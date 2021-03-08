Регистрация у брокера бинарных опционов Quotex

Quotex относится к брокерам бинарных опционов нового поколения. Компания предлагает инновационную торговую платформу с высокими выплатами и широким выбором активов. Чтобы начать работу, потребуется простая регистрация Quotex и открытие торгового счета. Этот процесс займет всего пару минут.

В этом обзоре мы коснемся таких тем:

как пройти регистрацию на платформе Quotex и получить доступ в личный кабинет Quotex ,

и получить доступ в , как войти в индивидуальный аккаунт и настроить работу,

какие условия предлагает демо-счет Quotex ,

, с какой суммы можно начинать торговлю бинарными опционами ,

, как проходит верификация Quotex и вывод средств.

Если вы только начинаете свой путь в онлайн-трейдинге и хотите попробовать торговлю бинарными опционами на платформе Quotex, наш обзор будет особенно полезен. Эта платформа идеально подходит как новичкам, так и более опытным трейдерам, которым важна скорость исполнения сделок и удобный интерфейс.

Каждый клиент Quotex получает простой доступ к финансовым рынкам. Всё, что нужно – зарегистрироваться, выбрать актив и следовать своей стратегии. А если вы пока не готовы торговать на реальные деньги – демо-счёт Quotex поможет протестировать возможности этой платформы без риска.

Простая регистрация у брокера Quotex

Процесс регистрации на Quotex максимально прост и интуитивно понятен. Единственное обязательное условие – наличие действующего адреса электронной почты (e-mail). Он потребуется не только при создании аккаунта, но и при восстановлении доступа к личному кабинету или прохождении верификации.

Чтобы начать, перейдите на официальный сайт Quotex по ссылке: https://quotex.com. На главной странице в правом верхнем углу вы увидите кнопку «Регистрация». Можно кликнуть по ней или использовать кнопку “Создать бесплатный аккаунт” в центре экрана. Нажмите на любую из них, чтобы приступить к открытию торгового счета.

После этого перед вами откроется форма регистрации. Укажите ваш email, придумайте надежный пароль и выберите валюту счёта. Также необходимо принять условия пользовательского соглашения. После этого вы получите доступ в личный кабинет, откуда сможете управлять счетом, переходить к торговой платформе и торговать.

Весь процесс регистрации займет не более одной минуты и откроет доступ ко всем возможностям брокера.

Далее заполняем поля в открывшейся форме. Чтобы завершить регистрацию на платформе Quotex и получить доступ в личный кабинет, потребуется всего несколько шагов:

Указываем действующий E-mail – на него придет подтверждение.

Придумываем надежный пароль.

Выбираем валюту счёта. Вариантов достаточно: EUR, USD, UAH, RUB, IDR и ещё с десяток других. Выберите ту, с которой удобнее всего работать.

И, конечно, не забываем поставить галочку под пользовательским соглашением – заодно подтверждаем, что нам уже исполнилось 18.

После авторизации можно не переживать, если изначально выбрали «не ту» валюту счёта – изменить её можно в любой момент. Эта опция доступна в меню управления аккаунтом, там же находятся и другие важные настройки, связанные с вашим счетом. Всё под рукой и интуитивно понятно.

Обратите внимание: за смену валюты торгового счета взимается небольшая комиссия.

Прежде чем приступить к реальной торговле на платформе Quotex, нужно закрыть два организационных вопроса:

пройти верификацию счета.

пополнить депозит.

Оба шага стандартные и не займут много времени, особенно если заранее подготовить необходимые данные.

Очевидно, что без пополнения счета на платформе Quotex не обойтись, если вы хотите начать торговлю и получать реальный доход. Процедура внесения депозита достаточно простая и займет минимум времени. В личном кабинете доступно множество способов пополнения счета, так что каждый трейдер сможет выбрать удобный вариант.

Не забудьте, что при пополнении счета можно использовать промокоды для Quotex – они дают бонусы на депозит или позволяют отменять убыточные сделки на $10. Такие промокоды существенно повышают шансы на успешную торговлю и помогают снизить риски при работе с бинарными опционами.

Говоря о верификации аккаунта в Quotex, стоит сразу уточнить: она не обязательна с самого начала. Компания сама уведомит вас, когда потребуется пройти проверку данных. Но лучше сделать это заранее – процесс занимает немного времени и значительно облегчает дальнейшее использование торговой платформы.

Верификация нужна в первую очередь для безопасности, чтобы защитить ваши средства от мошенничества, в том числе попытки «отмывания» денег. Всё максимально просто: нужно отправить сканы паспорта и квитанции об оплате коммунальных услуг. Также можно подтвердить личность с помощью других документов, например, водительских прав.

Быстрая регистрация на платформе Quotex через социальные сети

Также обратите внимание, что пройти регистрацию на Quotex можно с помощью социальных сетей. Для этого доступны следующие варианты:

Facebook

Google

Регистрация через социальные сети значительно упрощает и ускоряет процесс. После выбора нужной платформы и нажатия на соответствующую кнопку потребуется подтвердить согласие на обработку персональных данных – и вы автоматически попадете в личный кабинет.

При таком способе регистрации Quotex получает информацию о ваших личных данных, указанную в профиле выбранной социальной сети.

Quotex всегда под рукой: удобная торговля со смартфона

Регистрация и вход в личный кабинет Quotex с мобильного телефона или планшета проходят точно так же, как и на ПК. Если вы уже зарегистрировались через компьютер, то для доступа с мобильного устройства достаточно просто ввести свои данные в браузере смартфона или планшета.

Интерфейс мобильной версии немного отличается – элементы управления сгруппированы по функциям, чтобы упростить навигацию.

В целом, разобраться с мобильным аккаунтом очень просто – даже новичок без опыта быстро поймет, как пользоваться платформой.

Распространенные ошибки при входе в аккаунт

При создании аккаунта на платформе Quotex новички иногда сталкиваются с типичными трудностями. Вот основные из них:

Неверно указаны логин или пароль – при попытке входа убедитесь, что данные введены без ошибок, особенно обратите внимание на раскладку клавиатуры и регистр символов.

– при попытке входа убедитесь, что данные введены без ошибок, особенно обратите внимание на раскладку клавиатуры и регистр символов. Повторная регистрация на уже использованный e-mail – система не позволяет создать второй аккаунт на ту же электронную почту, используйте другой адрес.

– система не позволяет создать второй аккаунт на ту же электронную почту, используйте другой адрес. Введен несуществующий e-mail – при регистрации важно указать реальный, активный электронный адрес, к которому у вас есть доступ, иначе вы не сможете подтвердить аккаунт.

– при регистрации важно указать реальный, активный электронный адрес, к которому у вас есть доступ, иначе вы не сможете подтвердить аккаунт. Потеря пароля после первого входа – если забыли пароль, воспользуйтесь функцией восстановления доступа через e-mail на странице входа в личный кабинет.

Решение большинства из этих проблем занимает всего пару минут, особенно если вы заранее подготовили корректные данные.

Иногда при новой регистрации на платформе Quotex пользователи сталкиваются с ситуацией, когда введенные данные уже существуют в системе. Это может произойти из-за невнимательности или если трейдер ранее уже регистрировался и просто забыл об этом. В таком случае появляется соответствующее уведомление, после чего достаточно вернуться на страницу входа и повторно ввести данные, указав другой e-mail или воспользовавшись функцией восстановления пароля.

Особое внимание стоит уделить корректности электронного адреса. Именно на него приходят системные уведомления, включая важные сообщения, связанные с безопасностью и торговыми операциями. Если при авторизации был указан несуществующий или ошибочный e-mail, трейдер рискует упустить важные письма. Поэтому сразу после регистрации рекомендуется зайти в почту и убедиться, что письмо от Quotex получено. В противном случае – проверьте корректность e-mail и, при необходимости, зарегистрируйтесь заново или обновите адрес в настройках аккаунта.

Еще один частый момент – потеря пароля. При создании аккаунта Quotex предлагает ввести его только один раз, без повторного подтверждения, поэтому легко можно допустить ошибку или просто забыть комбинацию. В этом случае на странице входа доступна функция «Забыли пароль?». Достаточно нажать на эту ссылку, и система предложит простой и быстрый способ восстановления доступа через электронную почту.

Для смены пароля в Quotex потребуется выполнить всего два несложных шага:

На странице восстановления пароля введите адрес своей электронной почты и нажмите кнопку «Подтвердить email».

Зайдите в свою почту и откройте письмо от Quotex. Внутри вы найдете ссылку, ведущую на страницу смены пароля. Перейдите по ней, придумайте новый пароль и введите его дважды – в основной строке и в строке подтверждения. Затем нажмите «Изменить пароль».

После этого вы сразу получите доступ к личному кабинету Quotex с обновленными данными.

Как начать торговать бинарными опционами у Quotex

Новичкам лучше всего начать знакомство с платформой Quotex через демо-счёт – это безопасный и удобный способ протестировать все ее функции без риска потери средств. Альтернативой может стать реальный счет с минимальным депозитом от $10 – оптимальный вариант для тех, кто хочет получить практический опыт с минимальными вложениями.

По мере накопления опыта и совершения сделок трейдер начинает лучше понимать механику торговли бинарными опционами на платформе Quotex. Чтобы быстрее разобраться в особенностях работы брокера, полезно почитать отзывы пользователей – в них часто делятся реальными плюсами и минусами, с которыми сталкиваются трейдеры.

Не торопитесь: освоение торговли требует времени и внимания. Постепенно вы найдёте эффективную стратегию, которая подойдёт именно вам. Когда базовые принципы станут понятны, можно переходить к тестированию простых стратегий на платформе Quotex, расширению торгового инструментария за счет различных активов и использования технических индикаторов, доступных в терминале брокера.

Как покупать опционы Call и Put в Quotex

Все пользователи Quotex автоматически получают доступ к демо-счету с балансом $10 000. Это позволяет сразу начать практиковаться и знакомиться с интерфейсом платформы. Торговля на демо-аккаунте ведется по реальным котировкам, что делает тренировку максимально приближенной к настоящим условиям рынка.

Главное преимущество такого счета – возможность освоить технические аспекты торговли бинарными опционами, не рискуя личными деньгами. Вы можете понять, как функционирует терминал, научиться открывать и закрывать сделки, тестировать стратегии и индикаторы.

При этом демо-счет будет полезен и опытным трейдерам. С его помощью можно оценить торговые условия брокера и протестировать инструменты, доступные на платформе Quotex, без давления, связанного с реальными инвестициями.

Для переключения между счетами достаточно воспользоваться выпадающим списком в верхней части терминала. Вы можете выбрать реальный счет, если готовы начать торговать на реальные деньги, либо остаться на виртуальном балансе, чтобы продолжить обучение.

Если вы готовы перейти к реальной торговле, пополнить счет можно в любое время. Минимальный депозит у брокера Quotexсоставляет всего $10 (или около 796 рублей). Для открытия первой сделки достаточно $1 (или примерно 79 рублей) — сумма более чем доступная даже для новичков.

Платформа предлагает полноценный список активов как на демо-счете, так и на реальном. Вы можете торговать валютными парами, криптовалютами, акциями и другими инструментами без ограничений.

Если при обучении на демо-счете вы израсходовали виртуальные средства, не переживайте — баланс можно восстановить вручную через настройки аккаунта. Это особенно удобно для тех, кто хочет больше практики перед переходом к торговле на реальные деньги.

Заключение

Брокер Quotex– это современная и удобная платформа, сочетающая в себе функциональность и простоту. Продуманный интерфейс терминала оценят как новички, так и профессиональные трейдеры.

В этой статье мы подробно разобрали процесс регистрации на Quotex, возможные трудности и способы их решения. Даже если вы никогда раньше не открывали торговый счет и не проходили регистрацию у брокера, теперь у вас не возникнет сложностей.

А если вы уже имеете опыт в трейдинге, регистрация в Quotexможет стать отличной возможностью для диверсификации и хеджирования рисков– например, при параллельной торговле на других платформах.

