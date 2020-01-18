Социальный трейдинг у брокера бинарных опционов Pocket Option

Брокер бинарных опционов Pocket Option предоставляет своим клиентам множество различных возможностей для трейдинга и старается сделать торговлю максимально удобной. Социальная торговля как раз является тем инструментом, который делает трейдинг более эффективным. С помощью нее у трейдеров появляется возможность совершать больше прибыльных сделок.

Что из себя представляет социальный трейдинг брокера бинарных опционов Pocket Option?

Социальный трейдинг дает возможность видеть и копировать сделки других, более опытных трейдеров. Все сделки можно видеть прям на графике, при чем как в веб-версии платформы, так и в торговом терминале Pocket Option для ОС Windows.

Если говорить о работе социальной торговли, то все просто. Один трейдер совершает сделку на каком-либо активе, а другой трейдер видит ее и может полностью скопировать. Эту полезную функцию можно использовать для того, чтобы:

Совершить больше прибыльных сделок.

Понять, как работают более опытные трейдеры.

Принять решение тогда, когда ситуация на рынке не однозначная.

Кроме повторения сделок, с помощью социального трейдинга вы также можете увидеть:

Количество сделок конкретного трейдера.

Процент положительных сделок.

Объем сделок в валюте и общий оборот.

Количество трейдеров, пользующихся социальной торговлей.

Имея на руках эту информацию, можно принять решение, сделки какого трейдера лучше всего взять на вооружение, ведь это дает возможность увеличить процент своих положительных сделок и заработать больше.

Новичкам социальный трейдинг дает возможность не потерять весь депозит, получая рекомендации. А трейдерам, чьи сделки копируются чаще всего, выплачиваются дополнительные вознаграждения.

Плюсы и минусы социального трейдинга брокера бинарных опционов Pocket Option?

У брокера бинарных опционов Pocket Option социальный трейдинг дает возможность увеличить в разы число положительных сделок как новичкам, так и более опытным трейдерам. Для новичков это особенно полезно по началу. Также это даст возможность ознакомится с функционалом платформы более подробно.

Для трейдеров с опытом такой вариант совершения сделок может помочь в сложной ситуации, когда принять решение самому сложно. Сделка другого трейдера может послужить сигналом.

И как уже говорилось выше, те трейдеры, чьи сделки копируются чаще всего, могут увеличить свой доход с помощью социального трейдинга за счет вознаграждений.

Из минусов можно отметить то, что постоянное копирование сделок не даст полного понимания рынка. И поэтому научится полноценному трейдингу не выйдет, если все время использовать чужие сделки.

Как воспользоваться социальным трейдингом у брокера бинарных опционов Pocket Option?

У брокера бинарных опционов Pocket Option социальный трейдинг реализован прям на графике нужного вам актива. Чтобы его активировать, нужно нажать на кнопку «Социальная торговля» в правом боковом меню. Там же можно узнать прибыль каждого трейдера, его место в рейтинге за последние 24 часа, историю совершенных сделок и то, какое количество людей отслеживают его сделки.

В разделе социального трейдинга можно начать отслеживать понравившегося вам трейдера или скопировать его сделку. В будущем для копирования сделок вам не обязательно все время по новой открывать данное окно. Все сделки будут показаны на графике и кликнув по нужной сделке она сразу скопируется. Кроме этого, на графике будет показываться процент выигрышных сделок и вознаграждение трейдера.

Общее направление сделок у брокера бинарных опционов Pocket Option

Индикатор всех суммарных сделок — еще одна система, которую могут использовать клиенты брокер бинарных опционов Pocket Option. С ней тоже можно открывать прибыльные сделки. Кнопка для запуска находится в нижней части графика над торговой панелью. Этот индикатор показывает соотношение сделок Call и Put для выбранного вами торгового актива.

Данный индикатор является простейшим «представителем» социального трейдинга и на него не стоит полностью полагаться. В нем сочетаются сделки всех трейдеров, и новичков в том числе. Как вспомогательный инструмент, этот индикатор подойдет, но не более.

Заключение

Социальный трейдинг — новый инструмент, предлагающий отличные возможности как для новичков, так и для трейдеров с опытом. При правильном использовании можно увеличить свой доход. Но чтобы научится самостоятельному трейдингу, лучше всего будет использовать данный функционал, как вспомогательный и не забывать, что помимо социальной торговли для брокера Покет Опшн есть и сигналы Pocket Option, которые также помогут вам в торговле на платформе. В таком виде от социальной торговли будет намного больше пользы.

