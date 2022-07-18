Брокер не выводит деньги: как вывести деньги от брокера

Не все компании, предоставляющие услуги по торговле бинарными опционами, готовы выплачивать заработок. В связи с этим в Сети нередко появляются вопросы о том, что брокер не выводит деньги, куда обратиться за помощью и так далее. Избежать подобных ситуаций можно, если соблюдать ряд правил.

Прежде всего стоит отметить особенности вывода денег у большинства брокеров бинарных опционов, дабы развеять опасения в случаях, когда почвы для них нет. Чаще всего на рассмотрение заявки на снятие отводится несколько суток. Но не стоит бить тревогу, если деньги не пришли в указанное время, так как по регламенту, который имеется у всех брокеров, вывод может производиться в течение 1-5 рабочих дней. Также встречаются ситуации, когда денежные средства отправляются на банковский счет и потому их прибытие может ненадолго задержаться.

В этой статье мы рассмотрим ситуации, в которых возникают трудности с выводом денежных средств при работе с бинарными опционами, а также пути их решения. Речь пойдет не о тривиальных задержках, связанных с ошибочными данными, а о более глубоких проблемах вывода капитала.

Как избежать обмана от брокера мошенника

Избежать случаев, когда брокер не выводит деньги, помогает соблюдение следующих правил:

Перед началом сотрудничества с конкретной компанией рекомендуется открыть поисковик и найти отзывы реальных пользователей. Все трейдеры сразу сообщают о ситуациях, когда брокер не выводит деньги, что делать в таких случаях и другую подобную информацию. Если в отзывах не указано, что брокер не выводит деньги со счета, рекомендуется сначала пополнить баланс на минимальную сумму. Это поможет проверить честность компании и условия сотрудничества. Пополнять баланс можно на сумму, которая не превышает совокупный заработок за последние полгода. Это делается для того, чтобы снизить риски потери денег (риск-менеджмент). В случае банкротства или по другим причинам, объясняющих, почему брокер не выводит деньги, трейдеры при таком подходе смогут уменьшить объем потерь, вызванных подобными ситуациями. Каждый месяц нужно выводить прибыль, не забывая оставлять на счету сумму, необходимую для ведения торговли. В частности, если за указанный срок трейдер «разогнал» депозит, к примеру, с 1 до 3 тысяч долларов, то 2 тысячи долларов следует снять. Часть указанной суммы рекомендуется отложить в сторону для формирования резервного фонда. Пополнять баланс следует с банковских карт VISA и MasterCard. Оба сервиса поддерживают чарджбек и при необходимости возвращают средства, если брокер не выводит деньги со счета. Если эти способы вас не устраивают, то существует ТОП-10 способов, как лучше пополнить счет у брокера.

Нужно понимать, что если брокер не выводит деньги со счета, то это не всегда указывает на то, что компания является брокером-мошенником.

Что делать, если брокер не выводит деньги: ошибки трейдеров

Не все случаи, описанные в отзывах, в которых пользователи пытаются узнать, как вывести деньги от «черного» брокера, обусловлены мошенническими действиями компании. Нередко трейдеры сами совершают ошибки, из-за которых блокируется счет. Так, ответом на вопрос, почему брокер не выводит деньги, может служить следующая ситуация:

Трейдер заполняет анкету и принимает условия пользовательского соглашения, не проверив внесенную информацию. Трейдер пополняет депозит, совершает несколько удачных торговых операций и ставит заявку на вывод средств. Но брокер просит пройти верификацию, отправив отсканированные паспорт и иные документы. Трейдер отказывается это делать, вследствие чего деньги на счету блокируются.

Следует понимать, что в подобных случаях ответом на вопрос, когда брокер не выводит деньги, куда обратиться, станет запрос в службу технической поддержки. Пользователям необходимо сначала выяснить причину блокировки средств на счету у специалистов компании. Надежные брокеры бинарных опционов готовы подробно разъяснить возникшую проблему и указать способы решения.

Также пользователи часто пишут в отзывах о случаях, когда брокер не выводит деньги, и спрашивают, куда обратиться в этой ситуации, но сами ранее прошли так называемую двойную регистрацию. То есть:

Трейдер открыл аккаунт под сторонним псевдонимом. Делается это для того, чтобы познакомиться с особенностями услуг, которые предлагает брокер, не «засвечивая» личные данные. Если условия соответствуют требованиям пользователя, тот регистрируется под собственным именем и проходит процедуру верификации.

Однако в подобных обстоятельствах аккаунт нередко блокируется. Причина, почему брокер не выводит деньги в этих условиях, заключается в том, что обе процедуры регистрации трейдер прошел, используя один компьютер и IP-адрес. Блокировка в данном случае вводится с целью защиты депозита клиентов, о чем указано в пользовательском соглашении. Ответ на вопрос, когда брокер не выводит деньги, куда обратиться, следует искать у службы поддержки. Трейдерам также в случае блокировки нужно подать соответствующую заявку. Специалисты техподдержки объяснят причину «замораживания» аккаунта.

Можно рассмотреть еще шесть часто возникающих причин того, почему брокер якобы «обманул» и не вернул деньги:

Верификация счета у брокера. Перед тем, как выводить средства, необходимо верифицировать брокерский счет. Это действительно является обязательным условием, так как этого от брокеров требуют регулирующие органы. Более того, в случае если к верифицированному счету получат доступ мошенники, они не смогут отправить деньги на сторонние реквизиты. Так что данный пункт защищает, в том числе, и ваши интересы. В случае, если проблема с выводом возникает именно из-за незавершенной верификации, обратитесь к вашему менеджеру и выясните, какие данные вам нужно подтвердить и как это сделать. Конечно, лучше всего проходить этот процесс заранее, до того, как вы начнете торговлю. Торговая активность после подачи заявки. Второй распространенной причиной задержки в выводе средств является продолжение торговли после подачи заявки. Такие действия могут отложить исполнение вывода, а потому лучше сделать паузу, убедиться в наличии требуемой суммы на счете и дождаться снятия. Недостаток средств. После отправки заявки на вывод обязательно позаботьтесь о том, чтобы на вашем счету было достаточно свободных средств (т.е. всех денег вне открытых позиций), чтобы брокер мог осуществить снятие. Может сложиться ситуация, в которой вы, заказав вывод, продолжили торговлю и проиграли часть счета, после чего размер свободных средств оказался ниже величины, указанной в заявке. Разумеется, в таком случае вывод невозможен и придется подавать новую заявку с учетом всех изменений. Бонусы на пополнение. Многие брокеры предлагают своим клиентам различные бонусы. Каждый из таких бонусов должен быть отработан перед снятием средств. Честные брокеры могут осуществлять вывод без учета бонуса, по факту отменив его. В данном случае имеются ввиду действительно крупные брокеры, у которых нет проблем с выводом средств (например, Pocket Option, Quotex, Alpari, Binary.com, Deriv). Некоторые мелкие конторы, не пользующиеся доверием, могут намеренно добавлять бонусы клиенту, чтобы тот не смог осуществить снятие полученной прибыли. Ошибки в реквизитах. При заполнении регистрационных форм указывайте реальные требуемые данные, чтобы впоследствии избежать затруднений при работе с брокером. Указав вымышленные ФИО, вам будет тяжело доказать тот факт, что счет принадлежит именно вам. В случае подобных несовпадений потребуется отсылать множество документов для сверки и подтверждения, а потому лучше еще на этапе открытия счета позаботиться о подлинности предоставляемой брокеру информации. Всегда внимательно заполняйте любые данные, касающихся идентификации вашей личности. Лучше лишний раз проверить ФИО и адреса на присутствие случайных ошибок, нежели впоследствии возиться с подтверждающими документами. Различные платежные способы. Может возникнуть ситуация, при которой вывод денежных средств брокер уже осуществил, однако вы об этом просто не знали. Деньги могли поступить не на тот счет, которой вы планировали. Паниковать и устраивать скандал с брокером не стоит. Сначала проверьте, куда были отправлены ваши средства. Вполне вероятно, что они уже были выведены, но поступили на банковский счет, а не карту.

Брокеры бинарных опционов, которые много лет присутствуют на рынке, не обманывают клиентов. Причина заключается в том, что большая часть пользователей из-за ошибок часто теряет деньги. Поэтому компании даже без обмана получают хорошую прибыль. В связи с этим, читая отзывы пользователей и наталкиваясь на вопрос, как вывести деньги от брокера-мошенника, подобную информацию нужно дополнительно проверять. Не исключено, что такие проблемы возникают из-за ошибок трейдеров, а не по вине компании.

Что делать, если брокер не выводит деньги: ошибки брокеров

Теперь перейдем к рассмотрению ситуаций, когда в задержке вывода виноват вовсе не трейдер, а сама брокерская фирма. Прежде всего стоит отметить два не опасных, но часто встречающихся варианта:

Техническая ошибка или сбой. В таком случае вам следует обратиться к своему менеджеру и уточнить особенности проблемы и сроки ее устранения. Помимо этого, можно отправить запрос в службу технической поддержки. Кадровые перестановки. Не исключена ситуация, когда специалист, который вас непосредственно обслуживает был уволен или отправлен в отпуск. Обычно в таких случаях он должен передать ваше дело другому человеку, однако, если это не произошло, могут возникнуть трудности с выводом. Чтобы решить эту проблему, обратитесь к своему брокеру, указав в запросе данные вашего менеджера.

Мы советуем вам также хранить переписку со всеми специалистами, которые вас обслуживают, будь то менеджеры, техническая поддержка или любой другой человек, работающий от лица вашего брокера. При возникновении спорных ситуаций всегда можно будет привести в качестве аргумента письма, полученные от этих людей, а потому пригодиться они действительно могут.

Наконец, перейдем к самому распространенному и неприятному варианту проблем, связанных с недобросовестностью брокера.

Нередко возникает ситуация, когда трейдер заводит средства на счет в компании, которая намеренно отказывается выводить деньги. К сожалению, такие брокеры действительно существуют и в немалом количестве. К ним можно отнести молодые сайты, которые выдают себя за крупных брокеров бинарных опционов. Клиентов они обычно привлекают путем рассылки писем с заманчивыми, но нереальными предложениями наподобие «мгновенный заработок без всякого риска» или «эти сигналы помогают зарабатывать 100 000 рублей в час». Такие письма лучше сразу фильтровать или отправлять в корзину, так как ввязываться в подобные авантюры небезопасно для кошелька.

Также возможны варианты, в которых некоторые брокеры скатываются в разряд мошенников. Среди подобных можно отметить King Trade, Stars Binary, Opteck, DailyTrades, OptionRally, TitanTrade, Bin Trade Club и другие.

Если вы получаете звонок с какими-либо предложениями, всегда интересуйтесь тем, кто звонит, откуда и по какой причине. Не стоит верить в глупые обещания легких гор золота. Что бы вам не говорили, но ваш доход всегда будет зависеть только от вас и никаким волшебным образом никто его не поднимет.

Подходите к оценке брокерских компаний трезво. Прежде, чем открывать счет, потратьте какое-то время на изучение представленных на рынке фирм. Читайте отзывы и обзоры в надежных источниках. Выбирайте для работы только самых крупных и проверенных брокеров.

А если вы все же связались с неблагонадежной компанией и пытаетесь понять, как вывести кровно заработанные деньги, то можете принять во внимание два способа:

«Почтовая атака». Составьте письменное обращение к брокеру. Укажите в нем подробные данные о прохождении верификации счета, дате отправления заявки на вывод и комментарии к ситуации от ваших менеджеров. Не поленитесь добавить в письмо скриншоты в качестве подтверждения своих слов. Хладнокровно, без всяких эмоций, продемонстрируйте свое намерение идти до конца. Если же данный брокер обладает лицензией, то укажите, что намерены обратиться к регулятору в случае нарушения ваших прав. Затем отправьте копии этого письма на любые из адресов брокерской компании, которыми вы располагаете. Если вы не получите ответ, отошлите письма еще раз. «Игра с человеческим фактором». Используйте намерения вашего менеджера. Откройте с ним диалог, в котором вы будете интересоваться, какие выгоды вы получите, если якобы заведете еще несколько тысяч долларов (индивидуальные бонусы, программы, аналитику и т.п.). В течение нескольких дней торгуйтесь с вашим менеджером в попытках получить лучшие условия. Даже если он начнет требовать более высокую сумму депозита, можно сначала изобразить некоторые раздумья, а потом согласиться. Вам важно, чтобы менеджер решил, будто вы «попались на крючок» и вам действительно важно его предложение. Величина депозита, который вы якобы планируете совершить должна превышать сумму вывода более, чем в 10 раз. Когда вы с менеджером уже договорились, продемонстрируйте готовность внести эти средства. Затем скажите, что, поразмыслив над предложением, вы решили сначала проверить, не является ли эта компания мошенником, а потому вы хотите, чтобы перед депозитом они провели вывод требуемой вам суммы. Конечно, никаких гарантий, что такой наивный способ сработает, нет, но в действительности и менеджер может оказаться не из самых дальновидных и умных людей. В конце концов, попытаться можно.

Как брокеры обманывают клиентов: популярные схемы

Несмотря на сказанное, нередко сообщения, как вывести деньги от брокера-мошенника, действительно указывают на компании, которые обманывают клиентов. Злоумышленники в основном используют для этого схемы, приведенные в таблице:

Задержки в выводе денег Служба поддержки сообщает клиентам о возникшем техническом сбое. Из-за этого деньги «замораживаются» на несколько недель. Неправомерное начисление бонусов Брокер неожиданно начисляет бонус на депозит. Но после этого компания вводит ограничения на оборот. То есть трейдер вынужден совершить операции на определенную сумму. Пока этого не сделано, счет на вывод блокируется. Неожиданное списание бонусов Компания предлагает привлекательный бонус при пополнении депозита. Но после перевода денег на счет условия неожиданно меняются. Вывод денег без прибыли Компании меняют условия сотрудничества в одностороннем порядке, отказываясь выплачивать прибыль.

Первым признаком того, что брокер не выводит деньги, служит игнорирование обращений со стороны пользователей или затягивание с ответом. Также компания может прямо заявить, что не собирается выплачивать прибыль. Решение подобных проблем, когда брокер не выводит деньги, что делать и как получить причитающиеся суммы, следует искать у регулятора.

Обманул брокер: как вернуть деньги

Если вам не повезло и вас обманул брокер, то получить свои деньги назад можно несколькими способами:

попробовать договориться с брокером; обратиться к регулятору; использовать chargeback.

Первый вариант в 99% случаев не сработает, так как вряд ли получится что-то доказать той компании, которая вас обманула. Другие два варианта более реальные. Регулятор, к примеру, имеет рычаги влияния на брокеров, которых он регулирует. Чарджбек хоть и не всегда, но тоже позволяет вернуть деньги. Далее рассмотрим каждый из эти двух вариантов более подробно.

Вывод денег с помощью регулятора

Многие брокеры, чтобы подтвердить надежность предоставляемых услуг, оформляют лицензию у специализированных регуляторов. Последние разрешают споры, возникающие между трейдерами и компаниями. Поэтому, если брокер не выводит деньги со счета и не решает возникшую проблему, рекомендуется написать письмо регулятору с подробным разъяснением ситуации.

Если контролирующая организация в ходе проверки выявит неправомочность действий компании или признаки мошенничества, то выданная лицензия автоматически аннулируется. Одновременно с этим брокер получает крупный штраф. Регулятор в подобных обстоятельствах сам выплачивает трейдеру причитающуюся сумму.

Сведения о том, какая организация контролирует деятельность компаний, указана на сайте брокеров:

Для решения вопроса, почему брокер не выводит деньги, рекомендуется перейти на официальный ресурс регулятора. Чаще всего брокеры бинарных опционов регулируются CySEC или ЦРОФР. Поэтому вы всегда можете подать жалобу в эти организации.

Но перед тем, как писать регулятору, нужно проверить, действительна ли выданная лицензия. Это можно сделать, поискав компанию на официальном сайте регулятора. Если ее там нет, то лицензия брокера скорее всего поддельная. Чаще всего брокер оставляют ссылку на сертификат на сайте ЦРОФР или другого регулятора.

P.S.: проводите оценку брокера до начала торговли, это сбережет не только ваше время, но и деньги.

Как вернуть деньги у нерегулируемых брокеров

Часто сообщения, как вывести деньги от брокера-мошенника, появляются в том случае, если пользователь ранее начал сотрудничать с нерегулируемой (нелицензированной) компанией. Подобные организации делятся на два типа: однодневки или новички. Первые изначально создаются для незаконного отъема денег у людей. Но новички без лицензии нередко работают над тем, чтобы выйти в лидеры рынка. У таких компаний служба поддержки не оставляет без внимания поступающие заявки и быстро обрабатывает запросы, связанные с проблемами вывода денег.

Фирмы-однодневки обычно регистрируются в оффшорных зонах. Поэтому в подобных обстоятельствах решить вопрос, как вывести деньги от брокера-мошенника, невозможно.

Возврат с помощью chargeback (чарджбэк)

Если не удалось решить вопрос, почему брокер не выводит деньги, но депозит ранее был пополнен с помощью банковской карты, для возврата средств можно воспользоваться процедурой chargeback. Суть данного метода сводится к тому, что платежная система (Visa или MasterCard) сама отменяет проведенную транзакцию. Чтобы вернуть средства, когда брокер не выводит со счета, с помощью chargeback, нужно:

Подать заявку в платежную систему. Описать возникшую проблему и привести документальные доказательства собственной правоты. Дождаться решения проблемы.

С помощью chargeback не всегда удается вернуть средства, если брокер не выводит деньги. Платежные системы ввели следующие ограничения на эту процедуру:

возврат осуществляется в течение 540 дней после фиксации нарушения;

вернуть можно только сумму, переведенную на депозит (прибыль не выводится);

получить деньги нельзя, если брокер к моменту рассмотрения заявки успел снять все средства со счета.

Платежные системы могут отказать в возврате средств и по другим причинам.

Нужно ли подавать в суд, если вас обманул брокер

Достаточно часто, когда пользователи в отзывах просят найти ответы на вопросы, как разобраться с ситуацией, если брокер не выводит деньги, что делать в подобных обстоятельствах, трейдеры рекомендуют обратиться в суд. Однако это не всегда приносит нужный результат. Причина заключается в следующем:

При регистрации на сайте трейдеры должны принять условия пользовательского соглашения. Этот документ, являющийся публичной офертой, содержит информацию о том, что брокеры не несут ответственности за убытки клиентов. Для возврата средств у компании, зарегистрированной за пределами России, нужно обращаться в международный суд. Это делать рекомендуется при условии, если брокер обманул на несколько тысяч долларов. В ином случае судебные издержки превысят сумму, которую трейдер хочет вернуть. Для возврата средств необходимо найти тех людей, которые причастны в инкриминируемом правонарушении.

Вернуть деньги у мошенников бывает сложно даже в том случае, когда вина брокера доказана и соответствующие лица привлекаются к ответственности. Объясняется это тем, что подобные компании обманывают тысячи людей. И не всегда у мошенников достаточно средств, чтобы компенсировать убытки всех клиентов.

Итоги

Прежде чем пополнять депозит на сайте брокерской компании, необходимо выяснить, насколько та надежна. Для этого следует прочитать отзывы от реальных людей. Если компания регулярно выплачивает прибыль, то сотрудничество следует начинать с пополнения баланса на минимальную сумму.

Если брокер отказывается выплачивать прибыль, рекомендуется выяснить причины блокировки. Нередко деньги «замораживаются» из-за того, что трейдер не выполнил условия пользовательского соглашения (не предоставил скан паспорта и другое).

Перед началом сотрудничества также рекомендуется узнать, какая организация контролирует деятельность компании, и проверить действительность лицензии. Во избежание проблем не следует открывать счет на сайте брокера, зарегистрированного в оффшорной зоне. Это может быть фирма-однодневка. В крайних случаях, когда невозможно решить вопрос, почему брокер не выводит деньги, можно подать заявление в суд или воспользоваться процедурой chargeback.

