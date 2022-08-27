    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Pocket Option
        /
        Как выгодно пользоваться маркетом брокера Pocket Option

        Как пользоваться маркетом брокера Pocket Option

        Брокер бинарных опционов Pocket Option предоставляет трейдерам множество возможностей для получения дополнительной прибыли. Помимо экспресс-ордеров, отложенных сделок и социальной торговли у брокера существует маркет, в котором можно получить множество промокодов в виде бонусов для депозита или отмены убыточной сделки.

        Далее рассмотрим, что можно получить в маркете брокера Pocket Option и как использовать весь его потенциал максимально выгодно для получения новых промокодов и бонусов.

        Маркет брокера бинарных опционов Покет Опшен

        Перейти в маркет можно как с графика торговой платформы бинарных опционов Покет Опшен, так и находясь в личном кабинете. Для этого необходимо нажать на иконку «тележки» на меню слева, после чего в открывшемся окне выбрать «Маркет»:

        перейти в маркет покет опшен

        Далее откроется магазин, где можно увидеть свой уровень, скидку на покупки, количество ваших кристаллов (один из видов внутренней валюты Pocket Option), а на панели справа историю покупок:

        главная страница маркета

        Если ваш аккаунт первого уровня, то скорее всего у вас нет скидок на покупки, но торгуя на платформе брокера вы будете набирать опыт и уровень вашего профиля будет расти, благодаря чему будет увеличиваться и скидка. В нашем случае мы имеем 7 уровень и наша скидка в маркете Покет Опшн составляет 15%.

        Обратите внимание, что под кристаллами есть кнопки «Купить предметы» и «Продать предметы». Нажимая кнопку «Продать предметы» у вас появляется возможность продать те промокоды, которые вы не хотите использовать. При их продаже вы получите кристаллы, за которые можно приобрести в маркете Pocket Option другие промокоды:

        продажа промокодов pocket Option

        Если опуститься на этой странице ниже, можно найти все доступные промокоды, о которых поговорим далее.

        Промокоды Pocket Option

        На вкладке промокодов можно приобрести бонусы на пополнение счета, которые могут дать от 20 до 110% бонусных средств:

        промокоды в маркете покет оптион

        Чтобы узнать условия для отработки бонусов, можно нажать на ссылку «Условия участия».

        Бонус в баланс

        Данный бонус позволяет мгновенно получить на свой счет от $5 до $100, после чего эти деньги можно или вывести, или использовать в торговле:

        бонус в баланс в маркете pocket

        Поэтому если вы копите кристаллы, что такой бонус будет самым лучшим выбором для покупки.

        Безрисковая сделка

        Функция торговли без риска позволяет отменить ордер, открытый по неудачному прогнозу, без потери инвестированных денег. Сделать это можно на сумму от $10 до $1 000:

        безрисковые сделки в маркете

        После покупки этого промокода и его активации в вашем кабинете в истории торговли напротив убыточных сделок появится кнопка «Отмена», нажав на которую потерянные средства вернутся к вам на счет:

        как применить безрисковую сделку

        Отменить убыточную сделку таким образом можно только одним промокодом, и также важно правильно подобрать сумму, так как вы не сможете отменить сделку с убытком в $100 промокодом на отмену $10.

        Кэшбэк

        Кэшбэк позволяет получать пассивный доход в размере от 2 до 10% целый год. Но распространяется он только на убыточные сделки:

        кэшбэкв маркете покет оптион

        По итогу, если вы получили убыток в одной сделке в размере $100, то вам на счет возвращается от $2 до $10. Данный бонус из маркета Pocket Option хорош тем, что позволяет частично уменьшить полученные убытки, что положительно влияет на мани-менеджмент.

        Бустеры

        Бустер применяется для получения дополнительного опыта, начисляемого при проведении сделок. Благодаря этому повышается уровень трейдера, за счет чего можно получить скидку на покупки, о которой говорилось ранее:

        бустеры в маркете pocket option

        Пролонгаторы

        Пролонгаторы необходимы для увеличения срока действия Бустеров. То есть трейдер благодаря данному инструменту может получить больше времени на совершение торговых операций, по которым будет начисляться опыт:

        пролонгаторы

        Кристаллы

        Драгоценные камни выступают в качестве виртуальной валюты, которую трейдер может использовать для совершения покупок на Маркете. Они выдаются при условии разблокировки определенных достижений и также их можно приобрести на Маркете. Кроме того, они используются для обмена на более ценные предметы:

        кристаллы брокера бинарных опционов покет опшн

        Помимо того, что кристаллы можно покупать, их можно майнить. Добыча, драгоценных камней запускается только после активации данной функции. Процесс запускается в тот момент, когда трейдер начинает копировать успешные сделки других пользователей. Доступ к этой опции открывается через меню социальной торговли. После каждого копирования на экране появляется осколок драгоценного камня.

        Чтобы получить целый кристалл, нужно собрать 1 000 таких осколков. То есть приобрести камень можно при условии совершения одной тысячи скопированных сделок. Цвета самоцветов определяются в зависимости от типа выбранной лицензии.

        Чтобы начать майнинг, нужно купить лицензию, которая будет работать от 1 до 30 дней:

        майнинг кристаллов

        Сундуки

        Бонус этого типа дает трейдерам случайное количество торговых преимуществ. Их тип и объем определяется в зависимости от уровня, которого достиг пользователь. Получить сундук можно, купив бонус в маркете брокера Покет Опшен:

        сундуки с подарками от покет опшен

        Или получив его при пополнении торгового баланса:

        сундуки за пополнение счета

        Обратите внимание, что сундуки при пополнении можно получить только за определенную сумму депозита. Минимальный депозит для получения сундуков таким образом составляет:

        1. $250 – сундук новичка;
        2. $500 – сундук опытного;
        3. $1 500 – сундук мастера;
        4. $5 000 – сундук профессионала;
        5. $10 000 – сундук гуру.

        Каждый из сундуков дает определенное количество опыта и несколько подарков соответствующего уровня.

        VIP-билеты

        VIP-билеты – это еще один бонус, при активации которого трейдер получает доступ к турниру. Данный тип бонуса в маркете брокера Покет Оптион предоставляется случайным образом при выпадении после открытия сундука, или же его можно получить по промокоду и просто активировать в маркете:

        билеты на турниры покет опшен

        Заключение

        Маркет брокера бинарных опционов Pocket Option позволяет приобретать и получать довольно выгодные бонусы и подарки, которые позволят заработать дополнительную прибыль как при помощи торговли, так и без нее.

        Особенно полезными бонусами являются промокоды на отмену убыточных сделок и бонусы в баланс. Безрисковые сделки позволяют возвращать потерянные средства на счет, а бонусы в баланс без торговли дают возможность получить до $100 и сразу их вывести.

        ПЕРЕЙТИ В МАРКЕТ POCKET OPTION

        PO

        Смотрите также:

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Александр
        А как можно обменять зелёный кристалл на красные или синие кристаллы?
        02 августа 2024
        Ответить
        вадим
        Отличная платформа для торговли , удобный интерфейс быстрый вывод средств..
        11 февраля 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        В Покет Опшен на мой взгляд самая развитая система бонусов среди всех брокеров.
        Option Bull, у Квотекса не хуже
        18 ноября 2022
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        В Покет Опшен на мой взгляд самая развитая система бонусов среди всех брокеров.
        17 ноября 2022
        Ответить
        Дмитрий
        Дмитрий
        Дайте лучше промокодов новых на отмену и на кешбек!!
        03 ноября 2021
        Ответить
        Олег
        Дайте лучше промокодов новых на отмену и на кешбек!!
        тут смотри, там были - /eksklyuzivnye-bonusy-dlya-brokera-pocketoption
        03 ноября 2021
        Ответить
        Михаил Петров
        Михаил Петров
        спасибо, видел этот бонус в баланс, но не понимал что оно такое, а это оказывается деньги. теперь коплю кристаллы на него
        03 ноября 2021
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!