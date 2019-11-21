Что такое Биткоин и почему он является первой криптовалютой?

Bitcoin в настоящее время является самой горячей темой в мире любительских и профессиональных инвестиций.

Его стремительный рост стоимости за последний годы в сочетании с резким падением сделал сотни ранних инвесторов чрезвычайно богатыми.

На момент написания статьи капитализация Биткоина составляет около 154 миллиардов долларов, а в обороте немного более 18 миллионов монет.

Общие сведения о Bitcoin

Биткоин — это виртуальная валюта, запущенная в 2009 году анонимом под псевдонимом Сатоши Накамото. Эта монета была первым видом актива, называемого криптовалютой — децентрализованной формой цифровой наличности, которая устраняет необходимость в финансовых посредниках (банках и других финансовых учреждениях) для совершения финансовых операций.

Bitcoin создавался для того, чтобы поменять устройство мировой финансовой системы и занять место главенствующей валюты в мире. Эта криптовалюта не подкреплена предметами физической ценности, такими как золото или серебро. И также Биткоин не печатается и не выпускается физически, он создается с помощью компьютерного кода при решении сложных математических задач и уравнений. Данные уравнения решаются с помощью «майнинга». Ранее, когда сложность сети была низкой, «майнить» Биткоин можно было даже на слабом компьютере, но сейчас для этого нужны специальные компьютеры, называемые «майнерами».

Как работает Bitcoin и что такое «майнинг»?

Bitcoin — это программное обеспечение с открытым исходным кодом, работающее на технологии блокчейн. Каждая транзакция является «блоком», или проще — записью данных об этой транзакции.

Как уже говорилось выше, для создания новых монет должна выполняться процедура, называемая «майнингом». «Майнинг» Биткоина работает на системе Proof of Work (PoW) — доказательно работы. Поэтому перевод средств между кошельками осуществляется с помощью «майнеров». Участники одноранговой сети подтверждают транзакции с помощью высокоскоростных компьютеров и за это получают вознаграждение в BTC.

Сложность сети постоянно растет и вместе с ней растет и количество потребляемой энергии «майнерами», а награда за блок, наоборот, уменьшается каждые 4 года в два раза. На данный момент награда составляет 12.5 BTC. Поэтому нужно все больше мощностей для добычи Биткоинов. Но Bitcoin не бесконечен, и лимит, установленный разработчиками, составляет 21 миллион монет.

По словам голландского банка ING, транзакции с Bitcoin на данный момент потребляют так много энергии, что электричество, используемое для одной сделки, может использоваться целым домом полный месяц.

Основная часть «майнинга» осуществляется в Китае, где затраты на электроэнергию сравнительно дешевле, чем в таких странах, как Великобритания или США.

Где купить Биткоин?

Приобрести Bitcoin и множество других криптовалют проще всего через биржи криптовалют.

Также в наших обзорах бирж криптовалют есть подробная информация о том, как это сделать.

Где можно хранить Биткоин?

Хранить Bitcoin можно как на кошельках биржи, так и на своих собвственных. Сущесвтует множество Биткоин-кошельков, но монеты не хранятся на кошельке, они находятся в блокчейне, а кошелек — это просто интерфейс для управления вашими средствами.

Приватный ключ используется в криптокошельках, чтобы можно было взаимодействовать с блокчейном и криптовалютой. При переводах монет они по-прежнему остаются в блокчейне, но вы можете управлять ими через удобный интерфейс кошелька.

Полный доступ к средствам вы получаете, имея «SEED» фразу и приватный ключ. А с помощью публичного ключа генерируется биткоин адрес, который вы используете для получения Bitcoin от других пользователей.

Как работают транзакции Биткоина?

Говоря простыми словами, есть три параметра:

Вход (Input) — запись о том, с какого адреса пришли BTC. Сумма (Amount) — количество BTC. Выход (Output) — Биткоин-адрес, на который пришли BTC.

Как происходит пересылка Bitcoin?

Для перевода между кошельками нужны две вещи:

Биткоин-адрес. Секретный ключ.

Если представить отправку Bitcoin в физическом виде, то это монеты, которые лежат в стеклянном сейфе и их количество могут видеть все, но вот достать может только тот, у кого есть этот ключ.

Сколько по времени занимает пересылка Биткоинов?

Транзакции подтверждают «майнеры», которые вдобавок ко всему заняты добычей новых монет. В Bitcoin заложен такой алгоритм, что для майнинга каждого блока нужно примерно 10 минут. Но перевод может занять и немного больше времени.

Есть ли комиссии за пересылку Биткоинов?

Комиссия присутствует не всегда. Она рассчитывается, учитывая разные факторы. Некоторые кошельки позволяют вам вручную выставлять размер вознаграждения. Любая часть транзакции, которую не берет себе получатель, или которая возвращается как сдача, считается вознаграждением. Она отходит майнеру, которому повезло решить блок транзакции в качестве дополнительной награды.

Можно ли отправить часть Bitcoin?

Биткоин можно делить вплоть до стомиллионных долей, называемых Сатоши. Поэтому можно отправлять любую часть Биткоина, например — 0.00000566 BTC.

Плюсы и минусы криптовалюты Bitcoin

Каковы плюсы Биткоина?

Bitcoin был запущен через год после финансового кризиса 2008 года и привлек многих людей, которые считают текущую финансовую систему неустойчивой. Этот фактор завоевал приверженность тех, кто относится к политикам и правительству с недоверием. Неудивительно, что огромное сообщество идеологов активно инвестирует и работает в мире криптовалют.

Свобода. Идея о том, что с помощью Биткоина можно перевозить миллионы или миллиарды долларов через границу, платить за что-либо в любое время и не нужно ждать длительных банковских задержек.

Безопасность. Платежи в Bitcoin не обязательно должны быть привязаны к личной информации. Поскольку личная информация исключается из транзакций, пользователи не подвержены таким угрозам, как кража личных данных. Биткоин также может быть зарезервирован и зашифрован для обеспечения безопасности ваших денег.

Низкие комиссионные. Банки и компании, такие как PayPal, взимают плату за отправку и получение денег. Комиссия может составлять от 2% и выше. При отправке Bitcoin ваша комиссия будет около 0.1% или даже меньше.

Децентрализация. Публичная «бухгалтерская книга» Биткоина является объективной, и никто не может вносить в нее изменения. Это основано на чистой математике, а не на человеческих ошибках и коррупции со стороны сомнительных личностей.

Каковы минусы Bitcoin?

Несмотря на все свои преимущества, Биткоин все же не идеален.

Возможно, одна из главных причин, по которой все не прыгнули на этот поезд, заключается в том, что его цена часто не определенна.

Правовая серая зона. Основные правительства в значительной степени остались в стороне, и это создало как чувство потенциала, так и опасение для сторонников Bitcoin и критиков соответственно. Биткоин не поддерживается регулирующим органом, и правительство будет технически уступать власть, поддерживая децентрализованную валюту. Следующий факт не признан официально, но цена Bitcoin, как правило, очень чувствительна к любым новостям, касающимся мнения правительства США о криптовалютах. Например, когда SEC отказал в одобрении биржевых продуктов на основе Биткоина. Тем не менее, хотя действия правительства будут влиять на цену и принятие Bitcoin, правительства не могут криминализовать его. На самом деле США, Китай и некоторые другие государства вложили в него определенные немалые средства.

Слабая ликвидность. В основном это спорный вопрос, но он по-прежнему важен. Маловероятно, что цена Биткоина резко упадет, и вы не сможете принять меры. Однако по мере того, как все больше инвесторов вкладывают средства, малая ликвидность становится незначительным риском, поскольку покупатели Биткоинов всегда будут ждать.

Волатильность. Именно поэтому многих спекулянтов привлекает Bitcoin, и поэтому же многие потенциальные пользователи не решаются инвестировать в него. Пользователи, которые рассматривают Биткоин как спекулятивный инвестиционный вариант, по сути, играют в азартные игры, и будущая цена Bitcoin в основном неизвестна. Есть оценки, что он будет стоить копейки через несколько лет, в то время как некоторые предсказывают, что 1 BTC будет стоить миллион долларов через 3-5 лет.

Отсутствие массового принятия со стороны бизнеса. Волатильность цен является основной причиной того, почему многим компаниям еще предстоит принять Биткоин в качестве формы оплаты.

Малый процент пользователей. Еще одним недостатком является то, что, хотя многие люди слышали о Bitcoin, мало кто понимает, что это такое и для чего он нужен.

Заключение

В мире все больше людей и компаний начинают принимать криптовалюты и Биткоин, и уже сейчас можно приобретать товары или услуги за них. Но пока еще очень мало людей активно пользуются криптовалютами и еще меньше людей что-то знают об этом. Но рано или поздно массовое криптопринятие произойдет и, если вы владеете какой-то криптовалютой, не спешите ее продавать. Возможно когда-то она сделает вас сказочно богатыми.

