Экспресс-ордера у брокера бинарных опционов Pocket Option

В сообществе трейдеров уже давно считается, что торговля бинарными опционами является намного проще в освоении, нежели торговля на рынке Форекс. Поэтому сфера бинарных опционов привлекает все больше новых людей, желающих разобраться в торговле на финансовых рынках.

Из-за повышенной конкуренции брокеры вынуждены внедрять все новые и новые инструменты, чтобы заинтересовать как можно больше новых трейдеров и сделать торговлю проще. Одним их таких нововведений являются экспресс-ордера у брокера бинарных опционов PocketOption.

Торговая платформа Pocket Option с экспресс-ордерами:

Давайте же разбираться, что это такое и как работает.

Основная идея экспресс-опциона у брокера бинарных опционов Pocket Option

Основная идея работы данного инструмента берет начало у стандартных бинарных опционов «Call-Put», но есть одно маленькое отличие. Мы открываем позицию не по одному активу, а минимум по двум. Если брать валютные пары, то можно создать экспресс-ордер по 4 валютным парам сразу.

Пользуясь стандартными опционами «Call-Put», нам нужно правильно предугадать направление по всего одному активу, чтобы получить прибыль. При работе с экспресс-ордером задача усложняется. Теперь необходимо правильно предсказать направление двух и более активов. Это сделать сложнее, но зато прибыль в разы больше.

Например, трейдер решает открыть экспресс-ордер по трем валютным парам: AUD/CAD, CHF/JPY и EUR/NZD. Общий потенциальный процент прибыли составит в таком случае целых 403% и при размере позиции в $100 будет получено $403. Открывая отдельные стандартные ордера на каждую из этих пар, можно было бы получить максимум 184% прибыли, что, как видим, в разы меньше.

Прибыль по экспресс-ордерам рассчитывается по формуле:

(1.8 x 1.79 x 1.25 – 1) x 100 = 402.75%

1.8 — это 80%, 1.79 — 79% и так далее.

Соответственно видим то, что, открыв ордер в размере $100 потенциальная прибыль составит $403. Но если предположение в направлении даже одной валютной пары окажется не верным, весь ордер будет считаться проигрышным.

И кстати, не забывайте, что вы можете увеличивать свой счет не только с помощью прибыльных сделок

Как открыть экспресс-ордер у брокера бинарных опционов Pocket Option

В меню справа находим вкладку «Экспресс-ордер» и нажимаем на нее:

Откроется список торговых инструментов (в нашем случае валютных пар). Из списка мы можем выбрать, в какую сторону по нашему предположению пойдет валютная пара (зеленые и красные стрелочки) и так же время опциона (сразу под названием инструмента).

Чтобы открыть экспресс-ордер у брокера бинарных опционов Pocket Option, нам нужно выбрать минимум два инструмента. Говоря о валютных парах, максимум выбрать можно всего четыре.

Выбрав интересующие нас валютные пары и указав время, можно ввести сумму и увидеть ожидаемую прибыль. В нашем случае мы попробуем открыть экспресс-ордер, состоящий из валютных пар AUD/USD и EUR/JPY с экспирацией — одна минута. Мы предположили, что пара AUD/USD вырастет, а EUR/JPY упадет.

Как видим, потенциальная прибыль составит $247 или 147%.

Если вы хотите удалить одну из пар и добавить новую, то просто нажмите на «корзинку» справа от выбранного актива. Если же вас все устраивает, то нажимайте «Подтвердить».

После подтверждения сделки в разделе «Открытые» отобразится действующий опцион. За доли секунды до открытия процент по выплатам успел вырасти и потенциальная прибыль уже могла составить $265.

После закрытия сделки информацию можно будет посмотреть в разделе «Закрытые».

В данном случае мы правильно предугадали направление двух валютных пар и получили прибыль в размере $265.

Но не стоит забывать, что сделки могут быть и убыточные, как одна из наших первых сделок:

Преимущество экспресс-ордеров у брокера бинарных опционов Pocket Option

Основным преимуществом экспресс-ордеров является их потенциальная прибыль при относительно низких рисках. Особенно полезными такие сделки будут для тех, кто хочет разогнать свой депозит.

Также этот тип ордеров дает возможность уменьшить просадку основного счета, потому что одна прибыльная экспресс-сделка может перекрыть сразу несколько убыточных ордеров.

Как стоит использовать экспресс-ордера у брокера бинарных опционов Pocket Option

Несколько полезных советов для более успешного использования экспресс-ордеров:

После тестов мы сделали вывод, что лучшим вариантом будет включать всего два инструмента в один экспресс-ордер. Так как чем больше активов используется, тем меньше шанс на успешный исход. Конечно, если вы будете использовать максимальное количество активов, то и возможная прибыль будет огромная, но ключевое слово тут — возможная. Именно из-за жадности многие трейдеры и теряют деньги.

Не лишним будет следить за корреляцией валютных пар. Тут помогут индикаторы или онлайн-сервисы.

Одно из самых важных правил — торговать только по тренду. Выбирая торговый инструмент, обращайте внимание на тренд. Это поможет провести более точный анализ.

И конечно же не забывайте, что тестировать все лучше всего на демо-счете, а уже потом переходить на реальный счет.

Заключение

Экспресс-ордера у брокера бинарных опционов Pocket Option могут стать как отличным новым инструментов для торговли, так и ловушкой для жадных трейдеров. Потому всегда держите свои эмоции под контролем и рассчитывайте возможные риски, если хотите долгое время оставаться «на плаву». И обязательно торгуйте по тренду. Желаем успехов в торговле!

Смотрите также: