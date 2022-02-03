Мобильное приложение брокера Binarium на Андроид

В последнее время все больше трейдеров бинарных опционов переходят на планшеты и смартфоны, так как эра интернета открывает доступ в сеть практически из любого места. Имея необходимое мобильное приложение на персональном гаджете, можно торговать бинарными опционами откуда угодно, пока есть доступ в интернет и открыты мировые рынки. И мобильное приложение от брокера Binarium идеально для этого подходит.

Как торговать бинарными опционами на Binarium с телефона?

Мобильное приложение для торговли бинарными опционами дает возможность начать зарабатывать с помощью трейдинга даже находясь вне дома, например, по пути на работу или в офисе.

Установить мобильное приложение от брокера Binarium можно пока что только на устройства с ОС Android. Чтобы начать торговать через это приложение, необходимо скачать его из Play Market, и установить на смартфон или планшет.

Далее, если у вас уже открыт счет, останется лишь в нем авторизоваться и приступить к торговле. Если вы пока еще не обзавелись собственным аккаунтом, его можно зарегистрировать прямо в мобильном приложении Binarium:

При открытии аккаунта через приложение, вам потребуется указать e-mail, пароль и валюту торгового счета:

Брокер Бинариум предоставляет достаточно много валют для открытия счета, и выбрать можно:

Украинскую гривну (UAH);

Доллар США (USD);

Евро (EUR);

Bitcoin (BTC);

Litecoin (LTC).

Также пройти регистрацию можно при помощи социальной сети Google+. Для этого необходимо будет нажать на иконку соц. сети и подтвердить передачу данных.

Обзор мобильного приложения Binarium 2026

Мобильное приложение ничем не отличается от стандартного веб-терминала брокера. Функционал абсолютно идентичен, только под управлением ОС Андроид.

Стандартный и, давно ставший привычным, клиентам компании интерфейс делает торговлю с мобильным приложением комфортной, так как все осталось на своих местах.

У всех зарегистрированных клиентов компании есть демо-счет, с помощью которого можно попробовать мобильное приложение от брокера Binarium и привыкнуть к торговле с телефона. Торговля с демо-счета является полноценной и каждый может опробовать торговлю с любыми видами бинарных опционов и на любых торговых активах.

Пользователям мобильного приложения доступны следующие возможности:

Переход с демо-счета на реальный в один клик;

Полноценная торговля бинарными опционами;

История торговли;

Графики TradingView;

Торговая комната (только для владельцев реальных счетов);

Пополнение и вывод средств;

Онлайн-чат поддержки.

Активы и технический анализ в Binarium Mobile

Мобильное приложение брокера Binarium позволяет не только проводить комплексный технический анализ рынка, но и заниматься полноценной торговлей бинарными опционами. В него входят:

технические индикаторы;

графические инструменты;

торговые активы;

различные виды опционов и экспираций;

возможность совершения сделок;

возможность пополнения и вывода средств.

Давайте подробнее рассмотрим основные возможности этой платформы.

Технические индикаторы и графические инструменты

Одно из преимуществ мобильного приложения Binarium – наличие инструментов графического анализа и индикаторов, которые позволяют проводить полноценный технический анализ:

Индикаторов в приложении насчитывается целых десять штук:

Владея таким арсеналом в приложении, можно проводить качественный технический анализ в любое удобное время, тем более что многие трейдеры активно используют самые разнообразные индикаторы в своей торговле:

Дополнительно в мобильном приложении Бинариум доступны графики популярной платформы технического анализа – TradingView. Чтобы их активировать необходимо сместить ползунок рядом с логотипом TradingView, который находится рядом с иконкой вашего профиля, вправо.

В этом режиме доступны расширенные настройки отображения графиков, индикаторов и инструментов графического анализа.

Торговые активы, виды опционов и экспирация

В приложении можно выбрать необходимый торговый актив и тип бинарного опциона, кликнув на наименование инструмента в верхнем левом углу:

Торговля бинарными опционами предлагается в двух режимах: с фиксированной ставкой выплат по сделкам до 92% и в режиме NFX, в котором процент выплат зависит от уровня рыночной волатильности и может колебаться от 10% до 10000%. Помимо этого доступны бинарные опционы двух типов: со сроком экспирации от 1 до 5 минут и свыше 5 минут.

В торговой комнате можно копировать сделки успешных трейдеров и зарабатывать вместе с ними.

Ваша первая сделка в приложении Binarium: пошаговая инструкция для новичка

В мобильном приложении Binarium есть все необходимое для комфортной торговли бинарными опционами. Для открытия сделки необходимо:

Выбрать торговый актив;

Выбрать время экспирации;

Выбрать тип опциона;

Указать сумму сделки;

Открыть опцион Call («Выше») или Put («Ниже»).

Быстрое пополнение и вывод денег в Binarium Mobile

На реальный счет можно перейти буквально в один клик, и пополнить также просто прямо в мобильном приложении, кликнув по соответствующей кнопке.

После чего откроется окно для пополнения счета. В этом окне можно создать заявку и на вывод средств.

Обратите внимание: вывести средства можно только после верификации ваших персональных данных исключительно на ту же платежную систему, с которой вы пополняли счет.

Заключение

Сегодня начать зарабатывать деньги, не выходя из дома и работая за компьютером, может каждый. Но для тех, у кого нет возможности постоянно находиться в одном месте и было создано мобильное приложение для торговли бинарными опционами от брокера Binarium.

Благодаря этому приложению вы всегда будете в курсе всех событий, происходящих на финансовых рынках, так как для его работы нужен только интернет, который сейчас есть практически везде.

Однако, не забывайте о том, что торговля на рынках несет в себе риски. Тестируйте стратегии, индикаторы и собственные идеи на демо-счетах, и только после этого переходите к реальной торговле. Удачи в трейдинге!

