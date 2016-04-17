Utrader обзор брокера бинарных опционов. Отзывы

        Обзор брокера Utrader

        uTrader — популярный брокер бинарных опционов с массой возможностей для успешной торговли. Сравнительно высокий минимальный депозит отсеивает трейдеров, которые не серьёзно относятся к торговле, обеспечивая качественное обслуживание профессиональных трейдеров.

        uTrader отзывы
         

        Utrader - брокер бинарных опционовБрокер uTrader начал свою деятельность в 2011 году, очень быстро став популярным у трейдеров из РФ и стран Восточной Европы. Он работает легально, получил лицензию от ЦРОФР

        Компания Day Dream Investments Ltd., зарегистрировавшая uTrader, находится в Риге (Латвия). Благодаря круглосуточной поддержке русскоязычного колл-центра, с которым можно связаться не только по телефону, но и через электронную почту, Skype, чат, клиенты всегда получают качественное обслуживание.

        uTrader считается первым крупным брокером бинарных опционов на рынке РФ, основанным настоящими профессионалами – бизнесменами, трейдерами, представителями IT-сектора.

        Преимущества брокера

        В пользу uTrader сделали выбор тысячи клиентов, оценив оперативность предоставления аналитической информации, достойный сервис и точные прогнозы.

        uTrader – это:

        • удобная торговая платформа;
        • быстрый ввод и вывод денег;
        • предоставление всем клиентам доступа к качественным обучающим материалам;
        • широкий выбор торговых инструментов;
        • высокодоходные классические бинарные опционы.

        Трейдерам предоставляется возможность с помощью опытных специалистов создать свою собственную стратегию торговли, учитывающую индивидуальные особенности клиента, а также сформировать свой торговый портфель тем, кто рассматривает бинарные опционы как серьезный долговременный источник дохода.

        В разделе «Обучение» вы найдете всю необходимую информацию: словарь, электронный учебник, много статей для начинающих, содержащих практические рекомендации, видео-уроки.

        Все клиенты получают качественные аналитические обзоры и последние новости мировых рынков.

        Для того чтобы сэкономить время, трейдеры могут приобрести тот или иной пакет услуг, включающий рассылку торговых сигналов. Очень полезен этот сервис как новичкам, так и тем, кто не может постоянно следить за ситуацией на бирже, он содержит все необходимые данные для открытия сделки: название инструмента, цену, время истечения опциона.

        Торговая платформа Utrader

        Сама платформа брокера uTrader немного отличается от платформ других компаний. Пользователь легко настроит рабочее пространство под свои требования. В меню могут отображаться инструменты с графиками или только их список с указанием цены. Также просто расположить активы в нужном порядке. В настройках разберется даже неопытный новичок.

        Доступ осуществляется:

        • через обычный браузер;
        • специальную программу для смартфона или планшета.

        Разработчик надежного программного обеспечения SpotOption гарантирует простоту и безопасность операций благодаря шифрованию данных.

        Пользование платформой на компьютере максимально упрощено: нет необходимости загружать какие-либо приложения, доступ открыт 24 часа в сутки – есть активы, которые торгуются даже по выходным.

        Бесплатные программы для IOS и Android позволяют использовать преимущества uTrader в любом месте, где есть интернет. Приложения имеют все необходимые функции, чтобы торговля через них была удобной.

        Активы, виды торговли

        Благодаря широкому выбору активов для торговли – более 100 – каждый трейдер найдет отличную возможность приумножить свои инвестиции.

        Клиентам доступны:

        • акции (Nissan Motor, McDonald's, Alibaba и др.);
        • сырьевые материалы (металлы, нефть, пшеница, кофе и др.);
        • валютные пары Forex;
        • индексы (MICEX 10 Bombay SE и др.)

        Трейдерам предлагаются классические опционы, долгосрочные опционы, опционы пары, «касание» и турбо-опционы, которые истекают через ограниченный промежуток времени (от 30 до 300 сек.).

        Рабочий кабинет позволяет быстро получить необходимую информацию о всех текущих или прошлых сделках, открыть новые позиции, обратиться в службу поддержки.

        Внесение депозита и вывод средств

        внесение депозита UtraderНачать работу с брокером несложно. Для открытия счета нужно заполнить специальную форму. Затем вы получите доступ к обучающим материалам и аналитике.

        Минимальный депозит – 250 долларов.

        Внесение средств осуществляется:

        • через платежные системы (Qiwi, webmoney, ok pay, Neteller);
        • кредитные и дебетовые карты;
        • банковский перевод.

        Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей «ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»».

        Вывод производится тем же способом, которым пополнялся счет, в течение 24 часов после получения заявки пользователя.

        Брокер разработал уникальную систему страхования депозитов, называемую «безрисковыми сделками». Она позволит трейдерам без опыта надежно контролировать риски. В случае получения убытка он компенсируется клиенту в виде начисления бонусов.

        Также существуют приветственные бонусы при пополнении депозита – до 150%, функция «кешбек», увеличивающая прибыль VIP-клиентам за осуществление крупных сделок.

        Брокер uTrader постоянно совершенствует свои услуги, углубляя сотрудничество с профессиональными финансистами и аналитиками, создавая все условия для стабильного заработка.

        Торговые сигналы для uTrader

        WinOptionSignals предоставляет свои сигналы бесплатно всем клиентам открывшим счет в компании uTrader по ссылкам с нашего сайта. Сигналы подключаются сразу после внесения первого депозита брокеру.

        Сигналы от WinOptionSignals подключенные к платформе uTrader — это очень удобный инструмент для успешной торговли бинарными опционами. Получив все сигналы в самом начале дня на e-mail, трейдер сам планирует свой торговый день и повышает свои шансы на заключение выгодной сделки. Благодаря высокой точности торговых сигналов WinOptionSignals и уникальному методу подачи сигналов, торговля в компании uTrader становится очень удобной, а самое главное прибыльной!

        Не упускайте возможность начать успешно торговать на платформе uTrader с сигналами WinOptionSignals.

        Владимир
        Закончил своё существование, к сожалению. Был хороший брокер Максим Акелов это доказал
        16 августа 2023
        Олег
        хороший брокер, не обманывал когда я пользовался
        29 июня 2018
        в рейтинге брокеров utrader занимает может и не первое место, но зато торговать с ним просто и понятно
        20 июня 2018
        Марк
        Ростик, да и брокер порядочный
        17 июня 2018
        Ростик
        неплохой обзор сделали, я заинтересовался utrader
        17 июня 2018
        Арсен
        utrader в моих глазах зарекомендовал себя как уверенный брокер
        15 июня 2018
        Тимофей
        Очень хороший выбор инструментов, много акций, индексов и сырьевых товаров. Кто любит разнообразие, тот оценит. Учебная часть на мой взгляд слабовата, уроки так себе, вебинаров не видел. Новичкам нужно будет ещё где то учиться, кроме учебника по платформе в Utrader, здесь особо интересного ничего нет
        03 марта 2018
        Дмитрий
        Нахваливать брокера не вижу никакого резона, но работают исправно. К котировкам претензий нет, процент средний, выводят без проблем. Хотелось бы видеть возможность открывать сделки в одно касание.
        28 февраля 2018
        Шурик
        Ютрейдер надежный брокер, условия торговли лучше чем у остальных
        24 февраля 2018
        Саня
        Уже долгое время торгую на Ютрейдер, отличный брокер. Но новичкам тут ловить нечего
        20 февраля 2018
        Валентин
        Привет! Всем рекомендую, нормальный и надежный заработок. Сначала сам не мог поверить.
        08 февраля 2018
        Дима
        2 года пользуюсь бывало разное. Могу с уверенностью сказать, что брокер работает стабильно и качественно.
        07 февраля 2018
        Денис
        Подходящий для торговли брокер. Зарекомендовал себя на высшем уровне!
        06 февраля 2018
        Валерий
        Хороший ответсвенный брокер,лично у меня никогда с ним не было проблем
        02 января 2018
        Виталик Рыжов
        Брокер отличный,ответственные сотрудники, сопровождение, мне такое по вкусу
        29 декабря 2017
        Семен
        Брокер что надо ребята,рекомендую! Демо счета правда нет, так что начал с ними работать только когда набил руку, но оно того стоило,уж поверьте!
        27 декабря 2017
        Милена
        Хороший брокер. Надежный и провереyный. Хоть и торгую недавно, но уже удвоила депозит. Пока все нормально.
        22 декабря 2017
        Григорий
        Я не так давно столкнулся с бинарными опционами. Очень тщательно искал компанию чтобы была на рынке не один год, т.к. я считаю это показателем надежности. Работаю с этим брокером, пока что доволен
        15 декабря 2017
        Валентин
        брокер действительно зарекомендовал себя, компания надежная
        10 декабря 2017
        Алла
        достойный брокер на рынке, предоставляет качественные услуги
        30 ноября 2017
