    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Pocket Option
        /
        Как торговать с мобильных устройств на платформе PocketOption

        Мобильное приложение PocketOption для Android и iOS

        Сфера бинарных опционов активно развивается и идет в ногу с современными технологиями, предлагая трейдерам удобные торговые условия. Брокеры создают специальные программы для торговли бинарными опционами, доступные для установки на планшеты и смартфоны с ОС Android и iOS. Это позволит вам следить за ценами на рынке в любое время и месте.

        Содержание:

        Мобильный терминал

        Скачать программу для смартфона

        appstore pocket googleplay

        Вы можете скачать софт брокера для торговли бинарными опционами на смартфон или планшет под управлением Android и iOS по одной из кнопок выше.

        Обратите внимание: для устройств на iOS доступна версия торгового терминала только через мобильный веб-браузер.

        Среди трейдеров мобильный клиент платформы на Android пользуется большой популярностью, так как этот софт практически полностью копирует функционал основной торговой платформы для ПК.

        Установка и работа с терминалом на базе Android/iOS

        Терминал для портативных устройств, как уже было упомянуто, сохранил почти все функции базовой версии. Вы можете зарегистрироваться и начать полноценную торговлю. Программа для Android устанавливается стандартным образом через Play Market. Желательно использовать устройство с 2 ГБ оперативной памяти или больше.

        Перейдя по ссылке, вы попадете на страницу Play Market — «Торговый терминал на базе смартфонов». Нажмите «Установить» и дождитесь завершения загрузки и установки софта, после чего его можно будет запустить:

        Установка Запуск Интерфейс

        Установка приложения

        Запуск приложения

        Интерфейс приложения
         

        Пользуясь приложением брокера, вы сможете:

        • Масштабировать график.
        • Смотреть историю котировок.
        • Выбирать необходимый торговый инструмент.
        • Просматривать информацию о торговле с помощью социального трейдинга.
        • Заключать сделки.

        В нижней части экрана находятся следующие кнопки:

        • Смена типа графика (линии, свечи, бары).
        • Таймфрейм.
        • Графические инструменты (индикаторы, трендовые линии).
        • История сделок.

        Меню в левом верхнем углу экрана позволяет пополнить счет, а также скачать приложения для торговых сигналов, аналитики и стратегий. Доступ к ним можно получить без регистрации. В новой программе "Аналитика" вы найдете самую разнообразную информацию, которая пригодится вам в торговле бинарными опционами. Эта программа позволяет:

        • Проводить технический и фундаментальный анализ.
        • Просматривать видеоаналитику.
        • Генерировать торговые сигналы с помощью индикаторов.
        • Просматривать доступные для торговли активы в "Обзоре рынка".
        • Следить за новостями в экономическом календаре.
        • Узнавать актуальные процентные ставки в разных странах.

        И это далеко не полный перечень доступных инструментов. Например, приложение «Сигналы» формирует торговые сигналы по валютным парам, а приложение «Торговые стратегии» предлагает своим пользователям более 70 стратегий, каждую из которых можно применять для разных таймфреймов и стилей трейдинга.

        Аналитика Pocket Option Сигналы Pocket Option Стратегии Pocket Option

        Pocket Option Аналитика

        Pocket Option Сигналы

        Pocket Option Стратегии
         

        Функционал торговой платформы на базе смартфонов

        Этот брокер бинарных опционов относительно молод: он предоставляет услуги интернет-трейдинга с 2017 года, а уже в 2018 году он начал работать на российском рынке. Его многофункциональная торговая платформа разработана ведущими специалистами в сфере трейдинга и выделяется среди конкурентов своей инновационностью и простотой.

        Основные преимущества торгового терминала:

        1. Не требует стороннего программного обеспечения.
        2. Торговый терминал доступен как для ПК с ОС Windows, так и для мобильных устройств на Android и iOS.
        3. Большой выбор инструментов для анализа рынков, включая линии тренда, линии Фибоначчи и индикаторы.
        4. Более 100 торговых инструментов: валютные пары, криптовалюты, акции и индексы.
        5. Экспирация контрактов от 1 минуты до 4 часов.
        6. Наличие отложенных и экспресс-ордеров.
        7. Торговые сигналы как от самого брокера, так и от других трейдеров.
        8. Обучающие материалы.

        Функционал, отсутствующий в мобильном приложении брокера

        К сожалению, не весь функционал доступен в мобильном приложении. В нем отсутствуют:

        1. Роботы-советники.
        2. Турниры.
        3. Социальный трейдинг.
        4. Полноценные настройки некоторых индикаторов.

        Портативный торговый терминал для iOS

        Любители iOS не смогут воспользоваться приложением для этих устройств. Однако, они по-прежнему могут использовать портативную версию торгового терминала через веб-браузер на смартфоне. Несмотря на разные операционные системы, между ними нет существенных отличий, и все, что написано для Android-приложения, актуально и для iOS.

        Заключение

        Приложения брокера для мобильных устройств очень удобны для удаленной торговли, но, к сожалению, не могут заменить базовый терминал на ПК с его расширенным функционалом. Провести серьезный анализ на смартфоне также вряд ли удастся. Однако для сопровождения сделок и мониторинга цен мобильный софт станет незаменимым помощником, и в этом его основное достоинство.

        Открыть счет в PocketOption

        Скачать приложение PocketOption

        При открытии счета на платформе брокера Pocket Option вам будет полезно применить один из промокодов для пополнения счета.

         

        PO

        Смотрите также:

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Mister X
        I’ve tried other platforms, but Pocket Option’s mobile app is by far the smoothest. Everything loads quickly, and the interface is user-friendly. If you’re looking to trade binary options while traveling or just away from your desk, this app is a must-have!
        02 декабря 2024
        Ответить
        Scruffy
        The guide on setting up Pocket Option’s mobile terminal is super helpful! I had no idea the mobile version had so many tools. Now I can analyze charts and place trades without being tied to my computer. This flexibility is exactly what I needed!
        02 декабря 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        На смартфоне я не торгую - глаза уже не те. Ну может на планшете, когда вне дома.
        24 января 2024
        Ответить
        Option Bull
        Мобильным приложением пользуюсь только тогда, когда хочется, чтобы всегда под рукой была возможность торговать.
        22 ноября 2022
        Ответить
        Руслан
        Чуть ли не единственный брокер, у которого есть приложение для iOS)
        21 ноября 2022
        Ответить
        Олег
        По своему опыту могу сказать, что на Покет Опшен много обучающих материалов , удобно торговать с мобильного или планшета, для начала работы не нужно дополнительное программное обеспечение. Все есть на одном сайте, а значит не нужно тратить больше времени на поиски дополнительной инфы.
        22 марта 2021
        Ответить
        козырь
        приложения удобные у них
        12 сентября 2020
        Ответить
        Мистер график
        Мистер график
        не часто пользуюсь приложением, но если надо уйти, а сделка висит, то интересно отслеживать, поэтому приложение по любому должно быть
        07 сентября 2020
        Ответить
        kupidon
        с телефона самый раз тем более что часто находишься где-то не дома с нашей жизнью
        03 сентября 2020
        Ответить
        крутой парень
        10+ оценка))
        28 августа 2020
        Ответить
        Пирожок
        покет по визуалу один из лучших и удобных
        21 августа 2020
        Ответить
        Герман
        все нравится, приложухи класс!)
        07 августа 2020
        Ответить
        Нина Алексеева
        удобное у них приложение, хоть и не сравнится с компом
        15 июля 2020
        Ответить
        Веталь
        приложения разные и удобные, если надо новости, заходишь в то что с новостями. если нужны сигналы. заходи на сигналы.
        05 июля 2020
        Ответить
        Царь
        Все по красоте!)
        26 июня 2020
        Ответить
        Милка
        Пользуюсь приложением у них аналитическим, хоть сама в покете и не торгую))
        28 мая 2020
        Ответить
        Карим
        Нравится как они сделали приложения и аналитика, и сигналы, все короче по разному, так как не всем нужны сигналы или новости)
        13 апреля 2020
        Ответить
        Андрей Алексеев
        Удобное приложение у покета, как и веб терминал)
        22 марта 2020
        Ответить
        Dollar
        С учетом того, что всегда надо где-то быть, с приложением удобно торговать или следить за сделками однозначно
        21 февраля 2020
        Ответить
        Торгаш
        В нашем мире вообще без приложений никак, телефон то всегда с нами, и интернет сейчас не проблема в любом месте, торговать не выйдет, а вот следить как раз то что надо
        11 января 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!