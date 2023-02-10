Бинарные опционы в Германии являются очень популярным видом заработка, как и торговля на рынке Форекс, так как эта страна считается одним из самых крупных финансовых центов мира, и Европы, в частности.

Но популярность бинарных опционов в Германии обусловлена не только тем, что эта страна является экономически развитой. Прежде всего торговля бинарными опционами является максимально доступной благодаря минимальным депозитам и опционам стоимостью в $1, что для граждан Германии является мизерной суммой во всех смыслах. Также торговлю можно вести из любого места, где есть подключение к интернету и наличие ПК, ноутбука или смартфона. Помиом этого, торговля бинарными опционами является одной из самых простых в техническом плане и освоить принцип совершения сделок можно менее чем через час.

Но прежде, чем начинать торговать опционами из Германии, стоит разобраться с тем, какие лицензии существуют у брокеров Германии, какие торговые платформы и брокеры являются самыми лучшими и в какой валюте лучше всего открывать торговый счет.

Содержание:

Когда появились бинарные опционы в Германии?

Неизвестно, когда именно появились бинарные опционы в Германии, но еще в 2012 году начал свою работу брокер бинарных опционов Binarium, а максимальную популярность они стали обретать в 2014 году, когда началась активная реклама от таких брокеров, как IQ Option и Olymp Trade.

На данный момент брокеров, которые предоставляют свои услуги по торговле на финансовых рынка в Германии в разы больше, а сервис стал намного качественнее благодаря высокой конкуренции. Качество предоставляемых услуг прежде всего касается торговых платформ, которые на данный предоставляют возможность не только покупать опционы, а и проводить полноценный анализ, используя технические индикаторы, графические инструменты, различные таймфреймы для бинарных опционов и типы графиков.

Платформы для торговли бинарными опционами в Германии

Как уже было сказано ранее, брокеров, предоставляющих услуги по торговле бинарными опционами довольно много, и у каждого имеется своя торговая платформа. Отличаться между собой платформы могут по разным показателями и параметрам, и это могут быть разные торговые панели, визуальное оформление и функционал.

Чаще всего брокеры используют платформы компаний, которые специализируются на разработке приложений для интернет трейдинга. К таким компаниям относятся:

TechFinancial. Имеет в своем арсенале историю сделок и экономический календарь для более удобного отслеживания макроэкономических событий; SpotOption. Популярная платформа, но, к сожалению, не дающая проводить технический анализ бинарных опционов; IQ Option. Платформа одноименного брокера, которая может устанавливаться на ПК и смартфоны или планшеты; Tradologic. Отличительной особенностью данной платформы является возможность торговать роботами и советниками; TradeSmarter. Также имеется возможность установки на ПК и Android/iOS помимо широкого функционала.

Исходя из того, что торговых платформ немало, трейдеры чаще всего основывают свой выбор на отзывах других трейдеров, которые уже опробовали торговлю на реальном счету на каком-либо из терминалов. Но не менее важным является и брокер, который будет давать возможность торговать опционами. В таблице ниже можно ознакомиться с брокерами, которые имеют свои собственные платформы:

Название компании Торговая платформа Наличие мобильного приложения Pocket Option Своя Да Binarium Своя Да Quotex Своя Да Olymp Trade Своя Да Binary.com Своя Да

Как можно видеть, самые популярные брокеры бинарных опционов используют свои собственные разработки, что доказывает серьезность подхода к торговой деятельности, а благодаря такому широкому выбору каждый трейдер сможет подобрать платформу, которая подойдет именно ему.

При выборе торговой платформы и брокера стоит учитывать некоторые важные факторы, которые могут повлиять на работу и трейдинг в целом. Обратить внимание стоит на:

Скорость обработки заявок при открытии сделок;

Пинг, который отвечает за обрывы связи (чем выше пинг, тем хуже);

Оформление платформы (чем проще в ней разобраться, тем лучше).

Чтобы оценить данные факторы, стоит опробовать торговлю на демо-счету, и после этого уже принимать решение.

Лицензии брокеров в Германии

Всю брокерскую деятельность в Германии регулирует BaFin, но это относится только к немецким брокерам, которые работают официально на территории Германии. Поэтому если какая-либо организация хочет оказывать услуги по торговле на финансовых рынках, зарегистрировав свою компанию в Германии, ей придется получать лицензию от данного регулятора.

Но Германия не запрещает предоставление услуг от компаний, которые зарегистрированы в оффшорных зонах. И у таких брокеров могут быть лицензии от таких регуляторов, как ЦРОФР, CySEC или MiFid.

Регуляция брокеров бинарных опционов позволяет трейдерам чувствовать себя спокойнее за счет того, что всегда можно подать жалобу на ту компанию, которая не выполняет своих обязательств перед трейдерами. Также лицензирование исключает проведение мошеннических действий через брокеров, таких как отмывание денег, использование чужих данных и пополнение счетов через чужие реквизиты.

Поэтому лицензия прежде всего гарантирует, что компания планирует вести честную и прозрачную деятельность.

Лучшие брокеры бинарных опционов в Германии

Выбор брокера бинарных опционов в Германии является довольно важным моментом, так как от этого зависит, как будет идти торговля и будет ли получена и выведена по итогу прибыль.

Выше уже были обсуждены торговые платформы брокеров, на которые обязательно стоит обращать внимание, но помимо этого, для комфортной торговли необходимы и другие условия, которые включают в себя способы пополнения и вывода средств, возможность дополнительного обучения, бонусные программы и много другое.

Чтобы не выбирать из десятков брокеров (хоть это будет и не лишним), обратить внимание можно на ТОП-3 лучших брокеров в Германии:

Pocket Option Quotex; Binarium.

Брокер Pocket Option в Германии

Брокер PocketOption предоставляет свои услуги на территории Германии с 2017 года и максимально подойдет новичкам, так как предлагает очень выгодные торговые условия и широкий функционал для торговли благодаря своей торговой платформе.

Первое, что хочется сказать об условиях торговли брокера Покет Опшн, это высокий процент выплат, который может достигать 90%, а минимальная сумма для покупки опционов составляет всего $1. Также каждый трейдер может использовать бонусную программу, которая позволяет получать дополнительные средства на депозит, скидки для маркета и такие подарки, как безрисковая сделка на $10.

Минимальный депозит в компании Pocket Option равен $5, а пополнить счет можно более чем двадцатью способами, которые включают в себя как банковские карты, так и криптовалюты или электронные кошельки.

Торговлю можно вести различными активами, и это могут быть валюты, криптовалюты, сырьевые товары или акции, а экспирации можно использовать от 30-ти секунд и до 4-х часов.

Также брокер предоставляет возможность участвовать в платных и бесплатных турнирах, где можно получить призы в виде реальных денег. Помимо этого можно использовать бесплатные сигналы от брокера Pocket Option или пользоваться социальной торговлей Pocket Option для получения дохода без участия в торговле.

Брокер Quotex в Германии

Брокер Quotex занимает почетное второе место среди трех лучших брокеров, так как также предлагает выгодные условия для сотрудничества и широкий функционал при торговле бинарными опционами из Германии.

Торгуя через Квотекс в Германии, можно покупать опционы на валютные пары или акции, а также использовать бесплатные сигналы, которые помогут получить базовые понятия о трейдинге.

Кроме этого, у брокера Quotex есть индикаторы, которые помогут провести любой вид анализа. Также в анализе помогут и графические инструменты, которых на платформе брокера довольно много.

Начать торговлю у брокера можно и без реальных средств, начав с демо-счета, после чего перейти на реальный счет.

Также для новичков и опытных трейдеров у брокера Quotex можно использовать маркет, где как платно, так и бесплатно можно активировать промокоды и бонусы, помогающие в торговле бинарными опционами.

Примечание: обратите внимание, что с 2023 года пользователи из России могут войти на платформу брокера Quotex только при помощи VPN.

Брокер Binarium в Германии

Брокер Binarium является одним из самых первых брокеров, которые появились на территории Германии, и предоставляет свои услуги с 2012 года.

Трейдеры из Германии, которые выбирают брокера Binarium, могут использовать торговую платформу собвсвенной разработки, которая является удобной и интуитивно понятной, а также включает в себя ряд других преимуществ:

Встроенные индикаторы;

Встроенные графические инструменты;

Несколько видов опционов;

Разные таймфреймы и типы графиков.

Доходность по опционам у брокера Бинариум достигает 85%, а минимальный депозит равен $10. Каждый новый клиент компании может получить приветственный бонус, чтобы увеличить свой депозит, и также можно получать бонусы на каждое следующее пополнение, используя промокоды для брокера Binarium.

Также у брокера есть обучение для новичков, бесплатный демо-счет и база со стратегиями, включающими индикаторы, которые есть на платформе брокера. Это позволит обучиться основам трейдинга и потренировать свои навыки, не просто покупая опционы, а используя определенные подходы и тактики.

Счета бинарных опционов в евро

Трейдерам бинарными опционами из Германии повезло с тем, что почти каждый брокер предоставляет возможность открывать торговые счета в евро, что является очень удобным для немцев, так как эта валюта является основной в Германии.

Конечно же при желании можно открывать счета и в долларах, но это будет не очень удобным способом из-за конвертации средств при пополнении, а также постоянном пересчете долларов на местную валюту.

Индикаторы для бинарных опционов

Начиная торговлю бинарными опционами, можно торговать на чистом графике, но более простым и популярным методом среди новичков является использование индикаторов для бинарных опционов.

Индикаторов существует довольно много и не все из них могут быть эффективными, но все они разделяются на определенные виды, к которым можно отнести:

Осцилляторы;

Трендовые индикаторы;

Сигнальные индикаторы;

Объемные индикаторы.

Самыми популярными среди трейдеров бинарными опционами являются сигнальные индикаторы, которые показывают на графике, когда и где стоит войти в сделку. Чтобы повысить эффективность этих индикаторов, часто используют дополнительные фильтры в виде других индикаторов или вспомогательных инструментов по типу уровней поддержки и сопротивления, или таких методик, как Price Action для бинарных опционов.

Важно отметить, что перед тем, как использовать какие-либо индикаторы, их обязательно стоит проверить на демо-счету, и при возможности протестировать в тестере терминала MetaTrader 4.

Прежде, чем подбирать индикаторы самостоятельно, можно обратить внимание на ТОП-5 индикаторов для бинарных опционов, которые смогут приносить прибыль, если придерживаться всех необходимых правил торговли:

Стратегии для бинарных опционов

Более эффективным подходом после индикаторов является использование стратегий для бинарных опционов, так как они включают в себя не один, а несколько индикаторов, и дополнительно могут использоваться другие условия для покупки опционов.

Стратегии также могут быть основаны по большей части на сигнальных индикаторах, дополняя это фильтрами, но суть всех стратегий сводится к тому, чтобы генерировать точные сигналы для входа в рынок.

Новичкам важно первое время использовать только отдельные индикаторы и понять их принцип работы, и только после этого переходить на использование стратегий, так как стратегии являются более сложными в понимании из-за большого количества правил и учета разных факторов.

Чтобы не тратить время на долгий выбор и тестирование множества существующих стратегий, можно обратить внимание на ТОП-5 стратегий с нашего сайта, с которыми можно ознакомиться как в статьях, так и посмотрев видео:

Живой график для бинарных опционов

В тех случаях, когда необходимо узнать, где и как торгуется какой-то из активов, или же провести быстрый анализ, не открывая платформу брокера, можно использовать живой график для бинарных опционов, который позволяет использовать индикаторы, стратегии, инструменты технического анализа и многое другое:

Подробнее о том как пользоваться живым графиком для бинарных опционов, зачем он нужен и как он может помочь в торговле бинарными опционами не только новичкам, но и профессионалам, вы можете прочитать в нашей статье "Онлайн график для бинарных опционов".

Заключение

По итогу можно видеть, что торговать бинарными опционами можно из любой точки мира, включая Германию, и для это не обязательно искать только немецкого брокера, так как подойдут и другие брокеры с европейскими лицензиями.

Не стоит забывать, что торговля на финансовых рынках несет в себе риски потери средств, поэтому обязательно необходимо придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента при торговле, а также не забывать тестировать все методики на демо-счету, и только после этого переходить на реальный счет. Желаем удачной торговли!

Смотрите также:

Как заработать на бинарных опционах

Актуальные бонусы и промокоды на 2020 год

Плюсы и минусы в торговле бинарными опционами

Зарабатывают ли на бинарных опционах?