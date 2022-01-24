Торговая платформа Finmax

Компания Finmax появилась на рынке бинарных опционов в середине 2015 года и изначально была ориентирована на клиентов и РФ.

Над компанией и всеми ее составляющими работали и продолжают работать опытные трейдеры и программисты, которые изучили все нюансы торговли на финансовых рынках за долгие годы своего опыта. Брокер Финмакс предоставляет удобную платформу для трейдинга, в которой можно легко работать как из интернет браузера, так и с планшета. Интерфейс торговой платформы Finmax создан очень простым, чтобы каждый трейдер смог почти сразу разобраться с основным функционалом платформы.

Интерфейс официального сайта брокера также интуитивно понятен. Благодаря этому клиенты компании могут быстро и без проблем открыть новый счет и начать зарабатывать уже в ближайшее время.

Платформа и условия торговли у брокера бинарных опционов FiNMAX

Компания Finmax уделяет достаточно много внимания обновлениям и усовершенствованиям своей торговой платформы и это является одним из главных преимуществ торговли с Финмакс. Торговая Веб-платформа удобна и проста в понимании, что дает возможность даже новичкам начать зарабатывать уже в первый день торговли опционами. Войти в платформу Финмакс можно с официального сайта брокера.

В самой торговой платформе присутствует множество полезных функций:

Торговля на демо-счетах.

Инструменты для анализа активов.

Выбор тайм фрейма.

Выбор экспирации.

Бесплатные сигналы.

Социальный трейдинг.

Также на выбор трейдеров есть множество торговых активов и такой же большой выбор времени экспираций.

Мобильное приложение также доступно для торговли бинарными опционами, и вы без труда сможете следить за своими сделками с телефона или планшета. Весь нужный для трейдинга функционал доступен в мобильном приложении Finmax, включая четыре технических индикатора и бесплатные сигналы (доступны для счетов от $1000).

Для трейдеров с большими финансовыми возможностями существуют VIP-счета, которые дают определенные преимущества и делают трейдинг намного приятнее. Для получения такого статуса пополнить счет необходимо на $100 000 или эквивалент в любой другой валюте.

Возможность работать на рынке Форекс также присутствует у брокера Finmax. Это можно делать как через веб-платформу MetaTrader 5, так и через версию для операционных систем Windows и MacOS. Из преимуществ торговли на рынке Форекс через брокера Финмакс трейдеры получают узкие спреды, гибкие кредитные плечи, огромное количество новых торговых активов и бесплатные сигналы.

Пополнение и вывод средств у брокера FiNMAX

Для пополнить реального счета предусмотрено множество популярных платежных систем, а зачисление средств происходит моментально. Задержки могут быть лишь из-за платежной системы, что бывает довольно редко.

Минимальная сумма для вывода средств составляет $10. Но стоит учитывать, что при выводе средств взимается комиссия, которая в среднем составляет 3.5%. Также минимальная сумма для банковских переводов и криптовалют выше, чем $10.

Также стоит знать, что вывод средств возможен только после прохождения верификации. Предоставить нужно стандартный пакет документов, подтверждающих личность. Время проверки документов обычно занимает не более двух дней.

После того, как профиль будет верифицирован, выводить средства можно будет в любом объемы и любое количество раз. Очень часто клиенты компании пишут отрицательные отзывы из-за долгой обработки заявок на вывод и говорят, что брокер Finmax — развод. Но если прочитать пользовательское соглашение, то можно увидеть, что вывод средств может занимать до пяти полных рабочих дней. Поэтому чаще всего такие отзывы написаны поспешно.

Бонусы и промокоды брокера FiNMAX

Самый основной бонус, который могут получить все новые клиенты компании — удвоение первого депозита. Поэтому если вы только зарегистрировали счет, не пропустите возможность получить 100% на свой депозит.

Вторым вариантом получения дополнительных средств для торговли является использование промокодов, которые дают возможность получать разные по размерам бонусы, но главное то, что использовать их можно неограниченное количество раз. На данный момент, на нашем сайте, доступны промокоды на 25%, 50% и 100% на депозит.

Открытие нового торгового счета в FiNMAX

Благодаря этому разделу новички в трейдинге смогут понять, как легко и быстро открыть новый торговый счет у брокера FiNMAX и что для этого нужно.

Несмотря на то, что в этом процессе нет ничего сложно, существуют некоторые важные факторы во время регистрации, которые необходимо учитывать, чтобы в последствии с аккаунтом не возникло проблем.

Верификация аккаунта у брокера FiNMAX

Верификация торгового счета в FiNMAX – важная часть торгового процесса и поэтому важно сделать это правильно, а что еще важнее для всех трейдеров – быстро.

Раздел подробно расскажет о прохождении процесса верификации и о том, что для этого необходимо.

Правда о брокере FiNMAX

В данном разделе подробно рассмотрен брокер бинарных опционов FiNMAX, а также изучен весь доступный функционал платформы, торговые возможности и торговые условия, благодаря чему можно сделать вывод, что брокер Финмакс не является разводом.

VIP-счета от брокера бинарных опционов FiNMAX

VIP-счет от FiNMAX подойдет далеко не всем трейдерам, так как требует очень большого торгового капитала (от $100 000 и выше), но благодаря этому типу счета открывается намного больше возможностей и преимуществ для трейдера.

Из основных плюсов VIP-счета можно отметить:

Кэшбэк до 6%;

Быстрый вывод средств;

Безрисковые сделки;

Предоставление персонального менеджера.

Мобильное приложение для торговли в FiNMAX

Раздел расскажет о том, как получить мобильное приложение для торговли через брокера бинарных опционов FiNMAX и какие оно может дать преимущества.

К стандартным плюсам мобильного приложения для торговли можно отнести:

Ведение торговли в любом месте, где есть интернет;

Полноценный функционал, как в веб-терминале;

Возможность следить за рынками 24/7.

FiNMAX и торговля на Forex

Брокер FiNMAX предоставляет торговлю не только бинарными опционами, а и на рынке Forex, и данный раздел расскажет о торговой платформе для этого рынка.

Также из раздела можно будет узнать о торговом терминале, обучении трейдингу, технической поддержке брокера и всех остальных преимуществах, которые можно получить, торгуя на Форексе через брокера FiNMAX FX.

Партнерская программа брокера FiNMAX

Партнерская программа брокера бинарных опционов FiNMAX, как и любая другая, позволяет получать доход от привлечения новых клиентов и трейдеров на торговую платформу брокера.

Благодаря этому заработок может не иметь какого-либо предела и все зависит от веб-мастера. Также основным преимуществом работы с партнерской программой является то, что не нужно вести торговлю, пополнять счет или проходить верификацию.

Регуляция брокера FiNMAX

Брокерскую деятельность в России в основном регулирует коммерческая организация ЦРОФР. Finmax один из тех брокеров, который получил лицензию данного регулятора и продлевает ее каждый год. Это говорит о том, что вопросов к работе компании Финмакс у регулятора нет.

Реальные отзывы о брокере FiNMAX

Многих трейдеров интересует один главный вопрос – брокер Finmax развод? Для ответа на этот вопрос стоит проанализировать отзывы реальных людей.

Большая часть отрицательных отзывов написана на тему того, что вывод средств занимает довольно много времени, как уже говорилось выше. Но чаще всего люди, которые пишут такие отзывы, не разбирались до конца в соглашении или вообще не читали его.

Также не редко можно встретить и проплаченные отзывы, в которых пишется о плохой работе брокера, сливе депозитов, отъеме средств и тому подобном. К счастью, доказать такие утверждения никто из авторов данных отзывов не может.

Все оставшиеся негативные комментарии, которые имеют подтверждение, без проблем решаются с менеджерами компании в индивидуальном порядке.

Не стоит забывать и о положительных отзывах, которых не мало. Многим трейдерам нравится работать с брокером Финмакс и многие из них пользуются услугами компании не первый год.

Заключение

Изучив всю информацию, можно сделать вывод, что брокер бинарных опционов Finmax дорожит своей репутацией и имиджем, поэтому предоставляемые условия для торговли на его платформе держаться на довольно высоком уровне.

Преимущества работы с данным брокером видны не «вооружённым» глазом. Это и постоянно развивающаяся торговая платформа, удобное мобильное приложение, выгодные торговые условия и многое другое.

Но если у вас остаются сомнения, вы всегда можете опробовать торговлю на демо-счете и самостоятельно убедиться в том, как работает данный брокер.