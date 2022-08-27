Как пользоваться маркетом брокера Pocket Option

Брокер бинарных опционов Pocket Option предоставляет трейдерам множество возможностей для получения дополнительной прибыли. Помимо экспресс-ордеров, отложенных сделок и социальной торговли у брокера существует маркет, в котором можно получить множество промокодов в виде бонусов для депозита или отмены убыточной сделки.

Далее рассмотрим, что можно получить в маркете брокера Pocket Option и как использовать весь его потенциал максимально выгодно для получения новых промокодов и бонусов.

Маркет брокера бинарных опционов Покет Опшен

Перейти в маркет можно как с графика торговой платформы бинарных опционов Покет Опшен, так и находясь в личном кабинете. Для этого необходимо нажать на иконку «тележки» на меню слева, после чего в открывшемся окне выбрать «Маркет»:

Далее откроется магазин, где можно увидеть свой уровень, скидку на покупки, количество ваших кристаллов (один из видов внутренней валюты Pocket Option), а на панели справа историю покупок:

Если ваш аккаунт первого уровня, то скорее всего у вас нет скидок на покупки, но торгуя на платформе брокера вы будете набирать опыт и уровень вашего профиля будет расти, благодаря чему будет увеличиваться и скидка. В нашем случае мы имеем 7 уровень и наша скидка в маркете Покет Опшн составляет 15%.

Обратите внимание, что под кристаллами есть кнопки «Купить предметы» и «Продать предметы». Нажимая кнопку «Продать предметы» у вас появляется возможность продать те промокоды, которые вы не хотите использовать. При их продаже вы получите кристаллы, за которые можно приобрести в маркете Pocket Option другие промокоды:

Если опуститься на этой странице ниже, можно найти все доступные промокоды, о которых поговорим далее.

Промокоды Pocket Option

На вкладке промокодов можно приобрести бонусы на пополнение счета, которые могут дать от 20 до 110% бонусных средств:

Чтобы узнать условия для отработки бонусов, можно нажать на ссылку «Условия участия».

Бонус в баланс

Данный бонус позволяет мгновенно получить на свой счет от $5 до $100, после чего эти деньги можно или вывести, или использовать в торговле:

Поэтому если вы копите кристаллы, что такой бонус будет самым лучшим выбором для покупки.

Безрисковая сделка

Функция торговли без риска позволяет отменить ордер, открытый по неудачному прогнозу, без потери инвестированных денег. Сделать это можно на сумму от $10 до $1 000:

После покупки этого промокода и его активации в вашем кабинете в истории торговли напротив убыточных сделок появится кнопка «Отмена», нажав на которую потерянные средства вернутся к вам на счет:

Отменить убыточную сделку таким образом можно только одним промокодом, и также важно правильно подобрать сумму, так как вы не сможете отменить сделку с убытком в $100 промокодом на отмену $10.

Кэшбэк

Кэшбэк позволяет получать пассивный доход в размере от 2 до 10% целый год. Но распространяется он только на убыточные сделки:

По итогу, если вы получили убыток в одной сделке в размере $100, то вам на счет возвращается от $2 до $10. Данный бонус из маркета Pocket Option хорош тем, что позволяет частично уменьшить полученные убытки, что положительно влияет на мани-менеджмент.

Бустеры

Бустер применяется для получения дополнительного опыта, начисляемого при проведении сделок. Благодаря этому повышается уровень трейдера, за счет чего можно получить скидку на покупки, о которой говорилось ранее:

Пролонгаторы

Пролонгаторы необходимы для увеличения срока действия Бустеров. То есть трейдер благодаря данному инструменту может получить больше времени на совершение торговых операций, по которым будет начисляться опыт:

Кристаллы

Драгоценные камни выступают в качестве виртуальной валюты, которую трейдер может использовать для совершения покупок на Маркете. Они выдаются при условии разблокировки определенных достижений и также их можно приобрести на Маркете. Кроме того, они используются для обмена на более ценные предметы:

Помимо того, что кристаллы можно покупать, их можно майнить. Добыча, драгоценных камней запускается только после активации данной функции. Процесс запускается в тот момент, когда трейдер начинает копировать успешные сделки других пользователей. Доступ к этой опции открывается через меню социальной торговли. После каждого копирования на экране появляется осколок драгоценного камня.

Чтобы получить целый кристалл, нужно собрать 1 000 таких осколков. То есть приобрести камень можно при условии совершения одной тысячи скопированных сделок. Цвета самоцветов определяются в зависимости от типа выбранной лицензии.

Чтобы начать майнинг, нужно купить лицензию, которая будет работать от 1 до 30 дней:

Сундуки

Бонус этого типа дает трейдерам случайное количество торговых преимуществ. Их тип и объем определяется в зависимости от уровня, которого достиг пользователь. Получить сундук можно, купив бонус в маркете брокера Покет Опшен:

Или получив его при пополнении торгового баланса:

Обратите внимание, что сундуки при пополнении можно получить только за определенную сумму депозита. Минимальный депозит для получения сундуков таким образом составляет:

$250 – сундук новичка; $500 – сундук опытного; $1 500 – сундук мастера; $5 000 – сундук профессионала; $10 000 – сундук гуру.

Каждый из сундуков дает определенное количество опыта и несколько подарков соответствующего уровня.

VIP-билеты

VIP-билеты – это еще один бонус, при активации которого трейдер получает доступ к турниру. Данный тип бонуса в маркете брокера Покет Оптион предоставляется случайным образом при выпадении после открытия сундука, или же его можно получить по промокоду и просто активировать в маркете:

Заключение

Маркет брокера бинарных опционов Pocket Option позволяет приобретать и получать довольно выгодные бонусы и подарки, которые позволят заработать дополнительную прибыль как при помощи торговли, так и без нее.

Особенно полезными бонусами являются промокоды на отмену убыточных сделок и бонусы в баланс. Безрисковые сделки позволяют возвращать потерянные средства на счет, а бонусы в баланс без торговли дают возможность получить до $100 и сразу их вывести.

ПЕРЕЙТИ В МАРКЕТ POCKET OPTION

