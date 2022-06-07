        Бинарные опционы УкраинаБинарные опционы в Украине, как и в большинстве стран СНГ, являются очень популярным видом заработка благодаря своей простоте и доступности. Также причиной популярности бинарных опционов в Украине является сложная экономическая ситуация в стране, которая заставляет многих граждан искать новые источники заработка для увеличения, или, как минимум сохранения своего капитала.

        Но бинарные опционы в Украине, как и любой другой бизнес, имеют свои особенности, о которых необходимо знать как начинающим трейдерам, так и профессионалам. К таким особенностям можно отнести выбор брокеров, лицензирование деятельности брокеров, методы и подходы в торговле, выбор валюты счета и многое другое, о чем можно будет узнать далее.

        Содержание:

        Торговля бинарными опционами в Украине

        Торговля бинарными опционами из Украины привлекает большинство трейдеров по нескольким причинам, и первая заключается в доступности, так как начать торговлю можно чаще всего с депозита в $5 и минимальной суммой сделки в $1. Второй причиной является возможность получать доход из любой точки земного шара без привязки к месту.

        Помимо этого, бинарные опционы являются самым простым в освоении видом торговли на финансовых рынках, так как для совершения сделок необходимо указать одно из двух направлений – выше (Call) или ниже (Put).

        Набирать популярность бинарные опционы в Украине начали в 2014 году благодаря активной рекламе от брокеров, одними из которых были IQ Option и Olymp Trade. И стоит отметить, что по началу Олимп Трейд был очень популярным брокером не только в Украине, а и в России, но с недавнего времени регистрация для граждан РФ в этой брокерской компании недоступна, тогда как к Украине это не имеет никого отношения и любой желающий может без проблем открыть счет в Olymp Trade.

        Лицензии брокеров в Украине

        Бинарные опционы в Украине на данный момент не регулируются, но и не запрещены, поэтому для предоставления своих услуг брокерам не обязательно получать какое-либо разрешение и можно беспрепятственно работать на территории страны. Поэтому любая реклама от каких-либо брокеров бинарных опционов, которые заявляют, что работают с лицензией НБУ (Национальный банк Украины), будет являться не более чем маркетинговым ходом и попыткой привлечь как можно больше новых клиентов.

        Помимо этого, налогообложение Украины не выгодно для ведения такой деятельности и поэтому намного выгоднее регистрировать компанию в офшорной зоне. Но это не значит, что брокеры бинарных опционов в Украине работают без лицензии. Регулировать деятельность брокерских компаний могут и независимые коммерческие организации, такие как ЦРОФР (Россия), или регуляторы других государств, к которым можно отнести CySEC (Кипр) или FCA (Великобритания).

        Многие брокеры стараются получить как минимум одну лицензию, но бывают случаи, когда лицензий может быть несколько, что будет еще более лучшим показателем серьезного отношения к брокерской деятельности и стремлением к долгому и плодотворному сотрудничеству с клиентами (трейдерами). Также получение лицензии позволяет трейдерам обращаться к регулятору при возникновении спорных моментов или же в случае мошенничества со стороны брокера.

        Торговый график стрелкиЧтобы понять, где зарегистрирован брокер, необходимо перейти на официальный сайт компании, после чего опуститься в самый низ страницы или найти раздел – «О компании». Там можно будет узнать, на территории какого государства зарегистрирована компания, а также какие лицензии есть у брокера. Если же информация о регистрации и юридическом адресе отсутствует, то стоит насторожиться, так как такая компания может оказаться брокером-мошенником.

        Как выбрать брокера бинарных опционов в Украине

        Любой опытный трейдер согласится с тем, что идеального брокера бинарных опционов не существует и в каждой компании можно найти свои плюсы и минусы. Один брокер будет предоставлять высокие проценты по прибыли от опционов (около 90%), но минимальный депозит может составлять не мене $100, тогда как другой брокер предлагает начать торговлю с $5, но максимальная прибыль, которую может получить трейдер будет равняться 75%.

        Поэтому при выборе брокера стоит обращать внимание на следующие критерии:

        • Минимальный депозит. Данный критерий является очень важным для новичков в торговле из Украины, так как позволяет начать покупать опционы на реальном счете с малых сумм. Большинство брокеров бинарных опционов уже давно придерживаются политики малых сумм для депозита, но все же еще можно найти такие компании, которые позволяют начать торговлю не менее, чем с $50.
        • Пополнение и вывод средств. Некоторые платежные системы в Украине не доступны (к примеру Yandex.Money, QIWI), поэтому важно выбирать брокера, который предоставляет различные способы пополнения и вывода средств, включая не только электронные кошельки, а и банковские карты или криптовалюты.
        • Бонусы и акции. Не все бонусы могут принести пользу, но существуют такие, которые без проблем могут увеличить возможность для получения прибыли, или просто дать какие-либо дополнительные преимущества. Поэтому стоит внимательно изучать бонусы, которые предоставляет брокер, и выбрать только компанию с прозрачными условиями отработки бонусных средств.
        • Лицензии. Как уже говорилось ранее, лицензии делают трейдеров более защищенными, поэтому предпочтение лучше отдавать регулируемым брокерам.
        • Торговая платформа. Данный критерий имеет прямое отношение к торговле, и если платформа (терминал) будет неудобной, то и прибыль будет получить сложнее. Поэтому перед пополнением реального счета обязательно стоит протестировать брокерский терминал на демо-счету. Обратить внимание стоит на функционал (типы графиков, таймфреймы, масштаб, история цен), процесс торговли (торговая панель, история сделок) и инструменты анализа (индикаторы, графические инструменты).
        • Служба поддержки. Население Украины пользуется как русским, так и украинским языками, поэтому важно, чтобы служба поддержки как минимум была русскоязычной.

        Лучшие брокеры бинарных опционов в Украине

        Выше были приведены критерии для отбора брокеров бинарных опционов в Украине, но так как таких компаний существует десятки, то обратить внимание можно на ТОП-3 брокеров, которые удовлетворяют большинству этих условий:

        • Pocket Option;
        • Quotex;
        • Binarium.

        Брокер Pocket Option в Украине

        Брокер PocketOption является одним из самых популярных брокеров на территории СНГ и предоставляет услуги по торговле на финансовых рынка с 2017 года. Помимо этого, брокер имеет лицензию ЦРОФР и предлагает максимально выгодные условия для сотрудничества.

        Pocket Option сайт

        Минимальный депозит в Покет Опшн составляет всего $5, а для покупки опционов достаточно $1. Брокер имеет очень гибкую бонусную программу, которая включает в себя бонусы на пополнение счета или при использовании промокодов для брокера Pocket Option, а также бонусы за торговлю в виде кристаллов, которые потом можно менять на различные преимущества (к примеру, на безрисковые сделки на $10 от Pocket Option).

        Активные трейдеры могут повышать уровень профиля благодаря активной торговле, что по итогу даст как скидку на приобретение преимуществ, так и дополнительные суммы бонусов при пополнении счета.

        Торговая платформа Покет Опшн многофункциональна и включает в себя:

        • Удобный график с различными настройками;
        • Множество технических индикаторов;
        • Графические инструменты для анализа;
        • Удобную торговую панель;
        • Подробную статистику торговли, которую можно найти в личном кабинете;
        • Различные виды ордеров (экспресс-ордера, отложенные ордера);
        • Бесплатные сигналы.

        Также каждый клиент компании может принять участие в бесплатных турнирах, не имея при этом реального счета.

        Пополнение и вывод средств также не будет проблемой при работе с брокером Pocket Option, так как компания предоставляет широкий список платежных систем, которые доступны жителям Украины. А при возникновении каких-либо вопросов всегда можно получить консультацию на русском языке, пообщавшись с менеджером.

        Брокер Quotex в Украине

        Брокер Quotex является молодым брокером, но на его платформе торгует уже немало трейдеров, так как она является удобной и удовлетворяет большинству требований, актуальных для трейдеров как из Украины, так и из других стран.

        Quotex официальный сайт

        На торговой платформе Квотекс для анализа трейдеры могут использовать различные индикаторы (трендовые или осцилляторы) или же графические инструменты, которые включают в себя каналы, фигуры, линии и инструменты Фибоначчи. Тип графика можно менять не только на бары, свечи или линии, а и на Heiken Ashi.

        Заключая сделки, можно покупать опционы Call или Put с экспирацией от 1 минуты и до 4 часов (включая дробные экспирации), а если сделка была открыта по ошибке, то ее можно закрыть досрочно. Тоже самое можно делать и на демо-счету, который предоставляется в размере 10 000 единиц.

        У брокера Quotex можно также получить бонусы, одним из которых является Welcome-бонус в размере 40% к депозиту, но стоит отметить, что такой бонус можно получить всего раз на первое пополнение. При желании можно использовать промокод для брокера Quotex, который добавит 60% к сумме пополнения.

        Пополнить счет и вывести прибыль в Квотекс также не сложно жителям Украины, так как для этого можно использовать банковские карты, криптовалюты или электронные платежные системы (AdvCash, Payeer, Perfect Money). Минимальный депозит составляет $5, как и минимальный вывод.

        Примечание: обратите внимание, что с 2023 года пользователи из России могут войти на платформу брокера Quotex только при помощи VPN.

        Брокер Binarium в Украине

        Брокер Binarium предоставляет возможность торговать бинарными опционами в Украине еще с 2012 года, благодаря чему уже давно заслужил доверие клиентов.

        Бинариум сайт

        К преимуществам брокера можно отнести веб-терминал, который максимально заточен под торговлю бинарными опционами. Также стоит отметить экспирации в Бинариум, так как это один из немногих брокеров, который предоставляет сроки экспирации от 1 минуты и до 3 месяцев.

        Трейдерам из Украины, у которых еще нет опыта в трейдинге, можно использовать обучающие материалы на платформе брокера, которые включают в себя как основы торговли опционами, так и готовые стратегии, которые можно использовать прямо в веб-терминале Binarium.

        Также брокер проводит как платные, так и бесплатные турниры, и при желании начать торговлю можно даже без пополнения реального счета, а если все же счет будет пополнен и сумма будет от $500 и выше, то трейдер получит доступ в торговую комнату, где сможет пообщаться с профессиональными трейдерами и получить полезные подсказки перед началом торговли.

        Также всем новым клиентам из Украины предоставляется приветственный бонус в размере 100% на первое пополнение, а минимальная сумма для депозита составляет всего $10.

        Счета бинарных опционов в гривне

        Многие трейдеры бинарными опционами из Украины возможно предпочли бы открыть счет у брокера в гривне, и на данный момент нам известны только две компании, которые позволяют это сделать. Открыть торговый счет в украинской гривне можно у брокера бинарных опционов Quotex и брокера Binarium, которые обсуждались выше.

        Открытие счета в Quotex занимает всего несколько минут, и в момент регистрации необходимо будет в поле валюты счета указать – UAH:

        Даже если вы изначально указали валюту счета – USD или любую другую кроме UAH, вы все равно без проблем можете поменять ее на гривны в конвертере, который есть у брокера, что по итогу даст вам возможность совершать сделки по опционам в гривнах:

        Если же вы решите выбрать долларовый счет, то пополнить его не является проблемой, и если говорить о банковской карте, то конвертация происходит автоматически, а средства переводятся почти моментально.

        Открывая счет в Бинариум, процесс выбора гривны в качестве базовой валюты схож с предыдущим примером. В момент регистрации нужно выбрать эту валюту в качестве основной:

        Несмотря на то, что для торговли доступны гривны, для крупных сумм от $1 000 рекомендуется открывать счет в долларах, так как вы уменьшите свои риски в случае нестабильной ситуации в стране. Счета в долларах США или евро могут принести пользу и прибыль даже без самой торговли, так как при девальвации национальной валюты или во времена кризиса в стране сбережения в долларах могут приносить прибыль даже без каких-либо спекуляций. Примером может послужить 2014 год, когда украинская гривна выросла за очень короткое время с 7 гривен за 1 доллар до 30 гривен за 1 доллар, что составило более 400%.

        Индикаторы для бинарных опционов

        Некоторые опытные трейдеры могут вести торговлю на чистом графике, но новички чаще всего используют индикаторы для бинарных опционов, так как они позволяют получать сигналы без постоянного слежения за ценами.

        Благодаря этому, многие новички строят свою торговлю, основываясь на показаниях индикаторов, которые могут быть абсолютно различных видов и типов. К самым используемым видам можно отнести:

        • Осцилляторы;
        • Трендовые;
        • Сигнальные;
        • Индикаторы объемов.

        Особенно стоит отметить трендовые и сигнальные индикаторы, так как они считаются самыми эффективными, особенно если используются вместе. Добавив трендовый индикатор на график, у трейдера появляется возможность видеть направление текущей тенденции, что в свою очередь дает понимание того, какой из опционов сейчас необходимо покупать. Если дополнительно используется какой-либо сигнальный индикатор, то на графике будут появляться точки для покупки опционов, что в разы упрощает торговый процесс.

        Так как индикаторов в свободном доступе можно найти довольно много, то большая часть из них скорее всего не будет приносить никакой прибыли, поэтому важно тестировать каждый новый индикатор либо в тестере терминала MetaTrader 4, либо на демо-счету (этот вариант предпочтительнее).

        Прежде, чем подбирать индикаторы самостоятельно, можно обратить внимание на ТОП-5 индикаторов для бинарных опционов, которые можно успешно использовать в торговле:

        Индикатор для бинарных опционов WinProfit80 V2

        Индикатор для бинарных опционов Power LDTI

        Индикатор для бинарных опционов IOnosfera

        Индикатор для бинарных опционов PZ Binary Options

        Индикатор для бинарных опционов HMA

         

        Стратегии для бинарных опционов

        Еще более универсальным и точным подходом в торговле может являться использование стратегий для бинарных опционов, которые почти всегда состоят из нескольких индикаторов, и помимо этого могут включать в себя различные методики по типу Price Action и ей подобных.

        Стратегии также могут быть скальперскими или трендовыми, краткосрочными или долгосрочными, но суть любой из них сводится к тому, чтобы трейдер смог получить прибыль при минимальных рисках.

        Новичкам прежде всего стоит разобраться в индикаторах, и только потом начинать изучать стратегии для бинарных опционов, так как часто множество правил могут запутывать, что по итогу повлечет за собой получение убытков.

        Чтобы не тратить время на долгий выбор и тестирование множества существующих стратегий, стоит обратить внимание на ТОП-5 стратегий с нашего сайта, с которыми можно ознакомиться как в статьях, так и посмотрев видео:

        Стратегия для бинарных опционов FX Nuke

        Стратегия для бинарных опционов Zeus

        Стратегия для бинарных опционов Keltner Channels

        Стратегия для бинарных опционов Binary Extreme Nemesis

        Стратегия для бинарных опционов Mandrake System

         

        Живой график для бинарных опционов

        Очень полезным инструментом в торговле бинарными опционами из Украины является использование живого графика, так как он позволяет провести быстрый анализ без использования терминалов и торговых платформ, и кроме всего прочего, в нем также присутствуют индикаторы, графические инструменты, различные таймфреймы и множество активов:

         

        Подробнее о том как пользоваться живым графиком для бинарных опционов, зачем он нужен и как он может помочь в торговле бинарными опционами не только новичкам, но и профессионалам, вы можете прочитать в нашей статье "Онлайн график для бинарных опционов".

        Заключение

        Как можно видеть, прибыльная торговля бинарными опционами в Украине может вестись без каких-либо ограничений, чему будет способствовать обширный выбор брокеров, счета в различных валютах и множество бесплатных индикаторов и стратегий.

        Главное помнить, что трейдинг является деятельностью, связанной с высокими рисками потери средств, и использовать в торговле стоит только такие суммы, которые изначально будет не жаль потерять. Желаем успешной торговли!

        Костя
        А можно ли зарабатывать исключительно на БО и при этом официально не работать живя в Украине?
        Option Bull, конечно можно)) многие так делают. Сейчас нет статьи за тунеядство, если нигде официально не устроен, как было во времена СССР) Сейчас можно жить где хочешь и можешь и работать где хочешь, как хочешь... Главное чтобы профит был. Удачи!!!
        21 апреля 2023
        Option Bull
        02 декабря 2022
        Руслан
        новички думаю в гривнах отрывают счета, профи только в баксах))
        Ваня Пермаков, учитывая нестабильность гривны, как вообщем-то и рубля, думаю что все таки лучше в болларах
        02 декабря 2022
        Ваня Пермаков
        15 ноября 2021
        Миша
        в гривне есть смысл открывать, если депо не большое, до 500 баксов. а так лучше в долларах. хотя куда уже гривне расти...
        10 октября 2021
        Михаил Петров
        Интересно получается, как только квотекс открыл торговые счета в гривне россия сразу же заблокировала домен у квотекса на своей территории, интересно какие дальше действия будут у квотекса, мне кажется компания знала о будущих проблемах с ЦБ РФ и сделала коммерческий ход в сторону украины для привлечения новых клиентов
        покет тоже блочат все время, уже какой раз домен меняют, но у них гривен нет, так что не думаю что причина в этом
        13 сентября 2021
        Gennadiy78
        17 апреля 2021
        Tom
        Думаю страна будет развиваться дальше в плане инвестиций и привлекать много зарубежных партнеров, вместе с ними и брокеров различных, квотекс вот уже как вы видите первые шаги делает, торговые счета в гривне это большой плюс для украинских трейдеров. Думаю если так и дальше пойдет Украина и налог на бинарные опционы введет скоро
        Глеб Карпов, я тоже думаю, что введение налога на бинарные опционы в Украине это вопрос будущего, хоть и не ближайшего. Торговля бинарными опционами со стороны государства не регулируется. В стране много проблем и экономических и политических. Молодые люди из Украины постоянно ищут возможности для дополнительного заработка.
        Ну почему и в Украине тоже в торговле бинарными опционами есть стереотип о том, что это дело для молодых людей?. Если человек готов учиться и развивать свои способности, то возраст этому совсем не помеха.
        Олег
        Глеб Карпов
        Думаю страна будет развиваться дальше в плане инвестиций и привлекать много зарубежных партнеров, вместе с ними и брокеров различных, квотекс вот уже как вы видите первые шаги делает, торговые счета в гривне это большой плюс для украинских трейдеров. Думаю если так и дальше пойдет Украина и налог на бинарные опционы введет скоро
        Вахтан
        Подскажите, как выбрать брокера бинарных опционов в Украине?.
        Никита, Все также как и в любой другой стране мира. Когда я несколько лет назад переехал на ПМЖ в Украину и начал торговлю бинарными опционами, то все казалось сложно. На самом деле, главное - обратить внимание на лицензию и чтобы брокер выводил деньги, а дальше все пойдет как по маслу, если у вас есть четкий план что, как и зачем делаете.
        Согласен на 100% могу только добавить, что еще важно обратить внимание на работу службы поддержки, чтобы знали кому написать или позвонить, если возникнут проблемы.
        Для того, чтобы правильно выбрать брокера для торговли бинарными опционами в Украине постарайтесь получить как можно больше информации о брокере с которым планируете начать сотрудничество. Эта информация о бинарных опционах в Украине должна быть из проверенных источников: реальных людей, которые торговали бинарными опционами в Украине или отзывов в Интернете, но такие отзывы важно уметь оценивать критически и проверять их.
        Жорик
        Никита
        Подскажите, как выбрать брокера бинарных опционов в Украине?.
        Egor
        Желательно конечно больше прозрачности в торговле бинарными опционами в Украине, но если говорить в целом, то есть варианты и для выбора брокера и условия разные предлагают. Можно принимать участие в бесплатных турнирах и приветственные бонусы получить. Словом, можно открыть для себя новые возможности, если хотите дополнительный доход или надоела работа в офисе.
        Sergey, Все, о чем Вы говорите, конечно же правда, но важно взвешенно подойти к вопросу торговли бинарными опционами, начинать с торговли на демо счете, вкладывать небольшие суммы, которые не приведут Вас к краху, даже если потеряете деньги.
        Торговля бинарными опционами в Украине вполне может стать источником дополнительного дохода, если грамотно подойти к делу, изучить методы торговли, проанализировать ситуацию на рынке. Все это в комплексе может привести к успеху, хотя конечно же не с первого дня торговли.
        Согласен, что многие молодые люди рассматривают торговлю бинарными опционами в Украине, как возможность дополнительного заработка из-за сложной экономической ситуации в стране. Более того, если сложно найти работу, то трейдинг может стать разумным выходом из ситуации.
        Константин
        Sergey
        Желательно конечно больше прозрачности в торговле бинарными опционами в Украине, но если говорить в целом, то есть варианты и для выбора брокера и условия разные предлагают. Можно принимать участие в бесплатных турнирах и приветственные бонусы получить. Словом, можно открыть для себя новые возможности, если хотите дополнительный доход или надоела работа в офисе.
        Мирон
        Хотелось бы конечно увидеть какой-то регулятор брокеров бинарных опционов в Украине, раз страна не запрещает деятельность компаний на своей территории то должна ее контролировать. Ну страна развивается, думаю что НБУ займется контролем брокерских компаний а вместе с этим и налог на прибыль от бинарных опционов введет.
        Не думаю что это будет очень скоро, Россия вон хоть и регулятор создали но налог так и не ввели, не думаю что это вообще целесообразно так как прибыли может и не быть от торговли, а вообще я считаю что трейдеры и так вносят налог изначально на этапе биржевых комиссий.
        Так налог и биржевые комиссии это разные вещи, не думаю что брокер отдает часть денег полученную из комиссий в гос. бюджет страны на территории которой ведет свою деятельность. Налога пока нет но я считаю что скоро в Украине бинарные опционы попадут под налогообложение. Квотекс вон уже даже торговые счета в гривне сделали, думаю это значит что в Украине эта сфера выйдет на новый уровень в ближайшее время
        По поводу Квотекса, это очень интересно что биржа торговые счета в гривне для трейдеров из украины сделали, думаю это значит что брокер видит потенциал развития опционов в этой стране. А возможно это лишь простой маркетинговый ход для привлечения клиентов из Украины
        Андрей, я думаю это маркетинговый ход просто, такой подход упростит жителям украины открытие торгового счета а значит и трейдеров будет больше из этой страны. Хотя и исключить какой-то конкретной цели не могу, возможно Украина в ближайшее время действительно начнет сильно развиваться в плане мировой экономики и мира инвестиций в целом, сейчас мир развивается очень стремительно и сложно сказать что будет через 5 лет.
        Торговля бинарными опционами в Украине развивается достаточно активно, несмотря на то, что Национальный банк пока не регулирует этот процесс. Думаю, что со временем ее будут контролировать более жестко. Брокер Quotex открыл торговые счета в гривне для своих клиентов, так что торговать стало удобнее.
        Владислав
