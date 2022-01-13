        Индикаторы Pocket Option (Покет Опшен)

        В рамках торговли через платформу Pocket Option индикаторы играют ключевую роль. Эти инструменты дают основные сигналы, которые позволяют подобрать как оптимальную точку для входа на рынок, так и предсказать направление движения цены за выбранный временной интервал. Оба фактора определяют успешность торговли бинарными опционами. Кроме того, при работе с платформой Pocket Option технический анализ оказывается эффективнее фундаментального. Последний в отношении этой формы трейдинга в основном не применяется.

        Содержание:

        Правила выбора осцилляторов в Pocket Option

        После запуска торговой площадки и выбора подходящего актива можно указать тип подходящей для заданной стратегии функции, нажав на одноименную кнопку, расположенную на рабочем экране. После этого появляется новое окно, содержащее полный список опций:

        Набор индикаторов в брокерском терминале представлен в достаточном количестве (в сравнении с другими компаниями). Трейдерам доступны 32 инструмента технического анализа, включая:

        • стандартные трендовые
        • осцилляторы
        • канальные
        • комплексные (ZigZag, фракталы, Ишимоку)
        • популярные у спекулянтов бинарных опционов (Schaff Trend Cycle, Vortex).

        Чтобы перенести в терминал индикатор, нужно один раз кликнуть по названию. После этого он появляется на графике. Для задания параметров нажмите на иконку «карандаша»:

        По завершении описанных действий на экране терминала отображается новый график. Все инструменты имеют стандартное расположение. В частности, осцилляторы выносятся в «подвал» графика.

        При необходимости трейдеры могут снова внести изменения в установки. Платформа Pocket Option позволяет использовать одновременно расширенный инструментарий, выбирая нужные графики и изменяя положение последних с учетом личных предпочтений.

        Список активных инструментов технического анализа приведен в одноименном разделе. Пользователь может убрать с графика как один, так и все инструменты анализа, нажав на соответствующую кнопку (крестик или «удалить все»):

        Технические инструменты Pocket Option в мобильной версии

        Брокер предлагает трейдерам мобильную версию торгового терминала, которая по функциональности не уступает компьютерной. Но при детальном рассмотрении оба варианта различаются между собой.

        Чтобы внести изменения в графическое отображение выбранных функций в данном терминале, необходимо нажать на ту же кнопку, расположенную на основном экране:

        В сравнении с онлайн-версией, мобильная торговая платформа предлагает меньшее количество опций для технического анализа:

        Конфигурация параметров в мобильном приложении проводится иначе. При выборе появляется список с доступными опциями.

        После корректировки осциллятор автоматически переносится на график:

        Список открытых инструментов отображается в разделе «Активные». В этом окне можно удалить с графика часть из них или все.

        В мобильной версии торговой платформы ограничена функциональность части технического инструментария. В частности, максимальный период стандартного мувинга не может превышать 35. В онлайн-платформе этот параметр достигает 250. Также в мобильной версии отсутствует возможность копирования через социальный трейдинг Pocket Option.

        Кроме того, обучающие материалы можно получить в онлайн-платформе. Поэтому мобильную версию рекомендуется использовать только для отслеживания скачков курса на рынке.

        Аналитические показатели торговой платформы Покет Опшен

        В терминале компании можно найти разные показатели, которые являются как базовыми, так и авторскими. Поэтому тут можно найти такие, которых не будет в MetaTrader 4. Далее рассмотрим каждый из них более подробно.

        Accelerator Oscillator

        AC вычисляет ускорение и замедление ценового движения, благодаря чему измеряются и само движение, и цена. Также в нем есть средний уровень, который выступает в качестве баланса ускорения и силы. Когда показания выше нее, то котировкам легче расти, а когда ниже – падать.

        Настройки AC позволяет получить более частые или более редкие сигналы:

        ADX

        Average Directional Movement Index — осциллятор, определяющий направленное ценовое движение. Он состоит из трех линий: +DI, -DI и линии ADX (среднего направленного движения). Алгоритм сравнивает максимумы (+DI) и минимумы (-DI) цены, выстраивая по ним скользящую среднюю (линия ADX).

        Исходя из этого, ADX дает возможность определить направление движения, а также его силу. По -DI или +DI мы видим направление, а по «мувингу» силу.

        Настройки менять не обязательно, так как индикаторы не дает сигналов, а лишь информирует о тренде:

        Alligator

        Суть индикатора очень проста – это три сглаженные скользящие средние с разными периодами и смещением. По итогу есть три составляющие «крокодила»:

        1. Челюсть – синий цвет;
        2. Зубы – красный цвет;
        3. Губы – зеленый цвет.

        Если линии переплетаются между собой, то животное спит, то есть рынок находится во флэте. Когда зверь выходит на охоту, пасть раскрывается (расширяются скользящие), и аллигатор ест, или говоря проще – начинается тренд. После насыщения пасть снова закрывается, и он засыпает (флэт):

        Базовые конфигурацию можно менять, но делать это не обязательно:

        Aroon

        Инструмент был создан для определения тренда и перехода рынка в состояние флэта. Построения основываются на периодах с момента появления последнего экстремума. Период задается трейдером и по умолчанию равняется «25». Также есть стратегия для Pocket Option на основе Aroon EMA.

        Если красная линия расположилась выше «70», а синяя ниже «30», то можно говорить о медвежьем тренде. Соответственно, растущий рынок можно увидеть при обратных условиях. Флэт определяется, когда линии держаться около середины.

        Настроить можно только период:

        Average True Range

        ATR показывает волатильность котировок. Когда цена резко и сильно падает, то линия поднимается, показывая, что волатильность возрастает. Тоже самое может происходить и при резком росте. Если цена долгое время находится в боковом движении, то волатильность падает и линия ATR снижается.

        Использовать ATR в торговле имеет смысл только для сбора статистики и определения того, насколько сильно может вырасти или упасть цена в ближайшее время.

        Период отвечает за количество свечей на выбранном таймфрейме:

        Awesome Oscillator

        Индикатор строится по медианным ценам (максимум + минимум / 2) для большой скользящей средней, после чего из нее вычитается медианные цены меньшей скользящей. Основная цель инструмента – определение силы рынка.

        Торговля ведется по паттерну «блюдце» или при пересечении нулевого уровня. Также можно искать дивергенции, которые хорошо показывает Awesome Oscillator Divergence.

        В настройках можно поменять периоды «мувингов»:

        Bears Power

        Этот индикатор является разницей между минимумами цен и экспоненциальной скользящей и позволяет видеть силу медведей. Лучшие показания можно получить при совмещении его со стандартным «мувингом». Если скользящая направлена вверх, и Bears Power начинает расти, это выступает сигналом для Call и наоборот для Put:

        Период измеряет силу медведей за количество времени:

        Bulls Power

        Точно такой же индикатор с тем же алгоритмом вычислений, но основанный на силе быков. В торговле используется точно таким же образом, а совмещать их нет смысла, так как они полностью противоположны:

        Настройки также отвечают за период в свечах:

        Bollinger Bands

        BB включает в себя алгоритм определения тренда, волатильности и осциллятор. Направление лент показывает тренд, который преобладает на рынке, и все это с учетом волатильности. Чем шире канал, тем выше волатильность. Во время флэта диапазон сужается:

        Настроить можно период в барах и отклонение:

        Bollinger Bands Width

        Этот индикатор строится по другому алгоритму в отличие от полос Болинджера. Но он также измеряет тренд и волатильность. Используют его вместе с базовым индикатором, чтобы получать более точные указания и сигналы:

        Настройки похожи на предыдущий вариант:

        CCI

        CCI – осциллятор, который помогает определять перекупленность и перепроданность, показывая отклонение цены от скользящей средней. Если линия выходит за пределы «100» и «-100», это выступает стандартным сигналом, хотя использование этого инструмента не ограничивается такими простыми правилами и есть множество стратегий, основанных именно на Commodity Channel Index:

        В настройках задается период скользящей, от которой и отклоняется цена:

        Donchian Channel

        Donchian Channel – это канал, который строится по максимальным и минимальным ценам за заданный период времени. Торговля ведется после пробоя канала в соответствующую сторону. Также можно использовать и среднюю линию канала:

        Период для вычисления макс. и мин.:

        DeMarker

        По алгоритму DeM похож на каналы Дончиана, но сравнивает прошлые экстремумы с текущими. Располагается он в «подвале», и исходя из его вычислений он указывает на направление тренда и перекупленность/перепроданность.

        Периоды вычислений можно поменять в настройках:

        Envelopes

        Еще его называют «конвертами». Он построен на том, что любая цена в большинстве случаев возвращается к своему диапазону движений, и поэтому, как только цена пробивает границу канала, она в ближайшее время должна вернутся в канал. Торговля ведется после пробоя канала и также при пересечении ценой средней линии.

        Так как канал состоит из «машек», то их можно настроить:

        Fractals

        Алгоритм индикатора основывается на 5 последовательных свечах, где за основу берется средняя свеча (третья), которая является самой высокой или низкой. Фрактал появляется именно под или над третьей свечей.

        Настройки лучше не менять, чтобы не «ломать» стандартный принцип построения:

        Ichimoku Kinko Hyo

        Довольно старый индикатор, созданный японским трейдером. Ишимоку помогает определить тренд, уровни поддержки и сопротивления и точки для входа в сделку. Состоит инструмент из трех линий и облака:

        Настроить можно периоды линий и цвета:

        Keltner Channel

        Keltner Channel является простой скользящей с диапазоном выше и ниже этой линии, из-за чего и получается канал. Также в расчете участвует ATR. Торговля по каналу Кельтнера ведется при прорыве границ, так как это говорит о бычьем или медвежьем тренде:

        Настроить можно период «мувинга» и ATR:

        MACD

        MACD является трендовым осциллятором, так как основан на двух Скользящих Средних. Когда один из мувингов удаляется от другого, то гистограмма растет, а когда мувинги сближаются, то гистограмма падает. Исходя из этого во время тренда столбики индикатора являются высокими, а во флэте – низкими:

        Настроить можно периоды «машек» и сигнальную линию:

        Momentum

        Моментум измеряет величину изменения котировок за заданный период, что делает его опережающим индикатором. Сигналы для Call появляются, когда Momentum находится на минимальных значениях и начинает расти. Put покупается, когда индикатор начинает падать после максимальных значений:

        Настраивается период, за который измеряется величина движения:

        Moving Average

        Скользящая Средняя показывает среднее значение цены за выбранный временной период. Соответственно, она может расти или падать вслед за ценой. Мувинги бывают разных типов и поэтому могут показывать разные значения, но самой популярной является простая средняя:

        Настроить можно период, за который индикатор будет измерять движение и тип средней:

        OsMA

        OsMA – это производный индикатор от MACD, который показывает расхождение между Макди и его гистограммой. Когда MACD выше своей линии, то OsMA выше нуля, и наоборот:

        Настройки точно такие же, как и у MACD:

        Parabolic SAR

        Трендовый индикатор, показывающий изменение тенденции, строится на основе каждой свечи. При его вычислении используются два ключевых параметра: фактор и точка ускорения. Фактор по умолчанию равен 0,02%, и при закрытии свечи к его значениям добавляется такое же значение. Точка ускорения стандартно равна 0,2%.

        Настройки, обсуждаемые выше, можно изменять:

        RSI

        Очень популярный индикатор, который давно используется многими трейдерами для поиска перегрева рынка и дивергенций. Индикатор построен на сравнении двух показателей цены за один и тот же период времени:

        1. падение цены;
        2. рост цены.

        По итогу строится линия осциллятора:

        Период индикатора задается в этом окне:

        Rate of Change

        Значения индикатора RoC показывают, на сколько сильны продавцы или покупатели в данный момент. Индикатор явялется дубликатом Momentum, но зависит не от уровней «100» и «-100», а от уровня «0»:

        Период, за который строится индикатор, меняется в настройках:

        Schaff Trend Cycle

        STC включает в себя алгоритмы таких индикаторов, как MACD и Stochastic. Изначально Schaff Trend Cycle рассчитывает расхождение между двумя EMA (как и MACD), после чего, а алгоритм стохастика сглаживает эти значения:

        Настройки индикатора позволяют поменять различные данные:

        Stochastic Oscillator

        Этот осциллятор строится на основании максимумов и минимумов по закрытым ценам. Но это только первая линия индикатора. Вторая линия строится на основании первой линии, после чего получается довольно динамический индикатор перекупленности и перепроданности. Торговля ведется либо при выходе из этих зон, либо по дивергенциям:

        Настроить можно периоды и замедление, а также выбрать тип мувингов:

        SuperTrend

        Индикатор SuperTrend помогает определять тренд и не предназначен для торговли, так как не дает никаких сигналов. Его показания строятся по закрытию цены и основаны на ATR. Если цена растет, он покажет зеленую линию с подписью «Выше». При падении появится красная линия и подпись – «Ниже»:

        В настройках можно поменять период ATR и множитель:

        Vortex

        Индикатор Vortex состоит из двух линий, одна из которых реагирует на движение вверх, а вторая на движение вниз. Как только линии пересекаются, появляется сигнал. Если зеленая линия пересекает красную снизу вверх, то покупается Call. Когда зеленая пересекает красную сверху вниз, покупается Put:

        Настроить можно период для расчета значений индикатора:

        Williams %R

        Принцип работы индикатора схож со Стохастиком, и он сравнивает цену максимума и цену закрытия, умножая полученную величину на «-100». Сигналы для покупки бинарных опционов используются при пересечении линий перекупленности/перепроданности и дивергенций:

        Изменить можно период:

        Zig Zag

        Трендовый индикатор, который не применяется для получения сигналов, а только для того, чтобы определить превалирующее направление цены. Зиг Заг соединяет экстремумы, фильтруя малые колебания и ценовой шум:

        Настроить можно отклонение, глубину для расчета и бэкстэп:

        Примеры использования индикаторов Pocket Option

        При настройке выбранного инструментария, используемого в торговле бинарными опционами, необходимо помнить о том, что нужно задать определенную чувствительность к запаздыванию. Поэтому рекомендуется применять разные сочетания, способные давать эффективные сигналы.

        В частности, в торговле бинарными опционами можно использовать Vortex, ADX или MACD. Последние способны давать эффективные сигналы с учетом характера движения цены и волатильности либо тренда. Контрольную точку на графике, в которой пересекаются графики, можно отображать в виде вертикальной линии:

        Торговые сигналы, получаемые в рамках выбранной стратегии для бинарных опционов, трактуются по стандартной схеме. Но открывать ордера в данном случае рекомендуется с учетом потенциальной вероятности ожидаемого скачка котировок.

        На представленном скриншоте показан пример покупки контракта Put в системе канального индикатора Кельтнера в сочетании с трендовым осциллятором. Первый сигнал появляется в момент возврата цены в канал снизу вверх, второй дает MACD, который подтверждает направление движения цены:

        На следующем скриншоте показан пример удачной покупки контракта Put при использовании аналогичной стратегии:

        Для успешной торговли бинарными опционами рекомендуется отслеживать изменение ситуации на рынке, используя терминал для Forex (это может быть, например, MetaTrader 4). Но Pocket Option предоставляет весь инструментарий, необходимый для успешного заключения сделок. Поэтому торговать можно сразу через брокерскую платформу, не расширяя предложенный функционал за счет сторонних разработок.

        Комментарии

        Mister X
        Big shoutout to SuperTrend! It’s my go-to for confirming trends—simple and effective. But yeah, you can’t just rely on one indicator. I usually combine it with MACD to avoid false signals. Pocket Option’s interface makes it super easy to set up these combos. Plus, on the mobile app, the streamlined options are perfect for on-the-go trading!
        20 ноября 2024
        Scruffy
        I’ve been obsessed with Bollinger Bands lately. The way they adapt to volatility is chef's kiss. You gotta watch for those squeeze zones—they’re goldmines for predicting breakouts. Also, if you’re not already, try layering Bollinger Bands with the Awesome Oscillator. Signals get much sharper, trust me!
        20 ноября 2024
        tirant
        Можно было бы назвать эту статью гайдом для начинающих, но некоторые из них я даже использую в торговле.
        20 ноября 2024
        Богдан
        Есть и довольно неплохие стратегии состоящие из базовых индикаторов.
        20 ноября 2024
        Руслан
        Ничего себе как много индюков)
        Option Bull, главное не потеряться и подбирать нужную комбинацию
        02 ноября 2022
        Option Bull
        Ничего себе как много индюков)
        01 ноября 2022
        Ольга
        Я думаю при работе с любой платформой, технический анализ всегда оказывается эффективнее фундаментального. Но я смотрю на это разнообразие индикаторов и теряюсь. С какого лучше начинать новичку?
        Мирослава, тут нет какого-то определенного набора для профи и для новичков. Тестируйте все на демо-счете, смотрите, что работает в связке. Что вам более понятнно будет, с того и начинайте.
        31 октября 2022
        Роман
        Роман
        Все довольно интересные индикаторы, но пока не прогонишь их на демо-счете, не поймешь, какой лучше подойдет для твоей стратегии.
        31 октября 2022
        Ольга
        А мне вот интересно, в Покете есть социальная торговая? Кто знает?
        26 октября 2022
        Мирослава
        Я думаю при работе с любой платформой, технический анализ всегда оказывается эффективнее фундаментального. Но я смотрю на это разнообразие индикаторов и теряюсь. С какого лучше начинать новичку?
        26 октября 2022
        Володя
        классно расписали все индикаторы, коротко и понятно, для новичка самое то, для опытных конечно не нужная инфа. от меня лично спасибо за такую объемную статью про индикаторы pocket option!)
        13 января 2022
        Артур
        у покета реально индикаторов куча, даже тех что нет в мт4 это классно. а вот если бы еще можно было любые индюки добавлять... была бы вообще сказка
        13 января 2022
        Арсен
        у покета реально индикаторов куча, даже тех что нет в мт4 это классно. а вот если бы еще можно было любые индюки добавлять... была бы вообще сказка
        свои вряд ли будут, это уже код и сложно, а вот сами они будут еще добавлять думаю немало индикаторов pocket option
        13 января 2022
