Торговые сигналы Binarium: как использовать и повысить эффективность торговли

Брокер бинарных опционов Binarium привлекает трейдеров со всего мира не только выгодными условиями и высокими процентами выплат по сделкам, но и торговыми сигналами. На постоянно меняющихся рынках даже опытным трейдерам иногда нужен совет или свежий взгляд на ситуацию от коллег или более опытных наставников.

Все это успешно реализовано в торговых комнатах Binarium. Если вам интересно узнать, как они могут помочь существенно увеличить вашу прибыль на бинарных опционах, советуем дочитать до конца.

Что такое сигналы?

Под торговыми сигналами понимаются рекомендации или инструкции о том, когда покупать опцион Call, а когда – Put. В них также всегда указано время экспирации, на которое он рассчитан. Базовыми активами могут быть акции, валютные пары, индексы, криптовалюты и металлы. Такие алерты обычно формируются на основе аналитической обработки исторических данных актива. Изучая поведение цен и технических индикаторов, аналитики или автоматизированные стратегии формируют торговые сигналы. Они могут поступать из разных источников:

Технический анализ – благодаря индикаторам, графическим формациям и свечным комбинациям.

– благодаря индикаторам, графическим формациям и свечным комбинациям. Фундаментальный анализ – на основе новостей, экономических данных, отчетов компаний и прочих макроэкономических факторов, влияющих на цену актива.

– на основе новостей, экономических данных, отчетов компаний и прочих макроэкономических факторов, влияющих на цену актива. Роботы – автоматизированные системы, генерирующие оповещения на основе заранее запрограммированных условий.

– автоматизированные системы, генерирующие оповещения на основе заранее запрограммированных условий. Прогнозы от опытных трейдеров – рекомендации от экспертов и профессиональных трейдеров, которые делятся своим мнением бесплатно или по подписке.

Технически Бинариум сигналы могут поступать по:

Электронной почте Уведомлениям Push-UP Сервисам, отслеживающим всевозможные паттерны и свечные комбинации: Autochartist, TradingView, ThinkorSwim.

В целом, торговыми сигналами пользуются не только новички, но и опытные трейдеры, поскольку они помогают торговать даже без глубокого понимания рынка.

Автоматические уведомления

Прогнозы на Бинариум очень популярны среди трейдеров. Это связано с тем, что сразу несколько торговых систем формируют оповещения по множеству активов и таймфреймов. При этом нельзя сказать, что они основаны на каких-то уникальных разработках. В их основе лежат сигналы от классических и всем известных индикаторов – MACD, CCI, Bollinger Bands и скользящих средних.

Благодаря им трейдеры могут делать прогнозы на Binarium с большей уверенностью, так как они основаны на исторических данных, статистике и теории вероятности, а не на эмоциях. Алгоритм брокерской компании обрабатывает информацию с недоступной для человека скоростью. Поэтому автоматические сигналы более надежны в трейдинге.

Прогнозы от трейдеров-экспертов

Для того чтобы стать профессиональным трейдером, потребуются годы проб и ошибок. Необходимо много тренироваться, читать книги, разработать собственную торговую стратегию и научиться грамотно управлять рисками. Помимо этого, нужно вести дневник трейдера и регулярно проводить анализ сделок. Одним словом, очень много скрупулезной работы и, что самое важное – никто не гарантирует положительный результат, даже если все это сделать.

Альтернативой может стать использование прогнозов тех, кто уже прошел этот сложный путь и добился успеха. Преимущества такого подхода очевидны: опытными трейдерами Binarium принимаются обоснованные решения об открытии сделки, они действуют рационально, а не эмоционально, как это зачастую происходит с новичками.

Кроме того, поняв логику трейдинга от эксперта, начинающий спекулянт сможет на ее основе разработать более надежный принцип входа в позицию. Например, это позволяет применять в торговле системы на основе тренда, так как большинство профессиональных стратегий основаны на принципе следования за основной тенденцией рынка.

Преимущества использования оповещений Бинариум

Сигналы Binarium имеют определенные преимущества, на которые рекомендуем обратить внимание:

Увеличение процента прибыльных сделок — благодаря сигналам надежных стратегий, тщательно проверенных на истории, можно добиться роста показателя WinRate.

— благодаря сигналам надежных стратегий, тщательно проверенных на истории, можно добиться роста показателя WinRate. Оптимизация работы — использование сигналов Binarium экономит время на поиск сделок, устраняя необходимость в постоянном наблюдении за рынком.

— использование сигналов Binarium экономит время на поиск сделок, устраняя необходимость в постоянном наблюдении за рынком. Профессиональная подготовка — экспертный анализ и логика принятия решений от профессионалов повышают уровень знаний и профессионализм самого трейдера.

— экспертный анализ и логика принятия решений от профессионалов повышают уровень знаний и профессионализм самого трейдера. Ограничение рисков — некоторые сигналы содержат рекомендации не только по направлению торговли и времени экспирации, но и по управлению рисками.

Как выбрать надежные алерты

На сегодняшний день существует большое количество поставщиков торговых сигналов. Начинающему трейдеру будет довольно сложно разобраться во всем этом разнообразии. Поэтому ниже приведены основные критерии, на которые следует ориентироваться:

Сигнальный сервис – доверять следует лишь проверенным провайдерам. Сигналы Бинариум – один из них.

– доверять следует лишь проверенным провайдерам. Сигналы Бинариум – один из них. Показатели эффективности – выбирайте только тех поставщиков, которые честно и прозрачно ведут статистику своих сигналов, не преувеличивая прибыль и не замалчивая убытки.

– выбирайте только тех поставщиков, которые честно и прозрачно ведут статистику своих сигналов, не преувеличивая прибыль и не замалчивая убытки. Системность – хорошие сигналы основаны на понятной и логичной торговой стратегии с четкими условиями для открытия сделок.

– хорошие сигналы основаны на понятной и логичной торговой стратегии с четкими условиями для открытия сделок. Демо-доступ – возьмите бесплатно тестовый период и проверьте результативность сигналов.

И запомните главное: в трейдинге необходимо пользоваться любой возможностью, чтобы получить преимущество на рынке. Возможно, сигналы от Бинариум именно тот компонент, которого вам так не хватало для успеха.

Как правильно использовать торговые сигналы Binarium?

Применение любого торгового сигнала требует от трейдера определенных усилий по самостоятельному сбору статистики и проверке их результативности, как минимум, на начальном этапе. Важно оценить, насколько оповещения от брокера соответствуют заявленным показателям эффективности и рискам.Учитывая, что финансовые рынки постоянно меняются, учитесь применять различные методы фильтрации. Не стоит слепо доверять сигналам, от кого бы они ни поступали. Чтобы лучше разобраться с тем, как правильно работать с сигналами любого брокера бинарных опционов, а не только Бинариум, советуем ознакомиться со специальной подборкой статей по этой теме:

Подсказки от индикаторов Binarium

Платформа Binarium имеет все необходимое для проведения полноценного технического анализа: популярные технические индикаторы, инструменты графического анализа и экономический календарь, с помощью которого удобно следить за новостями и публикацией важных макроэкономических показателей. Всего этого вполне хватит для создания торговой стратегии, основанной на сигналах индикаторов.

Ключевые индикаторы на платформе Binarium

Теперь давайте подробнее остановимся на типах индикаторов, доступных в терминале Binarium. Ведь от выбора подходящего инструмента во многом будет зависеть точность торговых сигналов.

Индикаторы Тренда

Главные инструменты, на которые стоит обратить внимание любому начинающему трейдеру и не только, – это индикаторы тренда. К ним относятся скользящие средние, GMMA, MACD и другие. С их помощью можно определять не только направление, но и силу основной тенденции. Они универсальны и подходят для торговли на любом активе и таймфрейме. Умение определять тренд – важная черта успешного трейдера.

Использование сигналов исключительно в его сторону повысит вероятность положительного исхода по вашим сделкам и станет надежной опорой в торговле. О том, какие индикаторы лучше других определяют тренд на рынке бинарных опционов, вы узнаете из статьи “Лучшие индикаторы тренда бинарных опционов

Осцилляторы

В качестве подтверждающего индикатора зон перекупленности и перепроданности лучше всего подойдет один из осцилляторов. Чаще всего в торговых стратегиях на платформе Binarium используется простой и в то же время очень популярный Стохастик. Его можно встретить во многих торговых системах в качестве фильтра торговых сигналов, генерируемых на основе других индикаторов, что хорошо демонстрирует основное предназначение осцилляторов – показывать, насколько далеко от своих средних значений отклонилась цена актива.

Кроме стохастического осциллятора в качестве фильтра использования торговых сигналов можно применять и другие индикаторы: индекс относительной силы (RSI), индекс товарного канала (CCI) и многие другие популярные инструменты, подробную информацию о которых можно найти в книге “Малая энциклопедия трейдера”.

Индикаторы Объема

На момент написания статьи в платформе Binarium нет индикаторов объема. Возможно, в будущем разработчики этого терминала их добавят. А пока рекомендуем использовать для анализа объемов терминал TradingView.

Применение индикаторов для генерации оповещений

Какие индикаторы лучше подойдут в той или иной ситуации, будет зависеть от стратегии и вашего стиля торговли. Если вы предпочитаете быстрые сделки с коротким временем экспирации, обратите внимание на осцилляторы.

С другой стороны, если вы любите держать открытыми сделки в течение всего дня или как минимум нескольких часов, выбирайте индикаторы тренда. На платформе брокера бинарных опционов Binarium доступно множество самых разнообразных скользящих средних и индикаторов на их основе.

Прогнозы в торговой комнате

Торговая комната – еще один инструмент в арсенале пользователя. В ней можно открыть сделку буквально в один клик по самым прибыльным сигналам от лучших трейдеров Binarium. Но торговая комната намного больше, чем просто площадка, где можно получить готовые инструкции о сделке по какому-то активу. Все гораздо интереснее.

Виды торговых комнат

Брокер Binarium предлагает два вида комнат: “Бизнес” и “VIP”. В комнате “Бизнес” можно получить около 30 торговых сигналов в день. Это общая комната, доступная всем пользователям с балансом на реальном счете от $500.

Комната “VIP” подойдет трейдерам с опытом и крупным капиталом, предпочитающим индивидуальный подход. В этой комнате каждый VIP-клиент получает персонального менеджера, который подробно комментирует каждый сигнал и обучает торговле бинарными опционами.

Как попасть в торговую комнату

После того как вы определились с комнатой, необходимо пополнить торговый счет до суммы, указанной в условиях предоставления доступа. Чтобы получить сигналы из комнаты “Бизнес” у вас на счете должно быть не менее $500, а для “VIP” сигналов – не менее $5000.

Для пополнения счета в разделе “Торговая комната” переходим в меню “Депозит” .

После чего откроется окно с выбором платежной системы.

Периодически брокерская компания проводит акции и раздает промокоды для доступа к торговым комнатам. Обычно эти коды приходят на электронную почту. Поэтому советуем регулярно ее проверять, особенно письма от компании.

Последнее, что нужно сделать, после внесения необходимой суммы, – написать в службу поддержки, чтобы вас добавили в выбранную комнату.

Теперь вам доступны все сигналы и комментарии пользователей в каждой комнате.

Обратите внимание: торговые сигналы транслируются только в рабочие дни с понедельника по пятницу. В субботу и воскресенье их нет.

Функциональность торговой комнаты

В первую очередь торговая комната – это пространство, в котором можно обмениваться идеями, своим взглядом на рынок, обсуждать последние новости и делать прогнозы. По сути, это не столько сигналы, сколько клуб единомышленников, где каждый участник комьюнити вносит свой посильный вклад в общее дело, делясь авторской аналитикой, сигналами и конкретными торговыми идеями.

Преимущества торговых комнат

У торговых комнат есть целый ряд преимуществ:

Передача опыта – новички перенимают опыт у ветеранов торговли, попутно разбираясь в прибыльных стратегиях и совершенствуя собственные навыки. Общественная значимость – трейдеры не чувствуют себя брошенными один на один со своими проблемами, когда есть возможность задать вопросы опытным коллегам и попросить помощи в решении разных проблем. Профессиональная аналитика – в торговой комнате часто можно услышать мнение профессиональных трейдеров, которые делятся своим пониманием рынка. Множество торговых подходов – в комнате обсуждаются самые разнообразные торговые тактики и приемы, что позволяет расширить кругозор начинающего трейдера бинарными опционами. Оперативность сигналов – как правило, сигналы в торговой комнате появляются в режиме реального времени.

Как использовать прогнозы в торговой комнате Binarium

Чтобы получить максимум пользы от пребывания в комнате, рекомендуем:

Живое участие – активно участвуйте в обсуждениях, не стесняйтесь задавать вопросы и делитесь своими торговыми результатами.

– активно участвуйте в обсуждениях, не стесняйтесь задавать вопросы и делитесь своими торговыми результатами. Критическая оценка – всегда проверяйте любую информацию, не принимайте ничего на веру.

– всегда проверяйте любую информацию, не принимайте ничего на веру. Риск-менеджмент – не рискуйте более чем 2% своего капитала в одной сделке, помните о рисках.

– не рискуйте более чем 2% своего капитала в одной сделке, помните о рисках. Тренировка – расширяйте кругозор, учитесь и перенимайте опыт успешных трейдеров.

Альтернативные способы получения сигналов Binarium

Кроме торгового терминала торговые сигналы можно получать из официального телеграмм-канала брокера и его групп в социальных сетях. Помимо этого вам всегда доступны бесплатные сигналы онлайн от WinOptionCrypto и других поставщиков.

Заключение

Рассматривайте сигналы Binarium как хороший, но все-таки дополнительный инструмент для принятия решений. Какими бы хорошими ни были сигналы, не стоит попадать в зависимость от торговых решений третьих лиц. Используйте их как источник дополнительного заработка на бинарных опционах, а участие в торговых комнатах брокера – как еще один метод обучения. При этом продолжайте совершенствовать собственную торговую стратегию, управление рисками и капиталом. Только постоянная работа над собой поможет вывести вашу торговлю бинарными опционами на новый уровень.

