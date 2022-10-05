        Служба поддержки Binarium

        Брокер Бинариум: поддержка клиентов

        Брокер Binarium ценит своих клиентов и поэтому при возникновении вопросов или проблем каждый может связаться с менеджером компании. Для удобства обслуживания клиентов служба поддержки Бинариум работает круглосуточно. Связаться со специалистами можно тремя разными способами и это можно сделать как с ПК, так и через мобильное приложение

        Содержание:

        Поддержка от Binarium через онлайн-чат

        Онлайн-чат — это удобный и простой способ найти ответы на вопросы, возникающие в процессе торговли или выполнении иных операций через терминал Бинариум: поддержка работает круглосуточно. Данный вариант связи позволяет быстро разрешить возникающие сложности. В среднем специалисты отвечают на первый вопрос в течение четырех минут. В дальнейшем общение происходит быстрее.

        Онлайн-чат Бинариум

        Однако при решении вопросов через онлайн-чат необходимо учитывать, что сотрудники Binarium могут быть заняты другими клиентами. То есть ответа на вопрос, возможно, придется ждать дольше.

        Онлайн-чат создан для решения текущих проблем. Из-за этого функционал инструмента ограничен. Через чат нельзя отправлять информацию, которая может потребоваться для подтверждения личности трейдера, и прикреплять файлы. Поэтому для разрешения некоторых конфликтных или спорных ситуаций клиентам брокера приходится использовать другие каналы связи.

        Поддержка от Бинариум через электронную почту

        Поддержка через электронную почту Binarium

        Этот вариант подходит для тех, кому не нужен быстрый ответ. Для решения возникающих конфликтных и иных ситуаций необходимо отправить соответствующее письмо на электронную почту support@binarium.com.

        Этот канал связи удобен тем, что через e-mail можно отправлять скриншоты, которые потребуется сделать в случае возникновения ошибок в работе торгового терминала, или отсканированные документы для верификации в Binarium.

        При общении со службой поддержки через данный канал связи рекомендуется пересылать письма с той электронной почты, по которой вы регистрировали аккаунт на Binarium. Это упростит решение вопросов со специалистами.

        Поддержка по телефону

        Кнопка позвонить на сайте Binarium

        Этот канал связи также удобен тем, что помогает оперативно решать возникающие проблемы. На сайте Бинариум телефон службы поддержки указан в разделе с контактами. Стоимость звонка тарифицируется, согласно условиям конкретного оператора. Брокер не взимает оплату за такой формат общения.

        Поддержка через соцсети

        Брокер Binarium активно продвигает себя через социальные сети Facebook и VK. В обеих соцсетях у компании есть собственная страница (находится через поиск), на которой специалисты службы поддержки могут ответить на возникающие претензии.

        FAQ

        Часть проблем, которые возникают во время работы с торговым терминалом, можно решить через справочный раздел на сайте Binarium.

        Справочный раздел на сайте Binarium

        Здесь вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы. Все, что вам нужно для начала торговли бинарными опционами, есть в этом разделе. 

        Заключение: как быстрее всего получить ответ от менеджера брокера Binarium

        Быстро разрешить возникающие проблемы можно через онлайн-чат. Примерно с той же скоростью специалисты отвечают на вопросы по телефону. Но в обоих случаях возможны задержки из-за загруженности сотрудников службы поддержки. Но самый быстрый ответ можно получить, если позвонить по телефону. Во время разговора проще всего выяснить все интересующие моменты, чтобы не ждать ответа в чате.

        Смотрите также:

        Комментарии

        Владимир
        Ольга, Платформа хорошая, но советую внимательно читать их условия и правила. Роман, жаль, что у вас так вышло. А вообще поддержка в чате работает хорошо, когда появляются вопросы, консультанты быстро помогают их решать. Пока все устраивает, а дальше посмотрим.
        Ольга, платформа у Бинариум очень удобная и простая, нужно просто посидеть и разобраться. Она конечно отличается от торговых платформ других брокеров, но она продуманная до мелочей
        27 октября 2022
        Ольга
        Когда первый раз открыла сайт, мне показалось все очень запутанно. Но разобралась быстро. Мой первый депозит был на 100 баксов, пока в плюсе. Обращалась разок в саппорт, думала не туда вывела деньги. Ответили оперативно, помогли.
        05 октября 2022
        Роман
