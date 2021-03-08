        Регистрация у брокера бинарных опционов Quotex

        Quotex относится к брокерам бинарных опционов нового поколения. Компания предлагает инновационную торговую платформу с высокими выплатами и широким выбором активов. Чтобы начать работу, потребуется простая регистрация Quotex и открытие торгового счета. Этот процесс займет всего пару минут.

        В этом обзоре мы коснемся таких тем:

        • как пройти регистрацию на платформе Quotex и получить доступ в личный кабинет Quotex,
        • как войти в индивидуальный аккаунт и настроить работу,
        • какие условия предлагает демо-счет Quotex,
        • с какой суммы можно начинать торговлю бинарными опционами,
        • как проходит верификация Quotex и вывод средств.

        Если вы только начинаете свой путь в онлайн-трейдинге и хотите попробовать торговлю бинарными опционами на платформе Quotex, наш обзор будет особенно полезен. Эта платформа идеально подходит как новичкам, так и более опытным трейдерам, которым важна скорость исполнения сделок и удобный интерфейс.

        Каждый клиент Quotex получает простой доступ к финансовым рынкам. Всё, что нужно – зарегистрироваться, выбрать актив и следовать своей стратегии. А если вы пока не готовы торговать на реальные деньги – демо-счёт Quotex поможет протестировать возможности этой платформы без риска.

        Содержание:

        Простая регистрация у брокера Quotex

        Процесс регистрации на Quotex максимально прост и интуитивно понятен. Единственное обязательное условие – наличие действующего адреса электронной почты (e-mail). Он потребуется не только при создании аккаунта, но и при восстановлении доступа к личному кабинету или прохождении верификации.

        Чтобы начать, перейдите на официальный сайт Quotex по ссылке: https://quotex.com. На главной странице в правом верхнем углу вы увидите кнопку «Регистрация». Можно кликнуть по ней или использовать кнопку “Создать бесплатный аккаунт” в центре экрана. Нажмите на любую из них, чтобы приступить к открытию торгового счета.

        После этого перед вами откроется форма регистрации. Укажите ваш email, придумайте надежный пароль и выберите валюту счёта. Также необходимо принять условия пользовательского соглашения. После этого вы получите доступ в личный кабинет, откуда сможете управлять счетом, переходить к торговой платформе и торговать.

        Весь процесс регистрации займет не более одной минуты и откроет доступ ко всем возможностям брокера.

        Далее заполняем поля в открывшейся форме. Чтобы завершить регистрацию на платформе Quotex и получить доступ в личный кабинет, потребуется всего несколько шагов:

        • Указываем действующий E-mail – на него придет подтверждение.
        • Придумываем надежный пароль.
        • Выбираем валюту счёта. Вариантов достаточно: EUR, USD, UAH, RUB, IDR и ещё с десяток других. Выберите ту, с которой удобнее всего работать.
        • И, конечно, не забываем поставить галочку под пользовательским соглашением – заодно подтверждаем, что нам уже исполнилось 18.

        После авторизации можно не переживать, если изначально выбрали «не ту» валюту счёта – изменить её можно в любой момент. Эта опция доступна в меню управления аккаунтом, там же находятся и другие важные настройки, связанные с вашим счетом. Всё под рукой и интуитивно понятно.

        Обратите внимание: за смену валюты торгового счета взимается небольшая комиссия.

        Прежде чем приступить к реальной торговле на платформе Quotex, нужно закрыть два организационных вопроса:

        • пройти верификацию счета.
        • пополнить депозит.

        Оба шага стандартные и не займут много времени, особенно если заранее подготовить необходимые данные.

        Очевидно, что без пополнения счета на платформе Quotex не обойтись, если вы хотите начать торговлю и получать реальный доход. Процедура внесения депозита достаточно простая и займет минимум времени. В личном кабинете доступно множество способов пополнения счета, так что каждый трейдер сможет выбрать удобный вариант.

        Не забудьте, что при пополнении счета можно использовать промокоды для Quotex – они дают бонусы на депозит или позволяют отменять убыточные сделки на $10. Такие промокоды существенно повышают шансы на успешную торговлю и помогают снизить риски при работе с бинарными опционами.

        Говоря о верификации аккаунта в Quotex, стоит сразу уточнить: она не обязательна с самого начала. Компания сама уведомит вас, когда потребуется пройти проверку данных. Но лучше сделать это заранее – процесс занимает немного времени и значительно облегчает дальнейшее использование торговой платформы.

        Верификация нужна в первую очередь для безопасности, чтобы защитить ваши средства от мошенничества, в том числе попытки «отмывания» денег. Всё максимально просто: нужно отправить сканы паспорта и квитанции об оплате коммунальных услуг. Также можно подтвердить личность с помощью других документов, например, водительских прав.

        Быстрая регистрация на платформе Quotex через социальные сети

        Также обратите внимание, что пройти регистрацию на Quotex можно с помощью социальных сетей. Для этого доступны следующие варианты:

        • Facebook
        • Google

        Регистрация через социальные сети значительно упрощает и ускоряет процесс. После выбора нужной платформы и нажатия на соответствующую кнопку потребуется подтвердить согласие на обработку персональных данных – и вы автоматически попадете в личный кабинет.

        При таком способе регистрации Quotex получает информацию о ваших личных данных, указанную в профиле выбранной социальной сети.

        Quotex всегда под рукой: удобная торговля со смартфона

        Регистрация и вход в личный кабинет Quotex с мобильного телефона или планшета проходят точно так же, как и на ПК. Если вы уже зарегистрировались через компьютер, то для доступа с мобильного устройства достаточно просто ввести свои данные в браузере смартфона или планшета.

        Интерфейс мобильной версии немного отличается – элементы управления сгруппированы по функциям, чтобы упростить навигацию.

        В целом, разобраться с мобильным аккаунтом очень просто – даже новичок без опыта быстро поймет, как пользоваться платформой.

        Распространенные ошибки при входе в аккаунт

        При создании аккаунта на платформе Quotex новички иногда сталкиваются с типичными трудностями. Вот основные из них:

        • Неверно указаны логин или пароль – при попытке входа убедитесь, что данные введены без ошибок, особенно обратите внимание на раскладку клавиатуры и регистр символов.
        • Повторная регистрация на уже использованный e-mail – система не позволяет создать второй аккаунт на ту же электронную почту, используйте другой адрес.
        • Введен несуществующий e-mail – при регистрации важно указать реальный, активный электронный адрес, к которому у вас есть доступ, иначе вы не сможете подтвердить аккаунт.
        • Потеря пароля после первого входа – если забыли пароль, воспользуйтесь функцией восстановления доступа через e-mail на странице входа в личный кабинет.

        Решение большинства из этих проблем занимает всего пару минут, особенно если вы заранее подготовили корректные данные.

        Иногда при новой регистрации на платформе Quotex пользователи сталкиваются с ситуацией, когда введенные данные уже существуют в системе. Это может произойти из-за невнимательности или если трейдер ранее уже регистрировался и просто забыл об этом. В таком случае появляется соответствующее уведомление, после чего достаточно вернуться на страницу входа и повторно ввести данные, указав другой e-mail или воспользовавшись функцией восстановления пароля.

        Особое внимание стоит уделить корректности электронного адреса. Именно на него приходят системные уведомления, включая важные сообщения, связанные с безопасностью и торговыми операциями. Если при авторизации был указан несуществующий или ошибочный e-mail, трейдер рискует упустить важные письма. Поэтому сразу после регистрации рекомендуется зайти в почту и убедиться, что письмо от Quotex получено. В противном случае – проверьте корректность e-mail и, при необходимости, зарегистрируйтесь заново или обновите адрес в настройках аккаунта.

        Еще один частый момент – потеря пароля. При создании аккаунта Quotex предлагает ввести его только один раз, без повторного подтверждения, поэтому легко можно допустить ошибку или просто забыть комбинацию. В этом случае на странице входа доступна функция «Забыли пароль?». Достаточно нажать на эту ссылку, и система предложит простой и быстрый способ восстановления доступа через электронную почту.

        Для смены пароля в Quotex потребуется выполнить всего два несложных шага:

        1. На странице восстановления пароля введите адрес своей электронной почты и нажмите кнопку «Подтвердить email».

        1. Зайдите в свою почту и откройте письмо от Quotex. Внутри вы найдете ссылку, ведущую на страницу смены пароля. Перейдите по ней, придумайте новый пароль и введите его дважды – в основной строке и в строке подтверждения. Затем нажмите «Изменить пароль».

        После этого вы сразу получите доступ к личному кабинету Quotex с обновленными данными.

        Как начать торговать бинарными опционами у Quotex

        Новичкам лучше всего начать знакомство с платформой Quotex через демо-счёт – это безопасный и удобный способ протестировать все ее функции без риска потери средств. Альтернативой может стать реальный счет с минимальным депозитом от $10 – оптимальный вариант для тех, кто хочет получить практический опыт с минимальными вложениями.

        По мере накопления опыта и совершения сделок трейдер начинает лучше понимать механику торговли бинарными опционами на платформе Quotex. Чтобы быстрее разобраться в особенностях работы брокера, полезно почитать отзывы пользователей – в них часто делятся реальными плюсами и минусами, с которыми сталкиваются трейдеры.

        Не торопитесь: освоение торговли требует времени и внимания. Постепенно вы найдёте эффективную стратегию, которая подойдёт именно вам. Когда базовые принципы станут понятны, можно переходить к тестированию простых стратегий на платформе Quotex, расширению торгового инструментария за счет различных активов и использования технических индикаторов, доступных в терминале брокера.

        Как покупать опционы Call и Put в Quotex

        Все пользователи Quotex автоматически получают доступ к демо-счету с балансом $10 000. Это позволяет сразу начать практиковаться и знакомиться с интерфейсом платформы. Торговля на демо-аккаунте ведется по реальным котировкам, что делает тренировку максимально приближенной к настоящим условиям рынка.

        Главное преимущество такого счета – возможность освоить технические аспекты торговли бинарными опционами, не рискуя личными деньгами. Вы можете понять, как функционирует терминал, научиться открывать и закрывать сделки, тестировать стратегии и индикаторы.

        При этом демо-счет будет полезен и опытным трейдерам. С его помощью можно оценить торговые условия брокера и протестировать инструменты, доступные на платформе Quotex, без давления, связанного с реальными инвестициями.

        Для переключения между счетами достаточно воспользоваться выпадающим списком в верхней части терминала. Вы можете выбрать реальный счет, если готовы начать торговать на реальные деньги, либо остаться на виртуальном балансе, чтобы продолжить обучение.

        Если вы готовы перейти к реальной торговле, пополнить счет можно в любое время. Минимальный депозит у брокера Quotexсоставляет всего $10 (или около 796 рублей). Для открытия первой сделки достаточно $1 (или примерно 79 рублей) — сумма более чем доступная даже для новичков.

        Платформа предлагает полноценный список активов как на демо-счете, так и на реальном. Вы можете торговать валютными парами, криптовалютами, акциями и другими инструментами без ограничений.

        Если при обучении на демо-счете вы израсходовали виртуальные средства, не переживайте — баланс можно восстановить вручную через настройки аккаунта. Это особенно удобно для тех, кто хочет больше практики перед переходом к торговле на реальные деньги.

        Заключение

        Брокер Quotex– это современная и удобная платформа, сочетающая в себе функциональность и простоту. Продуманный интерфейс терминала оценят как новички, так и профессиональные трейдеры.

        В этой статье мы подробно разобрали процесс регистрации на Quotex, возможные трудности и способы их решения. Даже если вы никогда раньше не открывали торговый счет и не проходили регистрацию у брокера, теперь у вас не возникнет сложностей.

        А если вы уже имеете опыт в трейдинге, регистрация в Quotexможет стать отличной возможностью для диверсификации и хеджирования рисков– например, при параллельной торговле на других платформах.

        Комментарии

        Daniel
        I like how Quotex is always being this simple and straightforward with its interface. One of my favorite brokers.
        30 мая 2025
        Аnthony
        Заинтересовался Квотексом, очень простой и понятный процесс регистрации, ничего лишнего. Пока что все нравится, спасибо за статью.
        30 мая 2025
        Руслан
        Самая лучшая платформа , удобный интерфейс для торговли . Быстрый вывод средств...
        вадим, и что не менее важно, так это то, что в отличии от Покета нет негативных отзывов по поводу обмана трейдеров
        19 января 2023
        вадим
        Самая лучшая платформа , удобный интерфейс для торговли . Быстрый вывод средств...
        12 января 2023
        Владимир
        Можно ли при регистрации сразу же пройти верификацию?
        Option Bull, Я проходила сразу, чтобы было на будущее. Можете пройти потом, когда будете выводить профит, но как по мне, сразу все сделал и забыл ) Верификация хоть и не обязательная, но часто брокер сам просит ее пройти. Да и в целях безопасности ваших средств, так будет правильно.
        Мирослава, абсолютно верно! Это как в банке сразу все процедуры и не думать больше об этом)
        Мирослава, абсолютно верно! Это как в банке сразу все процедуры и не думать больше об этом)
        25 октября 2022
        Мирослава
        25 октября 2022
        Руслан
        а как пройти верификацию?
        Леонид, для этого после регистрации нужно заполнить всю информацию о себе в профиле.
        24 октября 2022
        Option Bull
        Можно ли при регистрации сразу же пройти верификацию?
        24 октября 2022
        Мирослава
        Спасибо за пошаговую инструкцию. Все четко и понятно. Зарегестрировалась быстро, вообще не возникло проблем или вопросов )
        24 октября 2022
        Влад
        Интерфейс простой и удобный, что очень радует. Деньги на баланс положил за 5 минут, всё было элементарно. В случае проблем поддержка отвечает быстро. По всем характеристикам одна из самых лучших платформ на 2022 год. Всем советую!
        10 октября 2022
        Кирилл
        регистрация в квотекс простейшая вообще не возникло проблем у меня
        14 апреля 2022
        Николай
        а как пройти верификацию?
        просто документы подать и все, если не понятно, тут тоже есть статья в этом же разделе
        19 марта 2022
        Леонид
        а как пройти верификацию?
        08 февраля 2022
        Max
        Торговал на разных площадках. Остановил свой выбор на Quotex . Cтабильные выплаты. Tех поддержка быстро и внимательно поможет решить любой вопрос и бонусов гора. В общем выбирайте лучшего брокера на СНГ пространстве Quotex
        04 ноября 2021
        Мирон
        Там все просто с регистрацией на уровне интуиции. Так что в принципе ничего сложного.
        08 апреля 2021
        Жорик
        25 марта 2021
        Ростислав
        Там все просто с регистрацией на уровне интуиции. Так что в принципе ничего сложного.
        24 марта 2021
        Олег
        Думаю, что эта статья будет полезна для новичков трейдинге. Все есть разные люди, так может кто то, кто не в теме буде благодарен за эту статью.
        22 марта 2021
        Алексей Иванов
        Для кого пишутся статьи по типа как зарегистрироваться у брокера quotex или еще у кого? кто блин не умеет этого делать?))
        поверь, такие есть. те кто никогда не торговал к примеру, они могут не понимать как это делать и как начать вообще, хоть у квотекс и все просто, но все же люди разные
        рассказываю: у меня есть такой знакомый, он вообще не в теме. но решил попробовать демо счет, поэтому я для него эта статья будет очень полезна, или любая другая такого плана.
        10 марта 2021
        Олег Иванов
        09 марта 2021
