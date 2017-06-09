Обзор брокера Verum Option. Отзывы.

Verum Option — компания, предоставляющая прозрачные и выгодные условия для трейдинга на рынке опционов.

Торговая платформа Для ПК и смартфонов Минимальный депозит 50$, следующие пополнения от 5$ Сумма сделки От 1$ Активы Около 200 активов фондового, сырьевого и валютного рынков Опционы 7 типов опционов CFD контракты есть Минимальная экспирация 30 секунд Максимальная прибыльность до 1550% (классические опционы до 95%) Автоторговля есть Специальные условия VIP-группа с эксклюзивными торговыми условиями Ввод и вывод средств Yandex.Money, WenMoney, QIWI, Visa, Mastercard Поддержка клиентов есть

Сайт брокера

Торговая платформа Verum Option

Платформа Verum Option, как и весь сайт компании, доступен на 4-х языках: русский, английский, арабский и португальский. Графики в ней можно настроить в линейном или свечном виде, что удобно для торговли по различным стратегиям. Котировки поступают от Thomson Reuters – одного из наиболее авторитетных поставщиков рыночной информации.

Всего в платформе 10 торговых инструментов (7 опционов, CFD, Limits и Profit Follow), а также есть дополнительные инструменты, предназначенные для повышения эффективности трейдинга. Доступных активов — около 200, включая наиболее популярные и «экзотические».

Краткая характеристика инструментов :

опцион Binary – обычный опцион на повышение или падение цены

опцион Pairs – по двум активам (к примеру, что прибыльнее: золото либо нефть)

опцион Long Term – может длиться до 1 года

опцион 60 Sec – длится от 30 до 300 сек.

опцион One Touch – если цена коснется нужной отметки, сделка будет прибыльной

опцион Ladder – выбор 1 из 5 ценовых уровней, выше/ниже которого закроется опцион

опцион J Ladder – выбор 1 из 13 уровней, каждый из которых имеет свой % дохода

CFD – инструмент для заработка на разных базовых активах по аналогии с форекс (прибыль не фиксирована).

Отложенный ордер Limits

Limits – отложенные ордера для совершения сделки по заданной трейдером рыночной цене. Бывают случаи, когда сделку выгоднее открыть по какой-то точной рыночной цене — например, если аналитики прогнозируют, что после достижения уровня сопротивления на некой отметке цена актива будет расти (либо падать). В таком случае есть 2 варианта: либо смотреть на график и ждать, когда цена придет в нужную точку, или открыть отложенный ордер с помощью Limits, что намного удобнее. Рядом с графиком есть кнопки плюс и минус, которыми можно передвинуть уровень на графике выше либо ниже текущей цены. От этого уровня можно открыть отложенную сделку (бинарный опцион на повышение или понижение цены). Пока цена еще не дошла до указанной черты, сделка будет не активной. Как только заданный уровень будет взят, опцион откроется.

Копирование сделок в автоматическом режиме

Profit Follow — инструмент для автоматического трейдинга без усилий. С его помощью можно просто копировать торговые позиции более опытных трейдеров Verum Option и зарабатывать без самостоятельной торговли. Profit Follow подходит и для новичков, которые пока еще учатся торговать, но уже хотят получать прибыль, и для тех, кто не имеет времени на трейдинг, и для тех, кто просто хочет отдохнуть и получить пассивный доход.

Особенность Profit Follow в том, что клиент устанавливает свои правила копирования. Например, он сам выбирает трейдеров (в рейтинге есть показатели успешности по каждому), решает, сколько дней или недель будет действовать этот сервис на его счете, а также выделяет максимальную сумму для каждой сделки и для всего периода автокопирования в целом. К примеру, можно установить копирование на день/неделю/месяц и т. д., сумма каждой сделки может быть от 1 доллара и выше, а инвестировать в автокопирование можно не весь депозит, а какую-то часть. Кроме того, отказаться от сервиса можно досрочно, достаточно кликнуть на специальную кнопку в платформе.

Дополнительные возможности торговой платформы Verum Option:

Ролловер — продление сделки. Может использоваться для защиты от риска: если сделка пошла в минус, ролловер даст еще немного времени, за которое сделка может выйти в плюс.

Удвоение — дубль открытой сделки. Используется для того, чтобы 1-2 кликами удвоить текущую сделку и получить в итоге в 2 раза больше пэйаут.

Strategy Advisor — автоматический теханализ за 10 секунд на основе индикаторов RSI, Bollinger Bands, MA. Итог анализа — прогноз, повысится или понизится цена на основании данных индикатора.

Средства обучения бинарными опционам

На сайте компании представлена страница «Обучение», на которой можно найти статьи и подробные инструкции для работы в торговой платформе. Новички могут найти самую необходимую информацию о том, что такое рынок опционов, когда лучше торговать, какие есть секреты высокодоходного трейдинга и т. д.

Закрепить теоретические знания можно на торговом счете. При желании можно получить демо счет, но, как правило, в нем нет необходимости, так как даже на реальном можно торговать минимальными объемами (например, по 1 доллару).

РЕГИСТРАЦИЯ У БРОКЕРА

VIP аккаунт в Verum Option

Трейдерам, имеющим более 1000 долларов, может быть присвоен вип-статус (по запросу самого клиента). Особенность этого статуса в том, что с ним торговых возможностей еще больше: доходность всех опционов возрастает на 2%, максимальная сумма сделки увеличивается в 3-4 раза, а в день рождения можно совершить сделку без риска стоимостью 100 долларов.

Ввод и вывод средств

Пополнение счета и вывод денег производится через системы платежей Yandex.Money, WenMoney, QIWI, Visa, Mastercard, OKpay и др.

После каждого пополнения у клиента есть возможность увеличить сумму на 50-100% за счет отыгрываемого бонуса. Бонус дается только по желанию клиента. На бонусные деньги можно торговать, как на обычный депозит, а после совершения 10-кратного торгового оборота бонус становится доступным к снятию.

Безопасность трейдинга с Verum Option

Verum Option сотрудничает с двумя контролирующими организациями: НАФД и ЦРОФР (лицензию ЦРОФР можно посмотреть на сайте). Данные регуляторы — самые авторитетные в СНГ, так что клиенты могут быть уверены, что сотрудничество с брокером будет честным.

Компания также заботится о том, чтобы персональные данные ее клиентов и сведения обо всех денежных операциях (пополнение, вывод) были защищены. Для этого сайт применяет сертификат EV SSL (против интернет-фишинга) и стандарт защиты финансовых транзакций PCI Security Standards Council.

Конкурсы и акции на бинарных опционах

Verum Option имеет группы в соцсетях, где проходит конкурс «Угадай курс» и викторина. Участвовать могут все зарегистрированные клиенты, победитель получает на счет 20 долларов.

Трейдеры, перешедшие в Verum Option от другого брокера, могут получить бонус, 10 долларов на счет и страховку 20 от депозита.

Застрахованную сделку на 20% от депозита также получают все, кто пополняется от 50 долларов.

>>Участвовать в конкурсе <<

Партнерка программа Verumoption

Для партнеров, брокер предлагает два дополнительных вида заработка — программу Revenue Share и Реферальную трехуровневую программу.

Revenue Share представляет собой партнерку по привлечению клиентов, т. е. трейдеров. Вознаграждение равно 70% от прибыли, полученной брокером от торговли реферала. Допустим, если партнер привлек клиента, который активно торговал на протяжении месяца и принес брокеру доход в размере 1000 долларов, то партнер получит 70% от этой суммы (700 долларов).

Реферальная трехуровневая программа предназначена для привлечения партнеров второго и третьего уровня. Если партнер пригласил в Verum Option еще одного партнера по своей реферальной ссылке, то для него это будет партнер 2-го уровня. А если тот партнер тоже пригласит по своей ссылке партнера, то это уже будет партнер 3-го уровня.

Вознаграждение в этой программе эквивалентно 10% от выплаты партнерам 2 уровня и 5% от выплаты партнерам 3 уровня.

Промо материалы, статистика по переходам и регистрациям есть в личном кабинете партнера на сайта Verum Option. Выплаты ежемесячно, регулярно. Зарегистрироваться и начать зарабатывать на партнерской программе брокера можно по этой ссылке.

Заключение

Verum Option можно назвать выгодным брокером, так как компания предлагает много разных способов заработать. У клиентов большой выбор: торговать самостоятельно или копировать сделки, начинать с минимальных ставок или стать VIP и торговать большими объемами. В любом случае возможность получать доход может найти для себя каждый.

