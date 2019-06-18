Обзор биржи криптовалюты Binance. Отзывы

Несмотря на недавнее появление (официально заработала в 2017 году), биржа Binance считается одной из наиболее востребованных площадок, предназначенных для торговли криптовалютыми. По показателю среднесуточного объема ресурс входит в пятерку лучших. При этом, как и в отношении других подобных площадок, у пользователей возникают сомнения, является ли Binance мошенническим сайтом.

Брокер Binance Сайт binance.com Дата основания 2017 год Штаб-квартира Китай, Шанхай Виды поддержки Онлайн-чат, электронная почта Языки Русский, английский, китайский, японский, корейский, испанский, французский Терминалы Базовый, Продвинутый Бесплатный демо-счет Открыть демо счет Комиссия брокера Есть Типы счетов Стандартный Способы пополнения Binance Coin, Bitcoin, NEO, Ethereum, Litecoin, EOS, Bancor, NeoGas, Bitcoin Cash, Bytom, HealthCare Chain, Hshare, district0x, MONACO, ICONOMI, Walton, Loopring, LLToken, TRON, SingularDTV, KyberNetwork, SONM, FunFair, Verge, Centra и т.д. Способы вывода Binance Coin, Bitcoin, NEO, Ethereum, Litecoin, EOS, Bancor, NeoGas, Bitcoin Cash, Bytom, HealthCare Chain, Hshare, district0x, MONACO, ICONOMI, Walton, Loopring, LLToken, TRON, SingularDTV, KyberNetwork, SONM, FunFair, Verge, Centra и т.д. Количество активов Более 70 Типы активов Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BinanceCoin, NEO, Qtum, Status, Bantam, Gas, Tether, district0x, Iconomi, Walton, Loopring, YOYO, OmiseGO, BQX, KhanCOIN, FunFair, SONM, ChainLink, Centra, SALT, Enigma, Zcash, Agrello, DigixDAO, GenesisVision и т.д. Мобильный трейдинг Есть Общая оценка 9,7/10

Виды криптовалют: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BinanceCoin, NEO, Qtum, Status, Bantam, Gas, Tether, district0x, Iconomi, Walton, Loopring, YOYO, OmiseGO, BQX, KhanCOIN, FunFair, SONM, ChainLink, Centra, SALT, Enigma, Zcash, Agrello, DigixDAO, GenesisVision, Komodo, BitcoinGold, RaidenNetworkToken, Ripple, EthereumClassic, Dash, Everex, Decentraland, Cardano, Populous, BitcoinDiamond, CoinDash, Monero и т.д.

Особенности площадки

Резкий рост популярности Binance во многом обусловлен действиями разработчиков биржи. Последние сумели привлечь на свою сторону крупных энтузиастов криптомира, благодаря чему на развитие площадки сразу удалось собрать порядка 15 миллионов долларов. Интерес к Binance проявляют и ряд финансовых организаций типа Morgan Stanley или SBI Group.

Официально площадка зарегистрирована на территории Китая, а штаб-квартира располагается в Шанхае. Главной Binance является Чанпэн Чжао, который за свою карьеру успел поработать в качестве руководителя технического отдела Boomberg и принять участие в создании платформ Blockchain.info и OKCoin.

Биржа Binance отличается следующими особенностями:

низкие комиссии (0,1% за каждую совершенную сделку);

моментальная обработка транзакций (за секунду обрабатывается порядка 1,4 миллиона операций);

наличие расширенного списка инструментов для технического анализа;

верификация пользователей не обязательна (ограничения на снятие — 2 ВТС в сутки).

Торговать на Binance можно через специальное приложение, разработанное под Android и iOS. После прохождения верификации пользователи получают возможность снимать ежесуточно до 100 биткоинов. Каждая криптовалюта на бирже хранится в отдельном кошельке, доступ к которому открывается через личный кабинет.

Binance также обладает двумя особенностями, которые редко встречаются у других подобных площадок: собственная криптомонета (BNB) и доступ к торговли редкими цифровыми монетами. Трейдерам, имеющим BNB на балансе, биржа снижает в два раза размер комиссии, взимаемой за сделку.

Binance поддерживает 7 распространенных языков, в том числе и русский с английским. Для совершения сделок на бирже необходимо зарегистрировать собственный аккаунт. В торговом окне трейдеры предоставляются:

актуальные новости;

стакан ордеров;

график валют;

стоп-лоссы;

статистика совершенных сделок;

список валютных пар.

Для начинающих трейдеров предусматривается базовый торговый терминал, для опытных — продвинутый. Последний содержит множество технических инструментов (индикаторов и других), необходимых для анализа рынка.

Ввод/Вывод

Все торговые операции на Binance проводятся с использованием криптомонет. Ввод и вывод реальных денег на бирже не предусматриваются. Чтобы пополнить либо снять средства, необходимо перейти в личный кабинет и выбрать кошелек с нужной валютой. Далее нужно нажать на «Снять наличные средства» и выбрать тип операции (пополнить либо вывести).

Биржа не взимает комиссии за пополнение баланса. За вывод средств предусматривается один из самых низких сборов среди всех подобных площадок.

Мнение пользователей о Binance

Пользователи отмечают следующие преимущества криптовалютной биржи:

стабильная работа;

большой объем сделок;

широкий перечень торговых активов;

понятный интерфейс;

качественная служба поддержки;

высокая производительность;

быстрое исполнение ордеров;

минимальные комиссии;

быстрый вывод средств.

К числу достоинств площадки также относят удобное приложение для мобильных устройств и проведение различных розыгрышей среди пользователей. Основной недостаток ресурса заключается в том, что Binance не поддерживает операции с фиатными валютами. Пользователи обращают внимание на плохой перевод на русский язык и периодические блокировки аккаунтов.

Как регулируется деятельность биржи?

Биржа Binance принадлежит одноименной компании, зарегистрированной в Китае. Деятельность площадки регулируется законодательством КНР. Binance, как и другие криптовалютные биржи, не имеет лицензий на осуществление подобной деятельности (торговля криптовалютой не лицензируется). При этом разработчики площадки прикладывают максимальные усилия для обеспечения высокого уровня безопасности.

В частности, биржа гарантирует не разглашение личных данных клиентов третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством КНР.

Стоит ли инвестировать в Binance?

Привлекательность биржи Binance для инвесторов складывается из нескольких факторов:

площадка быстро вышла в лидеры и привлекла внимание крупных участников мирового финансового рынка;

ресурс работает стабильно и обеспечивает быстрое исполнение выставленных ордеров;

сайт биржи удобен и информативен, поддерживает несколько языков;

биржа предлагает расширенные возможности для трейдинга (множество активов, инструменты технического анализа и другое);

подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Результаты исследований тематических форумов показывают, что большинство трейдеров положительно отзывается о Binance, отмечая высокий профессионализм службы поддержки. Данную площадку следует рассматривать для инвестиций, так как разработчики серьезно настроены на развитии биржи. В пользу этого, в частности, свидетельствует тот факт, что Binance входит в пятерку лучших подобных ресурсов. Также следует отметить постоянный рост числа зарегистрированных пользователей и наличие поддержки со стороны крупных финансовых компаний с мировым именем.

