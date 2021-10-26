    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Pocket Option
        /
        Как получить и активировать промокод Pocket Option

        Как получить и пользоваться промокодами Pocket Option

        Применяя промокод Покет Опшен, трейдеры бинарными опционами, работающие с брокером Pocket Option, могут получить бонус на пополнение, который начисляется при пополнении депозита, отмену убыточной сделки, зеленые или красные кристаллы, кэшбек и другие бонусы. Условия подобных бонусов Покет Опшен постоянно меняются. Так, ряд промокодов Pocket Option могут увеличить размер депозита на 100% при условии, если пользователь пополняет на счет в Покет Опшен на сумму, которая превышает 100 долларов. Остается главный вопрос – где и как получить промокод Покета Опшена и как его активировать.

        Как приобрести промокод Pocket Option

        Промокоды Pocket Option можно приобрести через Маркет. Для этого вам понадобятся либо деньги с баланса, либо кристаллы. Открыть данный раздел можно, выбрав вкладку «Маркет» прямо с графика или перейдя на нее в своем профиле:

        маркет в Pocket Option

        Далее необходимо выбрать, какой именно промокод Покет Опшн вы хотите приобрести:

        промокоды и бонусы в покет опшен

        После этого можно указать количество промокодов Pocket Option и нажать кнопку «Купить». Далее открывается новое окно, в котором следует подтвердить сделку:

        Как купить промокод Pocket Option

        Проверка условий промокода Покет Опшен

        Как было отмечено ранее, действие каждого промокода ограничено определенными условиями, которые устанавливает брокер бинарных опционов. Относится это только к промокодам на пополнение счета, бонус по которым может достигать 110%.

        Чтобы узнать о том, как отрабатывается такой бонус, следует нажать на ссылку «Условия участия», расположенную под каждым предложением на Маркете:

        условия для получения бонуса

        После этого открывается новое окно, в котором приведена вся информация по конкретному промокоду Pocket Option:

        • размер бонуса;
        • максимальная сумма, которая зачисляется на счет по бонусу;
        • срок действия промокода и другое.
        условия использования бонусов в pocket option бонус 100% покет

         

        Если трейдер ранее приобрел промокод, но не ознакомился с его условиями, эту информацию можно узнать в разделе «Финансы», перейдя в «Промокоды». Там приведена следующая информация:

        • все активные промокоды, которые купил трейдер;
        • прогресс выполнения условий промокода;
        • все промокоды, полученные в подарок.

        Для проверки условий предоставляемого бонуса необходимо в данном разделе нажать на кнопку «Проверить», которая размещена рядом с каждым промокодом:

        проверка промокода pocket

        Активация промокода Покета Опшена

        Воспользоваться бонусом на пополнение Покет Опшн или любым другим промокодом можно только после активации последнего. Эта процедура проводится все в том же разделе «Финансы» и вкладке «Промокоды» или через раздел «Покупки», который также находится на вкладке «Маркет». Там можно найти все купленные вами промокоды Pocket Option. Открыв «Покупки», нужно нажать на активацию промокода. После этого следует перейти к депозиту и выбрать способ начисления бонуса:

        активация промокодов покет

        После выполнения описанных операций номер промокода автоматически появится в специальном поле для ввода при пополнении счета.

        Какие еще промокоды Покета Опшена можно получить бесплатно или купить

        В маркете можно приобрести такие промокоды:

        1. промокоды Pocket Option на пополнение;
        2. бонус в баланс;
        3. безрисковая сделка (Pocket Option промокод на отмену);
        4. кэшбек;
        5. бустеры;
        6. пролонгаторы;
        7. кристаллы;
        8. сундуки.

        Указанные промокоды позволяют увеличить размер средств или получить полезные бонусы, которые можно использовать в торговле на рынке бинарных опционов. Не все из данных промокодов универсальны, поэтому рассмотрим три самые популярные из них. Также обратите внимание, что некоторые из этих бонусов Pocket Option можно получить бесплатно.

        Pocket Option промокод на отмену сделки является скорее всего самым популярным промокодом Покет Опшен, так как позволяет вернуть все вложенные в убыточную сделку средства. То есть, если вы покупаете опцион и получаете убыток по нему, то вся вложенная в сделку сумма вернется к вам на счет. Найти и приобрести такой промокод можно также в «Маркете», а сумму, которую можно вернуть на депозит обратно за счет промокода на отмену убыточной сделки Pocket Option достигает 1 000 долларов:

        безрисковая сделка покет опшн

        Кэшбек является удобным промокодом, который позволяет получать пассивную прибыль за счет совершения сделок. Засчитываются только убыточные сделки, но плюсом такого промокода Pocket Option является то, что действует он целый год. Максимальный размер кэшбека, который можно получить составляет 10%:

        кэшбек в покет оптион

        Кристаллы – не менее популярный промокод Покет Опшн, который позволяет покупать любые другие промокоды, или обменивать одни кристаллы на другие. Кристаллы есть трех цветов:

        1. красные;
        2. синие;
        3. зеленые.

        Приобретаются они также в «Маркете»:

        виды кристаллов в pocket

        Обратите внимание, что кристаллы можно не только покупать, а и майнить. Лицензия на майнинг также приобретается на кладке кристаллов.

        Удвоенная сумма депозита

        Бонус 150% (мин.депо 3000$)

        50$ на счет за регистрацию

         

        PO

        Оценить:
        (2.00 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Himanshu saini
        Пожалуйста, пришлите промокод платного турнира
        17 февраля 2024
        Ответить
        игорь
        Спасибо за полезную информацию, мне она помогла получить дополнительную выгоду.
        13 ноября 2023
        Ответить
        Данил
        Надежный брокер с широким ассортиментом инструментов и быстрыми выплатами. Торговать начал недавно, но уже сделал первые шаги в свое светлое будущее! Однозначно рекомендую!
        07 марта 2023
        Ответить
        Руслан
        Не пойму, как часто можно применять эти промокоды?
        Мирослава, всегда при внесении депозита на счет
        04 ноября 2022
        Ответить
        Роман
        Не пойму, как часто можно применять эти промокоды?
        Мирослава, на сколько я поняла, то Брокер Pocket Option предлагает 2 вида промокодов: одноразовые – индивидуальный набор символов, которым может воспользоваться только один пользователь; многоразовые – коды, которыми могут пользоваться приглашенные партнёрами новые клиенты.
        03 ноября 2022
        Ответить
        Роман
        Эти промокоды и кристаллы, такая замануха, реально новичков очень увлекает, похоже на какую-то игру )
        03 ноября 2022
        Ответить
        Мирослава
        Не пойму, как часто можно применять эти промокоды?
        03 ноября 2022
        Ответить
        Option Bull
        Что дают кристаллы?
        01 ноября 2022
        Ответить
        Олег
        ловите на кешбек, но не знаю может уже лимит, тут я не при чем уже сори Cashback 3% - 3XwLXnke
        26 октября 2021
        Ответить
        Илья
        промокоды покета опшена можно найти где угодно, но часто уже лимит на них. тут на сайте много промиков, главное успевать забирать. желающих правда очень много и я через раз успеваю брать, повезло кристалы получить недавно хоть
        26 октября 2021
        Ответить
        крутой
        промокоды покета опшена можно найти где угодно, но часто уже лимит на них. тут на сайте много промиков, главное успевать забирать. желающих правда очень много и я через раз успеваю брать, повезло кристалы получить недавно хоть
        это ты еще везучий, я вообще вон не успеваю никогда, то лимит, то промокод мне не нужный. если у кого будет пром на кристаллы красные киньте плиз!
        26 октября 2021
        Ответить
        Алина Олегова
        если бы еще эти промокоды на отмену убыточных сделок были бесконечными, ну я имею в виду что хотя бы 2-3 в неделю было их свободно, а их фиг найдешь еще))
        26 октября 2021
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!