        Обзор брокера Бинариум

        Бинариум – обзор брокера бинарных опционов. Отзывы

        Брокер Бинариум отзывы

        Бинариум краткий отзыв

        Бинариум — молодой и перспективный брокер бинарных опционов. Брокер предоставляет трейдерам торговую платформу с множеством функций и защитой ставки, новичкам предлагается обучение и сопровождение менеджера. У компании есть все условия для успешной торговли.

        Бинариум отзывы
         

        Бинариум постоянно развивающаяся компания. Клиенты брокера всегда имеют возможность оценить новые услуги «бинарного» мира благодаря динамике компании.

        Коротко о главном:

        • Размер минимального депозита всего $10;
        • Величина минимальной инвестиции всего $1;
        • Прибыльность сделок от 75% до 94%;
        • Для торговли представлены 6 типов опционов;
        • Выбор по срокам экспирации: от 1 минуты до 1 года;
        • Для депозита возможно использовать такие валюты: евро, доллар США, российский рубль;
        • Мгновенное пополнение торгового счета;
        • Вывод средств с торгового счета – 24 часа;
        • Вывод средств со счета VIP происходит за 1 час. Стоит учитывать время вывода непосредственно на банковский счет или платежную систему, в зависимости от способа вывода денег;
        • Достаточный ассортимент активов, более 150;
        • Материалы для обучения: видеоуроки, стратегии для торговли, пособие;
        • Торговые сигналы;
        • Аналитические материалы;
        • Совместная торговля с аналитиком компании;
        • Техническая поддержка брокера производится 24 час в сутки, 5 дней в неделю.

        Основные задачи брокера Бинариум:

        • Гарантированно предоставить качественные услуги и сервис каждому своему клиенту.
        • Предоставление лучших торговых условий для клиентов, наличие ассортимента финансовых инструментов.
        • Подход к каждому клиенту в индивидуальном порядке.
        • Обучение трейдеров, сопровождение в обучении.
        • Техническая поддержка компетентная и оперативная.

        Компания Бинариум позиционирует себя, как брокера не только уровня стран СНГ, а как брокера мирового уровня, ведь стремится предоставить услуги и сервис своим клиентам не хуже своих европейских и американских коллег. В этом обзоре нам с вами удастся полноценно оценить, насколько же Бинариум соответствует описанию.

        Регистрация у брокера

        Для регистрации на сайте, вам нужно только заполнить несколько стандартных форм. После этого на следующей странице вам будет предложено пополнить свой торговый счет. Для пополнения брокер предлагает такие системы как: Яндекс Деньги, QIWI, WebMoney, NETELLER, MasterCard, Visa. Процедура верификации при пополнении депозита не нужна, однако для вывода средств это потребуется, но об этом несколько позже. После пополнения средствами счета, всего через несколько минут деньги будут доступны вам для совершения сделок. Вы уже инвестор компании. Поздравляем.

        Торговая платформа брокера Бинариум

        Если откровенно, то торговая платформа Бинариум вполне стандартна, торговый терминал был разработан другой компанией, SpotOption. А теперь по порядку: работает платформа вполне неплохо, торможений не замечено, зависаний тоже, для трейдеров представлен ассортимент функционала. Внешний фактор не будем упускать, достаточно приятна для взгляда платформа. Бинариум для своих инвесторов внедрил протокол защиты SSL.

        Преимущества и достоинства брокера:

        • Простота и удобство торговой платформы;
        • Оперативная техническая поддержка;
        • Внешне приятная торговая платформа;
        • Внедрение протокола защиты SSL;
        • Широкий спектр предлогаемых сервисов и функций;

        Широкий спектр финансовых сервисов и инструментов

        Клиентам брокера Бинариум доступны 83 финансовых актива. В их числе: 34 акции, 7 товаров, 27 индексов, 15 валютных пар. Каждый трейдер сможет определиться, каким активом торговать в зависимости от личных предпочтений. Огромное число активов это никак не достоинство или преимущество, это само собой разумеющееся, ведь, как правило, трейдеры останавливаются на нескольких активах и чаще всего это валютные пары.

        Бонусы и акции брокера Бинариум

        Конкуренция на рынке бинарных опционов вынуждает брокеров все больше и больше удивлять инвесторов, именно поэтому Бинариум предлагает своим трейдерам промокоды, а также интересные акции и бонусы.

        Бинариум одна из немногих компаний, которая внедрила сервис полного цикла страхования ограниченного числа сделок. Клиенты, имеющие счет VIP или Premium могут застраховать 3 своих сделки и, в случае их убыточности, брокер 100% компенсирует потери. Для примера, на вашем торговом счету $25000, вы решили с такой суммой открыть три сделки. При доходности в 75% только одна сделка из трех уже принесет вам $6,25 тыс. Если подвести итог, то вы в любом случае останетесь в плюсе, либо увеличите депозит за счет верных прогнозов, либо попросту не потеряете свои $25000. Кажется неплохим сервисом, не так ли?

        Рекомендуем обратить внимание и на торговые турниры от компании. Участие в данных турнирах свободное, при этом у вас есть шанс заработать $5000. Чтобы стать участником турнира, достаточно пополнить ваш торговый счет на $300.

        Опционы для торговли

        Принцип торговли бинарными опционами предусматривает составление прогноза поведения актива за определенный срок экспирации.

        Для торговли брокер Бинариум предлагает следующие типы опционов:

        Опцион «60 секунд» - покупка опциона возможна только на срок экспирации в 1 минуту. По опциону в 60 секунд достаточно трудно произвести взвешенный прогноз, ведь стоимость актива может измениться в любую секунду, но прибыльность данного опциона составляет до 80%. Как и прежде задачей трейдера остается осуществление прогноза по направлению стоимости актива ВВЕРХ/ВНИЗ.

        Опцион «В одно касание». Данный опцион отличается также высокой прибыльностью, до 500%. Для инвестора нужно произвести прогноз по направлению движения актива, плюс определить, какого уровня достигнет его стоимость.

        Опционы парные. Для опытных трейдеров подойдут парные опционы. Это опцион, который открывается трейдером сразу на два актива. Например, активы золото и нефть или акции корпорации Microsoft и Facebook. Самые разные активы могут быть в паре. Задача при парных опционах предельно проста: составить прогноз, как изменить первый актив против второго или наоборот. Какой актив возрастет в цене, а какой напротив – уступит по стоимости.

        Торговые функции

        "Удвоение опциона" (Double Ap). С данной функцией у трейдера есть шанс увеличить в два раза размер своих инвестиций в прибыльный, по его мнению, опцион.

        Пусть вами был куплен опцион и за некоторое время до закрытия сделки вы понимаете, что ваш прогноз по лоту верен и, что в ближайшие 5-8 минут до завершения срока экспирации стоимость актива будет двигаться согласно направления вашего прогноза, вы также исключаете разворот стоимости в противоположную сторону. Если все вышеуказанные параметры соблюдены, то функция «Удвоения опциона» - это то, что надо вам.

        Функция Rollover (Ролловер). Что предусматривает эта функция? Давайте по порядку. Благодаря этой функции трейдер может продлевать срок экспирации опциона, имеет возможность также и отложить опцион на будущий период. Данная функция очень кстати, если опцион убыточный. Если вы, например, поспешили с открытием сделки, или купили опцион, но не с тем сроком экспирации. Вам нужно какое-то время до завершения сделки, чтобы ваш опцион закрылся прибыльно. Разумно не ожидать закрытия опциона с отрицательной динамикой для вас, а воспользоваться функцией Rollover.

        В результате ваши шансы закрыть сделку прибыльно возрастут, только увеличив время экспирации по лоту. Следует учитывать, что использовать Rollover вы можете не позже чем за 5 минут до закрытия сделки, поэтому не делайте спешных решений и ждите крайнее время для применения данной функции.

        Функция Rollover платная. Заранее обратитесь в поддержку, чтобы узнать согласно какому тарифу с вашего торгового счета будут списаны средства сразу после применения функции.

        Несмотря на то, что функция платная, вы оцените ее по достоинству. Просто подумайте, оплатить примерно 10-15% от размера инвестиции, но заработать прибыль или потерять.

        Функция «продать позицию»

        Каждый трейдер хотел бы избавиться от убытков. У клиентов компании Бинариум такая возможность есть с функцией «продать позицию». Обезопасить себя можно методом обратной продажи опциона по стоимости, предложенной брокером. Если вы купили опцион, но через некоторое время понимаете, что шансы заработать ничтожно малы, воспользуйтесь данной функцией. Нужно осознавать, что цена может быть разной, ведь зависит от того, как далеко цена находится от цены при покупке опциона, от страйк-цены. Логично что, чем меньше расстояние к страйку, тем большую стоимость вы сможете себе возвратить, возмещая убытки.

        Обучение трейдингу

        Каждому клиенту Бинариум предоставляет уникальную возможность обучения по материалам, специально разработанными ведущими специалистами компании. Для вас доступны и видеоматериалы, и текстовые документы. Для трейдеров есть также возможность и индивидуального обучения.

        Поддержка клиентов оперативная и качественная

        Бинариум гарантирует инвесторам компетентный сервис технической поддержки 5 рабочих дней с 10.00-19.00. Для скорого ответа на ваш вопрос рекомендуем воспользоваться онлайн чатом. Консультации менеджеров вы получите на русском языке и в считанные минуты. Брокеру важно мнение и вопросы любого клиента, поэтому не сомневайтесь, вам ответят и проконсультируют. Кроме способа связи в онлайн чате также можно оставить заявку на обратный звонок.

        Ввод и вывод денежных средств у брокера

        Бинариум заявляет об оперативном выводе средств. Для клиентов со счетом Бизнес вывод происходит за 1 день. Стоит заострить внимание, что Бинариум не взымает комиссию за вывод и ввод денежных средств на счет.

        Пополнение и вывод средств можно осуществить с платежных карт MasterCard, Visa и с помощью платежных систем QIWI, WebMoney, систем Moneybookers, Яндекс Деньги.

        При пополнении средства моментально оказываются на торговом счету, вывод средств может занять до 3 дней.

        Как уже писалось в начале обзора, для вывода денег со счета нужно пройти процедуру верификации. Это простое предоставление менеджерам поддержки копий страниц вашего паспорта для идентификации личности.

        Достоинства Бинариум:

        1. Минимальный депозит только 10 долларов;
        2. Минимальная инвестиция только 1 доллар;
        3. Внедрение усовершенствованной торговой защиты;
        4. Отличное функционирование платформы, без торможений и сбоев;
        5. Число торговых активов: достаточное;
        6. Поддержка консультантов происходит на русском языке, компетентно и оперативно;

        Компания имеет огромное число достоинств и преимуществ. К пожеланиям можно отнести только увеличение объема обучающих материалов, а также расширение возможностей для проведения технического анализа.

        Что ж, подведем черту и огласим итоги нашего анализа деятельности брокера бинарных опционов Бинариума. Бинариум вполне оправдано и заслужено занимает лидирующие места среди конкурентов. Чтобы покупать опционы удобно и комфортно, рекомендовали бы вам открыть Бизнес счет, чтобы средства прибыли выводились быстро, а также была и возможность совместной торговли с аналитиком компании.

        Брокер зарегистрирован в Великобритании, сервис и свои услуги Бинариум предлагает для клиентов стран не только СНГ, но и государств Восточной Европы. Если сравнивать Бинариум с конкурентными компаниями, вы поймете, что сравнительная характеристика такого характера абсолютно неуместна, так как по всем критериям Бинариум впереди.

        Виолетта
        Я начинающий трейдер, и мой парень торгует уже около 2 лет на платформе Бинариум. Он рассказывает мне о том, как все работает, и я с интересом слушаю. Решила зарегистрироваться на этом брокере около 3 месяцев назад, и мой первый вывод средств произошел через месяц. Я не столкнулась с какими-либо проблемами, и мне понравилась поддержка - добрые и вежливые люди работают. Мой парень находится в VIP-комнате, и я иногда подглядываю, как он делает сделки. Пока что я не считаю себя готовой для таких высоких ставок, но когда буду готова, буду знать, где именно открыть свою комнату. Я благодарна брокеру за возможность учиться и зарабатывать. Советую всем начинающим трейдерам попробовать Бинариум - это надежный брокер с прекрасной поддержкой и возможностью заработать деньги. Спасибо Бинариум!
        30 марта 2023
        Костя
        Костя
        А в каком разделе можно найти готовые стратегии Бинариум? Эти стратегии торговли придумал сам брокер? Не думаете что такая стратегия может быть очень рискованна? Вы уже тестировали какую-то стратегию которую предлогает Бинариум? Интересно услышать отзывы по ней.
        Иван Сафонов, НА сайте брокера, если открыть главную страницу, то там в подвале сайта, внизу есть в меню раздел обучение. Жмёшь туда и дальше, в следующем окне смотри вверху в закладках - Стратегии. Стратегии разные от базовых до продвинутых, всего 20 штук. Расписано подробно и кратко. Очень рекомендую для ознакомления, реально помогает для торговли...
        21 июля 2022
        Смехунчик
        забавно. я вкинул 1к баксов почти в этот брокер, отбил за 3.5 месяца эту сумму + примерно 30% сверху. вывод средств на крипту безпроблемный, верификацию сначала даже не проходил, потом как суммы пошли большие, надо было пройти, закинул документы, загрузил, подождал день, отлично всё сказали и дальше торгую. стабильный брокер, нареканий особо нет, разве что тем побольше, светлую, тёмную и т.д. ато 21 век как бы, можно было бы уже и сделать пару скинов. но и универсальный основной скин вполне себе неплох, в солнце только с телефона не особо видно.
        01 августа 2021
        Иван Сафонов
        Иван Сафонов
        Можно часами тыкать на кнопки но пока не прочитаешь нормальную литературу сильного понимая в БО не будет. Сами понимаете тут свои подводные камни, своя галактика, своя кухня. И чтобы её понять вам придется запостись приличным набором стооловых приборов чтобы сделать вкусный суп ну или хотябы сытный бульён. Сам брокер стабильный. Поддержка круглосуточная. Выводы на крипту делаю. Тоже всё норм. Дольше дня денег еще не ждал. Иногда за пару часов прилетает.
        Карлос, вот по поводу нормальной литературы для успеха в торговле бинарными опционами, я согласен на все 100%.Книга всегда ключ к успеху, но чтение должно быть подкреплено практикой торговли на демо счете. А у брокера бинарных опционов Binarium можно также найти готовые стратегии.
        А в каком разделе можно найти готовые стратегии Бинариум? Эти стратегии торговли придумал сам брокер? Не думаете что такая стратегия может быть очень рискованна? Вы уже тестировали какую-то стратегию которую предлогает Бинариум? Интересно услышать отзывы по ней.
        08 июня 2021
        Игорь Зиньчук
        Богдан Невский
        Хорошая платформа! Буду и дальше тут работать потому что альтернатив на рынке БО достойных бинариуму я не вижу. Да и не тянет куда-то уходить. Деньги бинариум выводит а это главное в брокере. Активов завались. Поднял на золоте за прошлую неделю. Сдела себе празник. Купил второй монитор. Буду развивать это русло. Деньги там точно есть, осталось набрать опыт и на постоянную основу врубиться. Солидная и вежливая поддержка радует. Раньше было хуже. Сейчас гораздо лучше. Обновляют часто что говорит о многом. Брат скептически относитсся а у меня наоборот срабатывает доказать ему что в этом есть чтото. Данному брокеру ставлю 5 из 5.
        Золото кстати говоря последнее время очень волатильное, можно зарабатывать на его курсе. Я так и делаю в принципе вместе с Бинариумом. То что второй монитор купил это хорошо, я тоже на два монитора смотрю, так на много удобнее, наблюдать сразу на 2 и больше графиков это неотьемлемая часть успешного трейдинг я считаю.
        30 апреля 2021
        Александр
        Денвер
        Ну что могу сказать. Брокер вполне себе адекватный. Реагируют быстро, выводят своевременно. Проверка аккаунта тоже быстрая хотя тот кто меня привёл на эту платформу засрал с ног до головы моменты с проверкой аккаунта. У меня все быстро прошло на удивление. Сейчас я уже 2 неделю торгую по сигналам и могу сказать что не всегда заходит но если заходит то поднимаешь в разы больше чем один по незнанке кликаеш куда попало. Изучаю паралельно сайты по трейдингу. Мне вкатывает. Друг уже запарился но продолжает из-за того что бабки то сами себя не заработают. Короче эта как секта. Если уже начал хер остановишся. Но и плюсы есть. Сидя на диване мало где поднимешь две штуки баксов вложив всего 500 за месяц. Ставлю восьмёрку этому брокеру. Пока аналогов не видел нормальных буду на бинариуме.
        28 апреля 2021
        Max
        Max
        Чем брокер Бинариум лучше других брокеров? Количество брокеров увеличивается с каждым днем, все труднее выбрать достойного, кому можно доверять.
        07 апреля 2021
        Дмитрий Маркин
        Дмитрий Маркин
        Бинариум зарегистрирован в Великобритании. Надеюсь, ему можно доверять?
        Можно, можно, торгую уже пару лет с этим брокером и все чин по чину, вывод есть и стабильный, иногда раз в месяц бывают задержки по выводу но все равно деньги приходят
        06 марта 2021
        Никита
        Никита
        Бинариум зарегистрирован в Великобритании. Надеюсь, ему можно доверять?
        05 марта 2021
        Вадим
        брокер оправдал ожидания, планирую и дальше с ним работать
        12 июня 2018
        Давид
        брокер неплохой, пока только начал с ним работать, вроде нормально идет торговля
        09 июня 2018
        Костя
        Костя
        Действительно отличный брокер, деньги выводятся иногда с задержками, но главное выводятся. Заметил еще одну особенность, что многое зависит от того, какой способ выбрать. Из позитива, выделил бы удобный интерфейс платформы, ну и конечно же, систему обучения
        02 марта 2018
        Артем
        Вопросов по брокеру минимум. Я в этой отрасли новичок, и здесь даже смог заработать. Результаты достаточно неплохие, что не может не радовать.
        01 марта 2018
        Алексей
        Брокер отличный. В плане работы с ним реально минимум проблем. Сколько я уже работаю с этой компанией, пока результатами вполне доволен.
        22 февраля 2018
        Илья
        Илья
        У Бинариум никаких минусов не заметил. Куча возможностей и отличная прибыль при работе!
        18 февраля 2018
        Герман
        Герман
        Работаю с этим брокером с 2013 года, к тому моменту по отзывам они уже зарекомендовали себя, очень удобный для меня интерфейс, платят исправно, что еще нужно? ну вот и я о том же
        28 декабря 2017
        Антон
        В интернета просто море отрицательных отзывов,вашему сайту я верю,подскажите хороший брокер или нет?
        13 октября 2017
