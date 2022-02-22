Бинарные опционы уже давно стали популярным способом заработка в интернете. Поэтому неудивительно, что с каждым годом появляется всё больше новых брокеров бинарных опционов, предлагающих свои услуги. Но как именно они зарабатывают? И откуда у них прибыль, если торгуете вы?

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо начать с основ. Кто такие брокер и трейдер? Чем они отличаются друг от друга? И вообще, что такое бинарный опцион?

Помимо этих стандартных вопросов, многие новички интересуются и другими: насколько прозрачен рынок бинарных опционов? Можно ли здесь действительно зарабатывать или всё сводится к потере денег?

Чтобы прояснить ситуацию, давайте разберёмся, на чем зарабатывают брокеры бинарных опционов. Это поможет понять, на чём строится рынок бинарных опционов – и какое место в нём вы сможете занять. Такие знания особенно важны, если вы хотите построить стабильный заработок на бинарных опционах.

Кто такой брокер бинарных опционов?

Прежде чем ответить на этот вопрос, разберемся с базовой терминологией:

Бинарный опцион – это, по сути, ставка на то, в каком направлении изменится цена актива к моменту окончания опционного контракта (времени экспирации): вверх или вниз.

– это, по сути, ставка на то, в каком направлении изменится цена актива к моменту окончания опционного контракта (времени экспирации): вверх или вниз. Трейдер – это вы, пользователь торговой платформы брокера, который принимает решения и совершает сделки.

– это вы, пользователь торговой платформы брокера, который принимает решения и совершает сделки. Спрэд – разница между ценой покупки и продажи актива, на которой брокер бинарных опционов также может зарабатывать.

– разница между ценой покупки и продажи актива, на которой брокер бинарных опционов также может зарабатывать. Своп – плата за перенос открытой позиции на следующий день. Однако в классических бинарных опционах своп, как правило, не применяется.

Брокер бинарных опционов – это компания, с которой вы заключаете договор на оказание услуг по доступу к торговле на финансовом рынке. Она выступает посредником между вами и другими участниками торгов. Как и любой посредник, брокерская компания взимает комиссию за свои услуги – и это один из ключевых источников ее доход

Как зарабатывают брокеры бинарных опционов

Давайте рассмотрим, на чём зарабатывает брокер бинарных опционов, более подробно.

Торговля и комиссионные сборы

Основной источник дохода брокеров бинарных опционов – это разница между потерями клиентов по убыточным сделкам и выплатами по прибыльным. В отличие от рынка Форекс, где брокер выступает посредником, в бинарных опционах его доход формируется за счёт того, что число убыточных сделок у клиентов обычно превышает количество прибыльных. Даже при выплате 80% в случае выигрыша и 100% потери в случае проигрыша, при равновероятном движении цены и большом количестве сделок брокер остаётся в плюсе. Чем больше клиентов и активнее они торгуют, тем выше его прибыль.

Помимо этого, некоторые брокеры взимают комиссии за неторговые операции – например, за пополнение баланса через определенные платежные системы или электронные кошельки. Нередко также взимается комиссия за смену валюты торгового счета.

Например, если вы открыли счет в долларах США, а затем решили перевести его в евро, брокер может удержать до 3 % от суммы депозита в качестве комиссии за конвертацию.

Управление различными типами счетов

Помимо стандартных комиссий брокеры бинарных опционов зарабатывают на программах лояльности. Они предлагают своим клиентам различные типы счетов, каждый из которых имеет свои привилегии. Например VIP-счета, имеют самую низкую комиссию по сделкам и не торговым операциям, но требуют ежегодных или ежемесячных платежей. Помимо этого могут взиматься сопутствующие платежи в виде оплаты за неактивные счета, ежегодное обслуживание и т.п.

Премиальные подписки для клиентов

Еще один популярный источник дохода брокеров бинарных опционов – всевозможные платные подписки для клиентов. Это может быть что угодно: от профессиональной аналитики и торговых сигналов до доступа в торговую комнату, где опытные трейдеры делятся своим видением рынка и дают полезные советы новичкам. Иногда в подписку включают авторские технические индикаторы или торговых роботов – если платформа брокера поддерживает алгоритмическую торговлю.

Геймификация

В последнее время всё большую популярность набирает геймификация – внедрение игровых элементов в процесс торговли для повышения мотивации и вовлеченности клиентов. Торговля бинарными опционами может быть монотонной и вызывать стресс, поэтому многие брокеры стараются сделать её более увлекательной.

Чтобы повысить активность пользователей, они вводят игровые механики: выполнение заданий, начисление баллов в виде кристаллов или монет, рейтинги и достижения. Эти баллы можно обменивать на полезные функции – например, увеличение процента выплат, отмену убыточных сделок и другие привилегии.

При этом большинство игровых бонусов доступны не только за активность, но и за деньги – в специальном Маркете на платформе. Это превращает геймификацию в дополнительный источник дохода для брокера.

Размещение свободных средств в сейфе

Некоторые брокеры бинарных опционов имеют дополнительную возможность заработка за счет временно свободных средств своих клиентов. Это напоминает модель коммерческих банков. Хотя такой подход пока остаётся редкостью, некоторые компании уже внедрили его на практике.

Суть в том, что брокер использует средства клиентов для собственных инвестиций и выплачивает за это проценты. Такой подход говорит о высокой прозрачности и честном отношении к пользователям. Это выгодно отличает добросовестную компанию от мошенников, которые рассматривают трейдеров как источник дохода, не предлагая ничего взамен.

Такие условия доступны не только в долларах США, но и в криптовалютах, включая биткоин и эфириум. Это делает “Сейф” универсальным инструментом для трейдеров, предлагая пассивный доход на капитал не участвующий в торговле.

Партнерская программа

Партнерские программы являются одним из главных маркетинговых инструментов брокеров бинарных опционов. С их помощью компании привлекают большое количество новых клиентов, что напрямую способствует росту прибыли.

Выгоды для брокера очевидны:

Вместо затрат на масштабные рекламные кампании брокер выплачивает партнерам фиксированное вознаграждение за каждого привлеченного клиента. Это позволяет эффективно расширять бизнес и контролировать расходы. Партнеры обеспечивают доступ к целевой аудитории через свои сайты, блоги, социальные сети и другие источники трафика. Такой подход упрощает коммуникацию с потенциальными клиентами и снижает затраты на их привлечение. Продвигая услуги брокера, партнеры способствуют росту узнаваемости бренда и его репутации в интернете. Благодаря партнерской сети брокер получает стабильный поток новых клиентов на постоянной основе.

Таким образом, партнерская программа для брокера бинарных опционов представляет собой эффективный и экономически выгодный инструмент масштабирования бизнеса. Она позволяет привлекать новых клиентов, увеличивать прибыль и при этом значительно сокращать расходы на рекламу.

Каким должен быть идеальный брокер?

На наш взгляд, идеальный брокер – это не просто платформа с удобным интерфейсом, а полноценный партнер в торговле. Он не ставит во главу угла только собственную выгоду, а заботится о своих клиентах. Такой брокер обеспечивает прозрачные условия работы, надежно защищает ваши средства и предоставляет все необходимое для комфортной торговли.

Распознать надежного брокера можно по следующим признакам:

Наличие лицензии от авторитетного финансового регулятора.

Хранение средств клиентов на отдельных (сегрегированных) счетах без смешивания с операционными активами компании.

Положительные отзывы и хорошая репутация среди трейдеров, а также открытость – предоставление полной информации о себе и своей деятельности.

Интуитивно понятная и стабильная торговая платформа, которая исполняет ордера без задержек и поддерживает различные типы опционов: «Касание», «Диапазон», «Лестница», отложенные сделки, экспрессы и т.д.

Доступность платформы на разных устройствах, наличие широкого набора технических индикаторов, аналитических инструментов, различных типов графиков, возможность наносить графические объекты и сохранять шаблоны.

Широкий выбор активов – от валютных пар до криптовалют.

Разнообразие времени экспирации: от нескольких секунд до нескольких дней.

Высокий процент выплат по опционам.

Низкий порог входа: минимальный депозит и ставка.

Наличие демо-счета для знакомства с платформой и тестирования стратегий.

Разнообразные способы пополнения счёта и вывода средств.

Поддержка нескольких языков – для удобства клиентов из разных стран.

Оперативная и квалифицированная служба поддержки клиентов.

Образовательные материалы: статьи, аналитика, видеоуроки.

Как рейтинг брокеров бинарных опционов поможет выбрать лучшую компанию

Рейтинг брокеров бинарных опционов представляет для трейдера очень ценный инструмент. С его помощью можно существенно упростить поиск и выбор надежной компании. Используйте рейтинги как фильтр, который отсеивает сомнительные платформы и выделяет лидеров рынка.

Благодаря им вы экономите время и усилия на подбор подходящего брокера. Самостоятельное изучение десятков компаний, их лицензий, торговых условий и отзывов в интернете – процесс трудоемкий и долгий. Рейтинги же уже содержат всю необходимую, систематизированную и обобщенную информацию, позволяя быстро ознакомиться с основными характеристиками разных брокеров.

Кроме того, рейтинги обычно оформлены в виде таблицы, что удобно для визуального сравнения по ключевым критериям – таким, как минимальный депозит, уровень выплат, доступные активы, наличие демо-счета и прочие параметры.

Таким образом, рейтинг брокеров бинарных опционов становится надёжным помощником трейдера в выборе оптимальной торговой платформы.

Заключение

Итак, мы разобрали, как брокеры бинарных опционов зарабатывают: их основные источники дохода – это разница между выплатами и потерями по сделкам, различные комиссии и платные подписки для клиентов.

Уверены, что эти знания помогут вам в выборе надёжного партнёра. А в этом вам помогут рейтинги брокеров бинарных опционов, размещенные на нашем сайте.

Желаем удачной торговли!

