        Как зарегистрироваться в Binarium

        Чтобы начать зарабатывать трейдингом, нужно выбрать надежного брокера – неважно, Форекс или бинарные опционы. Первый шаг всегда один: регистрация на сайте. В этой статье разберем по шагам, как пройти ее без ошибок и открыть счет на платформе бинарных опционов Binarium.

        Содержание:

        Что нужно знать перед регистрацией на официальном сайте Binarium

        Доступ к трейдингу на платформе бинарных опционов Binarium закрыт для лиц, проживающих в:

        • США;
        • ЕС;
        • КНДР и ряде других государств.

        Согласно общим правилам сотрудничества с Бинариум, каждый клиент может иметь только один аккаунт. То есть трейдер не может создавать несколько личных кабинетов на свое имя. При потере доступа потребуется обратиться в службу поддержки. При создании нескольких аккаунтов брокер оставляет за собой право заблокировать все счета, запретив вывод заработка. Если вы оказались в подобной ситуации, обратитесь в службу поддержки, где вам предложат оставить одну учетную запись для постоянной работы.

        Прежде чем пройти регистрацию на сайте Binarium и пополнить счет, важно ознакомиться с пользовательским соглашением. Это поможет в будущем избежать неприятностей.

        Регистрация на платформе Бинариум: начните торговать за 5 минут

        Брокер Бинариум оказывает брокерские услуги с 2012 года. Чтобы воспользоваться возможностями, которые предлагает эта компания, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте. Эта процедура занимает немного времени, но имеет нюансы, о которых следует знать.

        Например, процедура регистрации на официальном сайте Бинариум доступна всем пользователям без исключений, но открыть счет и вести торговые операции могут только совершеннолетние.

        Сама процедура регистрации нового счета у этого брокера очень проста Для этого необходимо открыть главную страницу официального сайта Бинариум и одноименную вкладку:

        В открывшемся окне следует ввести:

        • Электронную почту, к которой будет привязана ваша учетная запись.
        • Надежный пароль.
        • Валюту счета.

        В момент регистрации у брокера Бинариум вы можете выбрать валюту торгового счета из следующего списка:

        • Украинская гривна;
        • Доллар США;
        • Евро;
        • Bitcoin;
        • Litecoin.

        Рекомендуем выбирать ту валюту, которую вы используете в повседневной жизни. То есть трейдерам из Украины – гривны, гражданам ЕС – евро и так далее. Это позволит сэкономить на конвертациях. Однако, при желании, вы можете выбрать любую валюту.

        Если у вас появились вопросы по регистрации у брокера Binarium, или по условиям сотрудничества, рекомендуется ознакомиться с пользовательским соглашением. Открыть его можно нажав на одноименную ссылку, расположенную внизу экрана:

        После того как ознакомились с “Пользовательским соглашением” нажмите кнопку «Открыть бесплатный счет» и подтвердите указанный вами e-mail, перейдя по соответствующей ссылке из письма.

        Как сэкономить время? Быстрая регистрация на Бинариум через соцсети

        На платформе Бинариум регистрацию можно ускорить, воспользовавшись аккаунтом социальной сети Google. Но этим вариантом стоит пользоваться только в том случае, если в вашем профиле указана достоверная информация. Эти сведения система автоматически копирует и вставляет в личный кабинет на сайте брокера.

        Важно, чтобы в профиле социальной сети были правильно указаны ФИО, дата рождения и город проживания. В случае расхождения между данными из соцсети и теми, что указаны в вашем паспорте, компания оставляет за собой право заблокировать счет. То есть трейдеры не смогут вывести средства с депозита, если он будет пополнен.

        Может потребоваться ввести данные от аккаунта соцсети. После чего платформа Binarium запросит подтверждение на использование персональных данных. Подтвердив согласие, пользователь перейдет в личный кабинет, и приступить к проведению необходимых операций, доступных на брокерской платформе.

        Регистрация в мобильном приложении Бинариум

        Торговля бинарными опционами на платформе Бинариум доступна владельцам смартфонов на Android. Мобильное приложение Бинариум по набору функций аналогична браузерной. Поэтому регистрацию нового аккаунта вы можете пройти и через мобильное приложение.

        Что внутри? Полный обзор личного кабинета Бинариум после входа

        После завершения регистрации загрузится рабочее пространство торгового терминала. Для перехода в личный кабинет нажмите на меню пользователя в правом верхнем углу экрана и выберите раздел “Профиль”.

        В новом окне представлено несколько вкладок с настройками учетной записи. Первая позволяет изменять личные данные и привязывать дополнительные аккаунты из соцсетей. Делается это для упрощения доступа к торговой площадке:

        В разделе с контактами можно задать:

        • номер телефона;
        • часовой пояс, в котором проживает трейдер;
        • адрес проживания.

        Раздел «История торговли» открывает список ранее проведенных операций, который можно изменять, задавая соответствующие временные интервалы.

        В остальных разделах собраны:

        • учебные материалы;
        • сведения о компании;
        • интерфейс для пополнения депозита и другое.

        Чтобы приступить к торговле бинарными опционами, достаточно нажать на одноименную клавишу. После этого откроется торговая платформа с двумя типами счетов, переключение между которыми происходит в один клик.

        Терминал этого брокера может похвастаться расширенным функционалом. Трейдерам доступны несколько видов базовых индикаторов (Стохастик, RSI, скользящие средние и другие), инструменты для анализа графика (уровни Фибоначчи и так далее), 4 типа биржевых графиков (бары, линия, свечи и зоны) и множество таймфреймов (от 5 секунд до 12 часов).

        Для получения первых навыков трейдинга и отработки торговых стратегий, Binarium предлагает воспользоваться бесплатным демо-счетом. Среди достоинств этого терминала клиенты брокера отмечают интуитивно понятный интерфейс и удобное расположение основных элементов управления. При возникновении любых проблем можно всегда задать вопрос в чат службы поддержки клиентов.

        Как пополнить счет и вывести прибыль?

        Операции ввода/вывода денег проводятся через специальный раздел, открыть который можно, нажав на кнопку в правом верхнем углу:

        В новом окне представлены все платежные системы, которые поддерживает брокерская компания:

        При первом пополнении депозита на сумму от 50 долларов зачисляются дополнительные 50% в виде бонуса, который можно использовать только при проведении сделок. Зачисление на депозит обычно занимает несколько секунд. Но не исключены задержки, вызванные особенностью работы выбранной платежной системы.

        Вывод заработка проводится в том же разделе. Чтобы снять прибыль, нужно оставить заявку, указав способ перевода и сумму:

        У брокера Binarium есть ряд ограничений на вывод заработка, но они зависят от типа вашего счета. Для начальных счетов действуют следующие ограничения:

        • разрешено подавать одну заявку;
        • минимальная сумма – 5 долларов, максимальная – 15 тысяч;
        • каждая заявка обрабатывается в течение суток и только в будние дни в период с 9 до 18 часов;
        • заказать вывод средств могут исключительно верифицированные клиенты.

        Деньги переводятся на счет той платежной системы, которая была использована при первичном пополнении баланса. В связи с тем, что каждая заявка обрабатывается в ручном режиме, иногда этот процесс занимает двое суток. Задержки в переводах возможны по вине платежной системы или банка. При возникновении сложностей в подобных обстоятельствах рекомендуется связаться со службой поддержки.

        Обратите внимание: для вывода средств нужно пройти верификацию. Эта процедура не обязательна для торговли. Не верифицированные клиенты могут пополнять баланс и совершать сделки. Но вывести средства с депозита без этой процедуры не получится. Это ограничение связано с требованиями, которые предъявляют контролирующие организации к брокерским компаниям.

        Для верификации необходимо предоставить следующие данные:

        • имя;
        • фамилию;
        • дату рождения;
        • страну проживания;
        • номер телефона.

        После этого вам на телефон придет код подтверждения номера. После чего необходимо отправить документы, подтверждающие вашу личность. Подробнее о том, как это сделать вы можете узнать из статьи – «Верификация у брокера Binarium».

        Заключение

        Как видите, регистрация у брокера бинарных опционов Бинариум потребует не более пяти минут. Компания предлагает трейдерам несколько вариантов регистрации новой учетной записи. После того как вы авторизуетесь, вы получите доступ к торговой платформе с обширным функционалом, учебными материалами и прочими инструментами необходимыми в трейдинге бинарными опционами.

        До открытия первой сделки рекомендуем ознакомиться с пользовательским соглашением, так как многие финансовые операции доступны только при соблюдении определенных условий.

        Комментарии

        Daniel
        Opening an account sounds simple, but beginners often underestimate the process. Missing details during registration or skipping verification can cause serious issues later. This guide does a good job explaining the steps clearly — it’s better to do it right once than fix problems later.
        Mister X, Exactly. Most traders focus on strategies but ignore the basics like account setup and verification. But if your foundation isn’t solid, nothing else matters. Taking a few extra minutes to double-check everything can save you from a lot of frustration down the road.
        18 марта 2026
        Mister X
        Opening an account sounds simple, but beginners often underestimate the process. Missing details during registration or skipping verification can cause serious issues later. This guide does a good job explaining the steps clearly — it’s better to do it right once than fix problems later.
        18 марта 2026
        Option Bull
        Неплохое руководство, особенно для новичков. Когда я сам открывал счет, то половину шагов делал наугад и чуть не допустил ошибок с верификацией. Здесь все расписано по порядку, без лишней воды. Такие инструкции сильно экономят время и нервы на старте.
        Руслан, Да, согласен, особенно момент с верификацией многие недооценивают. Ошибки на этапе регистрации могут потом дать о себе знать при выводе средств. Я бы ещё от себя добавил, что всегда нужно проверять данные перед подтверждением и не спешить.
        18 марта 2026
        Руслан
        Неплохое руководство, особенно для новичков. Когда я сам открывал счет, то половину шагов делал наугад и чуть не допустил ошибок с верификацией. Здесь все расписано по порядку, без лишней воды. Такие инструкции сильно экономят время и нервы на старте.
        18 марта 2026
        Владимир
        У этого брокера большой набор торговых инструментов? Стоил ли его тестировать? И есть ли демо-счет?
        Мирослава, у всех топовых брокеров обязательно есть демосчет. И у всех топовых брокеров есть хороший набор инструментов для торовли, в этом их и отличие от скамовых компаний. В принципе на этом сайте в разделе брокеры бо, всегда можно отследить кто из брокеров и на каком месте по надёжности.
        27 октября 2022
        Ольга
        Мирослава, Binarium — идеальный вариант для начинающих трейдеров, которые хотят начать профессиональную карьеру с более простых бинарных опционов. У этого брокера есть демо-счет, а вот набор торговых инструменов, по сравнению с другими платформами, у них небольшой. А также небольшой набор индикаторов технического анализа (было менее 15). Но для начала, вам более чем хватит.
        26 октября 2022
        Ответить
        Мирослава
        У этого брокера большой набор торговых инструментов? Стоил ли его тестировать? И есть ли демо-счет?
        26 октября 2022
        Руслан
        Можно ли выводить средства в долларах при выборе соответствующей валюты?
        Option Bull, нет, только в рублях по курсу той валюты, которую выбрал
        25 октября 2022
        Option Bull
        Можно ли выводить средства в долларах при выборе соответствующей валюты?
        25 октября 2022
        Михаил
        спасибо за полезную статью, такой сказать мини обзорчик на брокера бинарных опционов бинариум!
        10 февраля 2022
        Алексей Иванов
        регистрацию бинариум пройти не сложно, сложнее торговать в плюс))
        оно может смешно, но есть люди, кому зарегистрироваться в binarium сложнее, чем торговать. но таких единицы наверное)
        02 февраля 2022
        Егор
        07 января 2022
        Григорий Туманов
        что его там открывать боже.......
        ну это тебе легко, а есть те кому и такое сложно)
        08 сентября 2021
        Гарик
        08 сентября 2021
        Жорик
        Статья помогла разобраться как регистрировать счет, я новичок в интернет торговле и для меня это все ново было. Спасибо
        Иван Михайлов, Да, согласен, что если человек начинает в сфере трейдинга, то эта статья может быть полезна.
        Яков, Ну еще бы не понять... здесь все скринами показано шаг за шагом, бери и используй хоть сейчас, при чем, независимо от того, есть ли у тебя опыт в трейдинге или нет. Можно открыть счет у брокера бинариум за несколько минут, если все делать правильно и без спешки.
        08 апреля 2021
        Яков
        Статья помогла разобраться как регистрировать счет, я новичок в интернет торговле и для меня это все ново было. Спасибо
        Иван Михайлов, Да, согласен, что если человек начинает в сфере трейдинга, то эта статья может быть полезна.
        22 марта 2021
        Tom
        у бинариума есть недостаток,нет пользователского соглашения на русском языке
        юрий, Да это действительно не удобно, но всегда можно использовать онлайн переводчик.
        10 марта 2021
        юрий
        20 января 2021
        GVM
        Статья помогла разобраться как регистрировать счет, я новичок в интернет торговле и для меня это все ново было. Спасибо
        регистрация такая же как и на любом другом сайте, ничего нового. не понимаю что вы там не знаете...
        23 сентября 2020
        Иван Михайлов
        Статья помогла разобраться как регистрировать счет, я новичок в интернет торговле и для меня это все ново было. Спасибо
        03 сентября 2020
