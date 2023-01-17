Обзор брокера Grand Capital 2026. Отзывы

Grand Capital – краткий обзор брокера Брокер Grand Capital предоставляет торговлю как на рынке Форекс, так и бинарными опционами, благодаря чему множество трейдеров из России и стран СНГ выбирают именно эту брокерскую компанию. Множество наград и 14 лет работы говорят о том, что Гранд Капитал является надёжным брокером с удобными торговыми условиями.

Grand Capital - проверенный временем брокер, основанный 14 лет назад. За годы работы на форекс рынке компания открыла филиалы в Южной Азии, Африки, СНГ, Европы, Индии, Латинской Америке. Сейчас около полу миллиона резидентов 188 стран торгуют в Grand Capital. Сайт брокера поддерживает 15 языков.

Партнерская сеть

Grand Capital имеет разветвленную сеть партнеров по всему миру, состоящую из 18 тысяч. Войти в партнерскую сеть компании можно как физическому лицу без серьезных вложений, так и бизнесу, который ищет пути повысить свои доходы. Grand Capital предлагает несколько моделей для сотрудничества. Первый уровень — это веб-партнерство, то есть простое подключение уже имеющейся в распоряжении площадки к привлечению новых клиентов. Второй уровень - региональное представительство. Заключается в том, что работа партнера ведется от имени Grand Capital. Следующие уровни - франшиза и White Label. За гибкие условия сотрудничества форекс-сообщество брокер был удостоен награды “Лучшая партнерская программа” от MENA Financial Expo 2016.

Благодаря постоянному улучшению торговых условий и работой над инновационными сервисами для трейдеров, Grand Capital ежегодно становится лауреатом региональных форекс-премий, таких, как “Лучшие технологии для трейдинга” от Moscow Financial Expo 2016, “Лучший форекс-брокер в Африке” от Africa Financial Expo 2017, “Лучший Forex ECN Broker в Африке” от CIO East Africa 2019 и “Лучший провайдер инвестиционных сервисов в Африке 2020".

Регулирование

Grand Capital регулируется первой нейтральной международной организацией FinaCom PLC LTD:

Финансовая комиссия - это посредник в разрешении разногласий между участниками рынка форекс. Присудив брокеру первую категорию надежности, организация предоставляет до $20 000 компенсационного фонда на каждого клиента.

Справедливое регулирование споров между клиентами и безопасность депозитов гарантирует также смарт-контракт блокчейн-эскроу Serenity. При любых разногласиях Serenity гарантирует справедливое разбирательство и сохраняет депозитные средства до достижения согласия между сторонами.

Торговые платформы Grand Capital

Брокер делает упор на самые передовые инструменты для эффективной торговли и сокращения рисков потери депозита. Торговать можно с любого устройства, выбирая одну или сразу несколько торговых платформ от Grand Capital.

Grand Capital поддерживает самые классические и наиболее распространенные платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 от разработчика MetaQuotes:

Оба приложения доступны как в веб-версии, так и на мобильных устройствах с Android ОС и iOS. В классической Meta Trader 4 можно торговать более 500 инструментов. Они включают в себя более полу сотни валютных пар, 32 криптовалютных пар, CFD на спот-металлы, акции, индексы и фьючерсы на энергоресурсы.

На счете обновленной версии этой платформы - Meta Trader 5 - Grand Capital предоставляет выбор из более 450 инструментов. На платформе существенно расширены функции и возможности алгоритмичной торговли.

Брокер не только предоставляет торговые терминалы MetaQuotes, но и разработал собственные торговые платформы для браузера и мобильного телефона.

WebTrader — это торговый терминал от Grand Capital, который делает торговлю еще проще и доступнее через любой браузер:

В терминале есть все те же необходимые инструменты для анализа рынка, что и в MetaTrader 4. Разница в том, что для использования терминала не нужно ничего устанавливать на ПК или телефон (есть мобильная версия), а его интерфейс упрощен и оптимизирован для максимального удобства трейдеров.

Наконец, новейший продукт компании - приложение для телефонов GrandTrade, в которые доступны все функции платформ MetaTrader 4 и WebTrader. Программа объединяет в себе торговый терминал и личный кабинет трейдера. Пользователь с телефона и в одном приложении может открывать и настраивать торговые счета, осуществлять ввод/вывод, просматривать историю балансовых операций, переводить средства между счетами, торговать, видеть историю сделок, следить за котировками и получать актуальную аналитику.

Торговые условия

Торговые условия в Grand Capital средние по рынку, а по некоторым инструментам - ниже среднего, что в первую очередь привлекает трейдеров. Так, брокер работает комиссия, а спред на популярные инструменты форекс начинается от 0,4 пункта. Привлекательны для клиентов также минимальные свопы, что открывает двери для среднесрочных и долгосрочных трейдеров. Этого Grand Capital добился, используя ECN и качественной ликвидности от крупнейших провайдеров. В качестве комплимента своим клиентам, Grand Capital возвращает стоимость комиссии от любой системы платежей при внесении трейдером депозита.

В Grand Capital один из самых низких порогов входа для трейдеров: минимальный депозит всего $100 на всех счетах. А на счете Micro - $10. Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей «ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»».

Максимальное кредитное плечо для торговли в Grand Capital - 1:500. Клиентам также предлагается воспользоваться технологией плавающих плеч, которая заключается в автоматическом изменении кредитного плеча в зависимости от величины совокупной номинальной стоимости позиции.

Для тренировки новичков в Grand Capital есть демо-счет, на котором можно распоряжаться суммой до $10000. На демо-счете отображены все те же котировки и торговые условия, что и при торговле с реальными деньгами.

Новым клиентам, которые впервые пополняют счет, Grand Capital безвозмездно дарит 40% бонус от депозита, прибыль от которого можно вывести:

Счета

В Grand Capital действуют шесть основных счетов - стандартный, криптовалютный, микро, SwapFree, ECN, MT5:

Есть еще один счет, который компания предоставляет в качестве копитрейдингового инвестиционного сервиса - RAMM:

Эта торговая платформа встроена в личный кабинет каждого пользователя. Эта автоматизированная система создана для точного копирования сделок в стратегиях профессиональных трейдеров, которые делятся своими стратегиями.

Grand Capital также несколько лет назад разработал собственный копитрейдинговый сервис - LAMM (Lot allocation management module):

Она позволяет выбрать профессионального трейдера и использовать его торговые сигналы. При этом вся сумма депозита остается в распоряжении инвестора. В этом плане LAMM принципиально отличается от сервисов доверительного управления и помогает минимизировать риски.

В обоих случаях сервисы помогают получать прибыль даже если копирующие их сделки не имеют большого опыта и делают первые шаги в торговле на форекс.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В GRAND CAPITAL

Смотрите также:

Grand Capital отзывы