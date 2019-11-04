Что такое Эфириум и стоит ли в него инвестировать?

На сегодняшний день количество монет на рынке криптовалют растет с каждым днем. Но кроме Биткоина есть и другие достойные монеты. Эфириум занимает почетное второе место в рейтинге криптовалют на данный момент. Поэтому на него и обратим сегодня наш взор. В этой статье рассмотрим, что такое Эфириум, в чем разница между Биткоином и Эфириумом, для чего создавался Эфириум, как работают смарт-контракты, как работает блокчейн Ethereum, и будут ли оправданы инвестиции в Эфириум.

Что такое Ethereum?

Эфириум — это открытая платформа, которая позволяет разработчикам создавать и масштабировать децентрализованные приложения (смарт-контракты). Данная платформа создавалась для того, чтобы дать возможность каждому программисту разрабатывать децентрализованные приложения. При этом эти приложения могут характеризоваться простотой разработки и возможностью масштабирования.

Впервые крипто-сообщество узнало об Ethereum в ноябре 2013 года, когда Виталик Бутерин опубликовал "Белую Бумагу" Эфириума. А в январе 2014 было публично объявлено о разработке платформы Эфириум. Уже в августе 2014 года с помощью ICO было привлечено $18 400 000.

Сходства и отличия Эфириума и Биткоина

Bitcoin и Ethereum являются общедоступными блокчейн-сетями. И хотя может показаться, что они очень похожи, это не совсем так. В каких-то деталях наблюдается сходство, но их возможности и назначения абсолютно разные. Идея Биткоина была в одном узком направлении - одноранговая система электронных платежей. Биткоин с момента создания стремится стать золотом 2.0 или новой резервной валютой. Основной задачей Эфириума было создание платформы с максимальной защитой данных, на которой можно запускать децентрализованные программы или приложения.

Откуда берется Эфириум?

На данный момент Ethereum добывается также, как и Биткоин, с помощью майнинга. Помимо торговли или использования его как валюты, добытый Эфир питает сеть, и также с помощью него оплачиваются комиссии за транзакции в сети.

В сети Эфириума существует свой токен – Газ (Gas). Газом оплачивается комиссия майнерам. Каждая транзакция, совершаемая в сети Ethereum, и каждый выполненный смарт-контракт не обходятся без затрат. Количество Газа, необходимое для проведения транзакции, определяется размером контракта или транзакции. Такая система не позволяет сети тратить ресурсы на длительные транзакции. Если разработчик создает приложение смарт-контракта, которое не имеет достаточно Газа для завершения транзакций, майнеры прекратят проверку этой задачи и эти контракты не будут исполнены в сети. Это в свою очередь отрицательно скажется на надежности приложения.

Так же Газ напрямую влияет на скорость совершения транзакций. Величина зависит от размера транзакции. Правильно подобранное количество Газа позволит максимально быстро совершить перевод.

Смарт-контракты на блокчейне Эфириума

Проще говоря, смарт-контракты (умные контракты) – это компьютерный код, использующийся для обмена чем-либо ценным, например финансами, или любыми другими активами. Смарт-контракты заключаются между двумя сторонами. Смарт-контракты запрограммированы так, что любая транзакция по сети блокчейна выполняется самостоятельно и записывается в реестре блокчейна Эфириума, который абсолютно прозрачен. Именно автоматическое исполнение делает эти контракты «умными». Так как эти контракты работают на блокчейне, исключается любая цензура, простои или мошеннические действия.

Блокчейн Эфириума и EVM

До появления Эфириума все существующие блокчейны в основном могли выполнять одну простую функцию – перевод криптовалют внутри своей сети. Но у блокчейна был огромный потенциал, и глупо было ограничиваться только криптовалютами. Так как любая программа, это код, то ее можно всегда переписать. Но чтобы переделать тот же Биткоин, потребуется масса времени и усилий. Проще было создать новую платформу. Такой платформой стал Ethereum, и его основное отличие от других блокчейнов – Виртуальная машина Эфириума (EVM) и язык программирования Solidity. Это позволяет любому разработчику создавать свои смарт-контракты, децентрализованные приложения и даже новые платформы.

Децентрализованные приложения (DAPPS) на блокчейне Эфириума

Таким образом, на блокчейне Эфириума можно создавать абсолютно любые виды приложений или платформ с безграничным функционалом. Все то, что вы совершаете ежедневно может быть воплощено с помощью платформы Ethereum. Это и электронные письма, которые вы отправляете своим коллегам, деньги, которые вы жертвуете на благотворительность, или арендная плата, которую вы платите за свой дом, даже системы голосований, хранение данных или управление компаниями - все это может использоваться с помощью смарт-контрактов.

Основное преимущество приложений, построенных таким образом – децентрализация. Все данные прозрачны на 100% и защищены от вмешательства третьих лиц. Если какая-либо организация будет построена на блокчейне, то даже создатели этой организации не смогут изменять данные.

Также стоит упомянуть и об ICO. Большинство ICO были проведены на платформе Эфириума.

Наследие Эфириума

Будь то EVM, смарт-контракты или Газ, многие из инновационных функций, которые Ethereum предоставил блокчейн сообществу, оказали значительное влияние на дальнейшее развитие технологии блокчейна в общем. Смарт-контракты положили начало новой волне технологических консультационных услуг. Они начали использоваться многочисленными организациями, желающими децентрализовать свои сетевые транзакции. Будь то поставки, финансовые деривативы или системы голосования политических партий. У нескольких организаций в ряде секторов теперь есть блокчейн отделы для мониторинга и расширения исследований новых технологий и криптовалют.

Рыночная капитализация и объемы Ethereum

На биржах криптовалют Ethereum обозначается, как ETH. На момент написания статьи его цена составляет $183, а рыночная капитализация почти $20 000 000 000. Ethereum находится на втором месте после Биткоина среди всех криптовалют по капитализации.

Если говорить о прошлом, то для любого инвестирование в данную криптовалюту оказалось бы отличным решением. В начале 2017 года цена за одну монету составляла всего $30. А к началу января 2018 года он Эфириум стоил уже около $1 400. То есть цена выросла в целых 46 раз или на 4600%.

Стоит ли сейчас инвестировать в криптовалюту Эфириум?

На данный момент цена Эфириума остается довольно низкой по сравнению с его максимальным значением. И инвестировать в данную криптовалюту все еще есть смысл, но только на долгосрочную перспективу. И вот почему:

ETH является одной из наиболее часто используемых криптовалют для покупок и осуществления платежей. Продолжает развиваться, имея отличную команду разработчиков. Блокчейн Эфириума используется очень многими, и доверие к нему на высоком уровне. Простота в использовании не только для платежей, а и для построения приложений или программ. Примером является массовое использование блокчейна Эфириума в ICO. Планируется переход от системы Proof of Work (PoW) к системе Proof of Stake (PoS).

Пару слов о системах PoW и PoS

На данный момент Ethereum использует систему PoW (Proof of Work). Биткоин кстати также использует данную систему. PoW — это протокол, разработанный в первую очередь для предотвращения и сдерживания кибератак в сети (на самом деле атаки все равно могут быть совершены, но затраты на это будут всегда превышать потенциальную добычу). PoW необходим для решения исключительно сложных математических задач, что известно как майнинг.

PoS был создан в качестве альтернативы PoW. С помощью системы Proof of Stake вы можете добывать тот же Эфириум, просто проверяя транзакции блоков, при чем в независимости от того, сколько у вас монет. Все это конечно же происходит автоматически. И чем больше у вас монет, тем больше ваши майнинговые мощности и тем большее вознаграждение вы получаете.

Заключение

Как можно видеть, Эфириум имеет все шансы оставаться одной из самых популярных криптовалют и далее. Огромный потенциал для инвестиций и такой же огромный потенциал для использования в абсолютно любой сфере или отрасли. Большинству людей он интересен конечно же, как инструмент для инвестиций. Но не стоит забывать, что рынок криптовалют еще очень молод, и им легко манипулировать. Из-за этого волатильность этого рынка невероятно высока по сравнению с традиционными рынками. В краткосрочной перспективе инвестиции в Эфириум могут быть убыточны, но в долгосрочной перспективе размеры прибыли с большой вероятность превысят любые ожидания. И не забывайте главное правило – инвестируйте только те средства, которые не боитесь потерять.

