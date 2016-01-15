Обзор брокера Daily Trades. Отзывы

Краткая информация о брокере
|Валюты открытия счетов:
|USD, EUR, GBP, AUD, CNY, RUB, JPY
|Минимальный депозит/инвестиция:
|250$; 10$
|Процент выплат по сделкам:
|до 85%
|Количество активов:
|более 200
|Российские активы:
|да
|Торговые инструменты:
|Валюты, Товары, Акции, Индексы
|Чат со службой поддержки:
|да
|Демо-счет:
|да
|Телефон службы поддержки:
|(+44) 2033188104 – London (Русский-отдел)
|Имейл службы поддержки:
|support@daily-trades.com
Брокер в черном списке. Регистрация не рекомендуется!
Торговая платформа брокера DailyTrades
Брокер Daily Trades предлагает трейдерам платформу Tradesmarter. Универсальная платформа Tradesmarter подходит для торговли новичкам и профессионалам. Для начинающих трейдеров на платформе есть несомненные “плюсы":
- Легкость в открытии сделок
- возможность участвовать во взаимном наблюдении трейдерской активности в режиме реального времени.
Онлайн-платформа позволяет торговать в любое время, в любом месте и на любом устройстве.
Демо-счет
Для тех, кто боится или не любит рисковать, брокер Daily Trades предоставляет бесплатный демо-счет.
Получить демо-счет можно при условии открытия реального счета на минимальную сумму 250$. Но, таким образом, кроме демо-счета, вы также получаете советы личного аналитика, который научит открывать сделки и зарабатывать сначала на учебном счете, а потом, при хорошем результате, и на реальном счете.
А если результат будет не положительным? Возможно, рынок бинарных опционов - это не то, что вам нужно. Вы можете вывести обратно свои деньги в полном объеме.
Условия торговли c DailyTrades
Для торговли на платформе предложен широкий выбор инструментов:
- Валюты (кроме стандартных валютных пар есть возможность торговать на USD/RUB, USD/NOK, USD/SEK)
- Товары (золото, серебро, нефть, медь, газ, Gold/EUR, Gold/GBP)
- Акции (HSBC, Gazprom, Siemens, BMW, Apple, Google, Sony, Amazon, Ebay и др)
- Индексы (Tel Aviv 25 Index, Dow Jones Futures, S&P 500 Futures, NASDAQ 100 Futures и др)
Выплаты составляют до 85% от суммы сделки. А минимальная сделка - 10$, что дает возможность открывать большое количество сделок даже на минимальную сумму депозита (250$). При этом брокер дает своим новых клиентам бонус, который позволяет увеличить первоначальную сумму депозита до 100%.
Для трейдеров созданы несколько удобных опций: возможность хеджировать - возможность страховать риски, путем открытия сделки в противоположную сторону. И опция “удвоить": возможность удвоения суммы уже открытой сделки.
Пополнение и вывод средств
Пополнить открытый счет можно такими способами: Кредитные карты Visa, MasterCard; электронными переводами с Webmoney, QIWI, MoneyBookers, Yandex Деньги и банковским переводом.
Вывод средств осуществляется одним платежом в течение 3- х дней, после прохождения верификации. Верификация - это подтверждение личности клиента. Данная процедура необходима для обеспечения защиты от мошенничества.
Обучение трейдингу
DailyTrades понимает, что среди всех трейдеров большинство все-таки новички. Именно поэтому в компании большое внимание уделяется обучению. Для начинающих в компании придумали «Школу трейдеров», в которой ведущие аналитики компании рассказывают как извлекать прибыль на финансовых рынках и как управлять капиталом. Для новичков предлагаются бесплатная электронная книга о торговле на рынке бинарных опционов.
Поддержка
Человек, который прошел регистрацию в компании, становится клиентом. В течение суток с ним связывается менеджер компании и отвечает на все интересующие вопросы. Офисы компании находятся в разных странах, поэтому колл-центр работает на нескольких языках.
Открывая счет в компании, клиент становится трейдером. С ним связывается аналитик и продолжает работу.
С представителями компании всегда можно связаться по онлайн-чату, по скайп, телефону или электронной почте.
Преимущества брокера бинарных опционов DailyTrades
- Лицензия с Европейской регуляцией.
- Высокая скорость прохождения верификации документов.
- Индивидуальные условия для VIP клиентов.
- Торговая платформа работает без задержек и проскальзываний
- Персональный аккаунт-менеджер.
- Профессиональное обучение аналитиками компании.
- Вывод средств в срок до 3х рабочих дней.
- Размер минимальной ставки от 10$.
