Обзор брокера бинарных опционов IQ Option. Отзывы

IQ Option – краткий обзор IQ Option с 2013 года оказывает услуги брокера бинарных опционов. За несколько лет компания стала одной из самых известных в своей отрасли как в Европе, так и странах СНГ. IQ Option ориентируется на начинающих трейдеров, что обусловило специфику работы брокера. Эта компания предлагает удобные условия сотрудничества и максимально упрощённый торговый терминал. Регистрация IQ Option отзывы

Условия сотрудничества

На официальном сайте IQ Option предусматривается бесплатный демо-счет, который открывается в пару кликов. При этом, работая в данном сервисе, пользователи сталкиваются с навязчивой рекламой перейти на реальную торговлю. Нужно помнить о том, что демо-счет используется для получения новых навыков и отработке конкретной стратегии. Данный инструмент не способен отразить реальные торговые условия. То есть нельзя достичь одинаковых результатов на демо и реальном счете, даже если применяются одинаковые стратегии.

Брокер IQ Option позволяет открывать сделки на покупку:

фондовых индексов;

сырьевых товаров;

валютных пар;

акций.

Минимальный размер инвестиции в одну сделку составляет доллар. Компания предлагает два вида контрактов: бинарный и турбо. Разница между этими инструментами заключается в том, что первый позволяет создавать ордера, выставляя врем экспирации с шагом в 5 минут, второй — в 15 минут. Процент выплат по опциону зависит от нескольких параметров. Иногда этот показатель достигает 85%.

Помимо указанных опционов компания IQ Option предоставляет возможность торговать специальными контрактами OTC во время выходных, когда все биржи закрываются. Трейдинг в данном случае ведется с использованием котировок, которые брокер берет из межбанковских сделок. Цена из-за этого не покидает пределы определенного канала.

Регулирование деятельности

Брокер IQ Option официально зарегистрирован как компания IQ Option Europe Ltd. При этом реальным владельцем торговой платформы, как и домена, является другая компания.

Брокер имеет официальную лицензию CySEC, наличие которой снижает риски трейдеров. Данный документ указывает на то, что в случае возникновения неразрешимых проблем клиенты могут обратиться к регулятору. Последний выступает в качестве независимого арбитра между брокером и трейдером. Наличие данной лицензии также свидетельствует о том, что IQ Option вкладывает часть денег в компенсационный фонд, из которого в случае банкротства компании возвращаются клиентам потерянные средства. В подобных ситуациях можно надеяться на получение суммы, не превышающей 20 тысяч евро.

Помимо этого, IQ Option является членом некоммерческой организации ЦРОФР, которые разрешает некоторые проблемы трейдеров, возникших при взаимодействии с брокером.

Торговый терминал

Платформа, предоставляемая компанией IQ Option, считается одной из самых быстрых на рынке бинарных опционов. Это программное обеспечение разработано под операционные системы Windows и MacIOS. Есть также версии для мобильных устройств и браузеров. Данная платформа обладает важной особенностью: пользователи могут вести торговлю с разных приборов. Вне зависимости от выбранного устройства все действия трейдеров (при условии, если те заходят под одним аккаунтом) синхронизируются между клиентами.

Согласно заявлениям разработчиков, поставляемое программное обеспечение отличается простым и понятным интерфейсом. При этом платформа достаточно быстро обрабатывает контракты. В состав данного терминала входят:

несколько графиков (свечной, барный и другие);

графические инструменты (горизонтальные и трендовые линии);

индикаторы (Стохастик, средние скользящиеи другие).

Наличие такого функционала позволяет трейдерам проводить минимальный технический анализ ситуации на рынке непосредственно в окне торгового терминала. Такими особенностями не обладает большинство платформ, предназначенных для трейдинга бинарными опционами. Торговый терминал от IQ Option содержит следующие окна:

выбор между торговыми контрактами;

виды торговых инструментов;

установка периода экспирации;

текущая тенденция на рынке (то есть отображается, кто сейчас сильнее: быки или медведи);

график с горизонтальной (отображает уровень сделки) и вертикальной (момент окончания экспирации) линиями;

установка суммы инвестиции на контракт;

выбор направления, в котором открывается контракт (повышение или понижение);

выбор индикаторов и вида графика.

После завершения периода экспирации на экран торгового терминала выводится информация по сделке: размер прибыли или убытка, сумма инвестиции, цена на момент открытия и закрытия.

Как зарегистрироваться?

Регистрация на сайте IQ Option проходит в два этапа. Сначала необходимо указать в соответствующих полях фамилию и имя нового пользователя, e-mail и пароль. После этого на электронную почту придет ссылка, по которой нужно перейти, чтобы зарегистрировать аккаунт. В дальнейшем брокер может запросить документы для прохождения верификации пользователя. Это необходимо для того, чтобы вывести крупную сумму со счета.

Способы пополнения и снятия средств

Для пополнения баланса и вывода средств со счета можно воспользоваться банковским переводом (взимается комиссия в 50 долларов) или карточкой, а также платежными системами типа WebMoney или Яндекс.Деньги. Список компаний, которые осуществляют такие платежи, рекомендуется уточнять на сайте брокера.

Минимальная сумма, позволяющая приступить к торговле бинарными опционами — 10 долларов. Вывести со счета можно не менее указанной суммы. Такие заявки брокер обрабатывает в течение трех дней. Вывести со счета разрешается не более одного миллиона долларов.

При пополнении баланса брокер предлагает разные бонусы, размер которых зависит от инвестируемой суммы. Если перевести на счет от трех и более тысяч долларов, трейдеру присваивается VIP-статус, который открывает доступ ко всем техническим инструментам и контрактам, личному менеджеру и ежедневной рассылке торговых сигналов.

Турниры

IQ Option регулярно проводит среди трейдеров турниры. Выигрыш начисляется на баланс победителя. К числу таких турниров относятся следующие:

Euro Tournament. Для участия в турнире необходимо заплатить 20 долларов. Такую сумму нужно внести для докупки. 50% от внесенной суммы идет на формирования призового фонда, который изначально составляет 100 долларов. IQ Wars. Принять участие в турнире с аналогичным призовым фондом могут трейдеры, готовые внести не менее четырех долларов. Аналогичная сумма требуется для докупки. 75% внесенных средств идет на формирование призового фонда. Wall Street. Взнос для участия в этом турнире и стоимость докупки составляют 50 долларов. 60% от этой суммы идет на формирование призового фонда, который изначально равен 10 тысячам долларов. Crazy. Этот ежемесячный турнир требует от участников внесения не менее 50 долларов (такая же сумма идет на докупку). 50% от этих денег поступает в призовой фонд, равный изначально 1 тысяче долларов.

Деньги за участие в турнире списываются со счетов участников. Призовой фонд распределяется среди 30 лучших игроков.

Достоинства брокера

Брокер предлагает простую и удобную торговую платформу, которая унифицирована между всеми клиентами (для браузера, компьютеров и мобильных устройств). Регистрация аккаунта на сайте IQ Option проходит в два быстрых этапах. Каждому трейдеру открыт доступ к бесплатному демо-счету.

Недостатки брокера

Среди выраженных недостатков брокера трейдеры выделяют ограниченный выбор периодов экспирации: долгосрочный трейдинг опционами через эту компанию невозможна. С некоторыми из представленных инструментов вести круглосуточную торговлю нельзя Кроме того, трейдеры отмечают отсутствие прозрачной схемы начисления процентов по опционам и ограниченный набор контрактов.

Выводы

Внимание: IQ Option не сотрудничает с трейдерами из России.

Популярность брокера во многом обусловлена продуманным и простым торговым терминалом, который изначально разрабатывался трейдинг данными инструментами. Однако компании, чтобы сохранить свои позиции на рынке, стоит расширить количество предлагаемых контрактов и сроков экспирации. При этом брокер IQ Option является оптимальным выбором для трейдеров, которые никогда не торговали бинарными опционами.

Регистрация

