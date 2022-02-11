Как зарегистрироваться в Pocket Option

Каждый брокер стремится сделать свой сервис максимально простым и удобным для пользователя. Не исключение и брокер бинарных опционов Pocket Option. Зарегистрировать новый счет на этой платформе очень просто. О том, как получить дополнительные бонусы перед началом торговли бинарными опционами, расскажем в этом обзоре.
Как проходит регистрация в Покет Опшен
Регистрация и открытие нового счёта у брокера Покет Опшен проходят быстро и легко — достаточно ввести свой адрес электронной почты и придумать надёжный пароль, который понадобится вам для авторизации на платформе.
Обязательно укажите действующий e-mail и запомните пароль. Это важно, потому что на вашу почту придёт письмо от брокера с подтверждением регистрации, а пароль необходим для защиты ваших персональных данных и входа на торговую платформу бинарных опционов. Также рекомендуем ознакомиться с «Договором о предоставлении услуг» (пользовательским соглашением), в котором описаны все условия работы с брокерской компанией.
Какой промокод ввести при регистрации нового счета
После того как вы введете все необходимые данные и ознакомитесь с «Договором о предоставлении услуг», установите галочку в поле, подтверждающем согласие с условиями сотрудничества. Затем нажмите кнопку «Регистрация». На указанный вами e-mail поступит письмо от брокера. Для активации учетной записи перейдите по ссылке из этого письма.
Pocket Option: регистрация через социальные сети
Открыть счёт в Pocket Option можно с помощью аккаунта Google. Для этого в регистрационной форме нажмите на соответствующую иконку.
После этого откроется окно, в котором нужно выбрать Google-аккаунт, от имени которого вы регистрируетесь на платформе.
В результате загрузится торговый терминал, и вы сможете сразу приступить к торговле на демо-счёте. О том, как им пользоваться, мы расскажем далее в этом обзоре.
Подтверждение созданной учетной записи
В своей работе брокер бинарных опционов Pocket Option придерживается стандартов KYC (Know Your Customer – «Знай своего клиента») и AML (Anti-Money Laundering – «Противодействие отмыванию денег»). Оба стандарта обязывают брокера проводить тщательную проверку персональных данных клиентов, а также источников их финансовых средств. Поэтому перед началом торговли на реальном счёте вы обязаны пройти процедуру подтверждения личности и адреса проживания. Без этого вы не сможете вывести средства со счёта.
Подтверждение e-mail
После того как вы нажмете кнопку «Регистрация», на указанный вами e-mail брокер отправит письмо для его подтверждения. Если оно не пришло и вы не нашли его ни в папке «Входящие», ни в папке «Спам», повторно отправьте письмо активации из вашего профиля на торговой платформе. Для этого перейдите во вкладку «Профиль» и нажмите кнопку «Переслать» в разделе «Информация о личности».
Если после этого вы всё равно не получили письмо со ссылкой, обратитесь в службу поддержки клиентов. Без подтверждения адреса электронной почты вы не сможете продолжить процедуру верификации персональных данных. Подтверждение e-mail – важный этап регистрации нового счета, без которого дальнейшая проверка будет невозможна.
Подтверждение личности клиента
После подтверждения e-mail необходимо пройти верификацию личности и адреса проживания. Эта процедура крайне важна, поскольку без неё вы не сможете вывести средства со своего счёта. Отнеситесь к ней со всей ответственностью. В некоторых случаях проверка может занять продолжительное время – иногда до суток.
Для верификации личности необходимо:
- Заполнить поля с личной информацией (ФИО, адрес, дата рождения) в своём профиле на платформе.
- Загрузить сканы документов, список которых представлен на официальном сайте Pocket Option. Как правило, это паспорт, водительские права и копия квитанции об оплате коммунальных услуг.
После этого вы сможете отслеживать статус проверки в разделе «Статус личности». Перед отправкой документов убедитесь, что сканы цветные, в высоком разрешении и без обрезанных краев. После того как финансовая служба компании их одобрит, рядом с названием раздела «Статус личности» появится отметка «Верифицирован».
Демо-счёт
После регистрации в Pocket Option каждому клиенту автоматически начисляются виртуальные средства для тренировочной торговли. Размер демо-счёта составляет $50 000. Эти средства можно использовать для заключения сделок с доступными активами в часы работы финансовых рынков.
Если вы “слили” средства на тренировочном счете, его можно пополнить. Для этого нажмите на кнопку «Пополнить», расположенную в верхней части экрана, и укажите необходимую сумму.
Новичкам не стоит пренебрегать демо-счетом, так как он позволяет изучить торговую платформу брокера бинарных опционов и понять принцип ее работы без риска финансовых потерь. С его помощью вы сможете отточить навыки трейдинга и протестировать торговые стратегии, поскольку, несмотря на использование виртуальных средств, сделки совершаются на реальном рынке в реальных условиях.
Кроме того, на демо-счёте доступно использование бесплатных сигналов, участие в социальной торговле, а также есть возможность присоединиться к турнирам.
Как переключиться с демо-счета на реальный
Чтобы переключиться с демо-счёта на торговлю реальными деньгами, нажмите на демонстрационную учётную запись (кнопка в верхней части экрана) и в выпадающем меню выберите «QT Real».
После переключения на реальный счет, при отсутствии средств, на экране появится сообщение о необходимости пополнения торгового баланса. Минимальный депозит у брокера бинарных опционов Pocket Option составляет 5 долларов. Без пополнения баланса начать торговлю на реальном счёте невозможно.
Чтобы перевести средства на торговый счёт, нажмите кнопку «Пополнить счет» и следуйте инструкциям на экране. После пополнения можно приступать к реальной торговле.
Как получить дополнительную прибыль на демо-счете
Большинство трейдеров используют демо-счёт для знакомства с функциями торговой платформы и тестирования торговых стратегий для бинарных опционов. Всё это можно делать без риска для собственного капитала, используя виртуальные средства. Однако помните: полученную виртуальную прибыль вывести невозможно. Такие операции доступны только при торговле на реальные деньги.
Как же заработать? На момент написания обзора участие демо-счетов в турнирах приостановлено. Однако вы можете принять участие в бесплатных турнирах, используя реальный счёт. Победа в таком соревновании приносит приз в виде бонусов, которые впоследствии можно использовать в реальной торговле.
Но прежде чем участвовать, необходимо открыть реальный счет – даже на минимальную сумму в $5.
Как пополнить счет
Чтобы внести средства на депозит у брокера Покет Оишен выполните следующие действия:
- Перейдите в раздел «Финансы» (кнопка находится в правом верхнем углу).
- Выберите подходящий способ пополнения счёта.
Процедура максимально упрощена: выберите способ оплаты, введите сумму и нажмите «Продолжить», после чего подтвердите платёж. Минимальный размер депозита начинается от 5 долларов, однако некоторые способы пополнения могут требовать и большую сумму.
Помните:вывести заработанную прибыль со счета Pocket Option, как и у всех надёжных брокеров, можно только на те же реквизиты, с которых ранее пополнялся баланс.
Переводы с криптовалютных кошельков
Для пополнения счёта с помощью криптовалют перейдите в тот же раздел, выберите нужную валюту и укажите желаемую сумму.
Далее нажмите на кнопку “Продолжить” и завершите платеж по реквизитам на экране.
Как правило, пополнение счёта таким способом происходит быстро (около 10 минут). Однако из-за особенностей работы блокчейна в некоторых случаях цифровые активы могут зачисляться на торговый счет в течение нескольких часов. Также учтите, что при таких операциях взимается комиссия (платежной системы). Кроме того, возможен вариант, когда платеж будет зачисляться несколькими частями.
Если зачисление на счет не произошло, обратитесь в службу поддержки, указав хэш-идентификатор транзакции или прикрепив ссылку на перевод, указанный в проводнике блоков.
Переводы с банковских карт
Пополнить счет банковскими картами можно в этом же разделе. Доступны Сбер СБП СНГ, Система быстрых платежей и Перевод по номеру карты.
Пополнять счет можно с карт в любой валюте, но счёт у брокера откроется только в долларах США. При зачислении средств происходит автоматическая конвертация по текущему курсу.
Перед выбором этого способа перевода рекомендуем ознакомиться с условиями зачисления средств. Минимальный депозит при пополнении картой составляет 10 долларов, а размер максимального депозита зависит от региона вашего проживания. После совершения платежа баланс обновится через несколько минут.
Также перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьёй — «ТОП-10 способов пополнения счёта у брокера».
Переводы с электронных кошельков
Условия и порядок проведения платежей с использованием электронных кошельков аналогичны предыдущим, то есть запрос обрабатывается практически мгновенно. В случае задержек обратитесь службу поддержки, указав идентификатор операции.
Минимальная сумма, которая может быть зачислена на счёт, зависит от выбранного кошелька и может составлять от 5 до 15 долларов.
Обучение у брокера
Для новичков у брокера Pocket Option есть раздел, посвященный обучению, поскольку многие могут не знать, с чего начать торговлю. Чтобы получить исчерпывающую информацию о трейдинге на платформе брокера, перейдите в раздел «Помощь», который находится на левой боковой панели. В этом разделе вы можете получить исчерпывающую информацию из руководства пользователя, обратиться в службу клиентской поддержки, прочитать отзывы реальных клиентов компании, задать вопросы в чате или скачать приложение для Android.
Также доступны официальные сообщества брокера в Telegram, Discord, Facebook, Instagram, X, YouTube и TikTok.
Преимущества торговой платформы
Платформа брокера Pocket Option считается одной из самых удобных и инновационных, так как она включает не только терминал для торговли опционами, но и множество других полезных возможностей. Вот некоторые из них:
- Большое количество торговых активов.
- Выгодные условия для партнеров, участвующих в партнерской программе брокера.
- Многогранное обучение, подходящее как для новичков, так и для опытных трейдеров.
- Наличие индикаторов и графических инструментов.
- Разнообразные бонусы и подарки, которые делают торговлю менее рисковой и дают возможность заработать больше.
- Быстрый ввод и вывод средств на различные платёжные системы.
Заключение
Как можно увидеть, регистрация в Pocket Option очень проста и не занимает много времени. Главное – что начать торговлю можно почти сразу после открытия счёта. Платформа брокера обладает всем необходимым для успешной торговли на финансовых рынках и позволяет начать зарабатывать даже тем, у кого еще нет большого опыта в этой сфере.
