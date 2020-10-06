    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Pocket Option
        /
        Торговые стратегии для Pocket Option
        /
        Стратегия Aroon EMA

        Стратегия для Pocket Option "Aroon EMA"

        Индикатор Aroon появился совсем недавно и еще не успел стать таким же популярным в торговле бинарными опционами, как Stochastic Oscillator или MACD. Но несмотря на это, он имеется на многих торговых платформах, включая брокера Pocket Option.

        Торговать можно и по одному лишь индикатору Арун, но более эффективные сигналы он генерирует вместе с индикатором Moving Average, что по итогу позволяет покупать бинарные опционы на платформе брокера без использования терминала MetaTrader 4.

        PO

        Также не стоит забывать, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option, а чтобы улучшить свои показатели по данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10$.

        Суть индикатора Aroon

        Тогда как об индикаторе Moving Average все уже давно известно, индикатор Aroon для многих все еще остается чем-то новым и непривычным, и если говорить проще – то это осциллятор, который состоит их двух линий (с положительным и отрицательным значениями), которые движутся в диапазоне от «0» до «100». Формула расчета работает по принципу учета баров после формирования максимальных или минимальных значений цены, и как только какой-либо бар достигает максимальных или минимальных значений цены, индикатор достигает значения «0» или «100»:

        Стратегия Aroon EMA в Pocket Option

        Также ценовые движения могут быть сильными как глобально (на крупных таймфреймах) так и локально (на малых таймфреймах), и поэтому индикатор может не доходить до максимальных или минимальных значений, формируя пики и впадины на любых уровнях, включая «30», «50» и «80».

        Установка индикаторов стратегии Aroon EMA

        Чтобы начать использовать стратегию Aroon EMA на платформе брокера PocketOption, необходимо добавить на график два этих индикатора, которые можно найти на панели индикаторов:

        Добавление индикаторов в PocketOption

        В индикаторе Арун нет необходимости менять настройки и стоит отставить параметр «25»:

        Aroon в Pocket Option

        А в индикаторе Moving Average необходимо указать параметр «30» и поменять тип скользящей на EMA:

        Moving Average в Pocket Option

        Правила торговли по стратегии Aroon EMA

        Правила торговли по данным индикаторам очень просты и так как Aroon – это осциллятор с двумя типами линий, необходимо следить за пересечениями эти линий, и когда синяя линия пересекает красную сверху вниз, стоит покупать опцион Put, а когда пересекает снизу вверх, то покупать опцион Call:

        Сигналы от Aroon в PocketOption

        С индикатором EMA все еще проще, и когда цена находится над линией индикатора, это сигнал к покупке Call, а когда под – к покупке Put.

        Стоит отметить один важный момент, который состоит в том, что хоть индикатор Арун и является осциллятором, лучшие результаты он может показывать только по тренду, так как во флэте будет генерироваться очень много ложных сигналов. Поэтому перед тем, как начать использовать его на платформе Покет Опшн, стоит изучить процесс определения тренда и торговли по нему.

        Примеры сделок в Pocket Option

        По итогу, сложив все правила вместе, получается стратегия с такими условиями:

        1. Линии индикатора Арун должны пересечься между собой.
        2. Цена должна быть над или под линией EMA.

        Также необходимо помнить, что стратегия рассчитана на таймфрейм М1, а экспирация равняется 5 свечей.

        Пример покупки опциона Call в Покет Опшн:

        Опцион Call в Pocket Option

        Цена была в восходящем тренде и находилась выше линии EMA, после чего пересеклись линии индикатора Арун и можно было покупать опцион Call с экспирацией в 5 минут.

        Пример покупки опциона Put в Покет Опшн:

        Опцион Put в Pocket Option

        Те же самые условия, но наоборот, где в начале нисходящего тренда появились сигналы и опцион Put покупается с такой же экспирацией.

        Заключение

        Стратегия Aroon EMA является очень простой и будет понятна даже новичкам, а главное то, что ее можно использовать на платформе брокера PocketOption, так как все необходимые индикаторы теперь есть и там.

        Но не стоит забывать о том, что стратегию обязательно стоит протестировать на демо-счету, проработав все правила и возможные ситуации, и только потом переходить на реальный счет.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В POCKET OPTION

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Игорь
        Здравствуйте. Ответьте пожалуйста, по данной стратегии, на таймфрейме м1, какая должна быть экспирация? В описании стратегии у вас на сайте написано так ,, Также необходимо помнить, что стратегия рассчитана на таймфрейм М1, а экспирация равняется 5 свечей (т.е. по факту 5 минут время сделки на минутном таймфрейме)", и на видеоролике https://www.youtube.com/watch?v=Vvb4tJMqjdM-на 6:50 минуте на ютубе также как и в описании стратегии на вашем сайте, но... на другом видеоролике https://www.youtube.com/watch?v=sc4ZTNdMWvg -также у вас на канале "WinOptionCrypto : Бинарные опционы и криптовалюты" ютуб, там рассказчик говорит что если таймфрейм м1 то и экспирация должна быть 1 минута, если таймфрейм м5 то время экспирации 5 минут (и это все, в одну свечу, а не в 5, как в ссылке выше на ролик). Вообщем, Где информация правильная, применительная к этой стратегии, разъясните пожалуйста? И второй вопрос, открывать лучше сделку сразу в момент пересечения синей линии с красной в индикаторе Aroon, или же заходить в сделку в момент открытия следующей свечи, когда индикатор Арун точно зафиксируется на пересечении, потому что индикатор Aroon перерисовывается, вроде бы пересечение есть, и тут же свеча может пойти в обратном направлении и соответственно синия линия отскочет от красной в исходное положение?
        13 апреля 2024
        Ответить
        Игорь
        Скажите вы вообще не отвечаете на "задать вопрос" сообщения?
        13 апреля 2024
        Ответить
        Богдан
        Ответить
        Артур
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Я правильно опнмиаю, что все эти индикаторы уже установлены на платформе и их достаточно просто выбрать?
        Option Bull, да, все верно. Для их использования вам не нужно заниматься установкой MT4 и поиска этих индикаторов с последующей установкой. Это одна из вещей, за которую я люблю Покет Опшен.
        22 февраля 2023
        Ответить
        Ответить
        Руслан
        Ответить
        tirant
        tirant
        Пока ищу варианты. Не уверн.... всё может быть.
        20 февраля 2023
        Ответить
        Ответить
        Миша Додин
        Миша Додин
        Попробовал данную стратегию и индикатор и пока что доволен, торгую вместе с ним валютные пары. Как сейчас помню первые 3 сделки и все в +, радости было полные штаны. Для новичков то что нужно. Aroon EMA спасибо что ты есть!
        03 февраля 2021
        Ответить
        Ответить
        Ответить
        Максим Д.
        К aroon можно прикрутить еще стох или макд, будут еще точнее сигналы. и ложных будет меньше
        06 октября 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!