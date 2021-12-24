Бинариум – обзор брокера бинарных опционов. Отзывы

Бинариум постоянно развивающаяся компания. Клиенты брокера всегда имеют возможность оценить новые услуги «бинарного» мира благодаря динамике компании.

Коротко о главном:

Размер минимального депозита всего $10;

Величина минимальной инвестиции всего $1;

Прибыльность сделок от 75% до 94%;

Для торговли представлены 6 типов опционов;

Выбор по срокам экспирации: от 1 минуты до 1 года;

Для депозита возможно использовать такие валюты: евро, доллар США, российский рубль;

Мгновенное пополнение торгового счета;

Вывод средств с торгового счета – 24 часа;

Вывод средств со счета VIP происходит за 1 час. Стоит учитывать время вывода непосредственно на банковский счет или платежную систему, в зависимости от способа вывода денег;

Достаточный ассортимент активов, более 150;

Материалы для обучения: видеоуроки, стратегии для торговли, пособие;

Торговые сигналы;

Аналитические материалы;

Совместная торговля с аналитиком компании;

Техническая поддержка брокера производится 24 час в сутки, 5 дней в неделю.

Основные задачи брокера Бинариум:

Гарантированно предоставить качественные услуги и сервис каждому своему клиенту.

Предоставление лучших торговых условий для клиентов, наличие ассортимента финансовых инструментов.

Подход к каждому клиенту в индивидуальном порядке.

Обучение трейдеров, сопровождение в обучении.

Техническая поддержка компетентная и оперативная.

Компания Бинариум позиционирует себя, как брокера не только уровня стран СНГ, а как брокера мирового уровня, ведь стремится предоставить услуги и сервис своим клиентам не хуже своих европейских и американских коллег. В этом обзоре нам с вами удастся полноценно оценить, насколько же Бинариум соответствует описанию.

Регистрация у брокера

Для регистрации на сайте, вам нужно только заполнить несколько стандартных форм. После этого на следующей странице вам будет предложено пополнить свой торговый счет. Для пополнения брокер предлагает такие системы как: Яндекс Деньги, QIWI, WebMoney, NETELLER, MasterCard, Visa. Процедура верификации при пополнении депозита не нужна, однако для вывода средств это потребуется, но об этом несколько позже. После пополнения средствами счета, всего через несколько минут деньги будут доступны вам для совершения сделок. Вы уже инвестор компании. Поздравляем.

Торговая платформа брокера Бинариум

Если откровенно, то торговая платформа Бинариум вполне стандартна, торговый терминал был разработан другой компанией, SpotOption. А теперь по порядку: работает платформа вполне неплохо, торможений не замечено, зависаний тоже, для трейдеров представлен ассортимент функционала. Внешний фактор не будем упускать, достаточно приятна для взгляда платформа. Бинариум для своих инвесторов внедрил протокол защиты SSL.

Преимущества и достоинства брокера:

Простота и удобство торговой платформы;

Оперативная техническая поддержка;

Внешне приятная торговая платформа;

Внедрение протокола защиты SSL;

Широкий спектр предлогаемых сервисов и функций;

Широкий спектр финансовых сервисов и инструментов

Клиентам брокера Бинариум доступны 83 финансовых актива. В их числе: 34 акции, 7 товаров, 27 индексов, 15 валютных пар. Каждый трейдер сможет определиться, каким активом торговать в зависимости от личных предпочтений. Огромное число активов это никак не достоинство или преимущество, это само собой разумеющееся, ведь, как правило, трейдеры останавливаются на нескольких активах и чаще всего это валютные пары.

Бонусы и акции брокера Бинариум

Конкуренция на рынке бинарных опционов вынуждает брокеров все больше и больше удивлять инвесторов, именно поэтому Бинариум предлагает своим трейдерам промокоды, а также интересные акции и бонусы.

Бинариум одна из немногих компаний, которая внедрила сервис полного цикла страхования ограниченного числа сделок. Клиенты, имеющие счет VIP или Premium могут застраховать 3 своих сделки и, в случае их убыточности, брокер 100% компенсирует потери. Для примера, на вашем торговом счету $25000, вы решили с такой суммой открыть три сделки. При доходности в 75% только одна сделка из трех уже принесет вам $6,25 тыс. Если подвести итог, то вы в любом случае останетесь в плюсе, либо увеличите депозит за счет верных прогнозов, либо попросту не потеряете свои $25000. Кажется неплохим сервисом, не так ли?

Рекомендуем обратить внимание и на торговые турниры от компании. Участие в данных турнирах свободное, при этом у вас есть шанс заработать $5000. Чтобы стать участником турнира, достаточно пополнить ваш торговый счет на $300.

Опционы для торговли

Принцип торговли бинарными опционами предусматривает составление прогноза поведения актива за определенный срок экспирации.

Для торговли брокер Бинариум предлагает следующие типы опционов:

Опцион «60 секунд» - покупка опциона возможна только на срок экспирации в 1 минуту. По опциону в 60 секунд достаточно трудно произвести взвешенный прогноз, ведь стоимость актива может измениться в любую секунду, но прибыльность данного опциона составляет до 80%. Как и прежде задачей трейдера остается осуществление прогноза по направлению стоимости актива ВВЕРХ/ВНИЗ.

Опцион «В одно касание». Данный опцион отличается также высокой прибыльностью, до 500%. Для инвестора нужно произвести прогноз по направлению движения актива, плюс определить, какого уровня достигнет его стоимость.

Опционы парные. Для опытных трейдеров подойдут парные опционы. Это опцион, который открывается трейдером сразу на два актива. Например, активы золото и нефть или акции корпорации Microsoft и Facebook. Самые разные активы могут быть в паре. Задача при парных опционах предельно проста: составить прогноз, как изменить первый актив против второго или наоборот. Какой актив возрастет в цене, а какой напротив – уступит по стоимости.

Торговые функции

"Удвоение опциона" (Double Ap). С данной функцией у трейдера есть шанс увеличить в два раза размер своих инвестиций в прибыльный, по его мнению, опцион.

Пусть вами был куплен опцион и за некоторое время до закрытия сделки вы понимаете, что ваш прогноз по лоту верен и, что в ближайшие 5-8 минут до завершения срока экспирации стоимость актива будет двигаться согласно направления вашего прогноза, вы также исключаете разворот стоимости в противоположную сторону. Если все вышеуказанные параметры соблюдены, то функция «Удвоения опциона» - это то, что надо вам.

Функция Rollover (Ролловер). Что предусматривает эта функция? Давайте по порядку. Благодаря этой функции трейдер может продлевать срок экспирации опциона, имеет возможность также и отложить опцион на будущий период. Данная функция очень кстати, если опцион убыточный. Если вы, например, поспешили с открытием сделки, или купили опцион, но не с тем сроком экспирации. Вам нужно какое-то время до завершения сделки, чтобы ваш опцион закрылся прибыльно. Разумно не ожидать закрытия опциона с отрицательной динамикой для вас, а воспользоваться функцией Rollover.

В результате ваши шансы закрыть сделку прибыльно возрастут, только увеличив время экспирации по лоту. Следует учитывать, что использовать Rollover вы можете не позже чем за 5 минут до закрытия сделки, поэтому не делайте спешных решений и ждите крайнее время для применения данной функции.

Функция Rollover платная. Заранее обратитесь в поддержку, чтобы узнать согласно какому тарифу с вашего торгового счета будут списаны средства сразу после применения функции.

Несмотря на то, что функция платная, вы оцените ее по достоинству. Просто подумайте, оплатить примерно 10-15% от размера инвестиции, но заработать прибыль или потерять.

Функция «продать позицию»

Каждый трейдер хотел бы избавиться от убытков. У клиентов компании Бинариум такая возможность есть с функцией «продать позицию». Обезопасить себя можно методом обратной продажи опциона по стоимости, предложенной брокером. Если вы купили опцион, но через некоторое время понимаете, что шансы заработать ничтожно малы, воспользуйтесь данной функцией. Нужно осознавать, что цена может быть разной, ведь зависит от того, как далеко цена находится от цены при покупке опциона, от страйк-цены. Логично что, чем меньше расстояние к страйку, тем большую стоимость вы сможете себе возвратить, возмещая убытки.

Обучение трейдингу

Каждому клиенту Бинариум предоставляет уникальную возможность обучения по материалам, специально разработанными ведущими специалистами компании. Для вас доступны и видеоматериалы, и текстовые документы. Для трейдеров есть также возможность и индивидуального обучения.

Поддержка клиентов оперативная и качественная

Бинариум гарантирует инвесторам компетентный сервис технической поддержки 5 рабочих дней с 10.00-19.00. Для скорого ответа на ваш вопрос рекомендуем воспользоваться онлайн чатом. Консультации менеджеров вы получите на русском языке и в считанные минуты. Брокеру важно мнение и вопросы любого клиента, поэтому не сомневайтесь, вам ответят и проконсультируют. Кроме способа связи в онлайн чате также можно оставить заявку на обратный звонок.

Ввод и вывод денежных средств у брокера

Бинариум заявляет об оперативном выводе средств. Для клиентов со счетом Бизнес вывод происходит за 1 день. Стоит заострить внимание, что Бинариум не взымает комиссию за вывод и ввод денежных средств на счет.

Пополнение и вывод средств можно осуществить с платежных карт MasterCard, Visa и с помощью платежных систем QIWI, WebMoney, систем Moneybookers, Яндекс Деньги.

При пополнении средства моментально оказываются на торговом счету, вывод средств может занять до 3 дней.

Как уже писалось в начале обзора, для вывода денег со счета нужно пройти процедуру верификации. Это простое предоставление менеджерам поддержки копий страниц вашего паспорта для идентификации личности.

Достоинства Бинариум:

Минимальный депозит только 10 долларов; Минимальная инвестиция только 1 доллар; Внедрение усовершенствованной торговой защиты; Отличное функционирование платформы, без торможений и сбоев; Число торговых активов: достаточное; Поддержка консультантов происходит на русском языке, компетентно и оперативно;

Компания имеет огромное число достоинств и преимуществ. К пожеланиям можно отнести только увеличение объема обучающих материалов, а также расширение возможностей для проведения технического анализа.

Что ж, подведем черту и огласим итоги нашего анализа деятельности брокера бинарных опционов Бинариума. Бинариум вполне оправдано и заслужено занимает лидирующие места среди конкурентов. Чтобы покупать опционы удобно и комфортно, рекомендовали бы вам открыть Бизнес счет, чтобы средства прибыли выводились быстро, а также была и возможность совместной торговли с аналитиком компании.

Брокер зарегистрирован в Великобритании, сервис и свои услуги Бинариум предлагает для клиентов стран не только СНГ, но и государств Восточной Европы. Если сравнивать Бинариум с конкурентными компаниями, вы поймете, что сравнительная характеристика такого характера абсолютно неуместна, так как по всем критериям Бинариум впереди.

