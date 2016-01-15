Обзор брокера Daily Trades. Отзывы

Краткая информация о брокере

Валюты открытия счетов: USD, EUR, GBP, AUD, CNY, RUB, JPY Минимальный депозит/инвестиция: 250$; 10$ Процент выплат по сделкам: до 85% Количество активов: более 200 Российские активы: да Торговые инструменты: Валюты, Товары, Акции, Индексы Чат со службой поддержки: да Демо-счет: да Телефон службы поддержки: (+44) 2033188104 – London (Русский-отдел) Имейл службы поддержки: support@daily-trades.com

Брокер в черном списке. Регистрация не рекомендуется!

Торговая платформа брокера DailyTrades

Брокер Daily Trades предлагает трейдерам платформу Tradesmarter. Универсальная платформа Tradesmarter подходит для торговли новичкам и профессионалам. Для начинающих трейдеров на платформе есть несомненные “плюсы":

Легкость в открытии сделок

возможность участвовать во взаимном наблюдении трейдерской активности в режиме реального времени.

Онлайн-платформа позволяет торговать в любое время, в любом месте и на любом устройстве.

Демо-счет

Для тех, кто боится или не любит рисковать, брокер Daily Trades предоставляет бесплатный демо-счет.

Получить демо-счет можно при условии открытия реального счета на минимальную сумму 250$. Но, таким образом, кроме демо-счета, вы также получаете советы личного аналитика, который научит открывать сделки и зарабатывать сначала на учебном счете, а потом, при хорошем результате, и на реальном счете.

А если результат будет не положительным? Возможно, рынок бинарных опционов - это не то, что вам нужно. Вы можете вывести обратно свои деньги в полном объеме.

Условия торговли c DailyTrades

Для торговли на платформе предложен широкий выбор инструментов:

Валюты (кроме стандартных валютных пар есть возможность торговать на USD/RUB, USD/NOK, USD/SEK)

Товары (золото, серебро, нефть, медь, газ, Gold/EUR, Gold/GBP)

Акции (HSBC, Gazprom, Siemens, BMW, Apple, Google, Sony, Amazon, Ebay и др)

Индексы (Tel Aviv 25 Index, Dow Jones Futures, S&P 500 Futures, NASDAQ 100 Futures и др)

Выплаты составляют до 85% от суммы сделки. А минимальная сделка - 10$, что дает возможность открывать большое количество сделок даже на минимальную сумму депозита (250$). При этом брокер дает своим новых клиентам бонус, который позволяет увеличить первоначальную сумму депозита до 100%.

Для трейдеров созданы несколько удобных опций: возможность хеджировать - возможность страховать риски, путем открытия сделки в противоположную сторону. И опция “удвоить": возможность удвоения суммы уже открытой сделки.

Пополнение и вывод средств

Пополнить открытый счет можно такими способами: Кредитные карты Visa, MasterCard; электронными переводами с Webmoney, QIWI, MoneyBookers, Yandex Деньги и банковским переводом.

Вывод средств осуществляется одним платежом в течение 3- х дней, после прохождения верификации. Верификация - это подтверждение личности клиента. Данная процедура необходима для обеспечения защиты от мошенничества.

Обучение трейдингу

DailyTrades понимает, что среди всех трейдеров большинство все-таки новички. Именно поэтому в компании большое внимание уделяется обучению. Для начинающих в компании придумали «Школу трейдеров», в которой ведущие аналитики компании рассказывают как извлекать прибыль на финансовых рынках и как управлять капиталом. Для новичков предлагаются бесплатная электронная книга о торговле на рынке бинарных опционов.

Поддержка

Человек, который прошел регистрацию в компании, становится клиентом. В течение суток с ним связывается менеджер компании и отвечает на все интересующие вопросы. Офисы компании находятся в разных странах, поэтому колл-центр работает на нескольких языках.

Открывая счет в компании, клиент становится трейдером. С ним связывается аналитик и продолжает работу.

С представителями компании всегда можно связаться по онлайн-чату, по скайп, телефону или электронной почте.

Преимущества брокера бинарных опционов DailyTrades

Лицензия с Европейской регуляцией.

Высокая скорость прохождения верификации документов.

Индивидуальные условия для VIP клиентов.

Торговая платформа работает без задержек и проскальзываний

Персональный аккаунт-менеджер.

Профессиональное обучение аналитиками компании.

Вывод средств в срок до 3х рабочих дней.

Размер минимальной ставки от 10$.

Брокер в черном списке. Регистрация не рекомендуется!