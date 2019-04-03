        Обзор брокера World Forex

        Обзор брокера бинарных опционов World Forex. Отзывы

        Брокер World Forex отзывы

        World Forex – краткий обзор

        Брокер World Forex благодаря своим преимуществам — среди которых прозрачность торговых операций, использование инновационных технологий, широкий спектр услуг и другие — считается одной из лучших платформ для заработка на торговле бинарными опционами и другими активами на рынке Форекс.

        World Forex отзывы
         

        Логотип World ForexКомпания World Forex (с 2016 года принадлежит Existrade Limited) вышла на рынок в 2007 году. Брокер, официально зарегистрированный на Виргинских островах, представляет широкий перечень финансовых услуг, включающий торговлю бинарными опционами.

        Регулирующая организация

        Деятельность World Forex регулируется на основании лицензии, выданной в республике Вануату местной Комиссией по надзору за рынком финансовых услуг.

        Услуги компании

        World Forex оказывает брокерские услуги трейдерам, ведущим торговлю на рынке Forex и бинарными опционами. Компания с целью расширения клиентской базы предоставляет доступ пользователям к партнерской программе. А для удержания трейдеров World Forex увеличивает размер депозита, начисляя дополнительные бонусы.

        В список услуг также входят автоторговля, ребейт-сервис и доступ к VPS-серверу. Начинающим трейдерам открыт доступ к обучающим материалам.

        Сайт брокера World Forex

        Типы счетов

        Торговля бинарными опционами через брокера World Forex осуществляется с двух счетов: W-Option и W-Profi. Размер минимальной суммы пополнения и инвестиции в каждую сделку по ним составляет 1 доллар. Оба счета поддерживают следующие валюты:

        • американский доллар;
        • украинская гривна;
        • российский рубль;
        • евро.

        По счету W-Option можно проводить операции с американскими и европейскими бинарными опционами, выставляя срок экспирации от одной минуты до семи дней. За досрочное закрытие сделки брокер взимает 40% от инвестируемой суммы. Это правило действует в отношении американских опционов.

        Счет W-Profi поддерживает бинарные опционы 0-100. Срок экспирации по операциям, проводимым с использованием этого счета, можно выставлять от одного часа до семи дней. Комиссии за досрочное закрытие сделок не взимаются.

        По каждому из счетов сделки исполняются по принципу Market Execution.

        Торговые инструменты

        Компания World Forex предлагает широкий перечень инструментов для торговли. Применительно к бинарным опционам пользователи могут заключать сделки через этого брокера, используя два типа металлов и 25 видов валютных пар.

        Торговая платформа

        Операции с бинарными опционами через брокера проводятся с использованием торгового терминала MetaTrader4. В целях повышения мобильности трейдинга компания предоставляет клиентам доступ к приложению для трейдинга на финансовом рынке, разработанное для устройство на iOS и Android.

        Обучение

        Начинающим трейдерам, которые решили сотрудничать с World Forex, брокер открывает доступ к бесплатным обучающим материалам, собранным на сайте. Также на этом ресурсе представлены ответы на наиболее распространенные вопросы, которые касаются принципов работы компании и финансового рынка.

        Способы пополнения/Снятия средств

        Пополнение баланса и снятие средств с депозита проводятся посредством банковского перевода со счета или карт (пластиковых, дебетовых). Клиенты World Forex могут проводить подобные операции через популярные платежные системы типа Яндекс.Деньги, Webmoney, Qiwi и другие. Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей «ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»».

        Дополнительные сервисы

        Трейдеры, которые не хотят тратить время на глубокое изучение принципов работы финансового рынка и на торговлю, могут воспользоваться услугой автотрейдинга. Этот сервис функционирует на основе решений, которые приняли профессиональные участники бирж.

        Для круглосуточной торговли без перерывов (необходима, в частности, для автотрейдинга) потребуется VPS-сервер. Эту услугу брокер также оказывает. Стоимость аренды сервера составляет 5,99 доллара.

        Услуга "Сейф"

        Также брокер World Forex предоставляет услугу "Сейф" для хранения свободных средств на счетах компании. На эти средства начисляется процент, и в общем можно получать около 10% годовых, что в разы превышает проценты по вкладам в банке.

        Преимущества

        World Forex предлагает удобный терминал MetaTrader для торговли бинарными опционами. Клиенты, постоянно принимающие участие в конкурсах, которые проводит брокер, имеют шанс увеличить депозит на 10 долларов и получить бесплатный доступ к VPS-серверу. Данное предложение действительно для трейдеров, занявших первые 50 призовых мест.

        Также World Forex предлагает своим клиентам бонус в размере 100% от суммы, внесенной на депозит. Данное начисление возможно, если пополнять счет у брокера на 100 и более долларов. Одновременно с этим брокер открывает бесплатный доступ к VPS-серверу.

        Кроме того, компания возмещает те комиссии, что взимают платежные системы за перевод средств на депозит World Forex.

        Недостатки

        Основным недостатком World Forex трейдеры называют отсутствие регуляции: деятельность брокера не подчиняется законам какой-либо страны и не контролируется со стороны соответствующих надзорных ведомств.

        Второй недостаток связан с тем, что компания не позволяет вести торговлю по новостям и не предлагает сервисы для инвесторов.

        Еще один минус World Forex – наличие только одного типа бинарных опционов: трейдеры могут выставлять только ордера Call и Put.

        Вывод

        Компания World Forex предлагает стандартный набор торговых инструментов. Проценты по выплатам у брокера также сопоставимы с тем, что доступно у конкурентов. При этом World Forex позволяет заключать сделки только с одним типом бинарных опционов. Однако нельзя исключать и достоинства брокера: наличие терминала MetaTrader4, бонусные программы и иное. Но, начиная сотрудничество с World Forex, необходимо заранее подготовиться к возможным проблемам, характерным для многих небольших компаний.

        Чтобы заключать сделки с цифровыми контрактами через МТ4, необходимо до начала торговли установить программу Wforex FX LITE for MT4.

        1. Вход

        Если на компьютере установлено несколько версий торгового терминала MT4, то FX LITE будет загружаться в первый раз дольше.

        Чтобы запустить программу, необходимо дважды нажать на одноименный ярлык. Затем в появившемся окне нужно выбрать World Forex Trade Station. Это терминал, который поддерживает наша компания. Чтобы при последующих запусках избежать данный этап, необходимо проставить галочку напротив фразы, начинающейся со слов «Remember choice».

        В следующем окне необходимо ввести собственный логин и пароль и запустить торговый терминал.

        После этого на экране появится сразу два окна: терминал МТ4 и FX LITE. Последнее нужно оставить открытым, иначе закроется доступ к торговле.

        2. Поиск и выбор инструментов торговли

        После запуска программы открывается стандартный торговый терминал, в котором нужно, нажав правой кнопки мыши на раздел с рыночным обзором, вывести на экран все доступные активы (в выпадающем меню выбрать «Show All»). В этом перечне можно подобрать подходящие цифровые контракты, которые помимо стандартного обозначения валютных пар (например, EURUSD) имеют приставку b (европейские контракты) или ab (американские).

        3. Как открыть сделку?

        После двойного нажатия левой кнопкой мыши на определенном контракте на экране появляется окно с параметрами выбранного актива.

        В правой части необходимо указать размер инвестиции, которую трейдер намеревается сделать. Соответствующая сумма вводится в поле Investment. Для удобства пользователей разработчики FX LITE внесли значения по умолчанию (в выпадающем списке в данном поле можно выбрать 5, 10 или иное значение). Размер минимальной инвестиции в сделку зависит от типа выбранного контракта.

        Ниже располагается поле Expiry, в котором нужно указать время экспирации бинарного опциона.

        После этого программа автоматически рассчитает размер потенциальной прибыли, которую трейдер получит в случае успешной сделки. Этот параметр указан в правой нижней части окна напротив WIN Payout.

        Чтобы задать направление, в котором ведется торговля (на повышение или понижение), необходимо выбрать в поле Order Type соответственно Up либо Down.

        Подробнее о совершении сделок, бинарных опционах и цифровых контрактах

        Размер прибыли и убытков зависит не только от правильности выбора направления движения цены, но и типа цифрового контракта. Например, если трейдер торгует американскими опционами (приставка ab), то по окончании периода экспирации в случае успешного прогноза прибыль составит 57% от внесенной суммы. То есть при вложении в сделку 100 долларов на счет зачислятся 157 долларов.

        В ином случае, когда после истечения срока экспирации цена направляется в другую сторону (противоположную той, что указал трейдер), либо стоимость актива по окончании указанного периода осталась неизменной, то фиксируется убыток. При торговле американскими контрактами трейдер в подобных ситуациях теряет всю сумму, инвестированную в сделку.

        Европейские опционы (маркируются символом b) дают меньшую прибыль. Размер дохода с одной сделки достигает 53%. Однако, если прогноз окажется неправильным, то трейдер возвращает до 8% от суммы инвестиции.

        Задав параметры сделки и выбрав направление движения цены, трейдер тем самым открывает ордер на покупку/продажу цифрового актива. То есть после этого остается ждать, сработает ли прогноз или нет.

        4. Роллер (Roller)

        Роллер (или колесо) — это инструмент, упрощающий и ускоряющий ведение торговли через FX LITE. Данная опция располагается в окне с ордером. Чтобы запустить работу роллера, трейдеру нужно задать параметры сделки (тип актива и ордера, срок экспирации, границы прибыли и просадки счета, направление движения цены). Затем этот инструмент приступает к работе, выставляя новые ордера с определенными пользователем значениями. Роллер перестает работать, если достигнуты пределы указанных в параметрах границ (прибыли или просадки) либо после отмены. Остановка производится командами stop if balance over (когда размер баланса достигает верхнего предела) и stop if balance below (размер баланса опускается до нижнего предела).

        Для остановки роллера раньше срока нужно нажать на кнопку «Stop».

        Этот инструмент работает при условии, если открыт торговый терминал и соединение с Интернетом не прерывается. В случае обрыва связи роллер останавливается, а последний открытый контракт закрывается по истечении ранее установленного срока экспирации. Программа позволяет одновременно запускать несколько таких инструментов, выставляя при этом различные параметры. Для переключения между окнами каждого из роллеров нужно перейти на вкладку Position roller.

        5. Отложенные цифровые контракты

        Цифровые контракты откладываются по тому же принципу, что ордера на валютном рынке. Чтобы провести эту операцию, нужно в параметрах текущей сделки выбрать выпадающем меню раздела Order type соответствующий пункт.

        После этого необходимо задать значение цены.

        Для понимания принципов работы данной опции можно рассмотреть следующий пример:Трейдер выбирает американский опцион по валютной паре EURCAD (или EURCADb). Далее задаются параметры «отложенный ордер» и цена 1,49712. После этого выбирается направление, в котором пойдут котировки. В рассматриваемом примере «Down».

        Как только цена достигнет выбранного трейдером значения, ордер на понижение автоматически откроется. Сделка будет закрыта по окончании срока экспирации. Информацию об отложенном ордере располагается во вкладке Position.

        6. Досрочное закрытие

        Американские опционы можно закрывать до окончания срока экспирации. При этом торговый терминал в течение определенного временного промежутка (параметр Freeze Time) не позволяет совершать подобные операции. В случае досрочного закрытия американского контракта с трейдера взимается комиссия в размере 40% от объема внесенных средств в конкретную сделку.

        7. Результаты сделок

        Во вкладке «История сделок» и личном кабинете трейдера (если нажать на кнопку «Н») отображается информация о ранее совершенных операциях. Аналогичные данные представлены в одноименном разделе торгового терминала МТ4 и окне FX LITE.

        Комментарии

        Владимир
        Владимир
        Приятный интерфейс и неординарный, по своему уникальный функционал и юзабельный инструментарий. Мне понравился. Торговать на реальные деньги не пробовал, но протестировал с огромным удовольствием. Знаете, это как в машине, вроде сам принцип у всех одинаков, но удобства, простота, комфортность, лёгкость у всех разные. В этом отличие и у всех брокеров.
        12 августа 2022
        Корней
        Как успешно начать торговлю Forex с брокером World Forex?
        24 июня 2021
        Дмитрий
        Дмитрий
        Какая функция инструмента роллер у брокера World Forex?
        Alexey, Этот инструмент делает процесс торговли через FX LITE проще, но очевидный недостаток данного инструмента в том, что он нормально работает только если нет проблем с подключением к Интернету. Как только подключение к сети пропадает, последний открытый контракт закрывается после окончания срока экспирации.
        29 апреля 2021
        Alexey
        Alexey
        Какая функция инструмента роллер у брокера World Forex?
        28 апреля 2021
        Max
        Max
        Какие типы счетов есть у брокера World Forex?
        28 апреля 2021
        Руслан
        Что такое услуга автотрейдинга на World Forex? кто пробовал, подскажите, как вам, зашло или не очень?
        Ольга, Если не ошибаюсь, это торговля по сигналам у брокера World Forex, трейдеру нет необходимости принимать решения и следить за ситуацией на рынке. Подробнее посмотрите, пожалуйста, инструкцию на сайте брокера.
        27 апреля 2021
        Ольга
        Что такое услуга автотрейдинга на World Forex? кто пробовал, подскажите, как вам, зашло или не очень?
        26 апреля 2021
        Mihail
        Mihail
        Вот интересно было бы узнать какие новые возможности для трейдеров предложет WordForex в будущем?
        Мне кажется это будет что-то по программе лояльности брокера, для удержания интереса к бирже. А там кто знает, возможно сам брокер не знает какие новые возможности его ждут. Мир сейчас развивается очень стремительно, а мир бинарных опционов еще быстрее. Можно ждать чего угодно, главное что бы эти возможности давали еще больший шанс получить прибыль)
        bondik368, Согласен. получение прибыли и удобство клиентов это - главное, ведь чем успешнее клиент, тем успешнее брокер. Твк что будем ждать сюрпризрв от World Forex.
        26 апреля 2021
        bondik368
        bondik368
        Вот интересно было бы узнать какие новые возможности для трейдеров предложет WordForex в будущем?
        Мне кажется это будет что-то по программе лояльности брокера, для удержания интереса к бирже. А там кто знает, возможно сам брокер не знает какие новые возможности его ждут. Мир сейчас развивается очень стремительно, а мир бинарных опционов еще быстрее. Можно ждать чего угодно, главное что бы эти возможности давали еще больший шанс получить прибыль)
        25 апреля 2021
        Сергей Лобанов
        Сергей Лобанов
        Вот интересно было бы узнать какие новые возможности для трейдеров предложет WordForex в будущем?
        23 апреля 2021
        Руслан
        Сменил две компании пока не пришел к выводу что везде есть куча недочетов. ВорлдФорекс не исключение в этом, но минусы которые есть тут не так критичны для меня как минусы других компаний. Нет запретов на ТС, что уже плюс, а остальное можно и подкорректировать. Первую выплату получил – 300 $ капнули на кошелек за 10 минут после одобрения заявки.
        Виктор Алексеевич, Брокера без недостатков невозможно найти наверное, да и у каждого трейдера есть свое мнение на этот счет. А у Вас получилось отличное начало работы с World Forex,если так быстро выплату получили, значит брокеру можно доверять.
        23 апреля 2021
        Виктор Алексеевич
        Виктор Алексеевич
        Сменил две компании пока не пришел к выводу что везде есть куча недочетов. ВорлдФорекс не исключение в этом, но минусы которые есть тут не так критичны для меня как минусы других компаний. Нет запретов на ТС, что уже плюс, а остальное можно и подкорректировать. Первую выплату получил – 300 $ капнули на кошелек за 10 минут после одобрения заявки.
        22 апреля 2021
        Artur
        Artur
        Почему World Forex не предоставляет возможности вести торговлю по новостям?
        Вахтан, Сложно сказать почему у World Forex нет такой возможности. Пока не было запросов клиентов по этому поводу, может в этом главная причина. Думаю, со временем такая функция будет доступна.
        22 апреля 2021
        Вахтан
        Вахтан
        Почему World Forex не предоставляет возможности вести торговлю по новостям?
        22 апреля 2021
        Mihail
        Mihail
        На размер прибыли и убытков при торговле бинарными опционами с брокером World Forex влияет только движение цены или есть еще какие то факторы?
        Наиль, Дополнительным фактором который влияет на размер прибыли при сотрудничестве с брокером Word Forex является тип контракта. Скажем, если речь идет о американских опционах, то такой показатель составляет 57%
        21 апреля 2021
        Наиль
        Наиль
        На размер прибыли и убытков при торговле бинарными опционами с брокером World Forex влияет только движение цены или есть еще какие то факторы?
        21 апреля 2021
        Юрий
        Word Forex это надежный брокер, который предоставляет новичкам в трейдинге бесплатный доступ к обучающим материалам. Думаю это здорово даже в том плане, что все на одном сайте, под рукой, не нужно еще куда то ходить, искать дополнительную информацию. А ведь время - самый ценный ресурс, который так быстро уходит, что мы порой этого даже не замечаем
        Евгений, Да, здесь тркдно не согласиться, World Forex ценит время своих клиентов, платформа работает быстро и качественно. Конечно же деньги не самая главная составляющея счастья, но и без них тоже не обойтись.
        20 апреля 2021
        Евгений
        Евгений
        Word Forex это надежный брокер, который предоставляет новичкам в трейдинге бесплатный доступ к обучающим материалам. Думаю это здорово даже в том плане, что все на одном сайте, под рукой, не нужно еще куда то ходить, искать дополнительную информацию. А ведь время - самый ценный ресурс, который так быстро уходит, что мы порой этого даже не замечаем
        20 апреля 2021
        Дмитрий
        Дмитрий
        World Forex настолько уважает своих клиентов, что предложил возможность круглосуточной тоговли. Даже те трейдеры, которым не спиться ночью, могут отвлечься от дурных мыслей и торговать бинарными опционами. Насколько успешным будет процесс торговли, это другой вопрос и решение каждый принимает сам.
        19 апреля 2021
        Andrey Gladyshev
        Andrey Gladyshev
        Отличный брокер. Ничего плохово сказать не могу!!! Поддержка онлайн всегда на связи!!! Рекомендую всем -этого проверенного брокера!!! К тому же форма регистрации у него намного проще чем у некоторых других!!!
        А можно ли у брокера World Forex зарегистрироваться через соц. сети, чтобы не пришлось запоминать пароль и логин лишний раз?
        Игорь, Точно я не уверен, но думаю что можно. Также брокер Word Forex предоставляет возможность круглосуточной торговли. Для этого нужно арендовать сервер за небольшую плату.
        World Forex хочет завоевать доверие все новых клиентов , поэтому, предложив возможность круглосуточной торговли отличается от других в этом плане. Возможно есть те, кому удобнее торговать ночью.
        Каждый может себе выбрать удобное время для торговли. Возможно кому то не хочется спать ночью и мозг продуктивнее работает. Среди моих друзей есть такие люди, причем, как женщины, так и мужчины.
        Да разве главное в какое время торговать? ль бы сделки выгодные были. В Word Forex и регистрация проще, чем у других брокеров. Так что каждый трейдер может выбрать то, что удобно именно ему и время торговли и методы.
        Рэм, разница есть конечно, лучше торговать во время торговых сессий мировых, торговля в выходные дни может быть опасна так как котировки там уже внутри биржевые и никем не контролируются. Я вот вообще по выходным не торгую, а в будни дни во время торговых сессий у ворд форекс все как и везде, неоднократно сверял котировки, все совпадает.
        Марк, Согласен, в будни мне как то тоже торговать привычнее. Я в течение рабочей недели в сети больше времени провожу, чем в выходные. Word Forex предлагает возможности и для круглосуточной торговли, так что думаю - не проблема.
        World Forex инновационная торговая платформа, но плохо, что деятельность брокера, по сути, не регулируется, возможно это исправят в будущем, ведь это обстоятельство негативно влияет на доверие клиентов брокеру.
        Попробовал я с небольшой суммы поторговать на World Forex, завел на торговый счет 100$ поторговал несколько месяцев утроив свой депозит и благополучно вывел средства, торговал не сильно активно так как больше смотрел на функционал платформы, по этому не знаю как брокер относится к плюсовым счетам, банит или нет, ну выводит прибыль однозначно.
        17 апреля 2021
