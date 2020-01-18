        Как пользоваться социальной торговлей у брокера Pocket Option

        Социальный трейдинг у брокера бинарных опционов Pocket Option

        Брокер бинарных опционов Pocket Option предоставляет своим клиентам множество различных возможностей для трейдинга и старается сделать торговлю максимально удобной. Социальная торговля как раз является тем инструментом, который делает трейдинг более эффективным. С помощью нее у трейдеров появляется возможность совершать больше прибыльных сделок.

        Что из себя представляет социальный трейдинг брокера бинарных опционов Pocket Option?

        Социальный трейдинг дает возможность видеть и копировать сделки других, более опытных трейдеров. Все сделки можно видеть прям на графике, при чем как в веб-версии платформы, так и в торговом терминале Pocket Option для ОС Windows.

        Если говорить о работе социальной торговли, то все просто. Один трейдер совершает сделку на каком-либо активе, а другой трейдер видит ее и может полностью скопировать. Эту полезную функцию можно использовать для того, чтобы:

        • Совершить больше прибыльных сделок.
        • Понять, как работают более опытные трейдеры.
        • Принять решение тогда, когда ситуация на рынке не однозначная.

        Кроме повторения сделок, с помощью социального трейдинга вы также можете увидеть:

        • Количество сделок конкретного трейдера.
        • Процент положительных сделок.
        • Объем сделок в валюте и общий оборот.
        • Количество трейдеров, пользующихся социальной торговлей.

        Имея на руках эту информацию, можно принять решение, сделки какого трейдера лучше всего взять на вооружение, ведь это дает возможность увеличить процент своих положительных сделок и заработать больше.

        Новичкам социальный трейдинг дает возможность не потерять весь депозит, получая рекомендации. А трейдерам, чьи сделки копируются чаще всего, выплачиваются дополнительные вознаграждения.

        Плюсы и минусы социального трейдинга брокера бинарных опционов Pocket Option?

        У брокера бинарных опционов Pocket Option социальный трейдинг дает возможность увеличить в разы число положительных сделок как новичкам, так и более опытным трейдерам. Для новичков это особенно полезно по началу. Также это даст возможность ознакомится с функционалом платформы более подробно.

        Для трейдеров с опытом такой вариант совершения сделок может помочь в сложной ситуации, когда принять решение самому сложно. Сделка другого трейдера может послужить сигналом.

        И как уже говорилось выше, те трейдеры, чьи сделки копируются чаще всего, могут увеличить свой доход с помощью социального трейдинга за счет вознаграждений.

        Из минусов можно отметить то, что постоянное копирование сделок не даст полного понимания рынка. И поэтому научится полноценному трейдингу не выйдет, если все время использовать чужие сделки.

        Как воспользоваться социальным трейдингом у брокера бинарных опционов Pocket Option?

        У брокера бинарных опционов Pocket Option социальный трейдинг реализован прям на графике нужного вам актива. Чтобы его активировать, нужно нажать на кнопку «Социальная торговля» в правом боковом меню. Там же можно узнать прибыль каждого трейдера, его место в рейтинге за последние 24 часа, историю совершенных сделок и то, какое количество людей отслеживают его сделки.

        Социальная торговля

        В разделе социального трейдинга можно начать отслеживать понравившегося вам трейдера или скопировать его сделку. В будущем для копирования сделок вам не обязательно все время по новой открывать данное окно. Все сделки будут показаны на графике и кликнув по нужной сделке она сразу скопируется. Кроме этого, на графике будет показываться процент выигрышных сделок и вознаграждение трейдера.

        Профиль трейдера

        Общее направление сделок у брокера бинарных опционов Pocket Option

        Индикатор всех суммарных сделок — еще одна система, которую могут использовать клиенты брокер бинарных опционов Pocket Option. С ней тоже можно открывать прибыльные сделки. Кнопка для запуска находится в нижней части графика над торговой панелью. Этот индикатор показывает соотношение сделок Call и Put для выбранного вами торгового актива.

        Индикатор общих сделок

        Данный индикатор является простейшим «представителем» социального трейдинга и на него не стоит полностью полагаться. В нем сочетаются сделки всех трейдеров, и новичков в том числе. Как вспомогательный инструмент, этот индикатор подойдет, но не более.

        Заключение

        Социальный трейдинг — новый инструмент, предлагающий отличные возможности как для новичков, так и для трейдеров с опытом. При правильном использовании можно увеличить свой доход. Но чтобы научится самостоятельному трейдингу, лучше всего будет использовать данный функционал, как вспомогательный и не забывать, что помимо социальной торговли для брокера Покет Опшн есть и сигналы Pocket Option, которые также помогут вам в торговле на платформе. В таком виде от социальной торговли будет намного больше пользы.

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Какова сумма вознаграждения за то, что скопировали твои стратегии и от чего она зависит?
        Руслан, зависит от количества человек, которые скопировали стратегию
        19 ноября 2022
        Руслан
        Руслан
        Какова сумма вознаграждения за то, что скопировали твои стратегии и от чего она зависит?
        18 ноября 2022
        Давид
        Давид
        удобная штука этот социальный трейдинг, у меня на счет всегда какая-то мини сумма отведена под копирование
        Akim, Удобно, но только если не часто копировать чужие сделки, а то так совсем не получишь собственного опыта, если все время надеяться на других.
        22 марта 2021
        master trader
        а я сам тот трейдер, которого ищут)))
        09 сентября 2020
        kupidon
        kupidon
        трейдера сложно подбирать...
        есть такое, но если найдешь хорошего, то он принесет тебе прибыль потом
        03 сентября 2020
        porsche
        porsche
        трейдера сложно подбирать...
        19 августа 2020
        Ira Kolesnik
        удобно когда нет времени торговать самой)
        08 августа 2020
        Akim
        удобная штука этот социальный трейдинг, у меня на счет всегда какая-то мини сумма отведена под копирование
        17 июля 2020
        tvister
        Спасибо за полезные стать, ждем новых!)
        23 июня 2020
        Ракета
        Ракета
        научусь прибыльно торговать и тоже буду свои сигналы раздавать))
        ага через 100 лет)))
        14 мая 2020
        Микки
        научусь прибыльно торговать и тоже буду свои сигналы раздавать))
        27 апреля 2020
        Нурлан
        Нурлан
        рано или поздно приходишь к тому, что торговать все время уже не хочется, поэтому такой сервис для некоторых очень удобен
        13 марта 2020
        blondinka
        blondinka
        Удобная вещь, если сам торговать не хочешь или не умеешь)
        21 февраля 2020
        ТрейдерБО
        ТрейдерБО
        Социальная торговля иногда реально помогает. Злоупотреблять не советую, но как фильтр использовать можно)
        18 января 2020
        Миша
        Копирую сделки часто, т.к. нет времени торговать самому все время. А покупать сигналы дорого у кого-то, а тут бесплатно все)
        18 января 2020
        Кира
        Классная задумка эта соц торговля, хоть и ничем не научит, но это как и на форексе есть сигналы и подписки на них, вот ту почти тоже самое)
        18 января 2020
