        Как вывести деньги от брокера Pocket Option

        При выборе компании-посредника для торговли бинарными опционами необходимо учитывать несколько факторов. Самые важные из них — это способ вывода средств с торгового счета, не оставит ли их себе дилер и не является ли он мошенником. Всегда помните о том, что если компания не позволяет вывести прибыль, сотрудничать с ней невозможно.

        Поэтому мы подготовили обзор этого брокера бинарных опционов, чтобы познакомить вас с принципами вывода средств с его счета. А те, кто дочитает до конца, узнают о важных особенностях, которые помогут избежать ряда проблем при выводе денег.

        Этот торговый посредник зарекомендовал себя как надежный партнер, который всегда выводит средства своих клиентов. Однако при выполнении подобных операций необходимо учитывать несколько нюансов:

        1. Выводить деньги можно только на тот счет, с которого был пополнен депозит на официальном сайте. Такой подход характерен для многих финансовых компаний, поэтому он не является чем-то необычным для опытных трейдеров.
        2. Вывод средств на банковскую карту оформляется как возврат. В связи с этим можно снять только ту сумму, которую трейдер перевел на депозит. Например, если пользователь пополнил счет на 100 долларов, то именно эту сумму он сможет вывести на свою банковскую карту. Оставшиеся средства можно перевести иными способами, которые необходимо предварительно обсудить со службой поддержки брокера.
        3. Вывод средств возможен только после прохождения верификации персональных данных трейдера.
        4. В некоторых случаях ваш инвестиционный консультант может запросить фотографию, на которой видно ваше лицо и развернутый паспорт. Эта процедура предназначена для защиты от мошенничества и позволяет компании застраховать себя от работы с несовершеннолетними клиентами.

        Еще один важный нюанс, на который следует обратить внимание: деньги с торгового счета выводятся в течение нескольких дней. Заранее определить точное время, необходимое для этой процедуры, невозможно. Бывает, что посредник переводит деньги в тот же день, когда вы подали заявку на вывод. Иногда на это может потребоваться гораздо больше времени.

        Реальные примеры вывода денег с депозита

        В подтверждение того, что компания действительно выводит средства своих клиентов, ниже приведены скриншоты наших неторговых операций. На них видно как мы выводили деньги с разных счетов.

        Однако, несмотря на все эти примеры, важно учитывать особенности платформы, о которых мы поговорим далее. Обязательно ознакомьтесь с ними, чтобы избежать обвинений в мошенничестве в адрес вашего финансового партнера.

        Возможные проблемы при выводе денег

        Все условия сотрудничества (в том числе и порядок пополнения депозита и вывода средств со счета) приведены в клиентском соглашении.

        Пользовательское соглашение Pocket Option

        Ведите свою торговую деятельность честно и прозрачно. В частности, не следует оформлять торговый счет на чужое имя. Это обеспечит возможность в любой момент подтвердить (верифицировать) ваш аккаунт. Также мы не советуем пополнять торговый счет с банковских карт или электронных кошельков, принадлежащих другим людям, так как это может привести к блокировке аккаунта.

        Некоторые трейдеры при открытии счета прибегают к хитрости, теоретически позволяющей получить большую прибыль. Для этого два пользователя одновременно открывают счета, получая дополнительный бонус в размере 100% от внесенного депозита. Затем оба трейдера открывают сделки в противоположные стороны. В результате один счет обнуляется, а на другом появляется сумма, превышающая общие потери. Брокеры внимательно следят за подобными манипуляциями и наказывают нарушителей.

        Кроме того, мы не советуем оформлять бездепозитные бонусы на родственников, друзей и знакомых поскольку брокеры также отслеживают подобные действия.

        Заключение

        В заключение отметим, что платформа, описанная в этом обзоре, всегда выплачивает деньги. Трейдерам нужно лишь научиться их зарабатывать. Обязательно соблюдайте все правила и не нарушайте условий сотрудничества, иначе компания может применить санкции и заблокировать ваш счет. В этом случае вывести заработанные деньги будет невозможно.

        Scruffy
        I had some issues with my first withdrawal because I didn’t realize the importance of using the same method as my deposit. Once I sorted that out and verified my account, everything went smoothly. Pro tip: always double-check your details before confirming to avoid delays!
        11 декабря 2024
        Mister X
        I’ve been using Pocket Option for a while now, and withdrawals have always been smooth for me. The key is to complete verification early—it saves so much hassle later. I usually go for e-wallets since they’re super fast compared to bank transfers. Highly recommend keeping an eye on your withdrawal history for updates—it’s really handy!
        11 декабря 2024
        Богдан
        Эх, выводить-то не сложно. заработать надо для начала, а это сложней.
        Артур, надо работать над собой. и будет что выводить.)))
        13 ноября 2024
        Артур
        Артур
        Эх, выводить-то не сложно. заработать надо для начала, а это сложней.
        13 ноября 2024
        Vova007
        Скриншоты вывода средств добавляют уверенности, что брокер действительно выполняет свои обязательства. Это вселяет доверие. Но вот с этими проверками личности надо быть осторожным — немного настораживает необходимость предоставлять фото с паспортом.
        13 ноября 2024
        Option Bull
        Как часто следует выводить деньги?
        Руслан, новичкам - раз в месяц, а опытным можно выводить стабильно каждую неделю
        15 ноября 2022
        Руслан
        Как часто следует выводить деньги?
        15 ноября 2022
        Давид
        В принципе Покет Опшен всегда выводит деньги без проблем. Сотрудничал с ними, пока нареканий не было и служба поддержки вроде работает нормально. Так что могу смело рекомендовать.
        22 марта 2021
        Андрей
        Все понравилось. Выводить деньги легко и приятно.
        05 марта 2021
        kupidon
        покет нравится выводить заводит деньги легко торговать приятно
        05 сентября 2020
        Looper
        всем лишь бы бабосик получить)
        23 августа 2020
        start
        кто торгует на бо поделитесь опытом
        давай бабосики и поделюсь)))
        14 августа 2020
        хали-гали
        кто торгует на бо поделитесь опытом
        22 июля 2020
        Слон))
        вывел вчера честно заработанных 50 долларов, доволен как слон))
        03 июля 2020
        Muslim
        spasibo za statiu vse ponyatno и podrobno napisano)
        18 июня 2020
        Тренд
        процедура вывода элементарная, дааже новичок разбеется
        22 мая 2020
        Марине
        мелочь выводят и все отлично, но мне интересно, есть тут те кто 10000к баксов туда заводит вообще?
        думаю что есть и такие))
        30 апреля 2020
        Гуманоид
        мелочь выводят и все отлично, но мне интересно, есть тут те кто 10000к баксов туда заводит вообще?
        19 апреля 2020
        Кареша
        не знаю как на больших счета, на моей 1000 баксов все выводится!
        для кого-то и 1000 очень большой счет уже
        21 марта 2020
        Нина Алексеева
        не знаю как на больших счета, на моей 1000 баксов все выводится!
        на моих $500 тоже все норм приходит)
        28 февраля 2020
