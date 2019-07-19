Сколько можно заработать на AI-Trading от Pocket Option? Тестируем на реале

На днях брокер бинарных опционов Pocket Option анонсировал выход нового функционала в своей платформе – AI Trading. Алгоритм, управляемый искусственным интеллектом, призван принимать основные торговые решения при нажатии на специальную кнопку, расположенную между КУПИТЬ и ПРОДАТЬ.

Каких результатов можно ожидать от ИИ в управлении торговыми операциями, а также как не допустить важные ошибки в использовании алгоритма – рассказываем в обзоре.

Как работает AI-trading от Pocket Option?

Pocket Option предоставил инструмент, способный самостоятельно определить направление сделки и оптимальное время экспирации. Казалось бы, что еще нужно?

Еще как нужно! Опытный трейдер бинарными опционами сразу поймет: о торговле на полном автопилоте под управлением ИИ здесь речь не идет. Фактически на человеке остается задача по выбору оптимального актива для торговли и весь риск-менеджмент.

Так как сам анализ графика проводить будете уже не вы, выбирая инструмент для торговли, нужно будет торговать только на тех активах, что предлагают наилучшие выплаты. В динамической среде платформы Pocket Option процент выплаты может быстро меняться, поэтому рекомендуем внимательно отнестись к этому вопросу и сосредоточится на своей части дела.

Есть и еще один нюанс, касающийся выбора активов для торговли через AI-trading. О нем мы расскажем подробнее в соответствующем разделе этого обзорного материала.

Что касается риск-менеджмента, трейдер самостоятельно должен определить его правила и придерживаться. ИИ-робот не станет уменьшать или увеличивать вашу ставку, поэтому перед каждым трейдом вам следует установить ее размер, и только потом нажимать кнопку AI-trading. Ставите ли вы определенную одинаковую сумму для каждого трейда, адаптируете ее по принципам Мартингейла, устанавливаете как определенный процент от депозита или следуете каким-то другим специфическим правилам риск-менеджмента – это ваша задача второго пилота.

Как искусственный интеллект принимает решение о трейде?

Конечно же нам точно не известны алгоритмы, по которым торговый робот Pocket Option принимает решения. Исходным кодом подобных разработок не принято делиться, поэтому мы можем только принимать к сведению то, что компания сама рассказывает о принципах работы AI Trading на своей платформе.

Рекламный ролик, выпущенный Покет Опшен с анонсом нового функционала утверждает, что алгоритм использует следующие факторы для принятия решения о покупке или продаже, а также экспирации выбранного трейдером актива:

Конечно же у клиентов Pocket брокера могут возникнуть подозрения: не слишком ли хорошо это все звучит, чтобы быть правдой? Давайте разберемся, возможно ли такое использование ИИ в трейдинге хотя бы теоретически?

AI Trading от Pocket Option – это мошенничество?

Искусственный интеллект, агрессивно завоевывая новые территории в сфере практического применения, разделил человечество на скептиков, тревожных и восторженных. Согласно исследованиям YouGov 29% людей испытывают по отношению к ИИ любопытство и энтузиазм, напуганы 22% и 49% описывают свои чувства как беспокойство и тревогу.

Внедрение ИИ в трейдинг тоже вызывает немало споров. И, надо сказать, скептицизм здесь вполне оправдан. Ведь финансовые рынки – это не шахматная доска с четкими правилами, а скорее покерный турнир, где побеждают сильнейшие.

Но давайте всё же взглянем на те козыри, которые, по заявлению Pocket Option, есть в рукаве у их ИИ-алгоритма. Брокер утверждает, что система опирается на пять ключевых факторов. Насколько реалистичны эти заявления?

Анализ рыночной динамики

Предположим, под этой задачей подразумевается анализ поведения цены в условиях реального времени – price action. Бесспорно, ИИ умеет обрабатывать горы данных и находить в них закономерности. Но может ли он переплюнуть опытного трейдера в чтении рыночных настроений?

Тут всё как с рисованием. Талантливый художник, возможно, создаст шедевр с большей вероятностью, чем ИИ, а вот новичок может и уступить машине. В торговле на финансовых рынках искусственный интеллект может показать впечатляющие результаты, особенно на фоне неопытных игроков. Но сможет ли он превзойти лучших трейдеров с их интуицией и годами наработанным чутьем рынка? Это вряд ли.

Работа с торговыми сигналами и стратегиями

В этом аспекте к ИИ, пожалуй, меньше всего вопросов. Современные алгоритмы вполне способны молниеносно обрабатывать поступающие от брокера сигналы и интегрировать их в заданную торговую стратегию. Более того, робот может одновременно отслеживать множество сигналов по различным активам, что физически недоступно человеку. Другой вопрос – насколько качественны сами сигналы, скармливаемые алгоритму?

Технический анализ

Теоретически, грамотно обученный алгоритм на основе искусственного интеллекта может стать настоящим виртуозом технического анализа. Он был бы способен с высокой точностью определять уровни поддержки и сопротивления, выявлять тренды, распознавать сложные графические паттерны. Причем делать это намного быстрее человека и одновременно на множестве графиков.

Главное условие здесь – качество обучения. Чрезвычайно важно, чтобы в основу алгоритмов легли проверенные временем методики технического анализа, а не сомнительные теории или устаревшие подходы. Иначе ИИ рискует стать эдакой "высокотехнологичной гадалкой", выдающей красивые, но бесполезные прогнозы.

Учет опыта других трейдеров

К данному пункту больше всего вопросов. Когда речь идет о сантименте, возникает интрига: использует ли Pocket Option свои внутренние данные о трейдерах и их сделках или обращается к внешним источникам?

Если брокер анализирует поведение своих клиентов, это может дать интересные инсайты, но выборка будет ограниченной. С другой стороны, если ИИ обрабатывает данные из внешних источников (соцсети, форумы, новостные ленты), это открывает более широкие возможности для анализа настроений рынка.

Ключевой вопрос: насколько быстро ИИ может обрабатывать эту информацию? В трейдинге промедление стоит дорого, и устаревшие данные о сантименте могут принести больше вреда, чем пользы. Также остается загадкой, как алгоритм отличает реальные тренды от информационного шума.

Более 100 дополнительных индикаторов

На первый взгляд, звучит впечатляюще. И все же, не рискуем ли мы здесь столкнуться с ситуацией, когда от обилия входных данных система “перегреется” и станет выдавать некорректные выводы?

В трейдинге, как и во многих других областях, часто работает правило "лучше меньше, да лучше". Опытные трейдеры обычно используют ограниченный набор проверенных индикаторов, не перегружая свой анализ лишней информацией. Возможно, более эффективным подходом было бы научить ИИ выбирать наиболее релевантные индикаторы для каждой конкретной ситуации, вместо того чтобы пытаться учесть их все одновременно. Было бы здорово, если б разработчики Покет брокера поступили именно так.

Ошибки в применении AI-trading от Pocket Option

При тестировании функции AI-trading на платформе Pocket Option мы обнаружили интересную особенность: искусственный интеллект и OTC-активы оказались плохо совместимы.

Дело в том, что алгоритм ИИ Покет брокера, похоже, питает слабость к быстрым экспирациям. Так как на OTC-инструментах минимальная экспирация в Pocket Option может составлять всего 5 секунд, тут AI-trading начинает вести себя несколько импульсивно. Он открывает множество краткосрочных сделок, вверяя результат рыночному хаосу и поддаваясь коварству младших таймфреймов.

В то же время на стандартных активах, ИИ показывает себя с лучшей стороны, открывая сделки с экспирацией как правило в 1, 3 или 5 минут. Поэтому, если вы решили использовать AI-trading на Pocket Option, лучше держаться подальше от OTC активов.

Например, на нашей экспериментальной выборке в 15 трейдов, ИИ показал довольно неплохой результат, закрыв 10 из них с прибылью, 1 в безубыток, и 4 с убытком.

Говоря об ошибках, в использовании AI-trading фичи на платформе Pocket Option, самое главное на забывать о риск-менеджменте и мани-менеджменте. Многие начинающие трейдеры игнорируют их, тогда как в торговле бинарными опционами они важны, ничуть не меньше, чем выбор удачной точки для совершения сделки, или даже выбор ее направления.

Заключение

Заявленные возможности ИИ-трейдинга от Pocket Option действительно впечатляют. Однако, как всегда бывает с новыми технологиями, реальная эффективность системы может быть оценена только в ходе длительного практического применения. Трейдерам, решившим попробовать этот инструмент, стоит подходить к нему с разумной долей скептицизма и обязательно начинать с небольших ставок, постепенно увеличивая риск в случае успешного тестирования.

