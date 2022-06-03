Бинарные опционы в Беларуси уже давно стали популярным способом заработка на финансовых рынках благодаря активной рекламе таких брокеров, как IQ Option и Olymp Trade.

Популярность этого вида заработка прежде всего обусловлена тем, что бинарные опционы считаются одним из самых простых способов начать торговлю валютами или любыми другими активами. Также новых трейдеров и инвесторов привлекает доступность, так как чтобы начать покупать опционы, достаточно будет пополнить счет всего на $5, а для самой торговли будет достаточно $1. Помимо всего прочего, торговать бинарными опционами можно из любой точки земного шара, имея под рукой лишь соединение с интернетом и ПК/ноутбук или смартфон/планшет.

Однако прежде, чем начинать торговлю на финансовых рынках, необходимо разобраться, что из себя представляют бинарные опционы, является ли данная деятельность разводом и если покупать опционы, то как и через каких брокеров?

Когда появились бинарные опционы в Беларуси?

Бинарные опционы в Беларуси существуют уже давно, но пик популярности данного вида трейдинга пришелся на 2014 год благодаря активной рекламе от различных брокеров, при чем не только в сети, а и оффлайн. Стоит отметить, что данный финансовый инструмент до сих пор остается довольно востребованными в крупных городах страны, из-за чего с каждым днем появляется все больше новых трейдеров и инвесторов.

Первым брокером бинарных опционов, который заявил о себе в республике Беларусь, был, как уже говорилось ранее, IQ Option, но после того, как деятельность этого брокера прекратилась в этой стране, его сменили такие компании, как Pocket Option, Olymp Trade, Quotex и Binarium.

Бинарные опционы в Беларуси – это развод?

Многие неопытные трейдеры считают, что бинарные опционы – это развод. Но если разобраться более детально, то станет ясно, что это не так.

Конечно же, как и в любой сфере, тут есть брокеры-мошенники, цель которых – присвоить деньги трейдера, но есть немало честных брокеров, работа которых нацелена на плодотворное сотрудничество.

Помимо брокеров-мошенников торговля бинарными опционами в Беларуси часто сравнивается с казино и игрой в рулетку. Но стоит отметить, что когда человек ставит на определенное число или на «красное» и «черное», то все зависит от удачи и случая, тогда как цены на рынке, от которых и зависит прибыль или убыток, можно прогнозировать в большинстве случаев. Правильный подход к анализу и постоянная практика, а также получение новых знаний и обучение (книги, курсы и тому подобное) позволит получать стабильный доход от торговли бинарными опционами.

Еще одной частой проблемой среди «черных» брокеров является манипуляция ценами. Если трейдер сомневается в честности брокера и считает, что тот может менять цены для своей выгоды, то всегда можно воспользоваться сторонними сервисами и сравнить котировки. Если будут видны сильные различия в цене (от 10 пунктов и более), то стоит задуматься о том, чтобы сменить брокера.

Также некоторые считают, что так как бинарные опционы в Беларуси официально не регулируются, то они запрещены, но это также очередной миф, так как несмотря на то, что официальной правовой базы для бинарных опционов нет, от этого они не становятся запрещенным видом заработка. Кроме всего прочего, многие брокеры чаще всего получают лицензии от независимых регуляторов, что является неким «неофициальным» разрешением на ведение деятельности в любой точке мира, где не запрещена торговля бинарными опционами.

Лицензии брокеров в Беларуси

Как уже говорилось ранее, брокеры бинарных опционов в Беларуси без проблем работают с лицензиями от сторонних регуляторов, таких, к примеру, как ЦРОФР (Россия) и CySEC (Кипр).

Данные регуляторы выдают лицензии только тем компаниям, которые могут предоставить все необходимые документы, а также имеют возможность внести взносы как за получение лицензии, так и для страховки пострадавших трейдеров (если такие будут).

Получение лицензии занимает немало времени, и проверка может быть довольно тщательной, поэтому те брокеры, которые имеют какую-либо из лицензий от регуляторов, названных выше, в 99% будут вести честную деятельность.

Если говорить о клиентах брокеров (трейдерах), то лицензия позволит не только получить качественный сервис, но и в случаях разногласий подать жалобу регулятору, который выступит в защиту трейдера, если брокер действительно нарушил какие-либо правила, указанные в регламенте.

Лучшие брокеры бинарных опционов в Беларуси

Надежные брокеры бинарных опционов являются важным связующим звеном между трейдерами и рынком, и очень часто именно от брокера зависит возможная будущая прибыль.

При выборе брокера бинарных опционов в Беларуси прежде всего обращать внимание необходимо на:

Говоря о торговой платформе брокера, она должна быть максимально удобной и интуитивно понятной, так как чем сложнее технический процесс торговли, тем сложнее будет получить прибыль.

Способы пополнения и вывода средств также являются немаловажным фактором при выборе брокера, так как если пополнить счет можно только 2-3 способами, то это говорит о несерьезности компании и слабой заинтересованности на долгосрочное сотрудничество.

Служба поддержки и менеджеры компании, конечно же, не влияют на саму торговлю, но при возникновении ситуаций, в которых сложно разобраться самостоятельно, не лишним будет получить качественную консультацию, поэтому важно проверить работу поддержки перед началом торговли.

Так как брокеров, которые предоставляют свои услуги по торговле бинарными опционами на территории Беларуси довольно много, можно ориентироваться на ТОП-3 брокеров бинарных опционов, которые предлагают лучшие условия для торговли трейдерам из Беларуси:

Pocket Option; Quotex; Binarium.

Брокер Pocket Option в Беларуси

Брокер бинарных опционов PocketOption не так давно работает на территории Беларуси, но уже успел стать довольно популярным, так как предоставляет одни их самых выгодных торговых условий и множество дополнительных возможностей для трейдеров.

Из преимуществ брокера Покет Опшн можно отметить:

Высокие проценты выплат (в среднем 75-80%);

Начать торговать опционами можно с $1;

Более 20 способов пополнения и вывода средств;

Множество торговых активов (валюты, криптовалюты, акции, товары);

Широкий диапазон экспираций;

Многоступенчатая бонусная программа;

Бесплатный демо-счет;

Веб-терминал с широким функционалом;

Также каждый клиент брокера PocketOption может пользоваться дополнительными сервисами, которые предоставляет компания:

Социальный трейдинг позволяет копировать сделки успешных трейдеров и получать пассивный доход, и такой сервис будет полезен как новичкам, так и профессионалам.

Бесплатные сигналы позволяют получать подсказки о возможном будущем направлении необходимого актива, и в особенности будут полезны новичкам, а также тем трейдерам, которые часто испытывают сомнения при совершении сделок.

Турниры позволяют начать торговлю бинарными опционами в Беларуси без вложений, так как помимо платных конкурсов на платформе брокера Покет Опшен присутствуют и бесплатные, участвовать в которых можно без наличия реального счета.

Брокер Quotex в Беларуси

Брокер Quotex также позволяет торговать бинарными опционами из Беларуси и ведет свою деятельность с 2020 года.

Из преимуществ брокера Квотекс можно считать моментальное открытие любых сделок на реальном счету. Благодаря этому торговля становится в разы удобнее.

Для тренировки и обучения можно использовать демо-счет, который поможет разобраться в основах торговли бинарными опционами, после чего можно будет опробовать приобретенные навыки на реальном счету.

Также стоит отметить такие возможности, как:

Высокая доходность по опционам (до 90%);

Множество торговых активов (валюты, индексы, товары);

Экспирации от 60 секунд;

Веб-терминал с индикаторами и инструментами анализа;

Помимо этого, трейдеры могут использовать бесплатные сигналы, историю которых можно проверить. Также у брокера есть маркет с полезными бонусами и промокодами.

Примечание: обратите внимание, что с 2023 года пользователи из России могут войти на платформу брокера Quotex только при помощи VPN.

Брокер Binarium в Беларуси

Брокер Binarium работает на территории Беларуси с 2012 года и является одним из самых первых брокеров бинарных опционов.

Торговля на платформе брокера Бинариум позволяет опытным трейдерам из Беларуси заключать сделки по классическим и турбо-опционами, а новичкам пройти бесплатное обучение, после чего потренироваться на демо-счету. Тренируя торговлю, можно использовать бесплатные стратегии, которые также можно найти на сайте брокера.

Для торговли брокер Binarium предоставляет удобную и функциональную торговую платформу, которая имеет все необходимое для покупки опционов и качественного анализа (технические индикаторы, графические инструменты).

Также у брокера существует торговая комната, которая дает некоторые преимущества трейдерам, но доступ в нее могут получить только те трейдеры, которые пополнили свой торговый счет на $500 и выше.

Присутствуют у брокера Бинариум и турниры, которые есть как платные, так и бесплатные, поэтому каждый новичок может попытать удачу, ничем при этом не рискуя, а профессиональные трейдеры могут соревноваться в платных турнирах с крупными призами.

Счета бинарных опционов в белорусских рублях

Некоторые граждане Беларуси, которые планируют начать торговлю бинарными опционами, но имеют мало опыта в торговле, ищут брокеров с торговыми счетами в белорусских рублях, но, к сожалению, таких брокеров на данный момент не существует.

Несмотря на это, торговлю без проблем можно вести в долларах или евро, и при этом нет необходимости иметь долларовые счета в банках, так как пополнение счета у брокера происходит с автоматической конвертацией, даже если банковская карта не является валютной. Также использовать можно и другие способы пополнения счета, которые не требуют наличия наличных долларов или евро.

Стоит отметить, что долларовые счета у брокеров бинарных опционов являются более выгодными, так как в моменты кризисов или нестабильных ситуаций в стране можно будет сохранить капитал и даже его увеличить, не совершая никаких торговых операций.

Индикаторы для бинарных опционов

Есть множество видов анализа, но новички почти всегда начинают изучение торговли с использования индикаторов для бинарных опционов.

Так как сфера онлайн-трейдинга очень популярна, существуют тысячи различных индикаторов, которые можно успешно использовать в торговле, но стоит отметить, что есть и убыточные индикаторы, которых немало.

Причины, по которым новички так любят использовать индикаторы, просты и понятны:

Индикаторы дают возможность проводить быстрый анализ без особого опыта и знаний;

Индикаторы являются универсальными инструментами анализа и подойдут для любого рынка;

Индикаторы чаще всего показывают точки входа в рынок, что еще более упрощает торговлю бинарными опционами.

Индикаторы делятся на:

Сигнальные;

Трендовые;

Импульсные;

Объемные.

Многие из индикаторов могут использоваться с пользой в торговле бинарными опционами, но всегда необходимо учитывать различные факторы и обязательно проверять все на демо-счету или «прогонять» в тестере.

Чтобы не тратить время на поиски «Граалей» и не проводить множество проверок и тестов, можно обратить внимание на ТОП-5 индикаторов, которые смогут приносить прибыль при правильном их использовании в торговле бинарными опционами.

Стратегии для бинарных опционов

Индикаторы являются удобным способом анализа, но их можно сделать еще более эффективными, совместив в одной торговой стратегии для бинарных опционов. Также можно дополнять стратегии торговли иными техниками по типу Price Action для бинарных опционов и подобных. Это даст возможность замечать то, что не покажет никакой индикатор и совершать очень точные сделки.

Если говорить о видах стратегий для бинарных опционов, то они также могут быть скальперскими или трендовыми, краткосрочными или долгосрочными, но все они нацелены на то, чтобы приносить как можно больше прибыли и как можно меньше убытков. Поэтому их, также как и индикаторы, всегда необходимо проверять перед использованием на реальном счету.

Новичкам прежде всего стоит разобраться в индикаторах, и только потом начинать изучать стратегии для бинарных опционов, так как часто множество правил могут запутывать, что по итогу повлечет за собой получение убытков.

Можно подобрать стратегию для торговли на стороннем сервисе или создать ее самому, а можно обратить внимание на ТОП-5 стратегий, которые имеют подробное описание и видео-обзоры.

Живой график для бинарных опционов

Часто бывают ситуации, когда необходимо посмотреть на какой-либо актив, но нет возможности зайти на платформу брокера. Поэтому можно использовать живой график для бинарных опционов, который позволяет наблюдать за множеством торговых активов, а также проводить полноценный анализ при помощи индикаторов или графических инструментов:

Часто бывают ситуации, когда необходимо посмотреть на какой-либо актив, но нет возможности зайти на платформу брокера. Поэтому можно использовать живой график для бинарных опционов, который позволяет наблюдать за множеством торговых активов, а также проводить полноценный анализ при помощи индикаторов или графических инструментов.

Заключение

Как можно видеть, торговать бинарными опционами из Беларуси может каждый желающий, и для этого необходимо лишь подобрать брокера, а также определиться с торговым подходом и стратегией торговли.

Стоит отметить, что торговля бинарными опционами связана с финансовыми рисками, а значит обязательно стоит придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, чтобы уберечь свои средства от больших потерь.

Также те новички, которые хотят получать прибыль от торговли, обязательно должно «отточить» свои навыки на демо-счету, чтобы наработать хоть какой-то опыт торговли, и только после этого переходить на реальный счет. Желаем прибыльных сделок!

