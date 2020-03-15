        Какие преимущества дает VIP-счет у брокера Binarium?

        VIP-счет Binarium (Бинариум): полный обзор преимуществ и условий 2026

        Брокер бинарных опционов Binarium известен среди трейдеров уже очень давно, так как предоставляет услуги по торговле бинарными опционами с 2012 года. У основной части клиентов компании депозит до $5 000 и низкий или средний уровень знаний. Но есть трейдеры, имеющие огромный опыт и такие же финансовые возможности. И именно им брокер Бинариум готов предложить VIP-счета.

        Что дает VIP-счет трейдеру в Binarium?

        Владельцы VIP-счетов у брокера Binarium получают практически неограниченную свободу действий в отношении собственных средств. Это означает то, что никаких ограничений как в количестве заявок, так и в размере суммы на вывод средств не предусмотрено.

        Помимо этого, владельцы VIP-счетов могут рассчитывать на помощь персонального менеджера. Он на связи в любой день недели, кроме выходных. Поэтому можно получать ответы на любые вопросы и проводить персональные консультации в любое время в течение рабочего дня.

        Как стать VIP-клиентом Binarium? Требования и условия для получения статуса

        Перед тем как получить статус VIP-клиента рекомендуется ознакомиться с условиями предоставления счета этого типа. Сделать это можно, перейдя по ссылке “Типы счетов” в информационном меню торгового терминала.

        Далее можно ознакомиться со всеми условиями предоставления и преимуществами VIP-аккаунта.

        Для повышения статуса вашего текущего счета нажмите кнопку «Повысить».

        После этого откроется окно пополнения счета, в котором необходимо перевести средства одним платежом на сумму от $5000.

        Ввод и вывод для VIP-клиентов Binarium: лимиты, скорость и эксклюзивные методы

        Владельцы VIP-счетов получают возможность отправлять неограниченное количество заявок на вывод на сумму от 15000 $ в день до 100000 $ в месяц. Клиенты с этим типом торгового счета имеют приоритетное обслуживание и повышенную скорость обработки заявок на ввод и вывод средств.

        Важное примечание: есть два обязательных условия, которые относятся к любым типам счетов у брокера Binarium:

        1. перед оформлением заявки на вывод средств, обязательно пройдите процедуру верификации персональных данных;
        2. оформить заявку на вывод средств можно только на те же реквизиты, с которых вы пополняли счет.

        Какие бонусы получают VIP-клиенты Binarium

        У каждого владельца VIP-счета есть возможность получать бонусы при пополнении счета в размере 20% от суммы. Количество пополнений при этом не ограничено.

        Например, для счетов «Start» никакие бонусы не предусмотрены, а владельцы счета «Standard» могут рассчитывать лишь на бонус в размере 5% за пополнение.

        Как работает трейдбэк для VIP-клиентов Binarium

        Трейдбэк (кэшбек) – это возможность получать возврат части средств от убыточных сделок обратно на счет.

        Для владельцев VIP-счетов кэшбэк составляет целых 15% реальными средствами, а это значит, что даже если будет потеряна $1 000, то $150 вернется обратно на счет. И это при том, что у конкурентов кэшбэк может составлять максимум 7% независимо от типа счета.

        Скрытые возможности и привилегии VIP-счета в Binarium

        Если говорить о дополнительных возможностях, то все владельцы VIP-счетов получают «Премиум» доступ к Торговой комнате.

        Торговая комната – это специальный сервис, который предоставляет ежедневную эксклюзивную аналитику, дополнительные бонусы и торговые сигналы от самых опытных трейдеров платформы Binarium. Статус «Премиум» означает неограниченный доступ к торговым сигналам и другим возможностям комнаты.

        Заключение

        Как можно видеть, владеть VIP-счетом у брокера бинарных опционов Binarium довольно выгодно. А для получения этого статуса не обязательно открывать счет на сотни тысяч долларов.

        VIP-статус – верный признак того, что у трейдера немалый опыт в трейдинге, благодаря которому он может рассчитывать на более выгодные условия сотрудничества с брокером.

        Однако, каким размером капитала вы бы не обладали, всегда есть риск потерять все. Поэтому прежде, чем переходить к реальной торговле, обязательно протестируйте свои стратегии и индикаторы демо-счете. Желаем вам прибыльной торговли вместе с Binarium.

        Ольга
        Самое полезная возможность, которая открывается для пользователей ВИП счетов - это торговая комната и реальные сигналы, и новости, и обсуждения трейдеров. В этом конечно Бинариум обошёл всех остальных брокеров
        Владимир, а вы сами являетесь ВИПом на Бинариум? Очень интересно услышать реальный отзыв.
        31 октября 2022
        Роман
        Очень заманчиво все расписано, но 5000$ это конечно существенная сумма для обычных людей... Тут нужен не один год опыта, что ббыть уверенным, что не уйдешь в минус.
        31 октября 2022
        Option Bull
        С вип-счетом средства можно вывести мгновенно?
        Руслан, не то чтобы мгновенно, но достаточно быстро.
        28 октября 2022
        Руслан
        С вип-счетом средства можно вывести мгновенно?
        28 октября 2022
        Владимир
        Самое полезная возможность, которая открывается для пользователей ВИП счетов - это торговая комната и реальные сигналы, и новости, и обсуждения трейдеров. В этом конечно Бинариум обошёл всех остальных брокеров
        27 октября 2022
        Maxtrade
        Был такой счет вип раньше, потом решил в разныз брокеров счета открыть, чтобы на всякий случай, но так вообще не выгодно получается. думаю вернуть назад чтобы были преимущества от бинариума уже. кешбек привлекает особенно, убыточные сделки то всегда бывают и у всех
        это имеет смысл конечно разделять суммы, но если бы я мог позволить себе 5к для торговли, то я бы не делил, торгуешь то ты у кого-то одного скорее всего
        09 ноября 2020
        onlyprofit
        Был такой счет вип раньше, потом решил в разныз брокеров счета открыть, чтобы на всякий случай, но так вообще не выгодно получается. думаю вернуть назад чтобы были преимущества от бинариума уже. кешбек привлекает особенно, убыточные сделки то всегда бывают и у всех
        или просто добавить на бинариум еще больше денег)))
        ну это уже жирно будет)
        04 ноября 2020
        Алина
        Макс
        реалии таковы, что многие клиенты бинариума имеют счета не более чем на 1к долларов) что обсуждать толку этот вип и что он дает
        ну есть же те, у кого такие счета, а может даже есть и такие, у кого еще больше. поэтому есть смысл обсуждать, чтобы люди понимали, что к чему
        03 октября 2020
        Гриша
        реалии таковы, что многие клиенты бинариума имееют счета не более чем на 1к долларов) что обсуждать толку этот вип и что он дает
        29 сентября 2020
        Клим
        Клим
        выводить можно и не так часто, но считаю что у випа основное преимущество, это возврат кешбека за потерянные средства. удобно и хоть какая-то выгода.
        05 сентября 2020
        Алексей Алексеев
        Алексей Алексеев
        вывожу раз в неделю и нормально, зачем каждый день? вопрос риторический если что)
        если нормальный счет большой, и получается заработать каждый день, то почему бы не выводить сразу на карманные расходы?)
        12 августа 2020
        Владимир
        многим до випа как до китая пешком
        а если они живут возле китая?))) на самом деле 5к долларов это и большая сумма, и не очень. та и дай простому человеку 5к, потратить на фуфло всякое, поэтому у многих и нет таких денег, потому что тратят на фигню в большинстве случаев
        31 июля 2020
        Вася
        многим до випа как до китая пешком
        11 июля 2020
        Марк
        получить бы вип с моей 1000 баксов, я бы не отказался выводить каждый день что-то)
        вывожу раз в неделю и нормально, зачем каждый день? вопрос риторический если что)
        16 июня 2020
        Макс
        получить бы вип с моей 1000 баксов, я бы не отказался выводить каждый день что-то)
        06 июня 2020
        Leonid
        Leonid
        У меня был там счет раньше с vip статусом, подтверждаю, что это в разы выгоднее, чем стандарт
        так а что там такого крутого?
        Не всем конечно это надо, но на випе можно вывести в любой момент любую сумму и при чем хоть по 10 раз в день, если торгуешь прибыль, это полезно.
        15 мая 2020
        Женя
        Виктор
        Виктор
        У меня был там счет раньше с vip статусом, подтверждаю, что это в разы выгоднее, чем стандарт
        Возвращают часть денег на счет тебе всегда от убытков, лично мне это было интересно, все остальное не особо.
        30 апреля 2020
