        Платформа брокера Pocket Option для Windows

        Торговая платформа брокера бинарных опционов Pocket Option для Windows

        Брокер бинарных опционов Pocket Option имеет ряд отличий по сравнению со своими конкурентами. Одними из таких отличий являются выгодные условия торговли и большой выбор инструментов для трейдинга. Кроме этого, работая с данной компанией, вы можете использовать не только web-терминал, а и установить специально разработанную программу для ОС Windows с более широким функционалом.

        Установка настольной версии торговой платформы Pocket Option

        Инсталляционный файл торгового терминала вы можете скачать бесплатно с официального сайте брокера. Вы можете посетить сайт брокера Pocket Option, и в нижней части страницы, где предлагается скачать терминалы, выбрать «для Windows».

        Скачивание платформы

        Скачать терминал Pocketoption для Windows

        После того, как файл скачается, запустите его и начните стандартную установку приложения на Windows. После установки на рабочем столе у вас должен будет появится ярлык для запуска торгового терминала Pocket Option.

        Запуск и настройка торговой платформы Pocket Option

        Если вы запускаете торговый терминал в первые, то вместе с приветствием откроется окно, где можно ознакомится с экспресс-курсом по работе с терминалом и посмотреть видеоурок о том, как можно совершать сделки при помощью бинарных опционов.

        Приветствие при входе в платформу

        Также всем клиентам предоставляется демо-счет, с помощью которого можно попрактиковаться в совершении сделок или проверить свою торговую стратегию.

        Если вы поймете, что уже готовы перейти на реальный счет и начать зарабатывать с Pocket Option, просто перейдите в меню «Профиль». Там у вас будет возможность зарегистрировать новый аккаунт или войти в старый, если он у вас уже есть.

        Регистрация на платформе Pocket Option

        Пополнить счет с помощью десктопной версии тоже возможно. Чтобы это сделать, необходимо перейти в раздел «Финансы» в меню слева, и после нажатия на «Пополнение баланса» выбрать предпочитаемый способ пополнения баланса.

        При пополнении счета вы также можете воспользоваться специальными промокодами, которые позволят увеличить ваш депозит и создадут дополнительную подушку безопасности.

        Способы пополнения счета

        Основные возможности торговой платформы Pocket Option для Windows

        Благодаря своему расширенному функционалу вы сможете применять любую торговую стратегию для того, чтобы начать зарабатывать на трейдинге.

        Давайте рассмотрим основные возможности и начнем с панели, которая располагается над торговым графиком. Первая иконка содержит в себе торговые активы. Вы можете выбрать любой торговый инструмент из валют, криптовалют, сырьевых товаров или акций.

        Торговые активы

        Следующая иконка позволяет выбрать тип графика. Это могут быть: зоны, свечи, бары, линии или Хейкен Аши.

        Третья иконка позволяет выбирать и накладывать индикаторы на график (14 самых популярных индикаторов) и строить трендовые линии и уровни для более успешного анализа рынков.

        Последняя иконка дает возможность использовать очень полезный инструмент, называемый «Социальный трейдинг». При использовании этой функции вы будете видеть на графике выбранной вами валютной пары сделки всех самых опытных трейдеров компании, и кроме этого, у вас будет возможность копировать их сделки практически в один клик.

        Социальный трейдинг

        Как только вы провели анализ и готовы отрыть сделку, вы можете использовать панель внизу графика. На ней есть возможность выбрать время экспирации и сумму сделки, после чего нажать на Call или Put.

        Также на панели расположена кнопка со страйк-ценой, и вы можете использовать ее, если в этом будет необходимость.

        Торговая панель

        Вот чем еще можно пользоваться с помощью торгового терминала Pocket Option для ОС Windows:

        • Анализ истории торговых операций.
        • Бесплатные торговые сигналы.
        • Множество турниров.
        • Горячие клавиши для более удобной и быстрой торговли.

        Рассмотрим отдельно еще одну полезную функцию терминала Pocket Option — отложенные ордера:

        Выбрать эту функцию можно в меню справа. С помощью нее вы сможете устанавливать отложенные ордера, которые будут исполнятся по времени или по цене (такие же типы ордеров используются на рынке Форекс).

        Отложенные ордера

        Заключение

        Торговый терминал брокера бинарных опционов Pocket Option дает возможность проводить полный анализ рынка, что, несомненно, увеличивает шансы на более успешный исход по сделкам. Помимо этого, интерфейс терминала прост и интуитивно понятен, что позволяет даже новичкам начать полноценную работу при торговле бинарными опционами.

        Комментарии

        Option Bull
        Option Bull
        Как у браузерной так и у десктопной версии есть свои плюсы и минусы, так что не могу определится что мне больше нравится)
        19 ноября 2022
        Ответить
        Дмитрий
        Дмитрий
        Всем привет, кто может подсказать, не могу скачать Pocket Option для Windows, выдает ошибку, пробовал на трех браузерах, все одно ошибка ???
        Дмитрий, а вы качали с официального сайта брокера?
        Руслан, Руслан здравствуйте, я пытался скачать здесь на winoptionsignals.com по ссылке в начале статьи " Скачать терминал для виндовс"?
        19 ноября 2022
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Всем привет, кто может подсказать, не могу скачать Pocket Option для Windows, выдает ошибку, пробовал на трех браузерах, все одно ошибка ???
        Дмитрий, а вы качали с официального сайта брокера?
        18 ноября 2022
        Ответить
        Дмитрий
        Дмитрий
        Всем привет, кто может подсказать, не могу скачать Pocket Option для Windows, выдает ошибку, пробовал на трех браузерах, все одно ошибка ???
        15 ноября 2022
        Ответить
        Олег Т.
        Олег Т.
        Ну конечно полная и рабочая версия на ПК удобна и более функциональна. Чего стоит только большой экран) и мышь. Версия для смартфона удобна для оперативности, не зря её называют мобильной. По мне, так несколько экранов, мониторов за рабочим столом это супер. Всё видно, под рукой и минимум времени для быстрой и оперативной торговли. Хотя, кому как) маленький ноут всегда с собой тоже удобен. Особенно в дороге. Хороший обзор функционала, хорошего брокера. Спасибо
        21 июля 2022
        Ответить
        Олег
        Олег
        Тут уже дело привычки, но лично мне больше по душе браузер)
        Грановский, Согласен. Тут уж кому как удобнее. Главное, чтобы сделки были успешными и торговля выгодной. Статья полезная, если говорить в целом.
        22 марта 2021
        Ответить
        Кент
        с компа удобнее. а трейдинг вью вообще доказывает что браузер не хуже терминала)
        это да, трейд вью вообще огонь, поэтому и для покета лучше уже браузер,а терминал не так удобен
        10 сентября 2020
        Ответить
        porsche
        porsche
        с компа удобнее. а трейдинг вью вообще доказывает что браузер не хуже терминала)
        03 сентября 2020
        Ответить
        Кек
        Да никто из моих знакомых не пользуется платформой для винды, все сидят через хром
        29 августа 2020
        Ответить
        Карим
        Карим
        Браузер привычнее
        16 августа 2020
        Ответить
        Микс маус
        Однозначно терминал, глюков меньше, которые от браузера могут зависеть
        21 июля 2020
        Ответить
        Грановский
        Тут уже дело привычки, но лично мне больше по душе браузер)
        12 июля 2020
        Ответить
        БиткоинТрейдер
        БиткоинТрейдер
        браузер лучше, потому что тот же трейдинг вью в бразуере и вообще платформа крутая и круче любых терминалов, так что однозначно только браузер!)
        тут однозначно согласен, браузер удобнее
        30 июня 2020
        Ответить
        TradeWin
        браузер лучше, потому что тот же трейдинг вью в бразуере и вообще платформа крутая и круче любых терминалов, так что однозначно только браузер!)
        16 июня 2020
        Ответить
        Looper
        Looper
        тут уже кто как привык, но с учетом того что все брокеры бо в браузерах, то не вижу смысла в версии для пк
        03 мая 2020
        Ответить
        Kiparis
        Kiparis
        а мне нравится настольная версия, не надо браузер запускать, зашел как в мт4 и нормально
        14 апреля 2020
        Ответить
        Дотер
        Оно конечно может и удобно, но привыкаешь к браузере и уже не хочется программы какие-то устанавливать
        согласен, тем более что весь анализ проводится в мт4)
        29 марта 2020
        Ответить
        Васко
        Оно конечно может и удобно, но привыкаешь к браузере и уже не хочется программы какие-то устанавливать
        22 февраля 2020
        Ответить
        Дилер
        Дилер
        Я уже давно использую настольную версию платформы, т.к. это в разы удобнее. не надо ждать загрузки сайта, глюков меньше. если торгуешь постоянно, то эта вещь незаменима
        11 января 2020
        Ответить
        Оксана
        Оксана
        Не знала, что есть терминал для винды, теперь буду его использовать, а то устала уже постоянно через браузер там сидеть. спасибо за такую инфу)
        11 января 2020
        Ответить
