Бинарные опционы в Казахстане существуют уже не первый год, и поэтому многие начинающие трейдеры и инвесторы из этой страны начали изучать торговлю на финансовых рынках с целью приумножить свой капитал и начать получать дополнительный доход.

Данный финансовый инструмент считается самым простым среди начинающих трейдеров и освоить технический процесс торговли можно уже через несколько часов использования торговой платформы, так как все, что необходимо для получения прибыли, это предугадать, куда пойдет цена – вверх или вниз.

Также многих новых трейдеров из Казахстана привлекает и доступность торговли бинарными опционами, так как начать инвестировать можно с депозитом от $5, а сумма минимальной сделки составляет всего $1.

Торговля бинарными опционами в Казахстане ничем не отличается от других стран и доступна каждому желающему, а все, что необходимо для начала, это:

выбрать брокера бинарных опционов;

открыть и пополнить счет;

определиться со стилем торговли;

выбрать стратегию или индикатор для бинарных опционов.

Но совсем не обязательно начинать торговлю сразу на реальном счету, и при желании можно тренироваться на демо-счету, получая опыт и новые знания в трейдинге.

Когда появились бинарные опционы в Казахстане?

Первые глобальные рекламные компании по бинарным опционам в Казахстане начали проводиться в 2014 году, и тогда возможность торговли предоставляли такие брокеры, как IQ Option и Olymp Trade, но это не произвело должного эффекта и довольно мало трейдеров заинтересовались биржевой торговлей.

Но когда началась девальвация национальной валюты Казахстана – тенге, большинство граждан стало искать способы сохранения капитала и бинарные опционы подходили на эту роль, как никогда, так как помимо хранения средств в долларах или евро всегда есть возможность их преувеличить.

Также некоторые брокеры часто предлагают различные бонусы и подарки, что дает еще больше возможностей в трейдинге.

Лицензии брокеров в Казахстане

Правовой базы в Казахстане для брокеров бинарных опционов, к сожалению, нет, но это не мешает получать лицензию от других регуляторов, одними из которых выступают ЦРОФР (Россия) и CySEC (Кипр).

Не каждый брокер сможет получить подобную лицензию, так как для этого необходимо предоставить большой пакет документов, и помимо этого внести взнос в специальный фонд, сумма которого зависит от регулятора. Но обычно это не менее, чем $20 000, так как именно на такие суммы чаще всего регуляторы страхуют счета трейдеров.

Благодаря подобному регулированию брокеры вызывают больше доверия, так как при необходимости регулятор может лишить их лицензии, и также внести в черный список, после чего брокер, скорее всего, потеряет почти всех клиентов.

Лучшие брокеры бинарных опционов в Казахстане

Немаловажным при торговле бинарными опционами в Казахстане является выбор правильного брокера, так как от этого зависит возможная прибыль в будущем.

Надежные брокеры бинарных опционов предоставляют не только выгодные условия для торговли, а и качественную платформу, на которой будет удобно совершать сделки на финансовых рынках. Помимо этого, брокеры нередко предлагают дополнительные бонусы, а иногда и бесплатные подарки своим клиентам, что также является показателем серьезной работы компании.

К выбору брокера стоит относится довольно серьезно и необходимо досконально изучить каждую компанию, а так как таких компаний очень много, то можно выделить трех лучших брокеров в Казахстане:

Pocket Option; Quotex; Binarium.

Брокер Pocket Option в Казахстане

Брокер бинарных опционов PocketOption работает на рынке с 2017 года и за это время успел зарекомендовать себя с хорошей стороны среди трейдеров из стран СНГ, включая Казахстан.

Pocket Option предоставляет довольно выгодные условия для сотрудничества:

Также на платформе Покет Опшн можно использовать экспресс-ордера, которые позволяют зарабатывать в разы больше прибыли благодаря высоким процентам выплат (от 500%) и отложенные ордера, что делает торговлю более удобной.

Помимо этого, начать торговлю у брокера Pocket Option в Казахстане можно с бесплатными бонусами и подарками, одним из которых является безрисковая сделка на $10.

Брокер Quotex в Казахстане

Брокер Quotex также предоставляет выгодные торговые условия, удобные способы пополнения и максимально быструю регистрацию.

Торгуя через Квотекс в Казахстане, можно покупать опционы по множеству валютных пар и акций, также компания предоставляет демо-счет и бесплатные сигналы, благодаря которым можно будет потренироваться в торговле бинарными опционами.

Также у брокера Quotex есть много различных индикаторов технического анализа, графических инструментов и маркет. В маркете трейдеры могут приобретать и активировать промокоды и бонусы от Quotex.

Примечание: обратите внимание, что с 2023 года пользователи из России могут войти на платформу брокера Quotex только при помощи VPN.

Брокер Binarium в Казахстане

Брокер Binarium работает с 2012 года и уже давно стал одним из самых популярных брокеров в странах СНГ, включая Казахстан.

Трейдеры из Казахстана, которые становятся клиентами компании Binarium, получают возможность пользоваться многофункциональной и гибкой платформой, созданной специально для бинарных опционов. Благодаря этому можно проводить анализ без использования дополнительных терминалов, так как в веб-терминале присутствуют как графические инструменты, так и технические индикаторы.

Торгуя бинарными опционами в Казахстане через брокера Бинариум трейдеры могут зарабатывать до 85% прибыли с каждой сделки, используя классические или турбо-опционы. Помимо этого, в компании можно:

ознакомиться с бесплатными обучающими материалами;

изучить различные стратегии торговли;

пообщаться с другими трейдерами в специальной торговой комнате;

получить консультацию в службе поддержки на русском языке.

Счета бинарных опционов в тенге

Большинство трейдеров из Казахстана предпочли бы торговать на финансовых рынках, используя счета в своей национальной валюте – тенге, и на данный момент существует всего два известных нам брокера, которые позволяют открыть счет в этой валюте, и это брокер бинарных опционов Quotex и брокер Binarium, о которых мы говорили ранее.

Зарегистрировать торговый счет в Quotex можно довольно быстро, и при этом сразу же можно выбрать валюту счета. Если вы хотите, чтобы это было тенге, то в графе валюты нужно будет указать – KZT:

Если у вас уже открыт счет, то нет необходимости открывать новый, так как используя конвертер брокера можно просто обменять любую валюту на тенге, и продолжать торговлю уже с этой валютой:

Также использовать для торговли можно такие валюты, как:

EUR (евро);

USD (доллар США);

RUB (российский рубль).

Открытие счета у брокера Бинариум происходит точно таким же образом. В момент регистрации необходимо выбрать валюту KZT:

Важно понимать, что использование торговых счетов в долларах США или евро хоть и не является самым удобным из-за постоянной конвертации при вводе и выводе средств, но зато позволяет сохранить капитал в моменты кризиса или девальвации национальной валюты. Для примера можно привести 2015 и 2016 годы, когда курс тенге вырос ровно в два раза по отношению к доллару США, что говорит о явной выгоде использования долларовых счетов в торговле бинарными опционами.

Как лучше пополнять счет у брокера из Казахстана?

Пополнение и вывод средств играют немалую роль в трейдинге бинарными опционами, так как цель каждого трейдера на рынке – получить прибыль. Поэтому относиться к способам ввода и вывода денег стоит серьезно, тем более что большинство брокеров позволяет выводить прибыль только на те реквизиты, с которых и пополнялся счет.

Если говорить о самом привычном и удобном способе, то это будет пополнение счета с банковской карты, но такой метод может подойти не всем из-за лимитов, которые выставляет либо сам банк, либо брокер. Поэтому те трейдеры, которые собираются инвестировать большие суммы, вряд ли смогут сделать это при помощи пластиковой карты. В таком случае стоит обратить внимание на альтернативные методы пополнения и вывода средств, которыми являются:

Электронные платежные системы (электронные кошельки); Криптовалюты.

Электронные кошельки конечно же имеют свои ограничения, но некоторые из платежных систем позволяют своим клиентам переводить очень крупные суммы, если они верифицировали свой профиль.

Криптовалюты благодаря своей децентрализации являются еще одним способом обойти любые лимиты со стороны банков. Благодаря этому можно совершать транзакции на очень большие суммы с минимальными комиссиями. Единственным минусом криптовалют является то, что получить их можно либо через обменники (что не всегда удобно), либо через криптовалютные биржи, такие как Binance.

Также более подробно ознакомиться с самыми популярными способами пополнения счета можно в нашей статье – ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера».

Индикаторы для бинарных опционов

Как уже говорилось выше, торговля бинарных опционами в Казахстане подразумевает использование вспомогательных инструментов, которыми выступают индикаторы для бинарных опционов.

Индикаторов существует довольно много благодаря тому, что их не так сложно создать при наличии знаний, поэтому и новичкам, и опытным трейдерам не всегда легко удается найти действительно рабочие инструменты.

Трейдеры, использующие индикаторы в торговле бинарными опционами, получают преимущество, так как им нет необходимости самостоятельно анализировать цены на десятках графиков. Преимущества использования индикаторов очевидны:

Более быстрый анализ цены и тренда;

Индикаторы являются универсальными инструментами и могут использоваться на любом рынке и таймфрейме;

Существуют различные виды индикаторов, которые могут помочь определить не только тренд, а и точку для покупки опциона.

Сами индикаторы можно разделить на:

Сигнальные;

Трендовые;

Импульсные;

Объемные.

Каждый тип индикатора может с эффективно использоваться в торговле бинарными опционами, но стоит учитывать стиль торговли трейдера и его подход, так как, к примеру, любителям торговать турбо-опционами нет необходимости наблюдать за глобальным трендом, тогда как интрадей-трейдерам наоборот очень важно понимать, какой сейчас тренд.

Ниже можно найти подборку одних из лучших индикаторов на нашем сайте, которые при правильном использовании и соблюдении всех правил смогут приносить прибыль в торговле бинарными опционами:

Стратегии для бинарных опционов

Также помимо индикаторов можно использовать и эффективные стратегии для бинарных опционов, которые могут состоять из нескольких индикаторов, что будет делать их еще более точными и полезными в трейдинге.

Стратегии можно считать более эффективным инструментом за счет того, что в них используются разные индикаторы, которые при совпадении необходимых условий генерируют сигналы для покупки опционов. Стратегии, как и индикаторы, можно разделять на трендовые или скальперские, и также еще они могут включать в себя использование графического анализа бинарных опционов или любых других техник.

Новичкам в торговле по началу стоит обратить внимание на отдельные индикаторы и изучить их принципы работы, а уже только потом подбирать для себя стратегию торговли, состоящую из нескольких индикаторов. Такой подход позволит не запутаться в правилах торговли по стратегиям и сэкономит много времени и, возможно, средств, если торговля будет вестись на реальном счету. Тем же трейдерам, кто использует стратегии в торговле бинарными опционами, можно обратить внимание на пять самых лучших стратегий с нашего сайта:

Живой график для бинарных опционов

Если есть необходимость провести быстрый анализ без использования торговой платформы или терминала, можно использовать живой график бинарных опционов онлайн, который позволяет наблюдать за ценами в реальном времени, а также использовать любые индикаторы, графические инструменты, таймфреймы и многое другое:

Подробнее о том как пользоваться живым графиком для бинарных опционов, зачем он нужен и как он может помочь в торговле бинарными опционами не только новичкам, но и профессионалам, вы можете прочитать в нашей статье "Онлайн график для бинарных опционов".

Заключение

Как можно видеть, любой желающий трейдер или инвестор может начать торговлю бинарными опционами в Казахстане без каких-либо проблем или сложностей. Для этого лишь необходимо подобрать подходящего по условиям брокера, определиться со стратегией или индикатором, после чего пополнить счет и приступить к полноценной торговле.

Главное не забывать, что торговля всегда связана с рисками, а значит при необходимости стоит проверять свои идеи на демо-счету, а также не забывать про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. Желаем удачной торговли!

