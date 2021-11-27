        Верификация в Pocket Option

        Брокер Pocket Option предоставляет множество видов для заработка при помощи бинарных опционов. Это может быть как торговля опционами, так и копирование сделок. Кроме этого, на платформе есть и другие дополнительные возможности. И чтобы получить полноценный доступ ко всем возможностям торговой платформы брокера, потребуется пройти процедуру верификации.

        Данная процедура не является сложной и долгой, и если все правильно будет сделано, то уже через сутки можно получить полностью верифицированный аккаунт.

        Регистрация на официальном сайте брокера бинарных опционов Pocket Option

        Перед тем, как приступить к верификации, потребуется зарегистрировать новый аккаунт (если этого еще не было сделано). Это можно сделать несколькими способами и каждый из них довольно быстрый и удобный. Но какой бы способ не был выбран, откроется окно регистрации:

        Форма регистрации на официальном сайте брокера

        Если была выбрана регистрация с помощью электронной почты, то потребуется ввести такие данные, как:

        • Электронная почта.
        • Пароль.
        • Подтверждение пароля.

        Адрес электронной почты обязательно стоит указывать действующий, так как в последствии он будет использоваться для подтверждения регистрации, восстановления пароля, общения со службой поддержки и получения различных информационных данных.

        Если была выбрана регистрация через социальные сети, то пройти ее можно через Google+ или Facebook:

        Важно отметить! При регистрации нового счета на платформе брокера PocketOption по ссылкам с нашего сайта, вы гарантируете себе не только безопасность открытия счета, но и получите от нас целый пакет бесплатных промокодов бонусов включая промокод на отмену убыточной сделки в 10$.

        Регистрация через социальные сети

        Чтобы продолжить регистрацию, нужно будет авторизоваться на своей странице в социальной сети, после чего подтвердить все действия на странице регистрации брокера PocketOption. После регистрации через социальные сети можно будет входить на торговую платформу в два клика и без ввода почты и пароля.

        Что из себя представляет процедура верификации у брокера бинарных опционов Pocket Option?

        Верификация в брокерских компаниях нужна прежде всего для обеспечения безопасности клиентских средств и пресечения возможности «отмывания» денег.

        Данный процесс максимально упрощен, и поэтому от клиентов требуется только подтверждение персональных данных, которое происходит путем отправки скан-копий или качественных фотографий паспорта и коммунальных квитанций.

        Если планируется использовать аккаунт для торговли на демо-счету или для ознакомления с торговой платформой брокера PocketOption, то верифицировать его не обязательно. Также без верификации можно участвовать в бесплатных турнирах, где у каждого клиента компании есть возможность заработать реальные средства, которые потом можно использовать в торговле.

        Зачем нужна верификация у брокера бинарных опционов Pocket Option?

        Политика KYC («Знай своего клиента») и международные правила Anti Money Laundering, введенные с целью предотвращения отмывания денег, обязывают брокеров проводить проверку данных пользователей. То есть компании вынуждены идентифицировать каждого клиента. Одновременно с этим брокеры обязаны отслеживать финансовую активностью пользователей. При работе с Pocket Option трейдеры должны подтвердить личность, адрес проживания и электронной почты.

        Также на брокеров влияют и регуляторы. Скорее всего единицы брокеров требовали бы от клиентов прохождения процедуры верификации, если бы не регулятор, которому они подчинены. Именно регуляция обязывает брокеров работать только с подтвержденными клиентами, чтобы избежать манипуляций с финансами и прочих проблем.

        После подтверждения личности у трейдера появляется возможность пользоваться дополнительным функционалом платформы, который включает обучение, товары маркета и, пожалуй, самое главное — вывод заработанной прибыли.

        Как пройти верификацию у брокера бинарных опционов Pocket Option?

        Новый зарегистрированный аккаунт будет выглядеть подобным образом:

        Аккаунт без верификации

        И первый этап верификации включает в себя стандартное подтверждение регистрации через почту и подтверждение номера телефона (в отличии от почты, номер телефона подтверждать не обязательно, но желательно).

        Эта процедура проводится автоматически после регистрации каждого пользователя. После заполнения основных данных новый пользователь получает на электронную почту письмо с ссылкой, по которой нужно перейти. После этого адрес e-mail будет автоматически подтвержден системой.

        Бывает, что подобные письма не приходят. В подобных случаях нужно открыть личный профиль и нажать на «Профиль». Далее необходимо кликнуть по кнопке «Отправить повторно», расположенной напротив строки «Идентификационная информация». После этого на указанную электронную почту придет новое письмо с ссылкой для активации.

        В случае если и после принудительной отправки письмо не поступает, необходимо связаться со службой поддержки Pocket Option для решения проблемы. Специалисты вручную подтвердят адрес электронной почты.

        Если почта и номер телефона были подтверждены, то можно перейти ко второму этапу. Второй этап уже полностью основан на подтверждении личных данных. Для этого потребуется заполнить информация о себе в личном кабинете в разделе «Профиль»:

        Заполнение данных в профиле

        Информация включает:

        • Имя.
        • Фамилию.
        • День рождения.
        • Пол.
        • Страна.
        • Шташ/Регион.
        • Город/поселок.
        • Адрес.
        • Индекс.

        Проверка личности проводится на основании данных, которые пользователь указывает при заполнении профиля. Но для подтверждения этой информации необходимо загрузить в соответствующем окне документы, в которых указаны ФИО и адрес проживания. Данная процедура также проводится в ручном режиме.

        Обязательно стоит удостовериться, что данные введены верно, так как далее необходимо будет загрузить скан-копии документов, которые в итоге подтвердят эти данные. Документы загружаются в специальные поля:

        Загрузка документов для верификации

        В качестве документов подойдут гражданский паспорт и квитанция об оплате коммунальных услуг (требуется для подтверждения адреса).

        После заполнения всех полей и загрузки документов нужно будет дождаться проверки данных модератором, что чаще всего занимает не больше 24 часов.

        Чтобы узнать, успешно ли завершилась идентификация личности, нужно в профиле открыть разделы «Статус идентификации» и «Статус адреса». Проверка этих данных проводится на основании отсканированных или сфотографированных страниц паспорта или иного удостоверения личности, водительских прав. Как только верификация будет пройдена, можно будет везде увидеть статусы «Верифицирован»:

        Верифицированный аккаунт

        Чтобы процедура завершилась успешно, загружать следует цветные изображения без обрезанных частей. Также рекомендуется отправлять сканы документов высокого разрешения. Благодаря этому специалисты Pocket Option смогут разобрать все детали на фотографиях.

        Запрос на подтверждение автоматически формируется после загрузки изображений. Отслеживать статус проверки можно через указанные разделы.

        Это будет означать, что верификация полностью пройдена и теперь можно полноценно использовать все возможности торговой платформы PocketOption.

        Верификация банковской карты

        Данная процедура проводится при условии, если пользователь выбрал банковскую карту как вариант для вывода денег с депозита. Происходит это после выставления соответствующего запроса. Как только он создан, необходимо зайти в личный профиль и открыть раздел «Проверка кредитной/дебетовой карты».

        Проверка проводится на основании изображений с лицевой и обратной сторон банковской карты, отправленных через личный кабинет. При этом брокер настаивает на том, что при создании фотографий пользователь должен закрыть все цифры, оставив открытыми только первые и последние 4. На обратной стороне также следует закрыть CVV-код. При этом подпись владельца должна остаться открытой.

        Запрос на проверку формируется автоматически после загрузки изображений карты, и как только карта будет верифицирована, можно будет увидеть такие данные:

        верификация карты в покет опшен

        Заключение

        Как можно увидеть, верификация аккаунта только кажется сложной, но на деле это быстрая процедура, которая в итоге открывает намного больше возможностей для трейдеров.

        Также не забывайте, что начать торговлю можно с дополнительными бонусами и бесплатными подарками от брокера Покет Опшен, что позволит уменьшить риски при торговле на начальном этапе.

        Смотрите также:

        Артур
        Артур
        Открыл счет, и сразу верифицировал его. Что бы два раза не бегать.)))
        20 января 2025
        Scruffy
        Scruffy
        I’ve been trading on Pocket Option for over a year now, and I can confirm that the verification process is straightforward. As long as you have your documents ready, you’ll get your account verified within 24 hours. No hiccups for me!
        17 января 2025
        Option Bull
        Option Bull
        Как быстро приходит сообщение с подтверждением?
        01 ноября 2022
        Руслан
        Руслан
        Ничего сложного в процедуре нет, не понимаю почему некоторые новички теряются)
        31 октября 2022
        Ольга
        Верификация простая, как и у всех ТОПовых брокеров. Все однотипно и понятно. Спасибо за статью, новичкам будет что из нее почерпнуть.
        28 октября 2022
        Мирослава
        Мирослава
        а я думал статья зря написана была, а оказывается есть те кому это надо))
        крутой, всегда будут те, кому нужен такое материал. Мне, например, тоже понадобался. Вроде бы все просто на первый взгляд, но когда проходила верификацию, не приняли документы с первого раза. Окзалась нечеткая картинка просто... А я уже нервничать начала.
        28 октября 2022
        Владимир
        Владимир
        Ничего сложного и опасного в верификации нет, как в принципе у каждого брокера. Система везде одинаковая и простая. И проходит быстро - главное качественные фото или сканы документов загрузить, в этом бывает одна из главных проблем и задержек. Чтобы ещё раз не отсылать по требованию менеджеров компании качественные фото, лучше сразу приготовить сканы документов и использовать в тех случаях когда их нужно предоставить
        27 октября 2022
        Давид
        Давид
        а то вы все сразу знаали когда начинали))
        Ирина Александрова, Очень удобное видео в этой статье о верификации аккаунта. Все понятно и доходчиво объяснили.
        22 марта 2021
        Михаил Петров
        Михаил Петров
        а то вы все сразу знаали когда начинали))
        лично я в поддержку обращался всегда)
        19 августа 2020
        Ирина Александрова
        Ирина Александрова
        а то вы все сразу знаали когда начинали))
        18 августа 2020
        заяц
        а я думал статья зря написана была, а оказывается есть те кому это надо))
        всегда есть те, кто ничего не понимает))
        12 августа 2020
        крутой
        крутой
        а я думал статья зря написана была, а оказывается есть те кому это надо))
        07 августа 2020
        master
        спасибо, мне как новичку было полезно почитать статью а то верификация для меня что-то новое, недавно в трейдиге)
        04 августа 2020
        Marina
        Спасибо за инструкцию, разобралась почти сразу. помогла немного поддержка pocket)
        01 августа 2020
        Алина Олегова
        Алина Олегова
        по моему и без инструкции там все понятно...
        оно понятно, если кучу верификаций прошел, а если первый раз, то сложно может быть. это же для новичков гайд)
        21 июля 2020
        Мистер график
        Мистер график
        по моему и без инструкции там все понятно...
        13 июня 2020
        Михалыч
        спасибо, верифицировался по вашей инструкции!
        22 мая 2020
        Галина Петрова
        Галина Петрова
        У меня счет у двух брокеров, покета и еще одного, и я сразу верифицировала аккаунты, так как собиралась торговать и там и там все время. Поэтому если выбрали брокера. то есть смысл сразу пройти верификацию.
        07 мая 2020
        Агент007
        Проходил верификацию в течении дня, быстро все проверилось и проблем не возникло!
        07 мая 2020
        Алексей Алексеев
        Алексей Алексеев
        Давно еще верифицировался, тоже все в течении суток было, но торговать все равно можно начать раньше и не ждать окончания проверки)
        07 мая 2020
