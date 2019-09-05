Как вывести деньги от брокера Pocket Option

При выборе компании-посредника для торговли бинарными опционами необходимо учитывать несколько факторов. Самые важные из них — это способ вывода средств с торгового счета, не оставит ли их себе дилер и не является ли он мошенником. Всегда помните о том, что если компания не позволяет вывести прибыль, сотрудничать с ней невозможно.

Поэтому мы подготовили обзор этого брокера бинарных опционов, чтобы познакомить вас с принципами вывода средств с его счета. А те, кто дочитает до конца, узнают о важных особенностях, которые помогут избежать ряда проблем при выводе денег.

Содержание:

Варианты вывода денег со счета

Этот торговый посредник зарекомендовал себя как надежный партнер, который всегда выводит средства своих клиентов. Однако при выполнении подобных операций необходимо учитывать несколько нюансов:

Выводить деньги можно только на тот счет, с которого был пополнен депозит на официальном сайте. Такой подход характерен для многих финансовых компаний, поэтому он не является чем-то необычным для опытных трейдеров. Вывод средств на банковскую карту оформляется как возврат. В связи с этим можно снять только ту сумму, которую трейдер перевел на депозит. Например, если пользователь пополнил счет на 100 долларов, то именно эту сумму он сможет вывести на свою банковскую карту. Оставшиеся средства можно перевести иными способами, которые необходимо предварительно обсудить со службой поддержки брокера. Вывод средств возможен только после прохождения верификации персональных данных трейдера. В некоторых случаях ваш инвестиционный консультант может запросить фотографию, на которой видно ваше лицо и развернутый паспорт. Эта процедура предназначена для защиты от мошенничества и позволяет компании застраховать себя от работы с несовершеннолетними клиентами.

Еще один важный нюанс, на который следует обратить внимание: деньги с торгового счета выводятся в течение нескольких дней. Заранее определить точное время, необходимое для этой процедуры, невозможно. Бывает, что посредник переводит деньги в тот же день, когда вы подали заявку на вывод. Иногда на это может потребоваться гораздо больше времени.

Реальные примеры вывода денег с депозита

В подтверждение того, что компания действительно выводит средства своих клиентов, ниже приведены скриншоты наших неторговых операций. На них видно как мы выводили деньги с разных счетов.

Однако, несмотря на все эти примеры, важно учитывать особенности платформы, о которых мы поговорим далее. Обязательно ознакомьтесь с ними, чтобы избежать обвинений в мошенничестве в адрес вашего финансового партнера.

Возможные проблемы при выводе денег

Все условия сотрудничества (в том числе и порядок пополнения депозита и вывода средств со счета) приведены в клиентском соглашении.

Ведите свою торговую деятельность честно и прозрачно. В частности, не следует оформлять торговый счет на чужое имя. Это обеспечит возможность в любой момент подтвердить (верифицировать) ваш аккаунт. Также мы не советуем пополнять торговый счет с банковских карт или электронных кошельков, принадлежащих другим людям, так как это может привести к блокировке аккаунта.

Некоторые трейдеры при открытии счета прибегают к хитрости, теоретически позволяющей получить большую прибыль. Для этого два пользователя одновременно открывают счета, получая дополнительный бонус в размере 100% от внесенного депозита. Затем оба трейдера открывают сделки в противоположные стороны. В результате один счет обнуляется, а на другом появляется сумма, превышающая общие потери. Брокеры внимательно следят за подобными манипуляциями и наказывают нарушителей.

Кроме того, мы не советуем оформлять бездепозитные бонусы на родственников, друзей и знакомых поскольку брокеры также отслеживают подобные действия.

Заключение

В заключение отметим, что платформа, описанная в этом обзоре, всегда выплачивает деньги. Трейдерам нужно лишь научиться их зарабатывать. Обязательно соблюдайте все правила и не нарушайте условий сотрудничества, иначе компания может применить санкции и заблокировать ваш счет. В этом случае вывести заработанные деньги будет невозможно.

