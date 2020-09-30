Что такое токены в криптовалюте

Разницу между криптовалютой и токеном понимают не все, так как несмотря на схожесть данных понятий, работают они по разному алгоритму. Криптовалюты используются для торговли на бирже криптовалют и для совершения разных сделок (например, покупка реальных товаров), однако токен не обладает такими же возможностями, а значит не может выступать в качестве средства платежа.

Что такое токен и криптовалюта

Под токеном понимается один из видов договора, заключаемого на оказание определенных услуг, либо долговое обязательство. Компания, которая эмитировала данный актив, должна предоставить его покупателю определенный товар. В ряде случаев токены можно воспринимать как эквивалент акции и данный актив выпускают компании при проведении ICO, или при первичном выходе на рынок (биржу). Также токены могут создавать физические и юридические лица с целью привлечения денег, но в этом случае они выполняют роль электронного актива.

Для понимания сущности токена можно рассмотреть пример выхода компании на ICO. Разработчики определенной платформы (например, криптовалюты) выпускают некоторое количество монет, но вместо них на стадии проведении ICO компания эмитирует токены, которые покупают инвесторы. Последние тем самым приобретают долю в разрабатываемом продукте либо, если речь идет о запуске новой криптовалюты, определенное количество цифровых монет. То есть в данном случае речь идет о токене как об электронном эквиваленте акции, но в отличие от самих акций информация о покупателях этого актива хранится в системе блокчейн, имеющей надежную криптографическую защиту.

Криптовалюта также функционирует на базе этой технологии, однако она является одной из разновидностей цифровых денег, представленных в электронном виде и ее в отличие от токенов создают (майнят или разрабатывают) участники сети путем решения сложных математических задач. Также стоит отметить, что изначально криптовалюты не рассматривались в качестве инвестиционного инструмента, но сегодня область применения цифровых монет не ограничивается одной лишь торговлей на бирже.

В чем сходства и отличия между токеном и криптовалютой

Токены и криптовалюты сходны между собой в следующем:

оба актива имеют одинаковую защиту и работают на общих алгоритмах;

быстрые операции;

основаны на технологии блокчейн.

Разница между этими инструментами сводится к следующему:

токен – это централизированный актив (его эмиссию контролирует разработчик проекта);

токены создаются на базе платформ, которые также контролируются разработчиками;

токены не майнятся, а распродаются в рамках ICO;

токены не используются в качестве средства платежа.

Отличительной особенностью токена является то, что его цена определяется разработчиком.

Пример токенов и коинов:

Разновидности токенов

В криптовалютном мире принято несколько классификаций токенов и данный актив разделяют по принципам прикладного использования на следующие виды:

свидетельство, доказывающее право инвестора на долю в проекте;

право на распределение дохода от деятельности компании;

инструмент, при предъявлении которого предоставляется скидка;

сертификат на приобретение товара;

внутренняя валюта на определенной площадке.

Область применения токенов напрямую зависит от маркетинговой программы компании-эмитента. Нередко характеристики данного актива определяются особенностями экосистемы, для которой его создавали.

По второй классификации токены разделяются на следующие виды:

Акции. Такие токены выпускаются на биржу в рамках проведения ICO. То есть курс данного актива со временем меняется. Многие компании используют при проведении ICO подобные токены. Кредитные коины. Данный вид токенов обычно выпускают уже существующие компании и приобретаются они для получения прибыли в виде дивидендов от работающего проекта. Держатели таких токенов обязуются не выводить их в течение определенного промежутка времени. App-coins. Этот вид токенов выступает аналогом цифровой валюты, которая используется внутри только одного проекта. App-coins составляют примерно половину всех выпущенных активов данного типа.

В связи с тем, что токены являются активами компании-эмитента, продажа подобных инвестиционных инструментов проводится по определенным правилам.

Где и как купить токены

Купить определенный токен можно в рамках ICO. Для этого большинство компаний-эмитентов предлагает перейти на официальный сайт проекта, зарегистрироваться и внести определенную сумму. Также инвесторы должны указать номер криптовалютного кошелька, с которого будет произведена оплата.

Второй вариант приобретения токенов менее популярный и его используют в основном компании, которые на старте проекта не планируют тратить крупные суммы на маркетинговое продвижение, а некоторые бесплатно раздают ограниченное количество токенов за выполнение определенных действий. Варианты получения токенов следующие:

Bounty-токены. Токены выплачиваются за совершение действий, направленных на достижение целей проекта. Airdrop. Токены, которые раздаются за содействие в продвижении стартапа.

Последний вариант – покупка актива на криптовалютных биржах. Приобрести токены на площадках можно после окончания ICO. Стоимость актива в данном случае определяется не разработчиком, а спросом и предложением.

Возможные риски при покупке токенов

Если планируется покупка токенов, то стоит учитывать следующие риски:

держатели токенов не приобретают права владения доли в компании-эмитенте;

цена токенов со временем может упасть, а компания-эмитент – перестать выплачивать дивиденды;

во многих странах правительство не регулирует на законодательном уровне процесс проведения ICO;

курс токена сильно зависит от общей конъюнктуры криптовалютного рынка.

под видом ICO нередко действуют мошенники, которые, показывая привлекательный инвестиционный проект, в реальности ничего не создали.

Лучшим временем для покупки токенов считается ICO (или Pre-ICO, которое запускается до выхода компании на рынок). В этом случае цена актива находится на минимальном уровне и данный вариант напоминает первичное размещение акций компаний (IPO) на фондовых биржах.

Токены, которые выпускают перспективные компании, в будущем могут принести инвесторами ощутимую прибыль, причем в некоторых случаях по прошествии всего нескольких часов после ICO цена подобных активов на криптовалютных биржах возрастала в десятки раз.

Где хранить токены

Инвесторы в основном хранят токены в криптовалютных кошельках или прибегают к услугам мультивалютных кошельков, которые поддерживают стандарт шифрования ERC-20.

При покупке большого числа токенов на крупную сумму их рекомендуют хранить на «холодных» кошельках типа Trezor или Ledger, так как эти инструменты удобны тем, что в случае утраты пароля его можно восстановить с помощью seed-фразы, а также никто не сможет получить доступ к средствам благодаря тому, что кошелек не подключен к сети.

Заключение

Как можно видеть, криптовалюты и токены имеют конкретные различия и используются для разных целей. Поэтому если планируется инвестировать крупную сумму в криптовалюты, то лучше использовать именно монеты, а не токены, так как в будущем монеты можно будет использовать не только для торговли на бирже, а и в качестве средства оплаты, тогда как токены не подойдут для этих целей.

