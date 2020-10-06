Стратегия для Pocket Option "Aroon EMA"

Индикатор Aroon появился совсем недавно и еще не успел стать таким же популярным в торговле бинарными опционами, как Stochastic Oscillator или MACD. Но несмотря на это, он имеется на многих торговых платформах, включая брокера Pocket Option.

Торговать можно и по одному лишь индикатору Арун, но более эффективные сигналы он генерирует вместе с индикатором Moving Average, что по итогу позволяет покупать бинарные опционы на платформе брокера без использования терминала MetaTrader 4.

Суть индикатора Aroon

Тогда как об индикаторе Moving Average все уже давно известно, индикатор Aroon для многих все еще остается чем-то новым и непривычным, и если говорить проще – то это осциллятор, который состоит их двух линий (с положительным и отрицательным значениями), которые движутся в диапазоне от «0» до «100». Формула расчета работает по принципу учета баров после формирования максимальных или минимальных значений цены, и как только какой-либо бар достигает максимальных или минимальных значений цены, индикатор достигает значения «0» или «100»:

Также ценовые движения могут быть сильными как глобально (на крупных таймфреймах) так и локально (на малых таймфреймах), и поэтому индикатор может не доходить до максимальных или минимальных значений, формируя пики и впадины на любых уровнях, включая «30», «50» и «80».

Установка индикаторов стратегии Aroon EMA

Чтобы начать использовать стратегию Aroon EMA на платформе брокера PocketOption, необходимо добавить на график два этих индикатора, которые можно найти на панели индикаторов:

В индикаторе Арун нет необходимости менять настройки и стоит отставить параметр «25»:

А в индикаторе Moving Average необходимо указать параметр «30» и поменять тип скользящей на EMA:

Правила торговли по стратегии Aroon EMA

Правила торговли по данным индикаторам очень просты и так как Aroon – это осциллятор с двумя типами линий, необходимо следить за пересечениями эти линий, и когда синяя линия пересекает красную сверху вниз, стоит покупать опцион Put, а когда пересекает снизу вверх, то покупать опцион Call:

С индикатором EMA все еще проще, и когда цена находится над линией индикатора, это сигнал к покупке Call, а когда под – к покупке Put.

Стоит отметить один важный момент, который состоит в том, что хоть индикатор Арун и является осциллятором, лучшие результаты он может показывать только по тренду, так как во флэте будет генерироваться очень много ложных сигналов. Поэтому перед тем, как начать использовать его на платформе Покет Опшн, стоит изучить процесс определения тренда и торговли по нему.

Примеры сделок в Pocket Option

По итогу, сложив все правила вместе, получается стратегия с такими условиями:

Линии индикатора Арун должны пересечься между собой. Цена должна быть над или под линией EMA.

Также необходимо помнить, что стратегия рассчитана на таймфрейм М1, а экспирация равняется 5 свечей.

Пример покупки опциона Call в Покет Опшн:

Цена была в восходящем тренде и находилась выше линии EMA, после чего пересеклись линии индикатора Арун и можно было покупать опцион Call с экспирацией в 5 минут.

Пример покупки опциона Put в Покет Опшн:

Те же самые условия, но наоборот, где в начале нисходящего тренда появились сигналы и опцион Put покупается с такой же экспирацией.

Заключение

Стратегия Aroon EMA является очень простой и будет понятна даже новичкам, а главное то, что ее можно использовать на платформе брокера PocketOption, так как все необходимые индикаторы теперь есть и там.

Но не стоит забывать о том, что стратегию обязательно стоит протестировать на демо-счету, проработав все правила и возможные ситуации, и только потом переходить на реальный счет.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В POCKET OPTION

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

