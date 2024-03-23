Revisión y revisiones de Pocket Option

PocketOption: una breve descripción del corredor de opciones binarias La plataforma del bróker Pocket Option, propiedad de la empresa Infinite Trade LLC, ha ingresado al mercado de opciones binarias relativamente hace poco tiempo, pero ya ha logrado captar la atención de los traders. El bróker ha recibido numerosos comentarios positivos, y hay buenas razones para ello. Entre sus principales ventajas se encuentran los altos coeficientes de pago, que en algunos pares de divisas pueden alcanzar hasta el 92%. También vale la pena destacar los torneos regulares, tanto gratuitos como de pago, así como un mercado integrado con diversos bonos: desde multiplicadores de pago hasta un sistema de cashback. OPCIÓN DE BOLSILLO DEL SITIO WEB OFICIAL Opiniones de PocketOption

Atención: en esta reseña se esconden códigos promocionales secretos para Pocket Option. Si en el texto encuentras una combinación de letras y números como S7N6uCZ6, no es un error ni una secuencia aleatoria, sino un código promocional activo. Puedes usarlo en tu cuenta personal si eres uno de los primeros en aplicarlo. Los códigos se actualizan regularmente y se mueven dentro del texto. Algunos de ellos son códigos de referido. Si te registras a través de los enlaces en nuestro sitio web, podrás activar todos los códigos disponibles y recibir nuevos completamente GRATIS.

Contenido:

Principales características del broker de opciones binarias PocketOption

Sitios principales pocketoption.com, po.cash Año de fundación y país de registro 2017, República de Costa Rica, número 4062001303240 Idiomas disponibles Inglés, ruso y más de 30 otros Terminal de trading Terminal web Niveles de cuenta Principiante, Maestro, Gurú, VIP, VIP Elite Depósito mínimo 5 dólares (hay códigos promocionales y bonos) Inversión mínima 1 dólar Pago máximo por opción 92% Bonos disponibles Hasta el 150% Activos disponibles Más de 100 Tipos de opciones Clásicas con expiración de 1 a 240 minutos Clases de activos Materias primas, divisas, criptomonedas, acciones, índices Moneda de la cuenta EUR, USD, AED, AMD, AOA, ARS, AUD, AZN, BDT, BHD, BRL, BWP, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CZK, DKK, DZD, EGP, ETB, GBP, GEL, GHS, HUF, IDR, INR, IQD, JOD, JPY, KES, KGS, KRW, KWD, KZT, LBP, LYD, MAD, MXN, MYR, NAD, NGN, NOK, NZD, OMR, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RON, RUB, SAR, SEK, SGD, SYP, THB, TJS, TMT, TND, TRY, TZS, UAH, UZS, VES, VND, XAF, XOF, YER, ZAR Métodos de depósito y retiro Tarjetas bancarias, monederos electrónicos, incluidas criptomonedas Tiempo de retiro Hasta 3 días Cuenta demo Disponible Trading social Disponible Torneos Gratuitos y de pago Materiales educativos Disponibles Materiales analíticos Disponibles Soporte técnico 24/7 por chat en el sitio web Trading móvil Disponible

Historia y estadísticas del corredor Pocket Option

Broker Pocket Option se desarrolla constantemente y cada año ofrece nuevos servicios y funcionalidades, como lo confirma la siguiente tabla:

Año Evento 2017 Inicio de la plataforma de trading. Se añadieron el trading social, los torneos y el Market. 2018 Aparecieron terminales móviles. Se añadieron operaciones programadas y la lotería de cristales. El sitio oficial se adaptó para dispositivos móviles. 2019 Se introdujo la minería de cristales, se actualizaron los indicadores y herramientas. Se lanzó la plataforma MT5 para Forex y el multigráfico. Para opciones binarias se introdujo el precio strike. Se renovó la interfaz (temas de color). Se mejoraron las condiciones para los clientes VIP. 2020 Se añadieron nuevos temas de color, trading rápido y la sección de opiniones. Se reformó el soporte técnico. 2021 Se actualizó el código del terminal, lo que mejoró la velocidad de funcionamiento. 2022 Se añadió el servicio “Caja fuerte”, recompensas por copy trading, y cotizaciones OTC 24/7. El trading rápido se volvió más funcional. Se amplió la sección de señales gratuitas, se agregaron depósitos instantáneos y más artículos en el Market. El historial financiero se volvió más detallado. Aparecieron nuevas recompensas por reseñas. 2023 Se introdujeron opciones con expiración de 5 segundos, operaciones exprés y trading Forex mediante MT5. 2024 Se lanzó la función de trading basado en IA – AI Trading. Se ampliaron las funciones de Copy Trading. 2026 Se implementó un sistema de bonificación activo: PARIS, DUBAI, MALDIVES (hasta 100% al depósito). Apareció el sistema de “gemas” para intercambiar por operaciones sin riesgo, cashback y progresión rápida de cuenta. Se añadieron nuevos niveles de cuenta: Principiante, Maestro, Gurú, VIP, VIP Elite. Se introdujo el trading sin riesgo con la nueva función Ultrade.

Actualmente hay más de cien mil usuarios activos en más de 95 países. El volumen de operaciones de la empresa supera los quinientos millones de dólares estadounidenses.

Registro con el corredor PocketOption

Para registrar una nueva cuenta en el sitio web oficial del corredor PocketOption, debe seguir el enlace "Registro rápido" directamente en la página principal:

Para comenzar el registro, introduzca su correo electrónico y contraseña, y no olvide ingresar el código promocional secreto GETALLBONUS100 – le dará acceso a todos los bonos del Market. Gracias a ellos podrá acumular cristales más rápido y canjearlos por operaciones sin riesgo en Ultrade. Una excelente oportunidad que recomendamos no dejar pasar.

Antes de registrarse, asegúrese de leer los términos del servicio — esto le ayudará a evitar malentendidos al retirar fondos. El enlace a la sección con las condiciones de colaboración está disponible en el sitio web oficial de Pocket Option.

Justo después del registro, recibirá un correo electrónico de confirmación. Haga clic en el enlace de ese correo para acceder al terminal de trading.

Además del método descrito, también puede registrarse usando su cuenta de Google. Y para acceder a todas las funciones de la plataforma, es imprescindible completar la verificación de identidad. Este proceso no toma mucho tiempo: cargue los documentos que confirmen su identidad en su cuenta de Pocket Option.

Cuenta demo Pocket Option

La cuenta de demostración presentada en la plataforma del corredor PocketOption permite a los operadores novatos aprender los conceptos básicos del comercio de opciones binarias y las características operativas del terminal proporcionado. Una cuenta demo también se utiliza para practicar nuevas estrategias, que luego se pueden utilizar en la práctica. Para cambiar al modo de demostración, debe hacer clic en la pestaña del mismo nombre. Después de esto, los comerciantes reciben 10 mil dólares virtuales PUaI6sRC, que pueden usarse para operar. El saldo de dicha cuenta se puede recargar de forma independiente, lo cual es muy conveniente si aún no confía en sus habilidades y desea continuar entrenando. El acceso a la cuenta de formación está disponible para todos los comerciantes, incluidos aquellos que no han completado el procedimiento de registro y verificación.

Depósito mínimo en la plataforma PocketOption

El depósito mínimo del corredor c PocketOption es de $5 y para comenzar a operar en la plataforma PocketOption con dinero real, deberá recargar su depósito por la cantidad de $5, y un buen bono para los operadores novatos será el del corredor. En la plataforma puede utilizar activamente varios códigos promocionales y bonificaciones, como cancelar una operación perdedora de $10.

Después de realizar un depósito mínimo, puedes cambiar de una cuenta demo a una real. El acceso a la plataforma está disponible a través de la sección "Comercio". Todos los activos negociables de también se enumeran aquí. Puede leer más sobre el depósito mínimo en la plataforma del corredor PocketOption en nuestro artículo " Depósito mínimo de Pocket Option".

Recargar su cuenta con un corredor

Para realizar un depósito en el sitio web del corredor, deberá ir a la sección "Finanzas" y seleccionar el método de pago adecuado:

Pocket Option admite varias opciones para reponer su saldo, incluso desde billeteras electrónicas y cuentas bancarias. Dependiendo del monto depositado en la cuenta, al usuario se le asigna el estado apropiado. Por ejemplo, al reponer el saldo con $100, se hace referencia al comerciante como "novato". El estatus de "Gurú" (el máximo posible) se asigna cuando transfiere a un depósito una cantidad superior a 50 mil dólares. Antes de recargar su cuenta, le recomendamos que lea nuestro artículo TOP 10 formas "Cómo recargar su cuenta con un corredor", así como utilizar códigos promocionales para recargar su cuenta PocketOption.

Programas de bonificación y códigos promocionales disponibles

Cuando recarga su cuenta por primera vez, el corredor PocketOption ofrece bonos de depósito básicos, que dependen directamente del monto del primer depósito:

Por ejemplo, si un operador recarga su saldo con $100, recibirá otros $27 (el monto del bono es del 27%). Además, los usuarios pueden rechazar esta oferta si no marcan la casilla en la ventana "Usar bonificación". También puede ingresar su código promocional tomándolo en nuestro sitio web.

En nuestro sitio web encontrará una lista de todos los códigos promocionales y bonos disponibles para el corredor Pocket Option, incluido el bono de depósito máximo y un código promocional para cancelar una operación perdedora de $10. No recomendamos rechazar dichos bonos al recargar su cuenta, ya que recibir un bono al recargar no limita el retiro de fondos.

Una lista completa de códigos promocionales actuales para el corredor PocketOption. Bonificación en tu primer depósito de hasta el 150% y hasta el 100% en cualquier próximo depósito.

GETALLBONUS100

Si planea abrir una nueva cuenta en la plataforma de Pocket Option, no olvide ingresar el código promocional GETALLBONUS100 , con el cual se activarán todos los bonos disponibles. Además, podrá participar en sorteos de premios en nuestro canal de Telegram: @Pocket Option: códigos promocionales y concursos.

El código promocional GETALLBONUS100 de Pocket Option es una forma práctica de aumentar su depósito y activar bonos adicionales. Entre ellos: una operación sin riesgo de 10 dólares, cristales, participación en torneos, potenciadores y una licencia de minería. También está disponible un sistema de recompensas mensuales. Este conjunto es especialmente útil si recién está comenzando a operar y desea tener más oportunidades desde el inicio.

Características de la terminal comercial del corredor

El corredor admite más de 100 activos, que incluyen:

4 pares de criptomonedas (el comercio de estos activos también se realiza los fines de semana);

29 pares de divisas;

6 productos básicos;

20 acciones de las empresas líderes del mundo;

10 índices más populares.

La negociación de estos activos se realiza a través de una terminal suministrada por ITTrendex. Esta plataforma tiene una funcionalidad avanzada, que incluye una variedad de indicadores y osciladores. Los fines de semana, la terminal del corredor opera utilizando cotizaciones OTC y permite a los operadores realizar transacciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Tipos de opciones binarias en la plataforma PocketOption

En 2026, la plataforma de negociación del bróker PocketOption admitirá varias opciones diferentes de negociación y también brindará la oportunidad de realizar operaciones de Forex profesionales directamente a través del sitio web del bróker o mediante la terminal MetaTrader 5.

La plataforma de broker Pocket Option ofrece operaciones con opciones binarias estándar y opciones con un precio de ejercicio en cualquier intervalo de hasta 4 horas de vencimiento. Puede establecer la caducidad que necesita en el rango de 30 segundos a 4 horas, con una precisión de segundo.

La negociación de opciones turbo en la plataforma se realiza en un intervalo de 30 segundos a 1 minuto, lo que es esencialmente único para todos los corredores de opciones binarias. Para otros corredores, las opciones turbo se consideran transacciones de 1 a 5 minutos.

Además de las opciones binarias estándar y las opciones turbo, el broker también ofrece a sus clientes un tipo único de opciones: opciones expresas con una rentabilidad de hasta el 700% por operación. Las opciones Express le permiten hacer pronósticos simultáneos sobre varios activos comerciales a la vez, aumentando así las probabilidades de transacción. Puede leer más sobre este tipo de opciones y cómo realizar correctamente dichas transacciones en un artículo separado en nuestro sitio web: cómo abrir una transacción exprés en PocketOption.

Negociar transacciones pendientes en la plataforma del corredor Pocket Option

La última versión de la plataforma de broker Pocket Option permite negociar opciones binarias utilizando órdenes pendientes (transacciones pendientes).

La plataforma proporciona dos tipos de transacciones pendientes:

A tiempo; al precio del activo.

Las operaciones retrasadas "por tiempo" le permiten realizar apuestas automáticamente en un momento específico. Esto es muy conveniente, por ejemplo, si opera basándose en noticias, utiliza señales pagas del sitio web WinOptionSignals o, por ejemplo, un indicador del Grial para opciones binarias como SSS-Option V2. Al operar con WinOptionSignals utilizando operaciones pendientes, puede reducir significativamente su tiempo de negociación y simplificar aún más el proceso de negociación de opciones binarias en la plataforma del corredor Pocket Option.

Las operaciones retrasadas "al precio de un activo" le permitirán abrir automáticamente operaciones a un precio predeterminado, lo cual es muy conveniente cuando se opera desde niveles de soporte y resistencia , líneas de tendencia o niveles de Fibonacci.

Comercio social

El comercio social es un tipo especial de comercio en la plataforma, en el que todas las operaciones se realizan de forma automática. Esta opción implica la copia automática de transacciones de otros comerciantes. Es decir, el sistema abre órdenes en la dirección en la que realizan operaciones los traders exitosos que usted seleccionó en la plataforma. Puede leer más sobre el comercio social en nuestro artículo "PocketOption Social Trading"

Trabajar con gráficos y cotizaciones

La plataforma de negociación PocketOption proporciona cotizaciones bastante precisas y admite cuatro tipos de visualización gráfica de los movimientos de las cotizaciones:

velas japonesas;

barras;

líneas;

áreas.

En cada uno de los gráficos dados, puede establecer diferentes períodos de tiempo (pero no más de 60 segundos). Para evaluar el comportamiento del mercado y hacer pronósticos, la plataforma comercial proporciona indicadores integrados, que incluyen:

caimán;

Bandas de Bollinger;

medias móviles;

fractales y 28 indicadores más.

Cada uno de los indicadores se puede mostrar en el gráfico de cotizaciones actual. Además, la terminal comercial le permite trazar líneas usted mismo. Esta opción es adecuada para comerciantes experimentados.

Características especiales del corredor Pocket Option 2023-2026

La actualización más esperada de la plataforma Pocket Option en 2024 fue la introducción de la función de trading con IA. Después de seleccionar un activo y hacer una apuesta, un trader puede simplemente hacer clic en el botón correspondiente, y el algoritmo de inteligencia artificial determinará de forma independiente la dirección necesaria para comprar una opción y su vencimiento. Examinamos esta funcionalidad y la eficacia del trading utilizando IA con gran detalle en el artículo "¿Cuánto se puede ganar con el AI-Trading de Pocket Option?"

En 2026, al igual que en años anteriores, los clientes de Pocket Option tendrán la oportunidad de utilizar señales comerciales que indican los momentos ideales para entrar al mercado:

Además, en el sitio web del corredor hay un indicador especial que muestra el estado de ánimo actual de los comerciantes de. Es decir, este servicio demuestra la dirección en la que comercian la mayoría de los usuarios. Lea más sobre las señales de PocketOptions en nuestro artículo "Cómo utilizar las señales de PocketOption"

Además, el sitio web del corredor alberga varios torneos de opciones binarias entre clientes. En cada uno de estos torneos puedes ganar una cantidad importante para tu cuenta, mientras que la participación en los torneos no es nada cara y algunos de ellos son completamente gratuitos. Para obtener más información sobre cómo participar y ganar en los torneos de PocketOption, lee nuestro artículo “Cómo participar en torneos PocketOption gratis".

Único entre los corredores de opciones binarias es Achievements. Cada cliente de la empresa puede recibir importantes bonificaciones en su cuenta y aumentar aún más la rentabilidad del comercio.

Los logros incluyen bonificaciones de reposición, operaciones sin riesgo (puede revertir una operación perdedora de hasta $1000), refuerzos e incluso reembolsos en efectivo y reposición sin depósito.

Puedes activar bonos tanto por dinero real como por cristales acumulados, que se emiten por la actividad en la plataforma. Aquí puede activar uno de los códigos promocionales que encontró en nuestro sitio web, por ejemplo un código promocional (si no funciona, puede solicitar uno nuevo en nuestro sitio web), cancelará su operación perdedora de $10 y el dinero será devuelto a su cuenta. Si este código promocional ya no está activo S6lg1tsA, podrás obtener uno nuevo solicitándolo en tu cuenta personal en nuestra web.

Una característica importante del terminal comercial Pocket Option es la capacidad de verificar los cambios de precio de un activo seleccionado durante un período de tiempo determinado. Para hacer esto, debe apuntar el cursor al gráfico y moverlo en la dirección opuesta (de derecha a izquierda).

Ultrade

En 2026, la plataforma Pocket Option amplió su conjunto de herramientas con una nueva función: la posibilidad de operar sin riesgo y, por lo tanto, sin estrés. Ahora, si tiene Ultrade en su saldo, puede realizar operaciones sin arriesgar sus propios fondos. Si su predicción es correcta, las ganancias se acreditarán en su cuenta, descontando el valor nominal de Ultrade. Para probar cómo funciona esta función, haga clic en el ícono de Ultrade en la pantalla principal del terminal de trading.

Caja fuerte 2.0

Este servicio apareció a principios de 2024 y rápidamente se ganó la confianza de los usuarios de la plataforma. Sin embargo, en 2026 se mejoró aún más: la rentabilidad potencial de los depósitos aumentó del 10 % al 19 % anual, y se añadió la posibilidad de recibir pagos diarios, en lugar de esperar hasta fin de mes.

Se encuentra en la sección «Finanzas», en la pestaña «Mi caja fuerte».

El servicio «Caja fuerte» de Pocket Option ofrece la posibilidad de obtener ingresos pasivos de hasta un 19 % anual sobre los fondos que no se utilizan para operar. El usuario puede recargar su depósito o retirar tanto las ganancias como el capital principal en cualquier momento, sin pagar comisiones.

Según la información del bróker, esta función está disponible gracias a la colaboración con los principales bancos de Europa y Asia. La inversión se realiza en bonos y fondos de inversión de rendimiento fijo. Además de dólares estadounidenses, también es posible abrir una caja fuerte en criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum.

Se aceptan depósitos en USD desde 100 hasta 100 000 dólares; en BTC, desde 0,001 hasta 0,89 bitcoins; y en ETH, desde 0,2 hasta 24 ethers, con plazos que van de 1 día a 12 meses. La rentabilidad total de cada moneda depende de los siguientes factores:

tasa básica: 3 % anual;

volumen de operaciones: de 0 a 8 % anual;

nivel del programa de fidelización: de 0 a 3 % anual;

tasa especial aumentada: proporcionada por la plataforma durante 7 días y que puede alcanzar hasta el 5 %.

En resumen, la rentabilidad total puede alcanzar el 19 % anual si se cumplen todos los requisitos relacionados con el volumen de operaciones y el nivel del programa de fidelización, y si se tienen en cuenta tanto la tasa básica como la especial.

Para mayor comodidad, los usuarios disponen de una calculadora que permite estimar la rentabilidad. En ella se puede seleccionar el porcentaje, el importe y el plazo del depósito, así como indicar la tasa básica, el volumen de operaciones, el nivel del programa de fidelización y el importe de la tasa especial aumentada. Una vez introducidos los datos, el servicio actualizado calcula los beneficios, mostrando los ingresos totales y el saldo final de la caja fuerte.

Programas de entrenamiento

El sitio web de Pocket Option contiene una gran lista de materiales educativos, incluidos aquellos sobre cómo trabajar con la terminal y estrategias comerciales. Esta información, parte de la cual se presenta en forma de videos, será suficiente para comenzar a operar inmediatamente con opciones binarias. También cabe destacar que el sitio web del corredor contiene estrategias comerciales óptimas para la mayoría de los usuarios y un plan dentro del cual se puede operar. En nuestro sitio web encontrará una lista ampliada de estrategias comerciales para Pocket Option en nuestro artículo "Estrategias para PocketOption"

Características de retirar dinero del sitio

Para retirar los fondos ganados del depósito del corredor, también debe ir a la sección "Finanzas" y seleccionar la dirección de transferencia (tarjeta bancaria o billetera electrónica). Una condición importante para retirar dinero de Pocket Option es que el primer depósito de fondos sea posible exactamente en la dirección desde la que el comerciante repuso previamente el saldo. Por ejemplo, si el usuario recargó su cuenta de depósito con una tarjeta bancaria, solo se le enviarán las primeras ganancias. Los retiros posteriores serán posibles a cualquier instrumento de pago que le resulte conveniente. Para retirar fondos de Pocket Option con éxito, será imprescindible completar el proceso de verificación de cuenta y, si corresponde, confirmar su tarjeta.

A menudo puede encontrar reseñas sobre PocketOption en Internet de que el corredor es un proyecto ESTAFA y no retira dinero ni bloquea las cuentas de los comerciantes, pero la mayoría de las veces estos problemas con el retiro de fondos están asociados precisamente con problemas con la verificación de la cuenta, así que tenga cuidado verificación y utilizar únicamente sus datos al registrar una nueva cuenta.

Cada solicitud de retiro de fondos de la plataforma se ejecuta manualmente y, por lo tanto, el retiro demora aproximadamente tres días. La cantidad mínima para retirar dinero de Pocket Option es de $15.

Guía detallada sobre cómo retirar dinero de PocketOption

Regulación y licencia del broker PocketOption. ¿Dónde escribir una queja sobre Pocket Option?

Una organización internacional sin fines de lucro, el Centro Internacional de Regulación de Mercados Financieros (IFMRRC), regula las relaciones entre los participantes de los mercados financieros, incluido el corredor de opciones binarias Pocket Option. Esta organización supervisa el cumplimiento de las leyes y regulaciones, además de velar por los intereses de los inversores y protegerlos de corredores inescrupulosos que manipulan precios, no procesan retiros de ganancias, bloquean cuentas de manera ilegal, entre otras prácticas desleales.

Gembell Limited era anteriormente propietaria de la marca "Pocket Option". Ahora, la empresa Infinite Trade LLC, registrada en Costa Rica con el número 4062001303240, es la propietaria actual. Infinite Trade LLC cuenta con un certificado de la Autoridad de Servicios Internacionales de Mwali, que confirma el cumplimiento de la normativa para empresas de negocios internacionales. Aunque estos organismos reguladores no son tan reconocidos como la SEC o la FCA, los certificados y el largo historial de actividad comercial confirman que Pocket Option es un corredor legítimo.

Características del soporte técnico

Puede ponerse en contacto con el personal de soporte a través de un chat general en el sitio web del corredor abriendo un ticket especial en la sección "Ayuda" o por correo electrónico support@pocketoption.com

Quejas contra un corredor en 2026

Entre las desventajas del corredor en 2026, en sus reseñas, los comerciantes se quejan cada vez más de que el corredor dejó de realizar retiros directos a tarjetas bancarias y ahora utiliza el sistema de pago ADVcash para retirar dinero, que a su vez cobra una comisión del 2,5% sobre el retiro. cantidad: este inconveniente existe, pero se aplica a Georgia y Armenia, mientras que en Rusia y en la mayoría de los países de la CEI en general no existen tales problemas.

El segundo inconveniente es que los precios de algunos activos se indican con una precisión de hasta seis decimales. Además, a veces las cotizaciones en el sitio cambian a gran velocidad.

Opiniones de usuarios de Pocket Option

Las opiniones de los usuarios sobre el corredor Pocket Option son variadas y no siempre positivas. Además, algunas de las reseñas parecen claramente compradas. Es decir, dichas revisiones, independientemente de su naturaleza, buenas o malas, fueron ordenadas específicamente por el propio corredor o por sus competidores, tratando de denigrar al corredor y a los para atraer clientes. Todos ellos están escritos en su mayoría según una única plantilla.

Puede leer más reseñas reales sobre el corredor en nuestro sitio web al final del artículo. Le recomendamos encarecidamente que estudie todas las reseñas y no dude en hacer preguntas en los comentarios antes de operar con dinero real en la plataforma.

Pros y contras de la empresa

Ventajas del corredor Pocket Option:

Depósito mínimo disponible.

Formación comercial.

Software de alta calidad.

Torneos gratuitos.

Bonos y regalos.

Mercado funcional.

Desventajas:

Una pequeña cantidad de criptomonedas y acciones.

Verificación obligatoria.

La caducidad máxima es de sólo 4 horas.

Resultados. ¿Deberías confiar en ello?

El corredor PocketOption ofrece condiciones comerciales atractivas en 2026. En particular, los ingresos por una opción pueden alcanzar el 96%. Para recargar su saldo, solo necesita depositar $50 y puede realizar una transacción con un dólar. También cabe señalar que el bróker admite más de 100 instrumentos comerciales, incluidos varios pares de criptomonedas, cuyos pagos alcanzan el 80% (para otras empresas, entre el 25 y el 50%). Además, PocketOption le permite recargar su saldo y retirar fondos utilizando alrededor de 50 sistemas de pago. La retirada de fondos normalmente no lleva más de 2 días, y la presencia de una licencia y muchas críticas positivas en nuestro sitio web hablan a favor del corredor. Este corredor es confiable y recomendado para operar en 2026.

Registro en Pocket Option

Algunos códigos promocionales están ocultos en el texto, incluidos estos: jhT28ynN (Cancelar operación con pérdida), 85bmjmpp (Potenciador) y Xya80idh (Licencia de explotación). Estos códigos solo funcionarán si abriste una cuenta con el bróker Pocket Option usando nuestros enlaces. Abre una nueva cuenta en la plataforma Pocket Option y recibe de forma continua todos los beneficios del Mercado del bróker desde nuestro sitio web.

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