Бинарные опционы в США: как торговать американскими бинарными опционами

Рост популярности рынка бинарных опционов привлекает к себе брокеров-мошенников , число которых в этом сегменте в последнее время постоянно увеличивается. Поэтому трейдеры постепенно выходят за пределы своей страны в поисках зарубежных брокеров и американских бинарных опционов, которые из-за особенностей местного законодательства считаются более надежными. Однако трейдеры не учитывают, что в ряде стран действующие нормы препятствуют торговле бинарными опционами.

Так, многие инвесторы рассматривают американских брокеров бинарных опционов (бинарные опционы в США) как одних из самых надежных партнеров. Но в действительности еще до начала сотрудничества с такими компаниями могут возникнуть некоторые сложности. Дело в том, что американское законодательство прямо запрещает торговлю американскими бинарными опционами, но запрещены в США те брокеры, которые предлагают подобные услуги у нас, то есть на территории стран СНГ и Европы (например, брокеры Pocket Option , Quotex , Binarium и другие). По сути, при сотрудничестве с этими брокерами бинарных опционов трейдер не занимается прямой торговлей, а делает ставки.

Но если не рассматривать приведенную особенность, то американские брокеры и бинарные опционы в США действительно считаются одними из самых надежных. Это во многом обусловлено особенностями местного законодательства, которое жестко регламентирует деятельность подобных компаний.

Американские бинарные опционы

Как было отмечено выше, в США запрещена деятельность простых брокеров бинарных опционов. Однако данный вид бинарного контракта (американский бинарный опцион) применяется в торговле на американском рынке. В США действует ограниченное количество брокеров (точнее, биржевых площадок), на которых проводятся операции с подобными финансовыми инструментами.

При этом американские бинарные опционы, несмотря на сходство с теми контрактами, которыми торгуют в Европе, России или странах СНГ, имеют важную особенность. В первом и во втором случае операции с цифровыми контрактами проводятся по стандартной схеме: определяются направление цены по выбранному активу, срок экспирации и размер прибыли. Однако американские бинарные опционы можно закрыть до окончания указанного времени экспирации. В этом случае на несколько процентов снижается размер прибыли, которую получает трейдер в случае проведения успешной операции.

Помимо бинарных опционов в США зарубежными бинарнами опционами предлагают торговать и некоторые европейские брокеры. К числу подобных компаний относятся брокеры Pocket Option и Quotex, который предлагает доходность до 92%.

Бинарные опционы в США

Американский сенат в 2008 году утвердил законопроект, согласно которому цифровые контракты (бинарные опционы) официально признаются одним из финансовых инструментов. Благодаря такому решению данное направление в США начало активно развиваться, вследствие чего возросла конкуренция, и многие местные брокеры вышли за пределы местного рынка в поисках новых клиентов.

Одновременно с этим увеличилось число мошенников и видов мошенничества , что заставило американские власти запретить торговлю бинарными опционами, отнеся данный вид деятельности к азарту. То есть спустя всего два года неофициальные брокеры лишились возможности проводить операции с зарубежными бинарными опционами. Исключения из данного правила нет, так как такие американские компании могут получить крупные штрафы, а их владельцев и сотрудников сажают в тюрьму.

Более того, брокеры бинарных опционов из других стран, которые могут свободно предоставлять свои услуги на территории СНГ или Европы, не предоставляют своих услуг трейдерам из США. Если же такие компании начнут сотрудничество с гражданами Америки, то американские власти способны ввести санкции в отношении этих брокеров. В частности, за такие правонарушения компании могут очень пострадать в финансовом плане.

Где торгуют бинарными опционами в США

Американские бинарные опционы пользуются высоким спросом среди трейдеров. В США сегодня действует несколько компаний, которые представляют доступ к работе с такими цифровыми контрактами. К числу таких брокеров относится NADEX – компания, которая сегодня входит в список самых популярных.

Биржа бинарных опционов в США – NADEX

Биржа NADEX официально сотрудничает даже с трейдерами, проживающими за пределами США. При соблюдении ряда условий иностранные граждане могут зарегистрироваться на данной площадке. Деятельность этой биржи жестко контролируется регулятором CFTC, который подчиняется непосредственно американскому правительству.

NADEX официально зарегистрирован в 2009 году, офис компании расположен в Чикаго. Данная биржа предлагает своим клиентам открыть один из четырех доступных видов счета. Два из них предназначаются для частных лиц из США и зарубежных стран соответственно. Также начинающим пользователям доступен демо-счет , а американским компаниям – бизнес-аккаунт.

Для открытия счета в NADEX гражданам других государств придется указать следующую информацию:

место постоянного жительства; дату рождения; ИНН или номер социального страхования.

Одновременно с этим каждый регистрирующийся пользователь обязан предоставить отсканированные копии указанных документов, подтверждающих верность внесенных данных.

NADEX поддерживает только два способа пополнения депозита : с помощью банковской карты или банковского перевода. Другие варианты зачисления средств на счет брокер не предлагает.

При этом компания NADEX позволяет приступить к торговле бинарными опционами без прохождения этапа регистрации и подтверждения личности. Для этого создан демо-счет, который открывается по предварительно отправленной заявке. Пользоваться данным инструментом можно без ограничений. При запуске демо-торговли на виртуальном балансе содержатся 25 тысяч долларов.

Принцип работы платформы NADEX мало чем отличается от площадок других брокеров бинарных опционов. В каждом случае трейдерам необходимо угадать с направлением движения цены и сроком экспирации. Если выбор сделан неверно, то игрок теряет сумму сделки. Однако интерфейс платформы NADEX заметно отличается от других подобных площадок, в связи с чем в первое время придется привыкать к работе с данным инструментом.

Биржа бинарных опционов в США – CBOE

Компания CBOE ведет свою деятельность с 1973 года, но только с недавнего времени начала предлагать брокерские услуги по торговле бинарными опционами. Особенность данной организации заключается в том, что она работает только с опытными трейдерами. В связи с этим компания позволяет открывать сделки только при достаточно большом депозите и с более высокими суммами сделок, чем у обычных брокеров. Также нужно учитывать, что CBOE, в отличие от многих других брокеров бинарных опционов, не предлагает бонусы при пополнении счета, не дает консультаций и не проводит обучений.

При этом данная компания сотрудничает с трейдерами из России, стран СНГ и Евросоюза. Как и других американских брокеров, регистрация в CBOE проводится в несколько этапов, в ходе которых клиенты должны предоставить достоверную информацию о себе.

Биржа бинарных опционов PHLX

Компания, предлагающая свою услуги в сфере биржевой торговле, зарегистрирована в 1991 году. При этом данный брокер впервые предложил торговлю зарубежными бинарными опционами еще в 80-х годах, предоставляя доступ к данному финансовому инструменту как американским, так и иностранным трейдерам. Торговля бинарными опционами через PHLX возможна при условии пополнения депозита на несколько тысяч долларов. Но несмотря на это, брокер пользуется популярностью среди трейдеров, так как все сделки через данную компанию проводится на мировой бирже, благодаря чему каждая операция максимально прозрачна. То есть в случае успеха все клиенты компании получают причитающиеся им выплаты в полном объеме.

Единый американский регулятор – CFTC

Данная организация, официально зарегистрированная в 1975 году, отвечает за контроль над операциями, проводимыми с торговыми активами (в том числе и зарубежными бинарными опционами) на биржах. За деятельностью CFTC следит американское правительство, тем самым предотвращая возможность сговора между агентством и участниками рынка.

В область обязанностей данной организации входит следующее:

обеспечение безопасности каждого инвестора; отслеживание соблюдения делового этикета при взаимодействии между участниками рынков; обеспечение открытости как рынков, так и проводимых операций; слежение за деятельностью брокеров (точнее, как компании соблюдают предписанные требования).

К числу обязательств, которые должны соблюдать все американские брокеры, относится следующее:

ежедневно в конце торговой сессии проводить перерасчет клиентов; предупреждать каждого клиента о возможных рисках; проводить обучение собственных сотрудников техническим аспектам биржевой торговли и этике общения с клиентами; своевременно оповещать трейдеров о состоянии счета.

Приведенный выше перечень правил, которые обязаны соблюдать американские брокеры, неполный. Благодаря столь жесткому контролю со стороны CFTC, компании, деятельность которых регулируется этой организацией, предлагают трейдерам комфортные условия для торговли.

Налоги от бинарных опционов в США

Американские власти жестко контролируют получение доходов населения и корпораций, поэтому там большая часть населения исправно платит налоги с любой деятельности, и особенно с финансовой.

Поэтому прибыль, которую трейдеры получают в процессе биржевой торговли, также облагается обязательными к уплате налогами. При этом размер суммы, которую инвестор должен внести, определяется как чистый доход без учета суммы вложенных в сделки средств. В США в отношении трейдеров, избегающих уплаты налогов, применяются жесткие меры вплоть до заключения в тюрьму.

Заключение

Торговля американскими и зарубежными бинарными опционами через американских и европейских брокеров считается более надежным способом заработка, чем сотрудничество с аналогичными компаниям из России или стран СНГ. Однако из-за особенностей законодательства США приступить к работе с данным финансовым инструментом здесь сложнее.

По указанной причине выход на американских брокеров бинарных опционов закрыт для начинающих трейдеров. Объясняется это тем, что торговать бинарными опционами в США можно при условии пополнения депозита на несколько тысяч долларов. С другой стороны, из-за жесткого регулирования подобных операций со стороны правительства в Америке риск того, что за личиной брокера скрывается мошенник, сведен к минимуму.

