VIP-счет Binarium (Бинариум): полный обзор преимуществ и условий 2026

Брокер бинарных опционов Binarium известен среди трейдеров уже очень давно, так как предоставляет услуги по торговле бинарными опционами с 2012 года. У основной части клиентов компании депозит до $5 000 и низкий или средний уровень знаний. Но есть трейдеры, имеющие огромный опыт и такие же финансовые возможности. И именно им брокер Бинариум готов предложить VIP-счета.

Что дает VIP-счет трейдеру в Binarium?

Владельцы VIP-счетов у брокера Binarium получают практически неограниченную свободу действий в отношении собственных средств. Это означает то, что никаких ограничений как в количестве заявок, так и в размере суммы на вывод средств не предусмотрено.

Помимо этого, владельцы VIP-счетов могут рассчитывать на помощь персонального менеджера. Он на связи в любой день недели, кроме выходных. Поэтому можно получать ответы на любые вопросы и проводить персональные консультации в любое время в течение рабочего дня.

Как стать VIP-клиентом Binarium? Требования и условия для получения статуса

Перед тем как получить статус VIP-клиента рекомендуется ознакомиться с условиями предоставления счета этого типа. Сделать это можно, перейдя по ссылке “Типы счетов” в информационном меню торгового терминала.

Далее можно ознакомиться со всеми условиями предоставления и преимуществами VIP-аккаунта.

Для повышения статуса вашего текущего счета нажмите кнопку «Повысить».

После этого откроется окно пополнения счета, в котором необходимо перевести средства одним платежом на сумму от $5000.

Ввод и вывод для VIP-клиентов Binarium: лимиты, скорость и эксклюзивные методы

Владельцы VIP-счетов получают возможность отправлять неограниченное количество заявок на вывод на сумму от 15000 $ в день до 100000 $ в месяц. Клиенты с этим типом торгового счета имеют приоритетное обслуживание и повышенную скорость обработки заявок на ввод и вывод средств.

Важное примечание: есть два обязательных условия, которые относятся к любым типам счетов у брокера Binarium:

перед оформлением заявки на вывод средств, обязательно пройдите процедуру верификации персональных данных; оформить заявку на вывод средств можно только на те же реквизиты, с которых вы пополняли счет.

Какие бонусы получают VIP-клиенты Binarium

У каждого владельца VIP-счета есть возможность получать бонусы при пополнении счета в размере 20% от суммы. Количество пополнений при этом не ограничено.

Например, для счетов «Start» никакие бонусы не предусмотрены, а владельцы счета «Standard» могут рассчитывать лишь на бонус в размере 5% за пополнение.

Как работает трейдбэк для VIP-клиентов Binarium

Трейдбэк (кэшбек) – это возможность получать возврат части средств от убыточных сделок обратно на счет.

Для владельцев VIP-счетов кэшбэк составляет целых 15% реальными средствами, а это значит, что даже если будет потеряна $1 000, то $150 вернется обратно на счет. И это при том, что у конкурентов кэшбэк может составлять максимум 7% независимо от типа счета.

Скрытые возможности и привилегии VIP-счета в Binarium

Если говорить о дополнительных возможностях, то все владельцы VIP-счетов получают «Премиум» доступ к Торговой комнате.

Торговая комната – это специальный сервис, который предоставляет ежедневную эксклюзивную аналитику, дополнительные бонусы и торговые сигналы от самых опытных трейдеров платформы Binarium. Статус «Премиум» означает неограниченный доступ к торговым сигналам и другим возможностям комнаты.

Заключение

Как можно видеть, владеть VIP-счетом у брокера бинарных опционов Binarium довольно выгодно. А для получения этого статуса не обязательно открывать счет на сотни тысяч долларов.

VIP-статус – верный признак того, что у трейдера немалый опыт в трейдинге, благодаря которому он может рассчитывать на более выгодные условия сотрудничества с брокером.

Однако, каким размером капитала вы бы не обладали, всегда есть риск потерять все. Поэтому прежде, чем переходить к реальной торговле, обязательно протестируйте свои стратегии и индикаторы демо-счете. Желаем вам прибыльной торговли вместе с Binarium.

