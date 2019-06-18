        Обзор биржи криптовалюты Binance. Отзывы

        Несмотря на недавнее появление (официально заработала в 2017 году), биржа Binance считается одной из наиболее востребованных площадок, предназначенных для торговли криптовалютыми. По показателю среднесуточного объема ресурс входит в пятерку лучших. При этом, как и в отношении других подобных площадок, у пользователей возникают сомнения, является ли Binance мошенническим сайтом.

        Брокер

        Binance

        Сайт

        binance.com

        Дата основания

        2017 год

        Штаб-квартира

        Китай, Шанхай

        Виды поддержки

        Онлайн-чат, электронная почта

        Языки

        Русский, английский, китайский, японский, корейский, испанский, французский

        Терминалы

        Базовый, Продвинутый

        Бесплатный демо-счет

        Открыть демо счет

        Комиссия брокера

        Есть

        Типы счетов

        Стандартный

        Способы пополнения

        Binance Coin, Bitcoin, NEO, Ethereum, Litecoin, EOS, Bancor, NeoGas, Bitcoin Cash, Bytom, HealthCare Chain, Hshare, district0x, MONACO, ICONOMI, Walton, Loopring, LLToken, TRON, SingularDTV, KyberNetwork, SONM, FunFair, Verge, Centra и т.д.

        Способы вывода

        Binance Coin, Bitcoin, NEO, Ethereum, Litecoin, EOS, Bancor, NeoGas, Bitcoin Cash, Bytom, HealthCare Chain, Hshare, district0x, MONACO, ICONOMI, Walton, Loopring, LLToken, TRON, SingularDTV, KyberNetwork, SONM, FunFair, Verge, Centra и т.д.

        Количество активов

        Более 70

        Типы активов

        Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BinanceCoin, NEO, Qtum, Status, Bantam, Gas, Tether, district0x, Iconomi, Walton, Loopring, YOYO, OmiseGO, BQX, KhanCOIN, FunFair, SONM, ChainLink, Centra, SALT, Enigma, Zcash, Agrello, DigixDAO, GenesisVision и т.д.

        Мобильный трейдинг

        Есть

        Общая оценка

        9,7/10

         

        Дополнительная информация

        • Комиссия биржи: да
        • Объем торгов: более 300 000 BTC/сутки
        • Каналы общения: онлайн-чат, электронная почта Telegram, Facebook, Twitter, Reddit, steemit, medium, weibo
        • Наличие русского языка: да
        • Возможность обмена на фиатные валюты: да
        • Виды криптовалют: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BinanceCoin, NEO, Qtum, Status, Bantam, Gas, Tether, district0x, Iconomi, Walton, Loopring, YOYO, OmiseGO, BQX, KhanCOIN, FunFair, SONM, ChainLink, Centra, SALT, Enigma, Zcash, Agrello, DigixDAO, GenesisVision, Komodo, BitcoinGold, RaidenNetworkToken, Ripple, EthereumClassic, Dash, Everex, Decentraland, Cardano, Populous, BitcoinDiamond, CoinDash, Monero и т.д.
        • Автотрейдинг: да
        • Обучение: нет
        • Аналитика: да
        • Партнерские программы: да
        • Binance API: да

        Сайт Binance

        Особенности площадки

        Резкий рост популярности Binance во многом обусловлен действиями разработчиков биржи. Последние сумели привлечь на свою сторону крупных энтузиастов криптомира, благодаря чему на развитие площадки сразу удалось собрать порядка 15 миллионов долларов. Интерес к Binance проявляют и ряд финансовых организаций типа Morgan Stanley или SBI Group.

        Официально площадка зарегистрирована на территории Китая, а штаб-квартира располагается в Шанхае. Главной Binance является Чанпэн Чжао, который за свою карьеру успел поработать в качестве руководителя технического отдела Boomberg и принять участие в создании платформ Blockchain.info и OKCoin.

        Биржа Binance отличается следующими особенностями:

        • низкие комиссии (0,1% за каждую совершенную сделку);
        • моментальная обработка транзакций (за секунду обрабатывается порядка 1,4 миллиона операций);
        • наличие расширенного списка инструментов для технического анализа;
        • верификация пользователей не обязательна (ограничения на снятие — 2 ВТС в сутки).

        Торговать на Binance можно через специальное приложение, разработанное под Android и iOS. После прохождения верификации пользователи получают возможность снимать ежесуточно до 100 биткоинов. Каждая криптовалюта на бирже хранится в отдельном кошельке, доступ к которому открывается через личный кабинет.

        Приложения Binance для смартфонов

        Binance также обладает двумя особенностями, которые редко встречаются у других подобных площадок: собственная криптомонета (BNB) и доступ к торговли редкими цифровыми монетами. Трейдерам, имеющим BNB на балансе, биржа снижает в два раза размер комиссии, взимаемой за сделку.

        Binance поддерживает 7 распространенных языков, в том числе и русский с английским. Для совершения сделок на бирже необходимо зарегистрировать собственный аккаунт. В торговом окне трейдеры предоставляются:

        • актуальные новости;
        • стакан ордеров;
        • график валют;
        • стоп-лоссы;
        • статистика совершенных сделок;
        • список валютных пар.

        Для начинающих трейдеров предусматривается базовый торговый терминал, для опытных — продвинутый. Последний содержит множество технических инструментов (индикаторов и других), необходимых для анализа рынка.

        Терминал Binance

        Ввод/Вывод

        Все торговые операции на Binance проводятся с использованием криптомонет. Ввод и вывод реальных денег на бирже не предусматриваются. Чтобы пополнить либо снять средства, необходимо перейти в личный кабинет и выбрать кошелек с нужной валютой. Далее нужно нажать на «Снять наличные средства» и выбрать тип операции (пополнить либо вывести).

        Биржа не взимает комиссии за пополнение баланса. За вывод средств предусматривается один из самых низких сборов среди всех подобных площадок.

        Минимальные суммы для вывода с Binance

        Мнение пользователей о Binance

        Пользователи отмечают следующие преимущества криптовалютной биржи:

        • стабильная работа;
        • большой объем сделок;
        • широкий перечень торговых активов;
        • понятный интерфейс;
        • качественная служба поддержки;
        • высокая производительность;
        • быстрое исполнение ордеров;
        • минимальные комиссии;
        • быстрый вывод средств.

        К числу достоинств площадки также относят удобное приложение для мобильных устройств и проведение различных розыгрышей среди пользователей. Основной недостаток ресурса заключается в том, что Binance не поддерживает операции с фиатными валютами. Пользователи обращают внимание на плохой перевод на русский язык и периодические блокировки аккаунтов.

        Преимущества Binance

        Как регулируется деятельность биржи?

        Биржа Binance принадлежит одноименной компании, зарегистрированной в Китае. Деятельность площадки регулируется законодательством КНР. Binance, как и другие криптовалютные биржи, не имеет лицензий на осуществление подобной деятельности (торговля криптовалютой не лицензируется). При этом разработчики площадки прикладывают максимальные усилия для обеспечения высокого уровня безопасности.

        В частности, биржа гарантирует не разглашение личных данных клиентов третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством КНР.

         

        Стоит ли инвестировать в Binance?

        Привлекательность биржи Binance для инвесторов складывается из нескольких факторов:

        • площадка быстро вышла в лидеры и привлекла внимание крупных участников мирового финансового рынка;
        • ресурс работает стабильно и обеспечивает быстрое исполнение выставленных ордеров;
        • сайт биржи удобен и информативен, поддерживает несколько языков;
        • биржа предлагает расширенные возможности для трейдинга (множество активов, инструменты технического анализа и другое);
        • подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

        Результаты исследований тематических форумов показывают, что большинство трейдеров положительно отзывается о Binance, отмечая высокий профессионализм службы поддержки. Данную площадку следует рассматривать для инвестиций, так как разработчики серьезно настроены на развитии биржи. В пользу этого, в частности, свидетельствует тот факт, что Binance входит в пятерку лучших подобных ресурсов. Также следует отметить постоянный рост числа зарегистрированных пользователей и наличие поддержки со стороны крупных финансовых компаний с мировым именем.

        Binance отзывы

        Комментарии

        tirant
        Комекс не справился с ру сегментом.
        Артур Я так и знал. Мало кто из СНГ потянет такую махину.,
        tirant, Они по моему с Сингапура.. или откуда-то из Азии.
        Артур, А это не важно откуда они, главное - не справились.
        07 июня 2024
        Богдан
        Богдан
        Хорошая биржа. Не мешало бы какой-то видео мануал по интфейсу. А то там черт ногу сломит.
        Трейдер БО Согласен. Там черт ногу сломит. ,
        03 апреля 2024
        Артур
        Артур
        Комекс не справился с ру сегментом.
        03 апреля 2024
        Alexey
        Пожалуй лучшая и удобная биржа гля граждан Казахстана
        17 ноября 2023
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Хорошая биржа. Не мешало бы какой-то видео мануал по интфейсу. А то там черт ногу сломит.
        18 августа 2023
        Xannerot
        Биржа Binance является одной из лучших и надежных криптобирж в мире. Новичкам я бы посоветовал почитать о ней вот этот обзор , там всё доступно и понятно рассказано, начиная от регистрации на бирже и заканчивая торговлей, выводом денег. В свое время самому очень помогла статья с этого сайта
        06 августа 2021
        Ольга
        Binance предлагает трейдерам удобный интерфейс, выгодные условия торговли криптовалютой, а если все же возникли трудности, то можно обратиться в техническую поддержку. Команда биржи старается оперативно решать все спорные моменты. Для них важен каждый клиент.
        15 июня 2021
        Дмитрий
        Дмитрий
        А как торгуют криптовалютой в Китае?, насколько криптовалюта популярна среди китайцев, как нации?, там тоже торгует в основном молодежь?
        Руслан, Насколько знаю, торговля криптовалютой в Китае запрещена на официальном уровне с июля 2020 года, но Binance, пока удается продолжать торговать криптовалютой. Насколько подобная деятельность со стороны биржи законна, это уж не берусь судить.
        14 июня 2021
        Игорь
        Игорь
        На бирже Binance можно также посмотреть самые актальные новости финансового мира. Думаю, что биржа самая популярная среди трейдеров, которые предпочитают торговать криптовалютой.
        Ольга, А с чего лучше начать торговлю на бирже Binance?
        Начпть торговлю на бирже Binance стоит с регистрации пользователя и ознакомления с правилами работы биржи.
        11 июня 2021
        Руслан
        А как торгуют криптовалютой в Китае?, насколько криптовалюта популярна среди китайцев, как нации?, там тоже торгует в основном молодежь?
        10 июня 2021
        Ростислав
        Anoir Ben
        я пока не пробовал торговать криптовалютой, но о бирже Binance слышал только позитивные отзывы. А как начать торговлю криптовалютой и стоит ли за это браться новичку?
        Игорь Зиньчук, Для начала, я бы посоветовал открыть демо счет, тем более, что это можно сделать бесплатно. А через некоторое время, когда будет больше практики, можете уже на реальном счете пробовать.
        На сколько я знаю Binance дает возможность подробного ознакомления с криптовалютой, а демо счета я там не видел. Есть возможность открывать демо счета насервисах и указывать там биржу бинанс, и то я пока что видел только спотовый демо счет, фьючерсный не встречал.
        22 мая 2021
        Ответить
        Яков
        Игорь Зиньчук
        я пока не пробовал торговать криптовалютой, но о бирже Binance слышал только позитивные отзывы. А как начать торговлю криптовалютой и стоит ли за это браться новичку?
        21 мая 2021
        Ответить
        Ростислав
        Биржа Binace предоставляет широкие возможности для успешной торговли разными видами криптовалют, но также можно получить скидку на комиссии. Сайт работает быстро, там много полезной информации как для опытного трейдера, так и для начинающего трейдера.
        18 мая 2021
        Мирон
        Мирон
        Двоякое у меня отношение к бирже. С одной стороны задержек при выводе или совершении операций нет, с другой стороны, есть негативные моменты в денежном вопросе. Биржа откусывает от каждой операции чуть-чуть, что в итоге выливается в хороший процент.
        Gorlitih, Но Бинанс же предоставляет все лучшие возможности для удачной и прибыльной торговли криптовалютой, так почему же виржа не должна взимать какуют о толику от каждой проделанной трейдерами операции?. По моему, это закономерно, ведь каждый хочет получить вознаграждение за свою работу.
        18 мая 2021
