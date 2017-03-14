Прибыльные сигналы для бинарных опционов

Погружаясь в мир трейдинга опционами, каждый инвестор хочет иметь ориентир, позволяющий не «утонуть» на рынке. Только неопытные пользователи полагаются исключительно на удачу, те, кто имеет определенный «стаж», систематически применяют торговые сигналы.

На просторах интернета вы без труда найдете и бесплатные сигналы, и платные рекомендации по совершению сделок на опционах. Осталось только определиться, какому ресурсу вы больше доверяете.

Если торговать самостоятельно, необходимо всегда следить за последними новостями, читать массу обзоров, изучать графики, но не у всех есть на это время. Подборку сигналов готовят команды аналитиков и экспертов финансового рынка, они уже сделали за трейдера всю «черновую» подготовительную работу.

Cигналы для бинарных опционов: правда или развод?

Утверждение, что реально добиться абсолютной точности прогнозирования, не соответствует действительности. Нет ни одной методики, позволяющей вычислять цену актива со стопроцентной гарантией.

Любая сделка содержит в себе немалую долю риска. Если вы видите рекламные баннеры, обещающие только беспроигрышные ставки, доверять им не стоит, не покупайтесь на «выгодные» предложения, скидки и другие излюбленные трюки. Опытный трейдер сразу же задастся вопросом: если продавцы нашли «грааль», почему не зарабатывают на нем сами, а вынуждены торговать своим «секретом»?

Над платными сигналами обычно работает группа профессионалов. Они могут базироваться на экспертных наработках, различных торговых авторских стратегиях и по этой причине конечный результат подвергается воздействию психологических факторов.

Сигналы — хорошее подспорье, но важно не применять их бездумно, а подвергать анализу. Любой поставщик может оказаться обычным мошенником, который вдруг исчезнет вместе с деньгами. Трейдер должен уметь разрабатывать собственные стратегии на базе индикаторов или без них, предусматривать эффективные способы фильтрации сигналов. Так торговля станет более прибыльной.

Можно подписаться и на бесплатные рекомендации, некоторые крупные ресурсы предлагают их трейдерам. Обычно они подаются в виде таблиц, графиков или виджетов. Выбирайте информеры, являющие собой выборку сигналов технических индикаторов.

Роботы для бинарных опционов

Современные программные инновационные разработки позволяют внедрить полностью автоматизированные системы, которые самостоятельно мониторят рынок, анализируют его и даже делают ставки. Достаточно просто включить их — и все. Казалось бы, вот она — мечта пользователя, платные сигналы вообще теперь будут не нужны. Однако в реальности не все так безоблачно. Робот обычно через некоторое время сливает весь депозит. Если вы все же решите заплатить за подобный софт, не доверяйте ему полностью. Отзывы покупателей говорят о том, что, действительно, часть сигналов оказывается прибыльной, но программу необходимо постоянно контролировать.

Заключение

Бинарные опционы — выгодный способ инвестирования. Каждый трейдер должен определиться, на что он будет опираться для принятия торгового решения. Важно помнить: любая сделка — это риск. Ни один поставщик сигналов не обеспечит стопроцентную точность рекомендаций, это в принципе невозможно. И не забывайте о существовании демо-счета, он позволяет проверить реальный процент прибыльности сигналов прежде чем остановить свой выбор на конкретном сервисе.

