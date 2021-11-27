Верификация в Pocket Option

Брокер Pocket Option предоставляет множество видов для заработка при помощи бинарных опционов. Это может быть как торговля опционами, так и копирование сделок. Кроме этого, на платформе есть и другие дополнительные возможности. И чтобы получить полноценный доступ ко всем возможностям торговой платформы брокера, потребуется пройти процедуру верификации.

Данная процедура не является сложной и долгой, и если все правильно будет сделано, то уже через сутки можно получить полностью верифицированный аккаунт.

Регистрация на официальном сайте брокера бинарных опционов Pocket Option

Перед тем, как приступить к верификации, потребуется зарегистрировать новый аккаунт (если этого еще не было сделано). Это можно сделать несколькими способами и каждый из них довольно быстрый и удобный. Но какой бы способ не был выбран, откроется окно регистрации:

Если была выбрана регистрация с помощью электронной почты, то потребуется ввести такие данные, как:

Электронная почта.

Пароль.

Подтверждение пароля.

Адрес электронной почты обязательно стоит указывать действующий, так как в последствии он будет использоваться для подтверждения регистрации, восстановления пароля, общения со службой поддержки и получения различных информационных данных.

Если была выбрана регистрация через социальные сети, то пройти ее можно через Google+ или Facebook:

Чтобы продолжить регистрацию, нужно будет авторизоваться на своей странице в социальной сети, после чего подтвердить все действия на странице регистрации брокера PocketOption. После регистрации через социальные сети можно будет входить на торговую платформу в два клика и без ввода почты и пароля.

Что из себя представляет процедура верификации у брокера бинарных опционов Pocket Option?

Верификация в брокерских компаниях нужна прежде всего для обеспечения безопасности клиентских средств и пресечения возможности «отмывания» денег.

Данный процесс максимально упрощен, и поэтому от клиентов требуется только подтверждение персональных данных, которое происходит путем отправки скан-копий или качественных фотографий паспорта и коммунальных квитанций.

Если планируется использовать аккаунт для торговли на демо-счету или для ознакомления с торговой платформой брокера PocketOption, то верифицировать его не обязательно. Также без верификации можно участвовать в бесплатных турнирах, где у каждого клиента компании есть возможность заработать реальные средства, которые потом можно использовать в торговле.

Зачем нужна верификация у брокера бинарных опционов Pocket Option?

Политика KYC («Знай своего клиента») и международные правила Anti Money Laundering, введенные с целью предотвращения отмывания денег, обязывают брокеров проводить проверку данных пользователей. То есть компании вынуждены идентифицировать каждого клиента. Одновременно с этим брокеры обязаны отслеживать финансовую активностью пользователей. При работе с Pocket Option трейдеры должны подтвердить личность, адрес проживания и электронной почты.

Также на брокеров влияют и регуляторы. Скорее всего единицы брокеров требовали бы от клиентов прохождения процедуры верификации, если бы не регулятор, которому они подчинены. Именно регуляция обязывает брокеров работать только с подтвержденными клиентами, чтобы избежать манипуляций с финансами и прочих проблем.

После подтверждения личности у трейдера появляется возможность пользоваться дополнительным функционалом платформы, который включает обучение, товары маркета и, пожалуй, самое главное — вывод заработанной прибыли.

Как пройти верификацию у брокера бинарных опционов Pocket Option?

Новый зарегистрированный аккаунт будет выглядеть подобным образом:

И первый этап верификации включает в себя стандартное подтверждение регистрации через почту и подтверждение номера телефона (в отличии от почты, номер телефона подтверждать не обязательно, но желательно).

Эта процедура проводится автоматически после регистрации каждого пользователя. После заполнения основных данных новый пользователь получает на электронную почту письмо с ссылкой, по которой нужно перейти. После этого адрес e-mail будет автоматически подтвержден системой.

Бывает, что подобные письма не приходят. В подобных случаях нужно открыть личный профиль и нажать на «Профиль». Далее необходимо кликнуть по кнопке «Отправить повторно», расположенной напротив строки «Идентификационная информация». После этого на указанную электронную почту придет новое письмо с ссылкой для активации.

В случае если и после принудительной отправки письмо не поступает, необходимо связаться со службой поддержки Pocket Option для решения проблемы. Специалисты вручную подтвердят адрес электронной почты.

Если почта и номер телефона были подтверждены, то можно перейти ко второму этапу. Второй этап уже полностью основан на подтверждении личных данных. Для этого потребуется заполнить информация о себе в личном кабинете в разделе «Профиль»:

Информация включает:

Имя.

Фамилию.

День рождения.

Пол.

Страна.

Шташ/Регион.

Город/поселок.

Адрес.

Индекс.

Проверка личности проводится на основании данных, которые пользователь указывает при заполнении профиля. Но для подтверждения этой информации необходимо загрузить в соответствующем окне документы, в которых указаны ФИО и адрес проживания. Данная процедура также проводится в ручном режиме.

Обязательно стоит удостовериться, что данные введены верно, так как далее необходимо будет загрузить скан-копии документов, которые в итоге подтвердят эти данные. Документы загружаются в специальные поля:

В качестве документов подойдут гражданский паспорт и квитанция об оплате коммунальных услуг (требуется для подтверждения адреса).

После заполнения всех полей и загрузки документов нужно будет дождаться проверки данных модератором, что чаще всего занимает не больше 24 часов.

Чтобы узнать, успешно ли завершилась идентификация личности, нужно в профиле открыть разделы «Статус идентификации» и «Статус адреса». Проверка этих данных проводится на основании отсканированных или сфотографированных страниц паспорта или иного удостоверения личности, водительских прав. Как только верификация будет пройдена, можно будет везде увидеть статусы «Верифицирован»:

Чтобы процедура завершилась успешно, загружать следует цветные изображения без обрезанных частей. Также рекомендуется отправлять сканы документов высокого разрешения. Благодаря этому специалисты Pocket Option смогут разобрать все детали на фотографиях.

Запрос на подтверждение автоматически формируется после загрузки изображений. Отслеживать статус проверки можно через указанные разделы.

Это будет означать, что верификация полностью пройдена и теперь можно полноценно использовать все возможности торговой платформы PocketOption.

Верификация банковской карты

Данная процедура проводится при условии, если пользователь выбрал банковскую карту как вариант для вывода денег с депозита. Происходит это после выставления соответствующего запроса. Как только он создан, необходимо зайти в личный профиль и открыть раздел «Проверка кредитной/дебетовой карты».

Проверка проводится на основании изображений с лицевой и обратной сторон банковской карты, отправленных через личный кабинет. При этом брокер настаивает на том, что при создании фотографий пользователь должен закрыть все цифры, оставив открытыми только первые и последние 4. На обратной стороне также следует закрыть CVV-код. При этом подпись владельца должна остаться открытой.

Запрос на проверку формируется автоматически после загрузки изображений карты, и как только карта будет верифицирована, можно будет увидеть такие данные:

Заключение

Как можно увидеть, верификация аккаунта только кажется сложной, но на деле это быстрая процедура, которая в итоге открывает намного больше возможностей для трейдеров.

Также не забывайте, что начать торговлю можно с дополнительными бонусами и бесплатными подарками от брокера Покет Опшен, что позволит уменьшить риски при торговле на начальном этапе.

Смотрите также: