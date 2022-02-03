        Мобильное приложение брокера бинарных опционов Binarium

        Мобильное приложение брокера Binarium на Андроид

        В последнее время все больше трейдеров бинарных опционов переходят на планшеты и смартфоны, так как эра интернета открывает доступ в сеть практически из любого места. Имея необходимое мобильное приложение на персональном гаджете, можно торговать бинарными опционами откуда угодно, пока есть доступ в интернет и открыты мировые рынки. И мобильное приложение от брокера Binarium идеально для этого подходит.

        Содержание:

        Как торговать бинарными опционами на Binarium с телефона?

        Мобильное приложение для торговли бинарными опционами дает возможность начать зарабатывать с помощью трейдинга даже находясь вне дома, например, по пути на работу или в офисе.

        Установить мобильное приложение от брокера Binarium можно пока что только на устройства с ОС Android. Чтобы начать торговать через это приложение, необходимо скачать его из Play Market, и установить на смартфон или планшет.

        Далее, если у вас уже открыт счет, останется лишь в нем авторизоваться и приступить к торговле. Если вы пока еще не обзавелись собственным аккаунтом, его можно зарегистрировать прямо в мобильном приложении Binarium:

        как открыть счет в мобильной версии Binarium

        При открытии аккаунта через приложение, вам потребуется указать e-mail, пароль и валюту торгового счета:

        настройки счета в Binarium

        Брокер Бинариум предоставляет достаточно много валют для открытия счета, и выбрать можно:

        • Украинскую гривну (UAH);
        • Доллар США (USD);
        • Евро (EUR);
        • Bitcoin (BTC);
        • Litecoin (LTC).

        волюты счета в Binarium

        Также пройти регистрацию можно при помощи социальной сети Google+. Для этого необходимо будет нажать на иконку соц. сети и подтвердить передачу данных.

        Обзор мобильного приложения Binarium 2026

        Мобильное приложение ничем не отличается от стандартного веб-терминала брокера. Функционал абсолютно идентичен, только под управлением ОС Андроид.

        интерфейс мобильного приложения Binarium

        Стандартный и, давно ставший привычным, клиентам компании интерфейс делает торговлю с мобильным приложением комфортной, так как все осталось на своих местах.

        У всех зарегистрированных клиентов компании есть демо-счет, с помощью которого можно попробовать мобильное приложение от брокера Binarium и привыкнуть к торговле с телефона. Торговля с демо-счета является полноценной и каждый может опробовать торговлю с любыми видами бинарных опционов и на любых торговых активах.

        Пользователям мобильного приложения доступны следующие возможности:

        • Переход с демо-счета на реальный в один клик;
        • Полноценная торговля бинарными опционами;
        • История торговли;
        • Графики TradingView;
        • Торговая комната (только для владельцев реальных счетов);
        • Пополнение и вывод средств;
        • Онлайн-чат поддержки.

        Активы и технический анализ в Binarium Mobile

        Мобильное приложение брокера Binarium позволяет не только проводить комплексный технический анализ рынка, но и заниматься полноценной торговлей бинарными опционами. В него входят:

        • технические индикаторы;
        • графические инструменты;
        • торговые активы;
        • различные виды опционов и экспираций;
        • возможность совершения сделок;
        • возможность пополнения и вывода средств.

        Давайте подробнее рассмотрим основные возможности этой платформы.

        Технические индикаторы и графические инструменты

        Одно из преимуществ мобильного приложения Binarium – наличие инструментов графического анализа и индикаторов, которые позволяют проводить полноценный технический анализ:

        инструменты и индикаторы

        Индикаторов в приложении насчитывается целых десять штук:

        Владея таким арсеналом в приложении, можно проводить качественный технический анализ в любое удобное время, тем более что многие трейдеры активно используют самые разнообразные индикаторы в своей торговле:

        инструменты технического анализа

        Дополнительно в мобильном приложении Бинариум доступны графики популярной платформы технического анализа – TradingView. Чтобы их активировать необходимо сместить ползунок рядом с логотипом TradingView, который находится рядом с иконкой вашего профиля, вправо.

        активация режима TradingView

        В этом режиме доступны расширенные настройки отображения графиков, индикаторов и инструментов графического анализа.

        Торговые активы, виды опционов и экспирация

        В приложении можно выбрать необходимый торговый актив и тип бинарного опциона, кликнув на наименование инструмента в верхнем левом углу:

        выбор торговых активов виды опционов и экспирация

        Торговля бинарными опционами предлагается в двух режимах: с фиксированной ставкой выплат по сделкам до 92% и в режиме NFX, в котором процент выплат зависит от уровня рыночной волатильности и может колебаться от 10% до 10000%. Помимо этого доступны бинарные опционы двух типов: со сроком экспирации от 1 до 5 минут и свыше 5 минут.

        режим NFX

        В торговой комнате можно копировать сделки успешных трейдеров и зарабатывать вместе с ними.

        копирование сделок

        Ваша первая сделка в приложении Binarium: пошаговая инструкция для новичка

        В мобильном приложении Binarium есть все необходимое для комфортной торговли бинарными опционами. Для открытия сделки необходимо:

        • Выбрать торговый актив;
        • Выбрать время экспирации;
        • Выбрать тип опциона;
        • Указать сумму сделки;
        • Открыть опцион Call («Выше») или Put («Ниже»).

        открытие первой сделки

        Быстрое пополнение и вывод денег в Binarium Mobile

        На реальный счет можно перейти буквально в один клик, и пополнить также просто прямо в мобильном приложении, кликнув по соответствующей кнопке.

        быстрое пополнение и вывод денег

        После чего откроется окно для пополнения счета. В этом окне можно создать заявку и на вывод средств.

        волюты вывода средств

        Обратите внимание: вывести средства можно только после верификации ваших персональных данных исключительно на ту же платежную систему, с которой вы пополняли счет.

        Заключение

        Сегодня начать зарабатывать деньги, не выходя из дома и работая за компьютером, может каждый. Но для тех, у кого нет возможности постоянно находиться в одном месте и было создано мобильное приложение для торговли бинарными опционами от брокера Binarium.

        Благодаря этому приложению вы всегда будете в курсе всех событий, происходящих на финансовых рынках, так как для его работы нужен только интернет, который сейчас есть практически везде.

        Однако, не забывайте о том, что торговля на рынках несет в себе риски. Тестируйте стратегии, индикаторы и собственные идеи на демо-счетах, и только после этого переходите к реальной торговле. Удачи в трейдинге!

        Комментарии

        Мирослава
        Мне не понятно, как можно торговать через мобильное приложение? Там же ничего не понятно, все крохотное. Я попробовала установить и накинуть всяких индикаторов, получилась каша.
        02 ноября 2022
        Ольга
        Очень удобно, что есть мобильное приложение у Бинариума. Не всегда есть возможность находиться за компьютером, а так твой любимый брокер у тебя в кармане )))
        02 ноября 2022
        Option Bull
        как обычно, Андроид в приоритете
        28 октября 2022
        Руслан
        как скачать?
        как и обычно, с плей маркета скачивай, подключайся и все
        я думал может по специальной ссылке. спасибо
        Дмитрий, можно еще найти ссылку на сайте брокера
        28 октября 2022
        Жорик
        Не знаю как вас, а меня в мобильном приложении брокера Binarium на Андроид устраивает все. Работает вроде быстро и функционал удобный.
        28 мая 2021
        Никита
        [Паша, В использовании мобильного приложения брокера Binarium на Андроид, нет ничего сложного, привычный для пользователя интерфейс двже сохранили. А Вот есть ли недостатки у мобильного приложения брокера Binarium?
        Влад, Лично для меня, на данный момент недостатком мобильного приложения брокера Binarium является то, что оно доступно для iOS в тестовом режиме. Если плохое подключение к интернету, то бывает, иногда подвисает.
        Ростик, Ну, подключение к Интернету, уж точно не зависит от мобильного приложения брокера Бинариум. Кстати, здесь на сайте можно найти готовые стратегии для брокера Binarium, а это, в принципе вариант для тех, у кого совсем нет времени на создание собственной стратегии торговли бинарными опционами.
        27 мая 2021
        Влад
        Влад
        я больше торгую сидя перед монитором стационарного компьютера. Пока открыл демо счет и попробую постепенно перейти на мобильное приложение брокера Binarium на Андроид. В чем отличие функционала мобильного приложения?
        Паша, В использовании мобильного приложения брокера Binarium на Андроид, нет ничего сложного, привычный для пользователя интерфейс двже сохранили. А Вот есть ли недостатки у мобильного приложения брокера Binarium?
        27 мая 2021
        Паша
        я больше торгую сидя перед монитором стационарного компьютера. Пока открыл демо счет и попробую постепенно перейти на мобильное приложение брокера Binarium на Андроид. В чем отличие функционала мобильного приложения?
        27 мая 2021
        Яков
        Яков
        Благодаря мобильному приложению брокера Binarium можно быстро узнать самые свежие новости о том, что произошло на финансовых рынках разных стран мира и оперативно отреагировать на ситуацию. Это особенно важно, если торгуешь по новостям.
        26 мая 2021
        Artur
        Теперь стало еще проще торгоговать бинарными опционами, благодаря тому, что есть мобильное приложение брокера Binarium на Андроид. Например для меня, это реально плюс, так как довольно часто нахожусь в командировках или на встречах с клиентами.
        Дмитрий, а также с демо счета на реальный можно перейти в мобильном приложении брокера Binarium на Андроид всего за несколько секунд. Не нужно тратить дополнительное время, чтобы разобраться в настройках. А ведь согласитесь, в современном темпе нашей жизни время - деньги.
        26 мая 2021
        Дмитрий
        26 мая 2021
        Женя
        нравится то, что даже с андроида можно некоторые индикаторы поставить. тут есть на сайте раздел со стратегиями для бинариума, можно использовать без компа.
        какие например стратегии??
        да элементарно машки и стох. или просто стох и диверы смотреть
        спасибо
        11 ноября 2020
        11 октября 2020
        Кирилл Радченко
        Кирилл Радченко
        приложуха удобная, иногда даже дома с планшета с нее сижу, а не с компа, потому что она в принципе такая же
        12 сентября 2020
        03 августа 2020
        19 июля 2020
        03 августа 2020
