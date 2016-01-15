        Обзор брокера Daily Trades

        Обзор брокера Daily Trades. Отзывы

        Краткая информация о брокере

        Валюты открытия счетов: USD, EUR, GBP, AUD, CNY, RUB, JPY
        Минимальный депозит/инвестиция: 250$; 10$
        Процент выплат по сделкам: до 85%
        Количество активов: более 200
        Российские активы: да
        Торговые инструменты: Валюты, Товары, Акции, Индексы
        Чат со службой поддержки: да
        Демо-счет: да
        Телефон службы поддержки: (+44) 2033188104 – London (Русский-отдел)
        Имейл службы поддержки: support@daily-trades.com

         

        Торговая платформа брокера DailyTrades

        Обзор брокера DailyTradesБрокер Daily Trades предлагает трейдерам платформу Tradesmarter. Универсальная платформа Tradesmarter подходит для торговли новичкам и профессионалам. Для начинающих трейдеров на платформе есть несомненные “плюсы":

        • Легкость в открытии сделок
        • возможность участвовать во взаимном наблюдении трейдерской активности в режиме реального времени.

        Онлайн-платформа позволяет торговать в любое время, в любом месте и на любом устройстве.

        Демо-счет

        Для тех, кто боится или не любит рисковать, брокер Daily Trades предоставляет бесплатный демо-счет.

        Получить демо-счет можно при условии открытия реального счета на минимальную сумму 250$. Но, таким образом, кроме демо-счета, вы также получаете советы личного аналитика, который научит открывать сделки и зарабатывать сначала на учебном счете, а потом, при хорошем результате, и на реальном счете.

        А если результат будет не положительным? Возможно, рынок бинарных опционов - это не то, что вам нужно. Вы можете вывести обратно свои деньги в полном объеме.

        Условия торговли c DailyTrades

        Для торговли на платформе предложен широкий выбор инструментов:

        • Валюты (кроме стандартных валютных пар есть возможность торговать на USD/RUB, USD/NOK, USD/SEK)
        • Товары (золото, серебро, нефть, медь, газ, Gold/EUR, Gold/GBP)
        • Акции (HSBC, Gazprom, Siemens, BMW, Apple, Google, Sony, Amazon, Ebay и др)
        • Индексы (Tel Aviv 25 Index, Dow Jones Futures, S&P 500 Futures, NASDAQ 100 Futures и др)

        Выплаты составляют до 85% от суммы сделки. А минимальная сделка - 10$, что дает возможность открывать большое количество сделок даже на минимальную сумму депозита (250$). При этом брокер дает своим новых клиентам бонус, который позволяет увеличить первоначальную сумму депозита до 100%.

        Для трейдеров созданы несколько удобных опций: возможность хеджировать - возможность страховать риски, путем открытия сделки в противоположную сторону. И опция “удвоить": возможность удвоения суммы уже открытой сделки.

        Пополнение и вывод средств

        Пополнить открытый счет можно такими способами: Кредитные карты Visa, MasterCard; электронными переводами с Webmoney, QIWI, MoneyBookers, Yandex Деньги и банковским переводом.

        Вывод средств осуществляется одним платежом в течение 3- х дней, после прохождения верификации. Верификация - это подтверждение личности клиента. Данная процедура необходима для обеспечения защиты от мошенничества.

        Обучение трейдингу

        DailyTrades понимает, что среди всех трейдеров большинство все-таки новички. Именно поэтому в компании большое внимание уделяется обучению. Для начинающих в компании придумали «Школу трейдеров», в которой ведущие аналитики компании рассказывают как извлекать прибыль на финансовых рынках и как управлять капиталом. Для новичков предлагаются бесплатная электронная книга о торговле на рынке бинарных опционов.

        Поддержка

        Человек, который прошел регистрацию в компании, становится клиентом. В течение суток с ним связывается менеджер компании и отвечает на все интересующие вопросы. Офисы компании находятся в разных странах, поэтому колл-центр работает на нескольких языках.

        Открывая счет в компании, клиент становится трейдером. С ним связывается аналитик и продолжает работу.

        С представителями компании всегда можно связаться по онлайн-чату, по скайп, телефону или электронной почте.

        Преимущества брокера бинарных опционов DailyTrades

        • Лицензия с Европейской регуляцией.
        • Высокая скорость прохождения верификации документов.
        • Индивидуальные условия для VIP клиентов.
        • Торговая платформа работает без задержек и проскальзываний
        • Персональный аккаунт-менеджер.
        • Профессиональное обучение аналитиками компании.
        • Вывод средств в срок до 3х рабочих дней.
        • Размер минимальной ставки от 10$.

        Брокер в черном списке. Регистрация не рекомендуется!

         

        Ознакомиться со всеми брокерами и выбрать надежного брокера бинарных опционов вы можете в Рейтинге брокеров бинарных опционов на нашем сайте.

         

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Валера
        Шарага, а не контора. Слили мой депозит без моего ведома.
        26 октября 2016
        Эдуард
        Доброе время суток. Я хочу пожаловаться на брокера www. daily-trades.com . 2016-09-02 19:13 отправил запрос на вывод средств в суме 165 $ на мою кредитную карту и до сих пор вывод находится на рассмотрении: 8-го сентября отправил письмо в группу поддержки :support@daily-trades.com .И не получил ответа и написал в чат по этому же поводу 10 сентября.Мне объяснили что со мной свяжется Алекс Миллер и поможет разобраться с этим вопросом.Он так и не связался. 11-го сентября я написал в чат с просьбой помочь решить с этим выводом в суме 165 $ и опять сказали что с этим вопросом со мной свяжется Алекс Миллер.Он конечно позвонил и вместо того чтоб помочь с выводом,он мне объясняет что я должен пополнить еще на 1000$.И когда сказал ему что я не хочу пополнить а забрать свои 165$,он бросил трубку.
        13 октября 2016
        Дмитрий
        Всем привет, Daily Tredas это не брокер, а мошенники. Огромная просьба к модераторам не удалять отзыв, жалко тех, кто еще думает вкладывать или нет. Я вложил около 1400 долларов США, они сами использовали мой депо и пририсовывали прибыль, с целью что бы я вложил еще. Сертефикат который у них имеется тоже левый, так как я делал запросы в ИМНС РФ, такой компании не существует и ОГРН совпадает с другой фирмой, То есть типа брокер и типа сертификат.
        12 сентября 2016
        Павел
        Здравствуйте Ребята Daily-Trades это развод ,будьте бдительны, завел 500$ к торговле не приступал, вывести не могу. Посоветовали обратится в компанию, документы в работе, занимаются..... . Пока деньги не получил, как получу напишу.
        24 августа 2016
