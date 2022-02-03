Мобильное приложение брокера Binarium на Андроид

В последнее время все больше трейдеров бинарных опционов переходят на планшеты и смартфоны, так как эра интернета открывает доступ в сеть практически из любого места. Имея необходимое мобильное приложение на персональном гаджете, можно торговать бинарными опционами откуда угодно, пока есть доступ в интернет и открыты мировые рынки. И мобильное приложение от брокера Binarium идеально для этого подходит.
Содержание:
- Как торговать бинарными опционами на Binarium с телефона?
- Обзор мобильного приложения Binarium 2026
- Активы и технический анализ в Binarium Mobile
- Ваша первая сделка в приложении Binarium: пошаговая инструкция для новичка
- Быстрое пополнение и вывод денег в Binarium Mobile
- Заключение
Как торговать бинарными опционами на Binarium с телефона?
Мобильное приложение для торговли бинарными опционами дает возможность начать зарабатывать с помощью трейдинга даже находясь вне дома, например, по пути на работу или в офисе.
Установить мобильное приложение от брокера Binarium можно пока что только на устройства с ОС Android. Чтобы начать торговать через это приложение, необходимо скачать его из Play Market, и установить на смартфон или планшет.
Далее, если у вас уже открыт счет, останется лишь в нем авторизоваться и приступить к торговле. Если вы пока еще не обзавелись собственным аккаунтом, его можно зарегистрировать прямо в мобильном приложении Binarium:
При открытии аккаунта через приложение, вам потребуется указать e-mail, пароль и валюту торгового счета:
Брокер Бинариум предоставляет достаточно много валют для открытия счета, и выбрать можно:
- Украинскую гривну (UAH);
- Доллар США (USD);
- Евро (EUR);
- Bitcoin (BTC);
- Litecoin (LTC).
Также пройти регистрацию можно при помощи социальной сети Google+. Для этого необходимо будет нажать на иконку соц. сети и подтвердить передачу данных.
Обзор мобильного приложения Binarium 2026
Мобильное приложение ничем не отличается от стандартного веб-терминала брокера. Функционал абсолютно идентичен, только под управлением ОС Андроид.
Стандартный и, давно ставший привычным, клиентам компании интерфейс делает торговлю с мобильным приложением комфортной, так как все осталось на своих местах.
У всех зарегистрированных клиентов компании есть демо-счет, с помощью которого можно попробовать мобильное приложение от брокера Binarium и привыкнуть к торговле с телефона. Торговля с демо-счета является полноценной и каждый может опробовать торговлю с любыми видами бинарных опционов и на любых торговых активах.
Пользователям мобильного приложения доступны следующие возможности:
- Переход с демо-счета на реальный в один клик;
- Полноценная торговля бинарными опционами;
- История торговли;
- Графики TradingView;
- Торговая комната (только для владельцев реальных счетов);
- Пополнение и вывод средств;
- Онлайн-чат поддержки.
Активы и технический анализ в Binarium Mobile
Мобильное приложение брокера Binarium позволяет не только проводить комплексный технический анализ рынка, но и заниматься полноценной торговлей бинарными опционами. В него входят:
- технические индикаторы;
- графические инструменты;
- торговые активы;
- различные виды опционов и экспираций;
- возможность совершения сделок;
- возможность пополнения и вывода средств.
Давайте подробнее рассмотрим основные возможности этой платформы.
Технические индикаторы и графические инструменты
Одно из преимуществ мобильного приложения Binarium – наличие инструментов графического анализа и индикаторов, которые позволяют проводить полноценный технический анализ:
Индикаторов в приложении насчитывается целых десять штук:
- SMA;
- SSMA;
- LWMA;
- EMA;
- Parabolic SAR;
- Аллигатор;
- Линии Боллинджера;
- RSI;
- Stochastic Oscillator;
- ATR.
Владея таким арсеналом в приложении, можно проводить качественный технический анализ в любое удобное время, тем более что многие трейдеры активно используют самые разнообразные индикаторы в своей торговле:
Дополнительно в мобильном приложении Бинариум доступны графики популярной платформы технического анализа – TradingView. Чтобы их активировать необходимо сместить ползунок рядом с логотипом TradingView, который находится рядом с иконкой вашего профиля, вправо.
В этом режиме доступны расширенные настройки отображения графиков, индикаторов и инструментов графического анализа.
Торговые активы, виды опционов и экспирация
В приложении можно выбрать необходимый торговый актив и тип бинарного опциона, кликнув на наименование инструмента в верхнем левом углу:
Торговля бинарными опционами предлагается в двух режимах: с фиксированной ставкой выплат по сделкам до 92% и в режиме NFX, в котором процент выплат зависит от уровня рыночной волатильности и может колебаться от 10% до 10000%. Помимо этого доступны бинарные опционы двух типов: со сроком экспирации от 1 до 5 минут и свыше 5 минут.
В торговой комнате можно копировать сделки успешных трейдеров и зарабатывать вместе с ними.
Ваша первая сделка в приложении Binarium: пошаговая инструкция для новичка
В мобильном приложении Binarium есть все необходимое для комфортной торговли бинарными опционами. Для открытия сделки необходимо:
- Выбрать торговый актив;
- Выбрать время экспирации;
- Выбрать тип опциона;
- Указать сумму сделки;
- Открыть опцион Call («Выше») или Put («Ниже»).
Быстрое пополнение и вывод денег в Binarium Mobile
На реальный счет можно перейти буквально в один клик, и пополнить также просто прямо в мобильном приложении, кликнув по соответствующей кнопке.
После чего откроется окно для пополнения счета. В этом окне можно создать заявку и на вывод средств.
Обратите внимание: вывести средства можно только после верификации ваших персональных данных исключительно на ту же платежную систему, с которой вы пополняли счет.
Заключение
Сегодня начать зарабатывать деньги, не выходя из дома и работая за компьютером, может каждый. Но для тех, у кого нет возможности постоянно находиться в одном месте и было создано мобильное приложение для торговли бинарными опционами от брокера Binarium.
Благодаря этому приложению вы всегда будете в курсе всех событий, происходящих на финансовых рынках, так как для его работы нужен только интернет, который сейчас есть практически везде.
Однако, не забывайте о том, что торговля на рынках несет в себе риски. Тестируйте стратегии, индикаторы и собственные идеи на демо-счетах, и только после этого переходите к реальной торговле. Удачи в трейдинге!
