – торговля бинарными опционами. Вы узнаете о том, что это такое, чем интересен такой вид капиталовложений и почему именно в кризис лучше всего зарабатывать на бинарных опционах.

Бинарные опционы и кризис 2020

Ситуация на мировых рынках достаточно серьезная и пока что никто не может сказать, когда ожидаются изменения. Паника, связанная с коронавирусом уже отразилась на рынках, но никто не учитывал последствия, так как просчитать их в период всеобщих ограничительных мер невозможно. Поэтому в ближайшее время колебания как валют, так и акций, а также индексов и металлов будут разносторонними. Единственный актив, который набирает вес – золото. Но этот ценный металл используется как убежище.

А теперь рассмотрим пошаговую инструкцию о том, как начать зарабатывать на бинарных опционах в кризис.

Шаг 1. Поиск надежного брокера

Первое, что нужно сделать – найти надежного брокера бинарных опционов, который предоставляет торговлю бинарными опционами с большим количеством базовых активов. Причем желательно, чтобы предлагались акции, индексы, возможно даже криптовалюты. Дело в том, что тот же биткоин неплохо смотрится на фоне остальных активов и многие эксперты пророчат ему дальнейший рост.

Шаг 2. Обучение и демо-счет

Сразу же начинать торговлю, не имея знаний, не стоит. Практически все брокеры предлагают какие-то базовые материалы по трейдингу, и даже на нашем сайте вы найдете массу полезной информации для торговли бинарными опционами, с помощью которой вы сможете детальнее познакомиться с работой на финансовых рынках.

Что необходимо знать перед началом торговли? В первую очередь изучают технический анализ. Так как бинарные опционы являются краткосрочными контрактами, работать с фундаментальным анализом будет сложнее и лучше оставить такой вид анализа для изучения на будущее.

Далее можно узнать, какие именно новости оказывают самое сильное влияние на рынке и держать руку на пульсе. Как только выходит какая-то важная публикация, можно открывать позицию и зарабатывать на этом.

В процессе обучения очень важно понять, как работают бинарные контракты и какие они бывают. Рассмотрим наиболее популярные виды этих контрактов:

Бинарные опционы Call/Put (Вверх/Вниз). Это классический вид бинарных контрактов. Инвестору необходимо определить, будет ли стоимость базового актива выше или ниже текущего уровня на момент истечения контракта. Бинарные опционы 60 seconds. Это разновидность классического опциона, которая подразумевает трейдинг в течение 1 минуты. Остальные правила такие же, как у бинарных опционов Call/Put. Диапазон. Этот вид опционов бинарного типа кардинально отличается от описанных в статье. Здесь брокер устанавливает определенный ценовой диапазон, в котором находится цена в данный момент. Суть опциона в том, чтобы спрогнозировать, останется ли цена в рамках этого диапазона или выйдет за его пределы к моменту экспирации контракта. Касание/Без касания. Это еще один тип опционов, суть которого заключается в том, чтобы определить, коснется ли цена установленной брокером отметки до момента экспирации.

В принципе, наиболее популярными являются первых два вида. Хотя 60 секунд более рискованны, так как требуют более сильной подготовки от трейдера и умения быстро принимать решения.

После того, как трейдер пройдет подготовку, можно попробовать свои силы на демо-счете. Это бесплатный функционал, который предоставляет доступ к платформе и торгам в режиме реального времени, но без риска своими деньгами.

Шаг 3. Реальная торговля бинарными опционами

После обучения и всех тренировок можно переходить к реальной торговле бинарными опционами. И здесь мы хотели бы дать некоторые рекомендации:

Создание собственной или использование чужой стратегии для бинарных опционов. Торговая система является основой основ в трейдинге. Она позволяет систематизировать подход к работе и получать более точные и качественные сигналы для открытия позиций. Разработка своих собственных правил управления капиталом и рисками. Для бинарных опционов важно определиться с тем, какой будет сумма торговли в каждой отдельной сделке. Рекомендуется, чтобы объем инвестиции не превышал 5-10% от всего депозита. Диверсификация. Это правило предполагает работу с несколькими базовыми активами и даже бинарными контрактами. В целом, она нужна для того, чтобы можно было максимально эффективно использовать свои финансовые ресурсы в трейдинге. Например, вместо того чтобы покупать бинарные опционы исключительно на валютные пары, можно добавить в список активов акции, индексы и даже криптовалюты. Определение времени экспирации. Многие трейдеры пытаются торговать бинарными опционами 60 секунд, полагая, что таким образом они заработают больше за короткий промежуток времени. Но на самом деле, важно выбирать время экспирации исходя из психологических особенностей трейдера и его готовности работать в экстремальных условиях.

Как работать с бинарными опционами в кризис 2020

Если вы только собираетесь начать торговлю этими контрактами в условиях мирового финансово-экономического кризиса 2020 года, который уже наступил вне зависимости от того, насколько долго продлится карантин в ведущих экономиках мира, рекомендуется познакомиться с тем, что такое новостная торговля.

Она будет вашей основной стратегией бинарных опционов на ближайшее время. Стратегия работы с новостями представляет собой отслеживание важных событий и открытие сделок при ключевых публикациях.

На какие именно события стоит обращать особое внимание:

Любые новости, касающиеся пандемии. Правда, со временем их значимость идет на спад. С другой стороны, любые важные новости, как, например, смягчение карантинных мер, ведут к появлению аппетитов к риску. Соответственно, на них могут расти буквально все рынки. Макроэкономическая статистика. Несмотря на то, что сейчас сложно искать какие-то тренды в экономиках, на такой статистике можно зарабатывать, используя бинарные опционы. К важным данным относятся такие показатели, как рынок труда, индексы деловой активности, потребительская инфляция, ежеквартальные темпы роста ВВП и так далее. Все эти данные публикуются в макроэкономических календарях, о чем известно заранее. Новости, касающиеся сделки ОПЕК+. Это тоже сильный фактор, который может приводить к определенному рыночному движению. Например, если вы торгуете российским рублем, перспектива заключения сделки подтолкнет эту валюту вверх, в то время как отсутствие сделки оказало сильное давление на рубль. Кстати, это касается любой другой сырьевой валюты, включая канадский доллар. Новости компаний и квартальная статистика. Все это необходимо тем, кто в качестве базовых активов выбирает акции.

Как открывать сделки? Здесь есть несколько подходов. Наиболее простой – открытие позиций в момент выхода публикации. Например, если экономические данные вышли слабыми, можно продать валюту и заработать на падении. И наоборот, если показатели оказались сильными, то можно заработать на покупке актива.

Как долго продлится такая возможность, никто не знает. МВФ уже объявил глобальную рецессию, а это значит, что мир погружается в серьезный экономический кризис. Естественно, это открывает дополнительные возможности для заработка на финансовых рынках, и в том числе на бинарных опционах.

Можно ли заработать в интернете в кризис 2020 на бинарных опционах?

Да, можно. Для этого достаточно внимательно следить за событиями, которых сейчас очень много. И вовремя принимать торговые решения. Например, по мере приближения сделки ОПЕК+ по нефти, ее цена будет расти. Если сделка будет срываться, стоимость нефти будет падать. Как видно, все достаточно просто – главное внимательно мониторить рынки и находить торговые возможности. При этом важно изначально не прогадать с брокером, что бы вы могли вывести без труда все свои заработанные деньги.

Смотрите также: