    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Обзор брокера Grand Capital 2026. Отзывы

        Grand Capital – краткий обзор брокера

        Брокер Grand Capital предоставляет торговлю как на рынке Форекс, так и бинарными опционами, благодаря чему множество трейдеров из России и стран СНГ выбирают именно эту брокерскую компанию. Множество наград и 14 лет работы говорят о том, что Гранд Капитал является надёжным брокером с удобными торговыми условиями.

        ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ Grand Capital

        Grand Capital - проверенный временем брокер, основанный 14 лет назад. За годы работы на форекс рынке компания открыла филиалы в Южной Азии, Африки, СНГ, Европы, Индии, Латинской Америке. Сейчас около полу миллиона резидентов 188 стран торгуют в Grand Capital. Сайт брокера поддерживает 15 языков.

        Партнерская сеть

        Grand Capital имеет разветвленную сеть партнеров по всему миру, состоящую из 18 тысяч. Войти в партнерскую сеть компании можно как физическому лицу без серьезных вложений, так и бизнесу, который ищет пути повысить свои доходы. Grand Capital предлагает несколько моделей для сотрудничества. Первый уровень — это веб-партнерство, то есть простое подключение уже имеющейся в распоряжении площадки к привлечению новых клиентов. Второй уровень - региональное представительство. Заключается в том, что работа партнера ведется от имени Grand Capital. Следующие уровни - франшиза и White Label. За гибкие условия сотрудничества форекс-сообщество брокер был удостоен награды “Лучшая партнерская программа” от MENA Financial Expo 2016.

        Благодаря постоянному улучшению торговых условий и работой над инновационными сервисами для трейдеров, Grand Capital ежегодно становится лауреатом региональных форекс-премий, таких, как “Лучшие технологии для трейдинга” от Moscow Financial Expo 2016, “Лучший форекс-брокер в Африке” от Africa Financial Expo 2017, “Лучший Forex ECN Broker в Африке” от CIO East Africa 2019 и “Лучший провайдер инвестиционных сервисов в Африке 2020".

        Регулирование

        Grand Capital регулируется первой нейтральной международной организацией FinaCom PLC LTD:

        Финансовая комиссия - это посредник в разрешении разногласий между участниками рынка форекс. Присудив брокеру первую категорию надежности, организация предоставляет до $20 000 компенсационного фонда на каждого клиента.

        Справедливое регулирование споров между клиентами и безопасность депозитов гарантирует также смарт-контракт блокчейн-эскроу Serenity. При любых разногласиях Serenity гарантирует справедливое разбирательство и сохраняет депозитные средства до достижения согласия между сторонами.

        Торговые платформы Grand Capital

        Брокер делает упор на самые передовые инструменты для эффективной торговли и сокращения рисков потери депозита. Торговать можно с любого устройства, выбирая одну или сразу несколько торговых платформ от Grand Capital.

        Grand Capital поддерживает самые классические и наиболее распространенные платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 от разработчика MetaQuotes:

        Оба приложения доступны как в веб-версии, так и на мобильных устройствах с Android ОС и iOS. В классической Meta Trader 4 можно торговать более 500 инструментов. Они включают в себя более полу сотни валютных пар, 32 криптовалютных пар, CFD на спот-металлы, акции, индексы и фьючерсы на энергоресурсы.

        На счете обновленной версии этой платформы - Meta Trader 5 - Grand Capital предоставляет выбор из более 450 инструментов. На платформе существенно расширены функции и возможности алгоритмичной торговли.

        Брокер не только предоставляет торговые терминалы MetaQuotes, но и разработал собственные торговые платформы для браузера и мобильного телефона.

        WebTrader — это торговый терминал от Grand Capital, который делает торговлю еще проще и доступнее через любой браузер:

        В терминале есть все те же необходимые инструменты для анализа рынка, что и в MetaTrader 4. Разница в том, что для использования терминала не нужно ничего устанавливать на ПК или телефон (есть мобильная версия), а его интерфейс упрощен и оптимизирован для максимального удобства трейдеров.

        Наконец, новейший продукт компании - приложение для телефонов GrandTrade, в которые доступны все функции платформ MetaTrader 4 и WebTrader. Программа объединяет в себе торговый терминал и личный кабинет трейдера. Пользователь с телефона и в одном приложении может открывать и настраивать торговые счета, осуществлять ввод/вывод, просматривать историю балансовых операций, переводить средства между счетами, торговать, видеть историю сделок, следить за котировками и получать актуальную аналитику.

        Торговые условия

        Торговые условия в Grand Capital средние по рынку, а по некоторым инструментам - ниже среднего, что в первую очередь привлекает трейдеров. Так, брокер работает комиссия, а спред на популярные инструменты форекс начинается от 0,4 пункта. Привлекательны для клиентов также минимальные свопы, что открывает двери для среднесрочных и долгосрочных трейдеров. Этого Grand Capital добился, используя ECN и качественной ликвидности от крупнейших провайдеров. В качестве комплимента своим клиентам, Grand Capital возвращает стоимость комиссии от любой системы платежей при внесении трейдером депозита.

        В Grand Capital один из самых низких порогов входа для трейдеров: минимальный депозит всего $100 на всех счетах. А на счете Micro - $10. Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей «ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»».

        Максимальное кредитное плечо для торговли в Grand Capital - 1:500. Клиентам также предлагается воспользоваться технологией плавающих плеч, которая заключается в автоматическом изменении кредитного плеча в зависимости от величины совокупной номинальной стоимости позиции. 

        Для тренировки новичков в Grand Capital есть демо-счет, на котором можно распоряжаться суммой до $10000. На демо-счете отображены все те же котировки и торговые условия, что и при торговле с реальными деньгами.

        Новым клиентам, которые впервые пополняют счет, Grand Capital безвозмездно дарит 40% бонус от депозита, прибыль от которого можно вывести:

        Счета

        В Grand Capital действуют шесть основных счетов - стандартный, криптовалютный, микро, SwapFree, ECN, MT5:

        Есть еще один счет, который компания предоставляет в качестве копитрейдингового инвестиционного сервиса - RAMM:

        Эта торговая платформа встроена в личный кабинет каждого пользователя. Эта автоматизированная система создана для точного копирования сделок в стратегиях профессиональных трейдеров, которые делятся своими стратегиями.

        Grand Capital также несколько лет назад разработал собственный копитрейдинговый сервис - LAMM (Lot allocation management module):

        Она позволяет выбрать профессионального трейдера и использовать его торговые сигналы. При этом вся сумма депозита остается в распоряжении инвестора. В этом плане LAMM принципиально отличается от сервисов доверительного управления и помогает минимизировать риски.

        В обоих случаях сервисы помогают получать прибыль даже если копирующие их сделки не имеют большого опыта и делают первые шаги в торговле на форекс.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В GRAND CAPITAL

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Грановский
        Много возможностей как для новичка, так и для профи. Выгодные требования по CFD для инвесторов. Нравится торговать с GC, не подводили ещё и техподдержка быстро реагирует. Торгую на крипто уже 4 месяца. Единственное - неудобный личный кабинет, было бы неплохо модернизировать
        брокеру уже сколько лет, но они не тормозят и развитие продолжается, я уже где-то полгода использую его для трейдинга, но не крипта, а обычные валюты форекс.
        14 сентября 2020
        Ответить
        Роман-Одесса
        13 сентября 2020
        Ответить
        Игорь Игоревич
        Нравится то, что гранд капитал на месте не стоит и постоянно развивается, вводить новые функции и условия
        16 апреля 2020
        Ответить
        Клим
        Не так давно торгую в grand cap и могу сказать что все отлично, много активов, какие хочешь есть, даже всякие товарные типа кофе или нефти. прибыль выводили, так что хороший брокер
        16 апреля 2020
        Ответить
        Карина
        Этого брокера узнала одного и из первых и тогда он был ни о чем конечно, скудный функционал и очень мало инструментов для торговли. но зато сейчас серьезный брокер)
        16 апреля 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!